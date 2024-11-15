¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤à¡Ø¥ï¥¿¥ï¥ó¤ï¤ó¥Þ¥ë¥·¥§¡Ù11·î24Æü(Æü)³«ºÅ¡ª¥Ú¥Ã¥È¥°¥Ã¥º¤ä¥ªー¥ÊーÆ±»Î¤Î¸òÎ®¤Î¾ì¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡ª
³ô¼°²ñ¼Òantiqua¤¬¼ê¤¬¤±¤ëÂÚºß·¿¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥âー¥ë¡ÖWHATAWON¡Ê¥ï¥¿¥ï¥ó¡Ë¡×¤Ï¡¢¥°¥ë¥á¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¢²¹Íá»ÜÀß¤Ê¤ÉÌó50Å¹ÊÞ¤¬½¸¤Þ¤ëÂç·¿¾¦¶È»ÜÀß¤Ç¡¢¥Ú¥Ã¥ÈÆ±È¼¤Î¤ªµÒÍÍ¤â²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¥Ú¥Ã¥È¤ÎÆ±È¼¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¥·¥ç¥Ã¥×¤äÆÃÄê¤Î¸¤¼ï¤¬½¸¤Þ¤ë¡Ö¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¥ª¥Õ²ñ¡×¤¬¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¥ï¥¿¥ï¥ó¤Î¼ÇÀ¸¹¾ì¤Ë¤Æ¡¢2024Ç¯11·î24Æü(Æü)¤Ë¿Íµ¤¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥ï¥¿¥ï¥ó¤ï¤ó¥Þ¥ë¥·¥§¡×¤Î³«ºÅ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤Î¤¿¤á¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¤¬Âç½¸¹ç¤¹¤ë¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢Ëè²óÂ¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤¬Ë¬¤ì¡¢°¦¸¤¤È¤ÎÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥Þ¥ë¥·¥§¤Ç¤â¡¢Â¿ºÌ¤Ê¾¦ÉÊ¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¥ªー¥ÊーÆ±»Î¤Î¸òÎ®¤ä¡¢¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤È¤ÎÀ¸³è¤ò¤â¤Ã¤ÈË¤«¤Ë¤¹¤ë¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ï¥¿¥ï¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³Ú¤·¤¤¤Ò¤È¤È¤¤ò¡¢°¦¸¤¤È°ì½ï¤Ë¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
information
¡ÚÆü»þ¡Û2024.11.24(Æü) / 10:00～17:00
¡Ú¾ì½ê¡ÛWHATAWON(¥ï¥¿¥ï¥ó)Æâ ¼ÇÀ¸¥¨¥ê¥¢
¡Ú¼çºÅ¡Û @wanmarche2024
¡ÚÍè¾ìÆÃÅµ¡Û¥É¥Ã¥°¥é¥óÍøÍÑÎÁ¶â500±ß ¢Í ÌµÎÁ
¾®·¿¡¦Ãæ·¿¸¤ÀìÍÑ¥É¥Ã¥°¥é¥ó
Âç·¿¸¤ÀìÍÑ¥É¥Ã¥°¥é¥ó
¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤â»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤â²÷Å¬¤Ë
¥ï¥¿¥ï¥ó¤Ë¤Ï¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤¬²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë¹©É×¤¬ËþºÜ¡ªÆüËÜ¤ÇÍ£°ì¥Ú¥Ã¥È¤È°ì½ï¤ËÆþ¤ì¤ë¥Õー¥É¥Ûー¥ë¡ÖGourman's¡×¤Ë¤Ï2024Ç¯10·î¤Ë¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤Î¤¿¤á¤Î¥Õー¥É¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖWHATA¡ªWAN¡ªBANA¡ªkitchen(¥ï¥ó¥Ð¥Ê¥¥Ã¥Á¥ó)¡×¤¬¿·µ¬¥ªー¥×¥ó¤·Ï¢ÆüÂçÆø¤ï¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¿·Àß¤µ¤ì¤¿Âç·¿¸¤ÀìÍÑ¥É¥Ã¥°¥é¥ó¤Ç¤Ï¡¢¹¤µ130ÄÚ¤Î¥¹¥Úー¥¹¤ÇÂç·¿¸¤¤¬¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤ÈÁö¤ê²ó¤ì¤ë´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ï¥¿¥ï¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥Ú¥Ã¥È¤ò¤ªÏ¢¤ì¤ÎÊý¡¹¤¬°Â¿´¤·¤Æ¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È²á¤´¤»¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡ª
¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ÏSNS¤ÇÇÛ¿®Ãæ¡ª
¡Ö¥ï¥¿¥ï¥ó¤ï¤ó¥Þ¥ë¥·¥§¡×¤Î³«ºÅÆüÄø¤ä¤½¤ÎÂ¾¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤äSNS¤Ç¿ï»þ¹¹¿·Ãæ¡£»ô¤¤¼ç¤È¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤ÎÎ¾Êý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢³Ú¤·¤¯¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡ÖWHATWAON(¥ï¥¿¥ï¥ó)¡×¤Ç¤ÎÁÇÅ¨¤Ê½Ð²ñ¤¤¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ªÀ§Èó¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ï¥¿¥ï¥ó¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§
https://www.instagram.com/whatawon_official?igsh=MTF3dHJyNzcydjgzMA==
@whatawon_official
¥ï¥¿¥ï¥ó¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー¤Ç¿´²¹¤Þ¤ë¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤òÄÉµá¤·¤Þ¤¹¡£
¤´²ÈÂ²Á´°÷¤¬³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤ë¾ì½ê¤Ø¡¢¤¼¤Ò¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£WHATAWON¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÈþÌ£¤·¤¤¥â¥Î¡£ÌÌÇò¤¤¥â¥Î¡£¤ªÞ¯Íî¤Ê¥â¥Î¡£Á´¤Æ¤¬Â·¤¦¾ì½ê¡£ Â¿ÍÍ¤Ê¿Í¡¹¤¬¥¸¥ã¥ó¥ë¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤òÄ¶¤¨¤Æº®¤¶¤ê¹ç¤¦¡¢ÌÜÅª¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÌµ¤¯¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë»ÜÀß¡ª´°Á´¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¤Ç¤ª²ñ·×¤¬¥¹¥àー¥º¡£°û¿©¤ÎÄó¶¡¤äÄÌÃÎ¤â¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ç´°·ë! ¹Âç¤ÊÅÚÃÏ¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤¿Ìó8,740ÄÚ¤ÎÁÔÂç¤Ê¥¹¥±ー¥ë¤Ç¥Ú¥Ã¥È¤â²ÈÂ²¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¿§¡¹¤Ê¾ì½ê¤ØÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¤é¡¢»ÜÀßÆâ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¥Ú¥Ã¥È¤ÎÆ±È¼¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡ª
¢£»ÜÀß³µÍ×
½êºßÃÏ¡¡¡§ÂçºåÉÜ´ßÏÂÅÄ»Ô´ß¤ÎµÖÄ®£±ÃúÌÜ£³£²-£±
ÉßÃÏÌÌÀÑ¡§Ìó8,740ÄÚ¡Ê29,000Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡Ë
¸òÄÌ¡¡¡¡¡§ºåÏÂÆ»´ßÏÂÅÄÏÂÀôIC¤«¤é¼Ö¤Ç£µÊ¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Ï²¼µ¥Úー¥¸¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡[bas-info]https://whatawon.co.jp/bus-info/
¡ã»²¹ÍURL¡ä
WHATAWON¡Ê¥ï¥¿¥ï¥ó¡ËHP
https://www.whatawon.co.jp/
ANTIQUA¡Ê¥¢¥ó¥Æ¥£¥«¡Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://www.antiqua.co.jp/
³ô¼°²ñ¼Òantiqua¡Ê¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡Ë
https://www.antiqua.me/