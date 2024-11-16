¥Î¥¸¥Þ£Ô¥êー¥° 2024-2025¥·ー¥º¥ó ¸ø¼°Àï 11·î16Æü³«ºÅ ¥È¥Ã¥×¤ª¤È¤á¥Ô¥ó¥Ý¥ó¥ºÌ¾¸Å²° vs ÆüËÜ¥Ú¥¤¥ó¥È¥Þ¥ì¥Ã¥Ä ÂÐÀï¥ªー¥ÀーÈ¯É½

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í£Ô¥êー¥°


¥Î¥¸¥Þ£Ô¥êー¥° 2024-2025¥·ー¥º¥ó ¸ø¼°Àï 11·î16Æü³«ºÅ ¡Ö¥È¥Ã¥×¤ª¤È¤á¥Ô¥ó¥Ý¥ó¥ºÌ¾¸Å²° vs ÆüËÜ¥Ú¥¤¥ó¥È¥Þ¥ì¥Ã¥Ä¡×¤ÎÂÐÀï¥ªー¥Àー¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£



¡úÂ®Êó¤Ï¤³¤Á¤é¢ªhttps://tleague.jp/schedule/detail.php?id=807



¡ú¥Áー¥à¡¦¸Ä¿ÍÂÐÀï¥Çー¥¿¤Ï¤³¤Á¤é¢ªhttps://tleague.sponity.jp/matches/team_match_up.php?home=6&away=8(https://tleague.sponity.jp/matches/team_match_up.php?home=6&away=8)