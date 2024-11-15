ONODERA USER RUN¤¬LGBTQ¤Ë´Ø¤¹¤ëÉ¾²Á»ØÉ¸¡ÖPRIDE»ØÉ¸2024¡×¤Ë¤Æ¡¢½é¤È¤Ê¤ë¥´ー¥ë¥ÉÇ§Äê¼èÆÀ

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³ô¼°²ñ¼ÒONODERA USER RUN[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/101779/66/resize/d101779-66-5b5b30e4d429711b3ed6-0.png ]¢£¡ÖPRIDE»ØÉ¸¡×¤È¤ÏPRIDE»ØÉ¸¤Ï¡¢¡Ö´ë¶È¡¦ÃÄÂÎÅù¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤òÄ¶¤¨¤ÆLGBTQ¡Ü¤¬Æ¯¤¤ä¤¹¤¤¿¦¾ì¤Å¤¯¤ê¤òÆüËÜ¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¡×¤òÌÜÅª¤Ë¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡Öwork with Pride¡×¤¬2016Ç¯¤ËºöÄê¤·¤¿É¾²Á»ØÉ¸¤Ç¤¹¡£¡ÖPolicy:¹ÔÆ°Àë¸À¡×¡ÖRepresentation:Åö»ö¼Ô¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡×¡ÖInspiration:·¼È¯³èÆ°¡×¡ÖDevelopment:¿Í»öÀ©ÅÙ¡¢¥×¥í¥°¥é¥à¡×¡ÖEngagement/Empowerment:¼Ò²ñ¹×¸¥¡¦¾Ä³°³èÆ°¡×¤Î£µ¤Ä¤Î»ØÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2024Ç¯¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÉ¾²Á¤·¡¢³Æ»ØÉ¸¤ÇÍ×·ï¤òËþ¤¿¤¹¤È1ÅÀ¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¡¢5ÅÀËþÅÀ¤ò¥´ー¥ë¥É¡¢4ÅÀ¤ò¥·¥ë¥Ðー¡¢3ÅÀ¤ò¥Ö¥í¥ó¥º¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤·¤Þ¤¹¡£PRIDE»ØÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Êwork with Pride»öÌ³¶É¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Ë¡§https://workwithpride.jp/pride¢£OUR½é¤È¤Ê¤ë¡ÖPRIDE»ØÉ¸2024¡×¥´ー¥ë¥ÉÇ§Äê¼èÆÀ¡¡OUR¤Ï¡¢2023Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥Ö¥í¥ó¥ºÇ§Äê¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜÇ¯ÅÙ¤Ï¼ç¤Ë²¼µ4¤Ä¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¡ÖPRIDE»ØÉ¸2024¡×¤Ë¤Æ½é¤á¤Æ¥´ー¥ë¥ÉÇ§Äê¤ò¼èÆÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡££±.LGBTQ¡Ü¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÒÆâ¤Ø¤ÎÍý²òÂ¥¿Ê¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡¡-³°Éô¹Ö»Õ¤ò¾·¤¡¢¥Î¥ó¥Ð¥¤¥Ê¥êー¡¢¥¢¥»¥¯¥·¥å¥¢¥ë¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥»¥Ã¥¯¥¹Åù¤ÎLGBT°Ê³°¤Î¡¡ Â¿ÍÍ¤ÊÀ¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦½¤¤òÁ´¼Ò°÷¸þ¤±¤Ë¹Ô¤¤¡¢ËÜÇ¯ÅÙ¤è¤êÌò°÷¸þ¤±¤Î¸¦½¤¤â¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡££².LGBTQ¡Ü¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÒÆâ¤Î¿Í»öÀ©ÅÙ¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¡-2023Ç¯9·î1Æü(¶â)¤è¤ê¡ÖÆ±À¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×À©ÅÙ¡×¤òÆ³Æþ¤·¡¢¡¡ ¼ÒÆâµ¬Äê¤Ë¤ª¤±¤ëÇÛ¶ö¼Ô¤ÎÄêµÁ¤ò¡¢Æ±À¥Ñー¥È¥Êー¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â½àÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡££³.LGBTQ¡Ü¤Ë´Ø¤¹¤ë¼Ò²ñ¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡¡-ONODERA GROUPÆâ¤ÎJ2¥êー¥°¤Ë½êÂ°¤¹¤ë²£ÉÍFC¤Î10·î27Æü(Æü)¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¥Ûー¥à¸ø¼°Àï¤Ë¤Æ¡¢¡¡ LGBTQ¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥Öー¥¹¤ò½ÐÅ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡¡ ÅöÆü¤Ï¡¢¥ì¥¤¥ó¥Üー¥Õ¥©¥È¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÀßÃÖ¡¢¥ì¥¤¥ó¥Üー¥°¥Ã¥º¤ÎÇÛÉÛ¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥°¥ë¥á¤ÎÈÎÇä¤ò¤·¡¢¡¡ ¥Öー¥¹¤Ø¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¤¤¿¤À¤¤¤¿89¡ó¤ÎÊý¤Ë¡Öº£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤·¤ÆALLY¢¨¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍý²ò¤·¤¿¡×¡¡ ¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡¡ ¢¨ALLY¡§¥¢¥é¥¤¡ÊAlly¡Ë¤È¤Ï¡¢±Ñ¸ì¤Ç¡ÖÆ±ÌÁ¡×¤ä¡Ö»Ù±ç¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ëAlliance¤¬¸ì¸»¤Ç¡¢¡¡¡¡ LGBTQ¡Ü¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¤òÍý²ò¤·»Ù±ç¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤½¤Î¤â¤Î¤ä¡¢Íý²ò¼Ô¡¦»Ù»ý¼Ô¤Ç¡¡¡¡¤¢¤ë¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤òÉ½¤¹¸ÀÍÕ¡Êwork with Pride»öÌ³¶É¥Ûー¥à¥Úー¥¸»²¹Í¡Ë[²èÁü2: https://prtimes.jp/i/101779/66/resize/d101779-66-a060d4bbbe4398c9f5a5-1.jpg ][²èÁü3: https://prtimes.jp/i/101779/66/resize/d101779-66-af7b9519dd046d8d7ca7-1.jpg ]£´.LGBTQ¡Ü¤Ë´Ø¤¹¤ë¼Ò²ñ¹×¸¥¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¡-LGBTQ¤â¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÌ¤Íè¤òÁª¤Ù¤ë¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤¹Ç§ÄêNPOË¡¿ÍReBit¤Ø´óÉÕ¤ò¤·¤Æ¡¢¡¡ LGBTQ¤äSOGI¤Ë´Ø¤¹¤ë¼Ò²ñ¤ÎÍý²ò¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë³èÆ°¤Ë¶¨ÎÏ¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ONODERA USER RUN¤Ï¡¢ÀÅª»Ø¸þ¤äÀ¼«Ç§¡¢ÀÉ½¸½¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢Ã¯¤â¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯Æ¯¤±¤ëÁÈ¿¥¤ä¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¡¢Â¿ÍÍÀ¼õÍÆ¡¢¸Ä¡¹¿Í¤ÎÇ½ÎÏ¤ò³è¤«¤¹¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¿¦¾ì´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¢£³ô¼°²ñ¼ÒONODERA USER RUN²ñ¼Ò³µÍ×[²èÁü4: https://prtimes.jp/i/101779/66/resize/d101779-66-b0b6cdf29c75c600da60-3.jpg ]¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¿Íºâ¶µ°é¤È¡¢ÆÃÄêµ»Ç½¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ø¤Î¿Íºâ¾Ò²ð»ö¶È¤òÅ¸³«¢¨¡£2024Ç¯10·î31Æü¸½ºß¡¢Îß·×¶µ°é¿Í¿ô7,270Ì¾(¼«¼Ò³¤³°¥¢¥«¥Ç¥ßーºß³ØµÚ¤Ó½ªÎ»¤·¤¿Îß·×¿Í¿ô)¡¢ÆÃÄêµ»Ç½»î¸³¤Î¹ç³Ê¼Ô¤ò5,320Ì¾ÇÚ½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃÄêµ»Ç½¿Íºâ¤Î¿¦¶È¾Ò²ð¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï5,241Ì¾¤¬ÆâÄê¡¢4,118Ì¾(Îß·×)¤¬¤¹¤Ç¤Ë¾Ò²ðÀè¤Ç½¢¶È¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¸ì¡¦ÆÃÄêµ»Ç½¶µ°é¤«¤é¿Íºà¾Ò²ð¡¢½¢¶È¸å¤ÎÀ¸³è¤ä»ñ³Ê¼èÆÀ¤Î»Ù±ç¤Þ¤Ç¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢°ÂÄê¤·¤ÆÄ¹¤¯Æ¯¤±¤ë¿Íºâ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨ Åö¼Ò¤ÏË¡Ì³¾Ê¤¬Ç§Äê¤¹¤ëÅÐÏ¿»Ù±çµ¡´Ø¤Ç¤¹¡£¡¦ ½êºßÃÏ¡§¢©100-0004 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÂç¼êÄ®£±ÃúÌÜ£±ÈÖ£³¹æ Âç¼ê¥»¥ó¥¿ー¥Ó¥ë5³¬¡¦ ÀßÎ©¡§2016Ç¯11·î1Æü¡¦ »ñËÜ¶â¡§1²¯±ß¡¦ ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ²ÃÆ£ ½ç¡¦ URL¡§https://onodera-user-run.co.jp/¢£ONODERA GROUP¡¡²ñ¼Ò³µÍ×[²èÁü5: https://prtimes.jp/i/101779/66/resize/d101779-66-5ee650c04cb4f80d80dc-3.jpg ]ONODERA GROUP¤Ï1983Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢Á´¹ñ3,000¥ö½ê°Ê¾å¤Ç¿©»öÄó¶¡¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼ÒLEOC¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Õー¥É¥µー¥Ó¥¹¡¢¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥ê¥½ー¥¹¡õ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¡¢¥·¥Ë¥¢¥é¥¤¥Õ¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê»ö¶È¤ò¥°¥íー¥Ð¥ë¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Ë´î¤Ó¤È´¶Æ°¤ò¡¡¥Ñー¥È¥Êー¤ËÀ®Ä¹¤È¹¬Ê¡¤ò¡¡¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤ò¡×¤È¤Î´ë¶ÈÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¡Ö¹¬¤»¤Å¤¯¤ê¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡¦ ÂåÉ½¼Ô¡§¥°¥ëー¥×ÂåÉ½ ¾®Ìî»û Íµ»Ê¡¦ URL¡§https://www.onodera-group.jp/