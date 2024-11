ONODERA USER RUN¤¬LGBTQ¤Ë´Ø¤¹¤ëÉ¾²Á»ØÉ¸¡ÖPRIDE»ØÉ¸2024¡×¤Ë¤Æ¡¢½é¤È¤Ê¤ë¥´ー¥ë¥ÉÇ§Äê¼èÆÀ

株式会社ONODERA USER RUN[画像1: https://prtimes.jp/i/101779/66/resize/d101779-66-5b5b30e4d429711b3ed6-0.png ]■「PRIDE指標」とはPRIDE指標は、「企業・団体等の枠組みを超えてLGBTQ+が働きやすい職場づくりを日本で実現すること」を目的に、一般社団法人「work with Pride」が2016年に策定した評価指標です。「Policy:行動宣言」「Representation:当事者コミュニティ」「Inspiration:啓発活動」「Development:人事制度、プログラム」「Engagement/Empowerment:社会貢献・渉外活動」の5つの指標について、2024年の取り組みを評価し、各指標で要件を満たすと1点が付与され、5点満点をゴールド、4点をシルバー、3点をブロンズとして認定します。PRIDE指標について(work with Pride事務局ホームページ):https://workwithpride.jp/pride■OUR初となる「PRIDE指標2024」ゴールド認定取得 OURは、2023年度まで3年連続でブロンズ認定を取得しており、本年度は主に下記4つの取り組みを推進し、「PRIDE指標2024」にて初めてゴールド認定を取得いたしました。1.LGBTQ+に関する社内への理解促進の取り組み -外部講師を招き、ノンバイナリー、アセクシュアル、インターセックス等のLGBT以外の 多様な性に関する研修を全社員向けに行い、本年度より役員向けの研修も実施いたしました。2.LGBTQ+に関する社内の人事制度に関する取り組み -2023年9月1日(金)より「同性パートナーシップ制度」を導入し、 社内規定における配偶者の定義を、同性パートナーに対しても準用することとしました。3.LGBTQ+に関する社会への理解を深めるための取り組み -ONODERA GROUP内のJ2リーグに所属する横浜FCの10月27日(日)に開催したホーム公式戦にて、 LGBTQへの理解を深めていただく、イベントブースを出展しました。 当日は、レインボーフォトパネルの設置、レインボーグッズの配布、スタジアムグルメの販売をし、 ブースへお立ち寄りいただいた89%の方に「今回のイベントを通してALLY※について理解した」 という結果となりました。 ※ALLY:アライ(Ally)とは、英語で「同盟」や「支援」を意味するAllianceが語源で、 LGBTQ+をはじめとするマイノリティを理解し支援する考え方そのものや、理解者・支持者で あることを表明する人たちを表す言葉(work with Pride事務局ホームページ参考)[画像2: https://prtimes.jp/i/101779/66/resize/d101779-66-a060d4bbbe4398c9f5a5-1.jpg ][画像3: https://prtimes.jp/i/101779/66/resize/d101779-66-af7b9519dd046d8d7ca7-1.jpg ]4.LGBTQ+に関する社会貢献に関する取り組み -LGBTQもありのままで未来を選べる社会を目指す認定NPO法人ReBitへ寄付をして、 LGBTQやSOGIに関する社会の理解を促進する活動に協力をしております。ONODERA USER RUNは、性的指向や性自認、性表現に関わらず、誰もが自分らしく働ける組織や社会の実現をめざして、多様性受容、個々人の能力を活かすことのできる職場環境づくりに向けて取り組んでまいります。■株式会社ONODERA USER RUN会社概要[画像4: https://prtimes.jp/i/101779/66/resize/d101779-66-b0b6cdf29c75c600da60-3.jpg ]アジア各国における人財教育と、特定技能に特化した日本国内への人財紹介事業を展開※。2024年10月31日現在、累計教育人数7,270名(自社海外アカデミー在学及び終了した累計人数)、特定技能試験の合格者を5,320名輩出しております。特定技能人財の職業紹介においては5,241名が内定、4,118名(累計)がすでに紹介先で就業を開始しております。日本語・特定技能教育から人材紹介、就業後の生活や資格取得の支援までをワンストップで行うことにより、安定して長く働ける人財をご紹介しております。※ 当社は法務省が認定する登録支援機関です。・ 所在地:〒100-0004 東京都千代田区大手町1丁目1番3号 大手センタービル5階・ 設立:2016年11月1日・ 資本金:1億円・ 代表者:代表取締役社長 加藤 順・ URL:https://onodera-user-run.co.jp/■ONODERA GROUP 会社概要[画像5: https://prtimes.jp/i/101779/66/resize/d101779-66-5ee650c04cb4f80d80dc-3.jpg ]ONODERA GROUPは1983年の創業以来、全国3,000ヶ所以上で食事提供を行う株式会社LEOCをはじめ、フードサービス、ヒューマンリソース&テクノロジー、メディカル、シニアライフ、スポーツなど、多様な事業をグローバルに展開しております。「お客様に喜びと感動を パートナーに成長と幸福を 社会に貢献を」との企業理念のもと、一人ひとりの「幸せづくり」におけるリーディングカンパニーとして、さらなる挑戦を続けてまいります。・ 代表者:グループ代表 小野寺 裕司・ URL:https://www.onodera-group.jp/