¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¤Æ¤£ÀèÀ¸¤Ë¤è¤ë²ÈÄí¶µ°é¹Ö±é²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹
É±Ï©»Ô
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/73910/table/207_1_600472fd141f45a993bd040008db9767.jpg ]
¸½ÌòÊÝ°é»Î¡¦°é»ù¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡¡¤Æ¤£ÀèÀ¸
¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.e-hyogo.elg-front.jp/hyogo/uketsuke/form.do?id=1728373718447
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/73910/table/207_1_600472fd141f45a993bd040008db9767.jpg ]
½Ð±é¼Ô
¸½ÌòÊÝ°é»Î¡¦°é»ù¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡¡¤Æ¤£ÀèÀ¸
¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¸½Ìò¤ÎÊÝ°é»Î¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Õ¥©¥í¥ïー¤¬200Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë°é»ù¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤È¤·¤Æ³èÌö¡£
¤½¤ÎÄ¶¶ñÂÎÅª¤Ê°é»ùË¡¤Ï»Â¿·¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢À¤¤Î¥Þ¥Þ¥Ñ¥Ñ¤Ë°µÅÝÅª¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤â½Ð±é¤·¡¢¡Ö¤¤¤Þ°ìÈÖÁêÃÌ¤·¤¿¤¤ÊÝ°é»Î¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¿½¹þÊýË¡
²¼µ¤Î¿½¹þ¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.e-hyogo.elg-front.jp/hyogo/uketsuke/form.do?id=1728373718447
¿½¹þ¥Õ¥©ー¥à¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç
¿½¹þ¥Õ¥©ー¥à¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤Ê¤¤Êý¤Ï¡¢¤Ï¤¬¤¡Ê1¿Í1ÄÌ¡¦Æ±µï²ÈÂ²¤Î¿½¹þ¤Ï1ÄÌ¤Ç²Ä¡Ë¤Ç¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µÆþ»ö¹à¡§Í¹ÊØÈÖ¹æ¡¢½»½ê¡¢»áÌ¾¡Ê¤Õ¤ê¤¬¤Ê¡Ë¡¢Ç¯Îð¡¢ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¢»²²Ã¼Ô»áÌ¾¡¦Ç¯Îð
Á÷ÉÕÀè¡§¢©670-8501¡¡É±Ï©»Ô°ÂÅÄ»ÍÃúÌÜ1ÈÖÃÏ¡¡É±Ï©»ÔÀ¸³¶³Ø½¬²Ý¡¡¤Æ¤£ÀèÀ¸¹Ö±é²ñ¿½¹þ
¿½¹þÄù¤áÀÚ¤ê
ÎáÏÂ7Ç¯1·î9Æü¡ÊÌÚÍËÆü¡ËÉ¬Ãå