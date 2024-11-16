¥×¥íÌîµå¥ª¥Õ¥·ー¥º¥ó¸ÂÄê¡ªËÌ³¤Æ»¥Üー¥ë¥Ñー¥¯F¥Ó¥ì¥Ã¥¸Æâ½ÉÇñ»ÜÀßtower eleven hotel¡Ö¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°ÂÚºß¥×¥é¥ó¡×³«»Ï
ËÌ³¤Æ»¥Üー¥ë¥Ñー¥¯F¥Ó¥ì¥Ã¥¸Æâ¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¡Ötower eleven hotel¡×¤Ë¤Æ¡¢11·î18Æü(·î)～2025Ç¯2·î28Æü(¶â)¤Î¥×¥íÌîµå¥ª¥Õ¥·ー¥º¥ó¸ÂÄê¤Ç¡Ö¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°ÂÚºß¥×¥é¥ó¡×¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ª¥Õ¥·ー¥º¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼«Ê¬¤ò¤¤¤¿¤ï¤ë¤³¤È¤äÂÎ¤òµÙ¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤Ë½½Ê¬¤Ë»þ´Ö¤ò»È¤¤¡¢¿·¤¿¤ËÍè¤ë¥ª¥ó¥·ー¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¿´¤âÂÎ¤âÀ°¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ë½àÈ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬¥Æー¥Þ¤Î½ÉÇñÂÎ¸³¥×¥é¥ó¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤Ï½ÉÇñ¼ÔÆÃÅµ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Ê´ü´Ö¡¦¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Ë¤ä¡ÖÈþÍÆ¡×¤ä¡Ö¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¡×¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¥¦¥£ー¥¯¤Ê¤É¤â¼Â»ÜÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¸åÆü¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¡¦¥³¥ó¥»¥×¥È¥ëー¥à¡Ê¸ÂÄê4¼¼¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥´ー¥ë¥É¥¦¥¤¥ó¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¥ïー¥¯¥¹.¡ÊNEUTRALWORKS.¡Ë¡×¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¤òÃæ¿´¤ËÂ·¤¨¡¢¥³¥³¥í¤È¥«¥é¥À¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥ëー¥à¤Ç¤¹¡£
¢£²÷Å¬¤Ê²¹ÅÙ¤ò¥ー¥×¤¹¤ëµ¡Ç½ÁÇºà¡Ö¸÷ÅÅ»Ò¡×¿²¶ñ
¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤Ï¡¢ºÇ¹â¤Î¿²¿´ÃÏ¤Èµ¡Ç½¤òÄÉµá¤·¤¿8ÁØ¹½Â¤¡£
⽻⽑ÉÛÃÄ¤ÏÊñ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¿´ÃÏÎÉ¤µ¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢·ÚÎÌ¤Ç¿ÈÂÎ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
ENNN/MATTRESS
KODENSHI/DOWN DUVET
¢£¥³¥³¥í¤È¥«¥é¥À¤òÀ°¤¨¤ë¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¥°¥Ã¥º
athletia¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥í¥Þ¥ëー¥à¥ß¥¹¥ÈN¤Ç¶õ´Ö¤Î¹á¤ê¤ò±é½Ð¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥í¥Þ¥ª¥¤¥ë¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¡¢¥Þ¥Ã¥µー¥¸¥¬¥ó¤Ç¥«¥é¥À¤Î¶¯Ä¥¤ê¤ò¤Û¤°¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÉô²°ÂÚºßÃæ¤Ë¥³¥³¥í¤È¥«¥é¥À¤òÀ°¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¤ä¥±¥¢¥°¥Ã¥º¤ò³Æ¼ï¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥í¥Þ¥ëー¥à¥ß¥¹¥È
athletia
SWITCHING AROMA ROOM MIST N
SACRED TREE
¥¢¥í¥Þ¥ª¥¤¥ë
Yohaku
Aroma oil
Black Mountain
¥Þ¥Ã¥µー¥¸¥¬¥ó
Hyperice
Hypervolt Go2
¡ã¥³¥ó¥»¥×¥È¥ëー¥à½ÉÇñ¼Ô¸ÂÄêÂß½Ð¤·¥°¥Ã¥º¡ÊÌµÎÁ¡Ë¡ä
¥³¥ó¥»¥×¥È¥ëー¥à¾ïÀß¤Î¿²¶ñ¤ä¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¥°¥Ã¥º¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÌµÎÁÂß½Ð¤·¥°¥Ã¥º¤â¤´ÍÑ°Õ¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤òÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¥µ¥¦¥Ê¥¦¥§¥¢¡§¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¥ïー¥¯¥¹.
¤Ï¤Ã¿å»å¤òÈ©ÌÌ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç´À¤Ë¤è¤ë¥Ù¥¿¤Ä¤¤ä¿åÇ¨¤ì¤Ë¤è¤ëÎä¤¨¤ò·Ú¸º¡£
¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ê¤Î¤Ç¥¿¥¦¥ó¥æー¥¹¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥é¥ó¥Ë¥ó¥°ÀìÍÑ¥·¥åー¥º¡§¥ª¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¥¹¥¤¥¹È¯¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖOn¡Ê¥ª¥ó¡Ë¡×¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥·¥åー¥º¡£
µå¾ì¤Î¼þ°Ï¤Ë¤¢¤ëOn Running Course¤Ç¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¸å¤Ë¡¢²¹Àô¥µ¥¦¥Ê¤òËþµÊ¡£
¢£¥µ¥¦¥Ê¥¦¥©¥Ã¥Á¡§³ô¼°²ñ¼Ò100plus¡Ê¥Ï¥ó¥É¥ì¥Ã¥É ¥×¥é¥¹¡Ë
¥µ¥¦¥Ê¥âー¥É¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¥µ¥¦¥Ê¤ËÆþ¤ë¤È¡¢º£¤Þ¤Ç´¶³Ð¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡Ö¤È¤È¤Î¤¦¡×¤¬¿ôÃÍ¤Ç³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¤È¤È¤Î¤¤ÃÍ¤Ï¥µ¥¦¥Ê¥¦¥©¥Ã¥ÁÂÐ±þ¥¢¥×¥êÆâ¤Ë¤Æ³ÎÇ§¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¢¥×¥ê¤Î¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤ä¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈºîÀ®¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢¥µ¥¦¥Ê¥¦¥©¥Ã¥ÁÂß½Ð»þ¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤è¤ê¤´ÀâÌÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
¡ãNEUTRALWORKS. / ¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¥ïー¥¯¥¹.¡ä
¥¹¥Ýー¥Ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç24»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¤¤¿Í¤¿¤Á¤Î¥³¥³¥í¤È¥«¥é¥À¤ò¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤ËÀ°¤¨¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âÆ°¤½Ð¤»¤ë ¡ÈREADY¡É¤Ê¾õÂÖ¤Ø¤È¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¡ÖGET YOU READY¡×¤ò¥¿¥°¥é¥¤¥ó¤Ë¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¦¥§¥¢¤ä¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¥¦¥§¥¢¡¢¥ïー¥¯¥¦¥§¥¢¤Ê¤É¤Î¥×¥í¥À¥¯¥ÈÅ¸³«¤È¡¢¥«¥é¥À¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
½ÉÇñ¼Ô¸ÂÄê¤Î¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°ÂÎ¸³
¥³¥ó¥»¥×¥È¥ëー¥à¤Ë¤´½ÉÇñ¤ÎÊý¤Ï¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¤ä¥°¥Ã¥º¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿´¤äÂÎ¤òÀ°¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤ÊÂÎ¸³¡ÊÌµÎÁ¡Ë¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£tower eleven roof top¤Ç¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡¦âÔÁÛÂÎ¸³
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/79562/table/289_1_aafe46840471333fcd8749097409969c.jpg ]
¥×¥íÌîµå¥·ー¥º¥óÃæ¸ÂÄê¤Ç¥ªー¥×¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¥ëー¥Õ¥È¥Ã¥×¤ò¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¥ëー¥à½ÉÇñ¼Ô¸ÂÄê¤Ç³«Êü¡£ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥è¥¬¥Þ¥Ã¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢¤´¼«Í³¤Ë¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤äâÔÁÛ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°»ÜÀß¤Ç¤ÎÊ²¤²ÐÂÎ¸³
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/79562/table/289_2_976f752fc0ecedafa4aa248e4d91ebf1.jpg ]
½ÉÇñÍ½Ìó²èÌÌÄó¼¨¤Ë¤Æ¡¢F¥Ó¥ì¥Ã¥¸Æâ¤Ë¤¢¤ë¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°»ÜÀß¡ÊBALLPARK TAKIBI TERRACE ALLPAR¡Ë¤Ë¤ÆÊ²¤²ÐÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ¤Ë¤Ä¤¡¢¥Þ¥·¥å¥Þ¥í1¸Ä¤òÌµÎÁ¤Ë¤ÆÄó¶¡
¢¨Å·¸õ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊ²¤²Ð¤¬¼Â»Ü¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤
¥³¥ó¥»¥×¥È¥ëー¥à½ÉÇñ¼ÔÆÃÅµ
¢£12·î½ÉÇñÍ½Ìó¼ÔÆÃÅµ¡¡¢¨ÀèÃå30ÁÈÍÍ¸ÂÄê
MXP ¥Ï¥é¥Þ¥¡Ê¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡§¾Ã½µ¡Ç½¤Î¤¢¤ë¡Ö¥Þ¥¥·¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡×¤È±ó⾚³°Àþ¤òíÕ¼Í¤¹¤ë¡Ö¸÷ÅÅ»Ò¡×¤Ë¤è¤ê¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤ÃÈ¤«¤µ¤òÊÝ¤Á¤Þ¤¹¡£
¢£1·î½ÉÇñÍ½Ìó¼ÔÆÃÅµ¡¡¢¨ÀèÃå60ÁÈÍÍ¸ÂÄê
¥Ê¥¦¥¿ー/¥µ¥¦¥Ê¥Ï¥Ã¥È¡Ê¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡§½À¤é¤«¤ÊÈ©¿¨¤ê¤È·Ú¤µ¤¬ÆÃÄ§¤Î¥Ñ¥¤¥ëÁÇºà¡£Í¥¤ì¤¿µÛ¿åÀ¤ÈÂ®´¥À¤¬¤¢¤ê¡¢µ¯ÌÓ¤·¤¿ÁÇºà¤ÏÊÝ²¹À¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¿åÇ¨¤ì¤Ë¤è¤ëÎä¤¨¤ò·Ú¸º¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Ï1¼¼1Ãå¤Î¤ß¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹
¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°ÂÚºß¥×¥é¥óÈÎÇä³µÍ×
ÉáÃÊ¤Ï¤ª¤í¤½¤«¤Ë¤·¤¬¤Á¤Ê¼«Ê¬¤Î¿´¤äÂÎ¤Î¤¿¤á¤Ë»þ´Ö¤ò»È¤¤¡¢¼«Ê¬¤ò¤¤¤¿¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÂÚºß¤ò¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¼¡¤Î¥ª¥ó¥·ー¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¿´¤ÈÂÎ¤ò½àÈ÷¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡£
[É½3: https://prtimes.jp/data/corp/79562/table/289_3_47623a9baf16166ed02d884ab5dd4bb9.jpg ]
¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é :
https://booking.hkdballpark.com/tower11_hotel/rooms?show_all_rooms=true&_gl=1*tbojk*_gcl_aw*R0NMLjE3MjY2NDA2ODAuQ2p3S0NBancwYVMzQmhBM0Vpd0FLYUQyWlI2NlhwWGxuUVViZFh0UWtiT1FpQUNsY3dObFpfdG53Zkk0TVFxLXdvcG1rdzdJZlh0dXNob0M3VTRRQXZEX0J3RQ..*_gcl_au*MTIwNzYyOTkxNy4xNzMwNzk2Nzk1*_ga*MTE5NjQzNjA0Ny4xNzA4MDQ2MjQ2*_ga_EFYPF1JV85*MTczMTY0NzczMS41NjkuMS4xNzMxNjQ3OTE3LjAuMC4w