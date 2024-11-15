¥í¥Ã¥Æ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢¥í¥Ã¥Æ¡ÖPRIDE»ØÉ¸¡×¤ÇºÇ¹âÉ¾²Á¤Î¥´ー¥ë¥É¤ò¼õ¾Þ¡¡LGBTQ¡Ü¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¬É¾²Á
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥Ã¥Æ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è/ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡§¶ÌÄÍ ¸µ°ì¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥Ã¥Æ¡ÊÆ±/ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§ÃæÅç ±Ñ¼ù¡Ë¤Ï¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Íwork with Pride¡Ê°Ê²¼¡Öwork with Pride¡×¡Ë¤¬ºöÄê¤·¤¿¡¢LGBTQ¡Ü¤Ê¤É¤ÎÀÅª¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¤Ë´Ø¤¹¤ë¿¦¾ì¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¡ÖPRIDE»ØÉ¸2024¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÇ¹âÉ¾²Á¤Î¡Ö¥´ー¥ë¥É¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥Ã¥Æ¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤Ê½¾¶È°÷¤Î³èÌö¤¬¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½Ð¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¹Í¤¨¡¢DEI¡ÊDiversity, Equity & Inclusion¡Ë¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¯¤â¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤¤¤¤¤¤¤ÈÆ¯¤±¤ë¿¦¾ì´Ä¶¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤áLGBTQ¡Ü¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â»Ù±ç¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢³Æ¼ï¼Ò°÷¶µ°é¡¢LGBTQ¡Ü»Ù±ç¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡ÖALLY¡×¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î·ÁÀ®¡¢PRIDE·î´Ö¤Î·¼ÌØ³èÆ°¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç·ÑÂ³Åª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯ÅÙ¤Ï¿·¤¿¤Ë¡ÖÆ±À¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×À©ÅÙ¡×¤ò»Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢Åö¼Ò¤È¤·¤Æ½é¤Î¥´ー¥ë¥ÉÇ§Äê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚPRIDE»ØÉ¸¡Û
LGBTQ¡Ü¤Ê¤ÉÀÅª¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆ¯¤¤ä¤¹¤¤¿¦¾ì¤Å¤¯¤ê¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢work with Pride¤¬2016Ç¯¤ËºöÄê¤·¤¿ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ëLGBTQ¡Ü¤Ë´Ø¤¹¤ë´ë¶È¡¦ÃÄÂÎÅù¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÉ¾²Á»ØÉ¸¤Ç¤¹¡£Policy¡Ê¹ÔÆ°Àë¸À¡Ë¡¢Representation¡ÊÅö»ö¼Ô¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡Ë¡¢Inspiration¡Ê·¼È¯³èÆ°¡Ë¡¢Development¡Ê¿Í»öÀ©ÅÙ¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¡ËEngagement/Empowerment¡Ê¼Ò²ñ¹×¸¥¡¦¾Ä³°³èÆ°¡Ë¤È¤¤¤¦5¤Ä¤Î»ØÉ¸¤ÇºÎÅÀ¤µ¤ì¡¢ÅÀ¿ô¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¥´ー¥ë¥É¡×¡Ö¥·¥ë¥Ðー¡×¡Ö¥Ö¥í¥ó¥º¡×¤Î3ÃÊ³¬¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
»²¹ÍURL¡§https://workwithpride.jp/pride-i/
¡ÚLGBTQ+¤Ë´Ø¤¹¤ë2024Ç¯¥í¥Ã¥Æ¥°¥ëー¥×¡Ê¢¨¡Ë¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡Û¡¡
¢¨°ìÉô¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¸ÂÄê¤ÎÆâÍÆ¤â¤¢¤ê
¡ü4·î¡¡¡ÖÅìµþ¥ì¥¤¥ó¥Üー¥×¥é¥¤¥É2024¡×¤Ë»²²Ã¤·¡¢¥Ñ¥ìー¥É¤ò±þ±ç
2023Ç¯¤Ë°ú¤Â³¤¡¢Åìµþ¥ì¥¤¥ó¥Üー¥×¥é¥¤¥É2024¤Ë¡ÖLGBT- Ally¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×»¿Æ±´ë¶È¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥Ã¥Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤âÀ©ºî¤·¡¢¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥×¥é¥¤¥É¥Ñ¥ìー¥É¡×±þ±ç¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
»²¹ÍURL¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002236.000002360.html
¡ü6·î¡¡³°ÉôÁêÃÌÁë¸ý¤ò³«Àß
½¾Íè¤ÎÆâÉôÁêÃÌÁë¸ý¤Ë²Ã¤¨¡¢ÀìÌç°÷¤Ë¤è¤ë³°ÉôÁêÃÌÁë¸ý¤ò¿·Àß¡£³ºÅö½¾¶È°÷¤Ø¤Î¥Õ¥©¥íーÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü6·î¡¡À¤³¦Åª¤ÊLGBTQ+·¼ÌØ´ü´Ö¤Ç¤¢¤ë6·î¤Î¡ÖPRIDE·î´Ö¡×¤Ë¡¢¿©ÉÊ6¼Ò¶¦Æ±¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥Ý¥¹¥¿ー·¼ÌØ¤ò¼Â»Ü
PRIDE·î´Ö»Üºö¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¿©ÉÊ´ë¶È6¼Ò¹çÆ±¤Ç¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¼Ô¤«¤é¤ÎÀ¸¤ÎÀ¼¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô¤Ø¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ¤¤Å¤¤òÍ¿¤¨¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ý¥¹¥¿ー·¼ÌØ¤â¼ÒÆâ¤Î³Æ»ö¶È½ê¤Ç¼Â»Ü¤·¡¢LGBTQ+¤Ø¤ÎÍý²ò¾úÀ®¡¢ALLY³ÈÂç¤ËÅØ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü£¹·î¡¡¡ÖÆ±À¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×À©ÅÙ¡×¤ò»Ü¹Ô
²ñ¼Ò¤ËÆÏ½Ð¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¡ÈÇÛ¶ö¼Ô¡É ¤ÎÄêµÁ¤Ë ¡ÖÆ±À¥Ñー¥È¥Êー¡× ¤ò´Þ¤á¡¢Ê¡Íø¸üÀ¸¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÀ©ÅÙ¡£ËÜÀ©ÅÙ»Ü¹Ô¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢À©ÅÙÍý²ò¤Î¤¿¤á¤ÎÍøÍÑ¥¬¥¤¥É¤òÀ©ºî¤·¡¢Á´½¾¶È°÷¤Ë¤à¤±¤Æ¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÄÌ¾ï¤Î¿½ÀÁ¥ëー¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢²¿¤«·üÇ°»ö¹à¤äÉÔ°Â¤ÊÅÀ¤¬¤¢¤ëÊý¤ÏDEIÀìÌçÉô½ð¤ØÁêÃÌ¤¬¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤òÀß¤±¤ë¤Ê¤É¡¢³ºÅö½¾¶È°÷¤¬°Â¿´¤·¤ÆÀ©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÂ¾³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥Ã¥Æ¤ÎDEI¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002192.000002360.html
¥í¥Ã¥Æ¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢º£¸å¤âÃ¯¤â¤¬°Â¿´¤·¤Æ³èÌö¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£