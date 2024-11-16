¡Ú¹ë²ÚÆÃÅµ¤¢¤ê¡ú¡Û¥³¥¹¥×¥ì±þ±ç¥¢¥×¥ê¡ÖCOSPO¡×¤Ë¤Æ¡¢Ã¦ÌÓ¥µ¥í¥óLACOCO(¥é¥³¥³)¿ÆÁ±Âç»ÈÁª½Ð¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò³«ºÅ¡ª
´ØÅì¤òÃæ¿´¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò60Å¹ÊÞ°Ê¾å±¿±Ä¤¹¤ëSTUDIO BUZZ¤¬¡¢¸½ºß¥³¥é¥ÜÃæ¤ÎÃ¦ÌÓ¥µ¥í¥óLACOCO(¥é¥³¥³)¤Î¿ÆÁ±Âç»ÈÁª½Ð¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¥³¥¹¥×¥ì±þ±ç¥¢¥×¥ê¡ÖCOSPO¡×¾å¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Ã¦ÌÓ¥µ¥í¥óLACOCO(¥é¥³¥³) ¿ÆÁ±Âç»ÈÁª½Ð¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó³µÍ×
¡Ú¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó´ü´Ö¡Û
2024Ç¯11·î15Æü(¶â) 0:00¡¡～¡¡2024Ç¯11·î21Æü(ÌÚ) 23:59 ¤Þ¤Ç
¡Ú´ë²èÆâÍÆ¡Û
¥³¥¹¥×¥ì±þ±ç¥¢¥×¥ê¡ÖCOSPO¡×¾å¤Ë¤Æ¡¢Ã¦ÌÓ¥µ¥í¥óLACOCO(¥é¥³¥³) ¿ÆÁ±Âç»ÈÁª½Ð¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾å°Ì5Ì¾¤ÎÁª½Ð¼ÔÍÍ¤ÏÃ¦ÌÓ¥µ¥í¥óLACOCO(¥é¥³¥³)¤Î¿ÆÁ±Âç»È¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¾å°Ì5Ì¾°Ê³°¤Ç¤â¤´»²²ÃÄº¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÃêÁª¤Ç5Ì¾¤Ë¡ÚAmazon¥®¥Õ¥È·ô 500±ßÊ¬¡Û¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ú¿ÆÁ±Âç»ÈÆÃÅµ¡Û
¡¦¡ÖBUZZ³ä¡×¤Ç¥é¥³¥³Ã¦ÌÓÈ¾³Û
¡¦¿ÆÁ±Âç»È³èÆ°´ü´Ö¤Î¥¹¥¿¥¸¥ªÂåÌµÎÁ»È¤¤ÊüÂê(¾å¸ÂÍ¤ê)
¡¦MV»£±Æ/¥¢ー¼Ì»£±Æ¤Î¤Î¤Á¡¢ZÀ¤Âå¤Î¥Õ¥©¥í¥ïー¤ÎÂ¿¤¤BUZZ¤ÎSNS¤Ç³È»¶¶¨ÎÏ
¤µ¤é¤Ë¡ª
ËÜ´ë²è¤Ë¤Æ1Ëç¤Ç¤â¤ª¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Åê¹Æ¼ÔÍÍ¤ÎÃæ¤«¤é
¡ãÃêÁª¤Ç5Ì¾¡ä¤Ë¡ÚAmazon¥®¥Õ¥È·ô 500±ßÊ¬¡Û¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¨¥ó¥È¥êーÊýË¡¡Û
¡ÖCOSPO¡×¥¢¥×¥êÆâ¤Î¥µ¥¤¥É¥Ðー¤Î¡Öevent join¡×¤«¤é³ºÅö¤Î¥Ð¥Êー¤ò¥¿¥Ã¥×¤·¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¾å°Ì5Ì¾¤ÎÁª½Ð¼ÔÍÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿ÆÁ±Âç»ÈÇ¤´üÃæ¤Ï¡Ø¥é¥³¥³¡Ù¤ÎPR¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¿ÆÁ±Âç»È¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°ÆâÍÆ¤ÏÁª½Ð¸å¤Ë¾ÜºÙ¤ò¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¿ÆÁ±Âç»È¤ÎÇ¤´ü¤Ï2024Ç¯12·î31Æü¤Þ¤Ç¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
COSPO¤È¤Ï
¥³¥¹¥×¥ì¥â¥Ç¥ë¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯¸«,±þ±ç¤¬¤Ç¤¤ë¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£
Åê¹Æ¼Ì¿¿¤È¥Æ¥¥¹¥È¤¬¥Õ¥£ー¥É¾å¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é¡¢Kawaii¡Ê±þ±ç¡Ë¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ±þ±ç¤¹¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
1²ó¡ÖKawaii(¥«¥ï¥¤¥¤)¡×¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤È¡¢±þ±ç¥Ý¥¤¥ó¥È¡ÖKawaii(¥«¥ï¥¤¥¤)¡×¤¬¥³¥¹¥×¥ì¥â¥Ç¥ë¤ËÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±þ±ç¥Ý¥¤¥ó¥È¡ÖKawaii(¥«¥ï¥¤¥¤)¡×¤¬½¸¤Þ¤ë¤È¤è¤ê¥³¥¹¥×¥ì¥â¥Ç¥ë¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥³¥¹¥×¥ì¥â¥Ç¥ë¤ò¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ËÅÐÏ¿¤·¡¢ËèÆüÈ¯¸«¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
App Store¡§https://apps.apple.com/jp/app/id1117580938
Google Play¡§https://play.google.com/store/apps/details
LACOCO¤È¤Ï
Á´¿ÈÃ¦ÌÓ¥µ¥í¥ó¡ÊLACOCO / ¥é¥³¥³¡Ë¡¢Áá¤¯¤ÆÄË¤ß¤â¾¯¤Ê¤¤SHRÊý¼°¤Î¥ë¥ß¥¯¥¹Ã¦ÌÓ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤ÎÃ¦ÌÓµ¡¥áー¥«ー¤¬´ë²è±¿±Ä¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç°Â¿´¤·¤Æ¤ªÄÌ¤¤Äº¤±¤Þ¤¹¡£
¥³¥í¥Ê²Ò¤ÎÃæ¤Ç¤âÁ´¹ñ¤ËÅ¹ÊÞ¤ò³ÈÂçÃæ¤Ç¤¹¡£
HP¡§https://la-coco.com/
STUDIO BUZZ¤È¤Ï
¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¾ì½ê¡×¤ò¥â¥Ã¥Èー¤Ë¡¢´ØÅì¤òÃæ¿´¤ËÁ´¹ñ¤Ë60Å¹ÊÞ°Ê¾å¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤È¥³¥¹¥Ñ¤¬ÆüËÜ°ì¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤¹¡£
24»þ´Ö±Ä¶È¡¢SNS±Ç¤¨¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÆâÁõ¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡¢¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê²Á³ÊÀßÄê¡¢´ÊÃ±¤ÊÍ½Ìó¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ÂçÊÑ¤´¹¥É¾¤òÄº¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
HP¡§https://buzz-st.com/
¥Ô¥ó¥¯¿§¤ÎÁõ¾þ¤¬¤È¤Ã¤Æ¤âCUTE¤Ê±Ç¤¨¤ë¤ªÉô²°
´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇLACOCO¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¥ëー¥à¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¡Ú´ü´Ö¸ÂÄê¡ÛBUZZ½ÂÃ«Åì¸ýSQUARE Cst ¡Ê LACOCO¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¥ëー¥à ¡Ë
LACOCO(¥é¥³¥³) ¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¥ëー¥àÉô²°ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡¢¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯ÆÃÅµ¤ò¤´ÍÑ°Õ¡ª
LACOCO¥ëー¥à¤Ç #¥é¥³¥³¥À¥ó¥¹ ¤òÍÙ¤Ã¤ÆSNS¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¤ÈÍ½Ìó¼Ô¤µ¤Þ¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ªÎÁ¶â¤ò2»þ´ÖÊ¬Á´³Û¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¡¢²¼µURL¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://buzz-st.com/shibuya3/46
BUZZ STUDIO¤ÏÂ³¡¹½ÐÅ¹Ãæ¡ªBUZZÆîÃÓÂÞ OPEN¡ª
BUZZÆîÃÓÂÞ¤Ï¡¢¥Ó¥ë°ìÅï Á´11¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò´°È÷¤·¡¢Ãæ·¿¤«¤é¸Ä¿ÍÎý¤ËºÇÅ¬¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¹¤µ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡ª¥¨¥ê¥¢ºÇ°Â¤È¤Ê¤ë30Ê¬100±ß¤«¤é¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¤´Í½Ìó¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚBUZZÆîÃÓÂÞ¡Û
ÃÓÂÞ / ÅìÃÓÂÞ±Ø ÅÌÊâ7Ê¬
30Ê¬100~900±ß～ / ¿¼Ìë¥Ñ¥Ã¥¯2,200~3,300±ß
Á´11¥¹¥¿¥¸¥ª
¡ÚÀßÈ÷¡¦È÷ÉÊ¡Û
¡¦²»¶Á (¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°/¥¤¥ä¥Û¥ó¥¸¥ã¥Ã¥¯ÂÐ±þ¥±ー¥Ö¥ë¤¢¤ê)
¡¦Ä´¸÷¥é¥¤¥È
¡¦¹¹°á¼¼
¡¦»°µÓ&ÊÉ³Ý¤±¥¹¥Þ¥Û¥¹¥¿¥ó¥É
¡¦´Ý°Ø»Ò
¡¦FreeWiFi/¥È¥¤¥ì´°È÷
¡¦¶Ø±ì
¡¦ÃóÎØ¾ì¡¦Ãó¼Ö¾ì¤Ê¤·
¾ÜºÙurl¡§
https://buzz-st.com/ikebukuro8
¸ø¼°Instagram¤Ë¤Æ¿·Å¹ÊÞ¥ªー¥×¥ó¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅÃæ¡ª
¸ø¼°Instagram¤Î¥Õ¥©¥íー&¤¤¤¤¤Í¤ÇBUZZÀÖºä¸«Éí or BUZZÆîÃÓÂÞ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥¯ー¥Ý¥ó¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
Åê¹Æurl¡§https://www.instagram.com/p/DCJQ8iuSyEE/
´ü´Ö¡§2024/11/9(ÅÚ)～11/23(ÅÚ) 23:59¤Þ¤Ç
±þÊçÊýË¡¡§
£±. @buzz_rental (https://www.instagram.com/buzz_rental/)¤ò¥Õ¥©¥íー
£². ¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤¤¤¤¤Í
£³. ¤Û¤·¤¤¥¯ー¥Ý¥ó¤ÎÅ¹ÊÞÌ¾¤ò¥³¥á¥ó¥È
¢¨¥³¥á¥ó¥È¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¥é¥ó¥À¥à¤ÇÅöÁª¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÃêÁª»þ¤Ë¥Õ¥©¥íー¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÌµ¸ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
·ÊÉÊ¡§¿·Å¹ÊÞ [ÀÖºä¸«Éí / ÆîÃÓÂÞ] ÂÐ¾Ý¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥¯ー¥Ý¥ó1,000±ßÊ¬
ÅöÁª¼Ô¿ô¡§11Ì¾
Âô»³¤Î¤´±þÊç¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤â¤¼¤Ò¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
STUDIO BUZZ
¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¾ì½ê¡×¤ò¥â¥Ã¥Èー¤Ë¡¢´ØÅì¤òÃæ¿´¤ËÁ´¹ñ¤Ë60Å¹ÊÞ°Ê¾å¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤È¥³¥¹¥Ñ¤¬ÆüËÜ°ì¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤¹¡£24»þ´Ö±Ä¶È¡¢SNS±Ç¤¨¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÆâÁõ¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡¢¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê²Á³ÊÀßÄê¡¢´ÊÃ±¤ÊÍ½Ìó¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ÂçÊÑ¤´¹¥É¾¤òÄº¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
STUDIO BUZZ¤ÎHP¡§https://buzz-st.com/
STUDIO BUZZ¤Î¸ø¼°LINE¡§https://lin.ee/qHq8BQ7
¡ÚSTUDIO BUZZ¤Î¸ø¼°SNS¡Û
Instagram @buzz_rental https://www.instagram.com/buzz_rental/
X(µìTwitter) @buzz_rental https://x.com/buzz_rental
Tiktok @studio_buzz https://www.tiktok.com/@studio_buzz
STUDIO BUZZ¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤âÌ´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ä¥¨¥ó¥¿¥á³¦¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë´ë²è¤Ê¤É¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¥Õ¥©¥íー¤È¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£