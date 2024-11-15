11·î16Æü¥ªー¥×¥ó Coffee Wrights¡¦HIGUMA Doughnuts¡¦Mikkeller ¤ÇµþÅÔ¡¦¹âÀ¥Àî±è¤¤¤Î¸µ¾®³Ø¹»¤Ç¿·¤·¤¤¶¦Æ±Å¹ÊÞ¡ÖCDB kyoto¡×¤ò»Ï¤á¤Þ¤¹¡ª
Community Building ¤È Human Food ¤ò¼´¤Ë¡¢18Å¹ÊÞ¤Î¥«¥Õ¥§¤òÅ¸³«¤¹¤ëWAT³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡¢ÂåÉ½¡§ÀÐÅÏ ¹¯»Ì¡Ë¤Ï¡¢ÁÏ¶È11¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢´ØÀ¾·÷¤Ç¤Î¿·¤¿¤ÊÅ¸³«¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£2024Ç¯¤«¤é2025Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢µþÅÔ¡¦ÌÚ²°Ä®¤ÎÎ©À¿¥¬ー¥Ç¥ó¡¦¥Ò¥åー¥ê¥Ã¥¯µþÅÔ¤ÈÂçºå¡¦Å·²¦»û¤ÎÂçºå»ÔÎ©Èþ½Ñ´Û¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³¹¤òÂåÉ½¤¹¤ëÊ¸²½»ÜÀß¤Ç¿·Å¹ÊÞ¤ò¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
µþÅÔ¡ÃCDB KYOTO ¿ÍÀ¸¤ËÉ¬Í×¤Ê3¤Ä¤Î¤â¤Î
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÆÈ¼«¤ÎÅ¯³Ø¤È¾ðÇ®¤ÇÊâ¤ó¤Ç¤¤¿3¤Ä¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤è¤ë¶¦Æ±±¿±Ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Îò»ËÅª·úÂ¤Êª¤Ç¤¢¤ëµìÎ©À¿¾®³Ø¹»¡Ê1869Ç¯ÁÏÎ©¡Ë¤òÉñÂæ¤Ë¿·¤·¤¤½¸¤¤¤Î¾ì¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¹©¼Ç¤Î¹¾ì¤ËÌÌ¤·¤¿¶õ´Ö¤Ç¡¢Ä«¤ÏHIGUMA Doughnuts ¤ÎËÌ³¤Æ»»º¸¶ÎÁ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥Éー¥Ê¥Ä¤ÈCoffee Wrights ¤Î¸·Áª¥³ー¥Òー¡¢Í¼Êë¤ì¤«¤é¤ÏMikkeller ¤Î³×¿·Åª¤Ê¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢Å¹Ì¾¤Ï¿ÍÀ¸¤ËÉ¬Í×¤Ê3¤Ä¤Î¤â¤Î Essential Three For Life ¤Ç¤¢¤ë Coffee¡¢Doughnuts¡¢Beer ¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤òÊÂ¤Ù¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
HIGUMA Doughnuts
ËÌ³¤Æ»¤ÎË¤«¤Ê¿©ºà¤ò³è¤«¤·¤¿¥Éー¥Ê¥ÄÀìÌçÅ¹¡£ËÌ³¤Æ»»º¤Î¸·Áª¤µ¤ì¤¿¾®Çþ¡¢µíÆý¡¢¥Ð¥¿ー¡¢º½Åü¤Ê¤É¡¢¥¹¥¤ー¥Ä¤Î¸¶ºàÎÁ¤ÎÊõ¸Ë¤Ç¤¢¤ëËÌ³¤Æ»¤Î·Ã¤ß¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤·¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¤ÇÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸Î¶¿¡¦ËÌ³¤Æ»¤Î²ÁÃÍ¤òºÆÈ¯¸«¤·¡¢¿·¤·¤¤·Á¤ÇÈ¯¿®¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
Mikkeller Tokyo
2006Ç¯¤Ë¥³¥Ú¥ó¥Ïー¥²¥ó¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿³×¿·Åª¤Ê¥¯¥é¥Õ¥È¥Ö¥ë¥ï¥êー¡ÖMikkeller¡×¤ÎÅìµþµòÅÀ¡£ÁÏÀß¼Ô¤ÎMikkel Bjergso¤¬·Ç¤²¤ë¡Ö´ûÂ¸¤Îµ¬Â§¤Ë¼ü¤ï¤ì¤Ê¤¤¡¢Ä©ÀïÅª¤Ê¥Óー¥ëÂ¤¤ê¡×¤ÎÀº¿À¤ò¡¢ÆüËÜ¤ÇÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Coffee Wrights
WAT³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥³ー¥Òー¥Ö¥é¥ó¥É¡£¡Ö¥³ー¥Òー¤ò¤Ä¤¯¤ë¿Í¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ÎÌ¾Á°¤Ç¤¢¤ëCoffee Wrights ¤Ï8Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥³ー¥Òー¤òÄÌ¤¸¤¿¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤ÎÁÏÂ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Åìµþ¤ÎÂ¢Á°¤ËËÜÅ¹¤¬¤¢¤ê¡¢É½»²Æ»Å¹¤Ï HIGUMA Doughnuts ¤ÈÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
CDB Kyoto ´ðËÜ¾ðÊó
±Ä¶È»þ´Ö¡§¥³ー¥Òー¡¢¥Éー¥Ê¥Ä¡§ 10:00~18:00¡¢¥Óー¥ë¡§16:00~24:00
ÄêµÙÆü¡§Ìµ¤·
Í¹ÊØÈÖ¹æ¡§604-8023
½»½ê¡§µþÅÔÉÜµþÅÔ»ÔÃæµþ¶èÈ÷Á°ÅçÄ®£³£±£°－£²Î©À¿¥¬ー¥Ç¥ó¥Ò¥åー¥ê¥Ã¥¯µþÅÔ
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§075-384-0777
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡§@coffeewrights_kyoto
¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¼Â»ÜÃæ¡§
CAMPFIRE¡§¥³ー¥Òー¡¢¥Éー¥Ê¥Ã¥Ä¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥¹¥Úー¥¹¤òOPEN¡ª
https://camp-fire.jp/projects/783942/
Âçºå¡ÃENFUSE Âçºå»ÔÎ©Èþ½Ñ´Û¡Ê2025Ç¯3·î¥ªー¥×¥óÍ½Äê¡Ë
1936Ç¯¤Î³«´Û°ÊÍè¡¢Âçºå¤Î·Ý½ÑÊ¸²½¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¿Âçºå»ÔÎ©Èþ½Ñ´Û¤¬¡¢Âçµ¬ÌÏ²þÁõ¤ò·Ð¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¥¢ー¥È¤È¿©Ê¸²½¤¬¶¦ÌÄ¤¹¤ë¶õ´Ö¤È¤·¤Æ¡¢´Õ¾Þ¸å¤ÎÍ¾±¤¤ò¿¼¤á¤ëÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£µþÅÔ»Ôµþ¥»¥éÈþ½Ñ´Û¡ÖENFUSE¡×¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Âçºå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿©ºà¤ä¿©Ê¸²½¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿ÆÈ¼«¤Î¥á¥Ë¥åー¤òÅ¸³«¡£Èþ½Ñ´Û¤ËÊ»Àß¤µ¤ì¤¿¥«¥Õ¥§¤È¤¤¤¦ÆÃÀ¤ò³è¤«¤·¡¢¥¢ー¥È¤ÈÆü¾ï¤¬¼«Á³¤Ë¸ò¤ï¤ë¾ì½ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
Âçºå»ÔÎ©Èþ½Ñ´Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Å·²¦»û¸ø±àÆâ¤Ë¤¿¤¿¤º¤àÂçºå»ÔÎ©Èþ½Ñ´Û¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î½»Í§²ÈËÜÅ¡¤ÎÃÏ¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿Í³½ï¤¢¤ëÈþ½Ñ´Û¤Ç¤¹¡£1936Ç¯¤Î³«´Û°ÊÍè¡¢90Ç¯¶á¤¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂçºå¤Î·Ý½ÑÊ¸²½¤ò°é¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¹ñÊõ¤ä½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤ò´Þ¤à1ËüÅÀ¤òÄ¶¤¨¤ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ÆüËÜÈþ½Ñ¤Î½ÅÍ×¤ÊÂÀ×¤òº£¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯3·î¡¢³«´Û°ÊÍèºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î²þÁõ¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢¤³¤ÎÎò»ËÅª·úÂ¤Êª¤Ï¿·¤·¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£¹ñ¤ÎÅÐÏ¿Í·ÁÊ¸²½ºâ¤Ç¤¢¤ë·úÊª¤ÎÉÊ³Ê¤Ï¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¸½Âå¤ÎÈþ½Ñ´Û¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¡¢¤è¤ê³«¤«¤ì¤¿Ê¸²½»ÜÀß¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¼Â»ÜÃæ¡§
¥»¥¥å¥ê¥Æ¡§ENFUSE Âçºå»ÔÎ©Èþ½Ñ´Û ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
https://www.securite.jp/fund/detail/8321
ËÜ·ïÌä¤¤¹ç¤ï¤»
³ô¼°²ñ¼ÒWAT
info@wat-inc.jp
https://wat-inc.jp/
³ô¼°²ñ¼ÒWAT¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
°û¿©Å¹¤òÃæ¿´¤È¤·Å¹ÊÞ¤ä¾ì¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä¤ò¹Ô¤¦´ë¶È¤È¤·¤Æ2013Ç¯¤ËÀßÎ©¡£¡Ö·òÁ´¤Ê¿©¤ä²ñÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÌÀ¤ë¤¯»×¤¤¤ä¤ê¤Î¤¢¤ë³¹¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅÔÆâ³Æ½ê¤ÇÆÈ¼«¥«¥Õ¥§¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖCoffee Wrights¡×¡ÖMarked¡×¡ÖKNAG¡×¤ò±¿±Ä¡£³ÆÅ¹ÊÞ¤Ï½ÐÅ¹¥¨¥ê¥¢¤ÎÆÃÀ¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢¤½¤Î³¹¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¾ì¤È¤·¤Æ´ë²è¡¦Å¸³«¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¤ÎÀÐÅÏ¹¯»Ì¤Ï¡¢ÊÆ¹ñÈ¯¡Ö¥Ö¥ëー¥Ü¥È¥ë¥³ー¥Òー¡×¡Ö¥À¥ó¥Ç¥é¥¤¥ª¥ó¡¦¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡×¤ÎÆüËÜÅ¸³«¤Ë¶¨ÎÏ¡£¤µ¤é¤Ë¶áÇ¯¤Ç¤ÏÀéÍÕ¸©ÂçÂ¿´îÄ®¤Î¥Ü¥¿¥Ë¥«¥ë¡¦¥Ö¥é¥ó¥Çー¾øÎ±½ê¡Ömitosaya¡×¤Ë¤â»²²è¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³°Éô¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£