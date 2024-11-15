Ëà»¤¥ì¥¹¤Ê¥á¥¤¥¯¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¡Ö¥¹¥àー¥¹¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥¯¥êー¥à¡×¹âÊÝ¼¾¡õ¥¢¥ó¥Á¥Ý¥ê¥åー¥·¥ç¥óUV¥¯¥êー¥à¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥×¥í¥Æ¥¯¥ÈUV¡×2024Ç¯11·î29Æü(¶â)¿·È¯Çä
¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¨¥¹¥Æ¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥×¥í¥À¥¯¥È¤Î»°°Ì°ìÂÎ¤ÇÈ©ÀìÌçÈþÍÆ°åÎÅ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¥É¥¯¥¿ー¥¤¥·¥¤¥°¥ëー¥×¡Ê°åÎÅË¡¿Í¼ÒÃÄÀÐã¹²ñÀÐ°æ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯/ ³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥¯¥¿ー¥¤¥·¥¤¥³¥¹¥á¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹/ ³ô¼°²ñ¼ÒÀÐ°æ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ÈþÍÆ¸¦µæ½ê¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÀÐ°æÀ»»Ò¡Ë¤Ï¡¢ÆÈ¼«À®Ê¬¡Ö¥¨¥Õ¥¤¥·¥¤(R)¡×¥³¥áÈ¯¹Ú±Õ*1¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¥·¥êー¥º¡ÖIshii Clinic Beauty Lab. ¡Ê¥¤¥·¥¤¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥é¥Ü¡Ë¥Õ¥¡ー¥á¥ó¥È¥é¥¤¥ó¡×¤«¤é¡¢Æ±È¯¹Ú±ÕÇÛ¹ç¤Î¥á¥¤¥¯¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¡Ö¥¹¥àー¥¹¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥¯¥êー¥à¡×¤È¥Î¥ó¥±¥ß¥«¥ëUV¥¯¥êー¥à¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥×¥í¥Æ¥¯¥ÈUV¡×¤ò2024Ç¯11·î29Æü(¶â)¤Ë¿·È¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
À¤³¦½é*2¤ÎÈùÀ¸Êª¶¦À¸¤Ë¤è¤ë¥³¥áÈ¯¹Ú±Õ¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤¿ÆÈ¼«À®Ê¬¡Ö¥¨¥Õ¥¤¥·¥¤(R) *1¡×¡£À°È©¸ú²Ì¤¬ÀÐ°æ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤â¼Â¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢È¯¹Ú¼£ÎÅ¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëÀÐ°æ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤À¤«¤é¤³¤½¹Ô¤¤Ä¤¤¤¿À®Ê¬¡£º£Åß¡¢¤½¤ÎÀ®Ê¬¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤ÈUV ¥±¥¢¤ò¿·¤¿¤Ë¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£
·ò¹¯¤ÊÈéÉæ¤ò°é¤à¤¿¤á¤Ë´ðËÜ¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬Àµ¤·¤¤Àö´é¤ÈU V¥±¥¢¡£
ÈéÉæ¤ÏËÜÍè¡¢¼«¤é¤ò½á¤·¡¢³°Åª»É·ã¤«¤é¼é¤ëËÉ¸æºîÍÑ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âÍ£°ìÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¼«¾ôºîÍÑ¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤êÅ¬ÀÚ¤Ë±ø¤ì¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤Ï·òÁ´¤ÊÈéÉæ¾õÂÖ¤òÊÝ¤Ä¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤ÇÈéÉæ»É·ã¤òÍ¿¤¨¤º¡¢¥¹¥àー¥¹¤Ë¥á¥¤¥¯±ø¤ì¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ªÈ©¤ËÍ¥¤·¤¤¥¯¥êー¥à¥¿¥¤¥×¤Î
¥á¥¤¥¯Íî¤È¤·¡Ö¥¹¥àー¥¹¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥¯¥êー¥à¡×¤ò¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ËÉ¸æºîÍÑ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ëÈéÉæ¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÌµËÉÈ÷¤Ê¾õÂÖ¤ÎÈéÉæ¤Ï´Ä¶±øÀ÷Êª¼Á¤äÇ¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¹ß¤êÃí¤°»ç³°Àþ¤Ê¤É¤«¤éÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¼þÃÎ¤Î»ö¼Â¡£
¤Þ¤¿¡¢¸÷¼£ÎÅ¤ä¥ìー¥¶ー¤Ê¤É¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ä¥µ¥í¥ó¤Ç¤Î½èÃÖ¤ò¼õ¤±¤¿¤ªÈ©¤Ï¡¢°ì»þ´ü´¥Áç¤·¤¬¤Á¤Ç²áÉÒ¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤ªÈ©¤Ç¤â¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊÝ¼¾ÎÏ¤ÈÍ¥¤·¤µ¤ËÃíÎÏ¤·¤¿¥×¥í¥Æ¥¯¥¿ー¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥×¥í¥Æ¥¯¥ÈU V¡×¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åß¾ì¤Î»ç³°ÀþÂÐºö¤âÉ¬¿Ü¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¤Î½Å¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢¥µ¥é¥Ã¤È¤·¤¿¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¤Ç¡ÖÅßÍÑÆü¾Æ¤±»ß¤á¥¯¥êー¥à¡×¤È¤â¸À¤¨¡¢¥¹¥ー¤ä¥Ï¥¤¥¥ó¥°¤Ê¤É¤ÎÅßµ¨¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ê¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
ÈéÉæ²Ê¤¬ÊìÂÎ¤Î»ä¤¿¤Á¤À¤«¤é¤³¤½¤´Äó°Æ¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¿¤Á¡£
È¯¹Ú¤Î¤Á¤«¤é¤ò¡¢ËèÆü¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë¡£
*1 ÈéÉæ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°À®Ê¬¡¡*2 INCIÌ¾¡Ê²½¾ÑÉÊÀ®Ê¬¤Î¹ñºÝÌ¿Ì¾Ë¡¡Ë¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿²½¾ÑÉÊ¸¶ÎÁ¡Ê2022Ç¯ÅÐÏ¿¡Ë
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://ishiiclinic1973.com/collections/ferment-line
2024Ç¯11·î29Æü(¶â)¿·È¯Çä
¥¹¥àー¥¹¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥¯¥êー¥à¡¡
¡ã¥á¥¤¥¯Íî¤È¤·¡ä 80g¡¡4,950±ß(ÀÇ¹þ)
¥Õ¥¡ー¥á¥ó¥È¥é¥¤¥ó¤«¤éÃÂÀ¸¤¹¤ë¡Ö¥¹¥àー¥¹¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥¯¥êー¥à¡×¤Ï¡¢È©ÉéÃ´¤ò°ìÈÖ¤Ë¹Í¤¨¡¢Ëà»¤¥ì¥¹¤Ç¥¹¥àー¥¹¤Ë¥á¥¤¥¯¥ª¥Õ¤Ç¤¤ë½èÊý¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥¯¥êー¥à¤Ç¤¹¡£
È©¤ËÍ¥¤·¤¯¡¢¤«¤ÄÌýÀ¥Þ¥¹¥«¥é¤Ê¤É¤·¤Ã¤«¤ê¥á¥¤¥¯¤â¤¤Á¤ó¤ÈÍî¤È¤»¤Þ¤¹¡£
¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢*1¤Î¤¿¤á¤Ë¸·Áª¤·¤¿¿¢ÊªÀ®Ê¬¤âÇÛ¹ç¡£ËèÆü»È¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³Æ¼ï¿¢Êª¥¨¥¥¹¤¬³Ñ¼ÁÁØ¤ò½À¤é¤«¤¯¡¢¥¥á¤ÎÀ°¤Ã¤¿Æ©ÌÀ´¶¤¢¤ëÈ©¤ØÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ãÁ´À®Ê¬¡ä
¥Ñ¥ë¥ß¥Á¥ó»À¥¨¥Á¥ë¥Ø¥¥·¥ë¡¢¿å¡¢¥°¥ê¥»¥ê¥ó¡¢¥×¥í¥Ñ¥ó¥¸¥ªー¥ë¡¢¥ä¥·Ìý»éËÃ»À£Ð£Å£Ç-£·¥°¥ê¥»¥ê¥ë¡¢¥«¥ë¥Ü¥¥·¥Ç¥·¥ë¥¸¥á¥Á¥³¥ó¡¢¡Ê¥¢¥»¥È¥Ð¥¯¥¿―¡¿¥¢¥¹¥Ú¥ë¥®¥ë¥¹¡¿¥µ¥Ã¥«¥í¥ß¥»¥¹¡Ë¥³¥áÈ¯¹Ú±Õ¡¢¥²¥ó¥Á¥¢¥Êº¬¥¨¥¥¹¡¢¥æ¥¥Î¥·¥¿¥¨¥¥¹¡¢¥³¥ó¥Õ¥êーÍÕ¥¨¥¥¹¡¢¥«¥ó¥¾¥¦º¬¥¨¥¥¹¡¢¥¥Ï¥À¼ùÈé¥¨¥¥¹¡¢¥É¥¯¥À¥ß¥¨¥¥¹¡¢¥è¥â¥®ÍÕ¥¨¥¥¹¡¢¥·¥ã¥¯¥ä¥¯º¬¥¨¥¥¹¡¢¥¦¥³¥óº¬·Ô¥¨¥¥¹¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸Ìý¡¢¥é¥Ù¥ó¥ÀーÌý¡¢¥¨¥Á¥É¥í¥ó»À£´£Î£á¡¢¥Ë¥å¥¦¥³¥¦¥¸¥åÌý¡¢¥Ù¥ë¥¬¥â¥Ã¥È²Ì¼ÂÌý¡¢¥¦¥¤¥¥ç¥¦²Ì¼ÂÌý¡¢¥Á¥ç¥¦¥¸ÍÕÌý¡¢£Â£Ç¡¢¥È¥ê¥¤¥½¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó»À£Ð£Å£Ç-£²£°¥°¥ê¥»¥ê¥ë¡¢¿å»À²½£Ë¡¢¥«¥ë¥Ü¥Þー¡¢¥Õ¥§¥Î¥¥·¥¨¥¿¥Îー¥ë
¡ã¤´»ÈÍÑÊýË¡¡ä
¼ê¤Î¤Ò¤é¤È´é¤Ï´¥¤¤¤¿¾õÂÖ¤Ç¤´»ÈÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´éÁ´ÂÎ¤Ë¿¤Ð¤·¤ÆÍ¥¤·¤¯¤Ê¤¸¤Þ¤»¤Þ¤¹¡£¿åËô¤Ï¤Ì¤ë¤ÞÅò¤ÇÀö¤¤Î®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãPOINT¡ä
¡¦ÆÈ¼«À®Ê¬¡Ö¥¨¥Õ¥¤¥·¥¤(R)¡×¥³¥áÈ¯¹Ú±Õ*2ÇÛ¹ç
¡¦È©ÉéÃ´¤ò°ìÈÖ¤Ë¹Í¤¨¤¿¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°À®Ê¬¤òºÎÍÑ
¡¦¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤ÈÆ±»þ¤Ë¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢*1
¡¦WÀö´éÉÔÍ×¡¿¥Þ¥Ä¥¨¥¯»ÈÍÑOK
*1 Ç¯Îð¤Ë±þ¤¸¤¿¤ª¼êÆþ¤ì¤Î¤³¤È¡¡*2 ÈéÉæ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°À®Ê¬
Á´Êý°Ì¤ÎÈ©Çº¤ß¤Ë¡¢ÆÈ¼«À®Ê¬¡Ö¥¨¥Õ¥¤¥·¥¤(R)¡×¥³¥áÈ¯¹Ú±Õ*1ÇÛ¹ç
Ishii Clinic Beauty Lab. ¥Õ¥¡ー¥á¥ó¥È¥é¥¤¥ó¤ËÇÛ¹ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¨¥Õ¥¤¥·¥¤(R)¡×¥³¥áÈ¯¹Ú±Õ*1¡£
À¤³¦½é*2¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ëÈùÀ¸Êª¶¦À¸¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤ÎÈ¯¹Ú±Õ¤Ï¡¢´°Á´ÌµÇÀÌô¡¦ÌµÈîÎÁ¤ÎÎÏ¶¯¤¤ÂçÃÏ¤Ç°é¤Ã¤¿¤ªÊÆ¤ò¸¶ÎÁ¤Ë¤·¤¿ÀÐ°æ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÆÈ¼«À®Ê¬¡£ÀÐ°æ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¹³»À²½¤äÈþÇò¡¢¥Ï¥ê¡¢Èé»éÊ¬Èç¤ÎÄ´À°¡¢¥á¥é¥Ë¥óÍÞÀ©¤Ê¤É¡¢¤Þ¤µ¤ËÁ´Êý°Ì¤ÎÈ©Çº¤ß¤Ë±þ¤¨¤ëÈ¯¹Ú¥Þ¥¹¥¯¤È¤·¤Æ±¡Æâ¤Ç½èÊý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È©ÉéÃ´¤ò°ìÈÖ¤Ë¹Í¤¨¤¿¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°À®Ê¬
È©¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ò¶ËÎÏ¸º¤é¤¹½èÊý¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ÆÃ¼ì¤ÊÆý²½À®Ê¬¤òºÎÍÑ¡£È©¤Ë¾è¤»¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤×¤ë¤ó¤È¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¥¯¥êー¥à¾õ¤ÇËà»¤¤ò·Ú¸º¡£¤½¤Î¸å¡¢ÁÇÁá¤¯¥ª¥¤¥ë¾õ¤ËÊÑ²½¤·¥á¥¤¥¯±ø¤ì¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¡£ÌýÀ¥Þ¥¹¥«¥é¤Ê¤É¤·¤Ã¤«¤ê¥á¥¤¥¯¤â¤¤Á¤ó¤ÈÍî¤È¤»¤Þ¤¹¡£½á¤¤¤ò»Ä¤·¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿Àö¤¤¾å¤¬¤ê¤Ç¡¢¤¹¤¹¤®²á¤®¤Ë¤è¤ë´¥Áç¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡£
¡üWÀö´éÉÔÍ× ¡ü¥Þ¥Ä¥¨¥¯»ÈÍÑOK
¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤ÈÆ±»þ¤Ë¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢*3
¥«¥ó¥¾¥¦º¬¥¨¥¥¹¡¢¥²¥ó¥Á¥¢¥Êº¬¥¨¥¥¹¡¢¥æ¥¥Î¥·¥¿¥¨¥¥¹¡¢¥³¥ó¥Õ¥êーÍÕ¥¨¥¥¹¡¢¥¥Ï¥À¼ùÈé¥¨¥¥¹¡¢¥É¥¯¥À¥ß¥¨¥¥¹¡¢¥è¥â¥®ÍÕ¥¨¥¥¹¡¢¥·¥ã¥¯¥ä¥¯º¬¥¨¥¥¹¡¢¥¦¥³¥óº¬·Ô¥¨¥¥¹¡ÊÈéÉæ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°À®Ê¬¡Ë¤Ê¤É¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢*3¤ËÅ¬¤·¤¿¿¢ÊªÀ®Ê¬¤ò¸·ÁªÇÛ¹ç¡£ËèÆü»È¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³Æ¼ï¿¢Êª¥¨¥¥¹¤¬³Ñ¼ÁÁØ¤ò½À¤é¤«¤¯¡¢¥¥á¤ÎÀ°¤Ã¤¿Æ©ÌÀ´¶¤¢¤ëÈ©¤ØÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£
*1 ÈéÉæ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°À®Ê¬¡¡*2 INCIÌ¾¡Ê²½¾ÑÉÊÀ®Ê¬¤Î¹ñºÝÌ¿Ì¾Ë¡¡Ë¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿²½¾ÑÉÊ¸¶ÎÁ¡Ê2022Ç¯ÅÐÏ¿¡Ë *3 Ç¯Îð¤Ë±þ¤¸¤¿¤ª¼êÆþ¤ì¤Î¤³¤È
2024Ç¯11·î29Æü(¶â)¿·È¯Çä
¥Þ¥ë¥Á¥×¥í¥Æ¥¯¥ÈU V¡¡
SPF38/PA¡Ü¡Ü¡Ü¡¡¡ãUV¥¯¥êー¥à¡ä¡¡50g¡¡5,500±ß(ÀÇ¹þ)
¥Õ¥¡ー¥á¥ó¥È¥é¥¤¥ó¤«¤éÃÂÀ¸¤¹¤ë¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥×¥í¥Æ¥¯¥ÈUV¡×¤Ï¡¢¹ÚÊìÍ³Íè¤ÎÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ö¥°¥ë¥«¥â¥¤¥¹¥È*1¡×¤òÇÛ¹ç¡£Åß¾ì¤Î´¥Áç»þµ¨¤Ç¤â²÷Å¬¤Ë¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊÝ¼¾ÎÏ¤ÈPM2.5¤Ê¤É¤ÎÂçµ¤±øÀ÷Êª¼Á¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¥¢¥ó¥Á¥Ý¥ê¥åー¥·¥ç¥óµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿¥Î¥ó¥±¥ß¥«¥ëUV¥¯¥êー¥à¤Ç¤¹¡£
È©¤ÎpH¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¥ª¥¤¥ë¥ô¥§ー¥ë¤ò·ÁÀ®¤·¡¢´À¤ä¿å¤ËÇ¨¤ì¤Æ¤âUV¥«¥Ã¥È¸ú²Ì¤¬»ýÂ³¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢£´¼ïÎà¤ÎÈ©¥±¥¢À®Ê¬*2¤¬ÈþÈ©¤ÎÅÚÂæ¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢±ð¡¦¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ëÈ©¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¿¤á²½¾Ñ²¼ÃÏ¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£ÇòÉâ¤¤·¤Ê¤¤¥¸¥§¥ó¥Àー¥ì¥¹»ÅÍÍ¡£
¡ãÁ´À®Ê¬¡ä
¿å¡¢¥°¥ê¥»¥ê¥ó¡¢¥È¥ê¥¨¥Á¥ë¥Ø¥¥µ¥Î¥¤¥ó¡¢£Ä£Ð£Ç¡¢»À²½¥Á¥¿¥ó¡¢¥¤¥½¥Î¥Ê¥ó»À¥¤¥½¥Î¥Ë¥ë¡¢¥¤¥½¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó»À¡¢¥È¥ê¥¨¥È¥¥·¥«¥×¥ê¥ê¥ë¥·¥é¥ó¡¢¡Ê¥¢¥»¥È¥Ð¥¯¥¿―¡¿¥¢¥¹¥Ú¥ë¥®¥ë¥¹¡¿¥µ¥Ã¥«¥í¥ß¥»¥¹¡Ë¥³¥áÈ¯¹Ú±Õ¡¢¥°¥ê¥Á¥ë¥ê¥Á¥ó»À£²£Ë¡¢¥»¥é¥ß¥É£Á£Ð¡¢¥Ð¥¯¥Á¥ªー¥ë¡¢¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À£Î£á¡¢²Ã¿åÊ¬²ò¥·¥Ù¥ë¥ê¥ó¥É¥Í¥éÂ¿ÅüÂÎ¡¢¿å»À²½£Á£ì¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸Ìý¡¢¿å»À²½£Ë¡¢¥«¥ë¥Ü¥Þー¡¢¥ª¥ì¥¤¥ó»À¥½¥ë¥Ó¥¿¥ó¡¢´Þ¿å¥·¥ê¥«¡¢¥é¥Ù¥ó¥ÀーÌý¡¢¡Ê¥¢¥¯¥ê¥ë»À¥Ò¥É¥í¥¥·¥¨¥Á¥ë¡¿¥¢¥¯¥ê¥í¥¤¥ë¥¸¥á¥Á¥ë¥¿¥¦¥ê¥ó£Î£á¡Ë¥³¥Ý¥ê¥Þー¡¢¥¥µ¥ó¥¿¥ó¥¬¥à¡¢¥Ë¥å¥¦¥³¥¦¥¸¥åÌý¡¢¥Ù¥ë¥¬¥â¥Ã¥È²Ì¼ÂÌý¡¢¥¦¥¤¥¥ç¥¦²Ì¼ÂÌý¡¢¥Á¥ç¥¦¥¸ÍÕÌý¡¢¥¢¥ë¥®¥Ë¥ó¡¢»À²½¶ä¡¢¥Õ¥£¥Á¥ó»À¡¢¥Ú¥ó¥Á¥ì¥ó¥°¥ê¥³ー¥ë
¡ã¤´»ÈÍÑÊýË¡¡ä
Æý±Õ¤Þ¤¿¤Ï¥¯¥êー¥à¤Î¸å¤ËÅ¬ÎÌ¤ò¼ê¤Ë¼è¤ê¡¢´é¤ä¿ÈÂÎ¤Ë¥à¥é¤Ê¤¯¤Î¤Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£´À¤ò¤«¤¤¤¿¤ê¥¿¥ª¥ë¤Ê¤É¤Ç¿¡¤¼è¤Ã¤¿¸å¤Ï¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ¤Ä¤±Ä¾¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ª¼ê»ý¤Á¤ÎÀö´éÎÁ¤Ç¥¹¥àー¥º¤ËÍî¤È¤»¤Þ¤¹¡£
¡ãPOINT¡ä
¡¦ÆÈ¼«À®Ê¬¡Ö¥¨¥Õ¥¤¥·¥¤(R)¡×¥³¥áÈ¯¹Ú±Õ*1ÇÛ¹ç
¡¦¹ÚÊìÍ³Íè¤ÎÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ö¥°¥ë¥«¥â¥¤¥¹¥È*1¡×ÇÛ¹ç¡£´¥ÁçÃÎ¤é¤º¤ÎÊÝ¼¾ÎÏ¤È¥¢¥ó¥Á¥Ý¥ê¥åー¥·¥ç¥ó
¡¦¥ª¥¤¥ë¥ô¥§ー¥ë¤ò·ÁÀ®¤·¡¢´À¡¦¿å¤Ë¤â¶¯¤¤
¡¦ÅÚÂæ¤òÀ°¤¨¤ë£´¼ïÎà¤ÎÈ©¥±¥¢À®Ê¬*2ÇÛ¹ç
¡¦¥Î¥ó¥±¥ß¥«¥ë½èÊý¡¿ÀÐ¸´¤Ç¥ª¥Õ¡¿²½¾Ñ²¼ÃÏOK ¡¿ÇòÉâ¤¤·¤Ê¤¤¥¸¥§¥ó¥Àー¥ì¥¹»ÅÍÍ
*1 ÈéÉæ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°À®Ê¬ *2 ¥»¥é¥ß¥É£Á£Ð¡¦¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»ÀNa¡¦¥Ð¥¯¥Á¥ªー¥ë¡¦¥°¥ê¥Á¥ë¥ê¥Á¥ó»À2K¡Ê¤¹¤Ù¤ÆÈéÉæ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°À®Ê¬¡Ë
Á´Êý°Ì¤ÎÈ©Çº¤ß¤Ë¡¢ÆÈ¼«À®Ê¬¡Ö¥¨¥Õ¥¤¥·¥¤(R)¡×¥³¥áÈ¯¹Ú±Õ*1ÇÛ¹ç
Ishii Clinic Beauty Lab. ¥Õ¥¡ー¥á¥ó¥È¥é¥¤¥ó¤ËÇÛ¹ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¨¥Õ¥¤¥·¥¤(R)¡×¥³¥áÈ¯¹Ú±Õ*1¡£
À¤³¦½é*2¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ëÈùÀ¸Êª¶¦À¸¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤ÎÈ¯¹Ú±Õ¤Ï¡¢´°Á´ÌµÇÀÌô¡¦ÌµÈîÎÁ¤ÎÎÏ¶¯¤¤ÂçÃÏ¤Ç°é¤Ã¤¿¤ªÊÆ¤ò¸¶ÎÁ¤Ë¤·¤¿ÀÐ°æ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÆÈ¼«À®Ê¬¡£ÀÐ°æ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¹³»À²½¤äÈþÇò¡¢¥Ï¥ê¡¢Èé»éÊ¬Èç¤ÎÄ´À°¡¢¥á¥é¥Ë¥óÍÞÀ©¤Ê¤É¡¢¤Þ¤µ¤ËÁ´Êý°Ì¤ÎÈ©Çº¤ß¤Ë±þ¤¨¤ëÈ¯¹Ú¥Þ¥¹¥¯¤È¤·¤Æ±¡Æâ¤Ç½èÊý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ÚÊìÍ³Íè¤ÎÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ö¥°¥ë¥«¥â¥¤¥¹¥È*1¡×ÇÛ¹ç¡£°ìÇ¯Ãæ´¥ÁçÃÎ¤é¤º¤ÎÊÝ¼¾ÎÏ¤È¥¢¥ó¥Á¥Ý¥ê¥åー¥·¥ç¥ó
¿©ÉÊ¤Ë¤âÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¹â±ÉÍÜ²Á¤Ê¥È¥ë¥é¹ÚÊì¤«¤éÃê½Ð¤·¤¿¦Â¥°¥ë¥«¥ó¤Ê¤É¤¬¼çÀ®Ê¬¤Î¡Ö¥°¥ë¥«¥â¥¤¥¹¥È*1¡×¤òÇÛ¹ç¡£Åß¾ì¤Î´¥Áç¤âËÉ¤°¹â¤¤ÊÝ¼¾ÎÏ¤òÄ¹»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÊÝ»ý¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢PM2.5¤Ê¤É¤ÎÂçµ¤±øÀ÷Êª¼Á¤â¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¡¢»ç³°Àþ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¤¢¤é¤æ¤ë³°Åª»É·ã¤«¤éÈ©¤ò¼é¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ª¥¤¥ë¥ô¥§ー¥ë¤ò·ÁÀ®¤·¡¢´À¡¦¿å¤Ë¤â¶¯¤¤
¥¦¥©ー¥¿ー¥Ùー¥¹¤Î¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¥¯¥êー¥à¤¬¡¢È©¤ÎpH¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¥ª¥¤¥ë¥ô¥§ー¥ë¤ËÊÑ²½¡£
´À¤ä¿å¤ËÇ¨¤ì¤Æ¤â¡¢UV¥«¥Ã¥È¸ú²Ì¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£
È©¤Î½á¤¤ÉÔÂ¡¢¥Ï¥êÉÔÂ¡¢ÉÒ´¶¤Ê¤Éµ¤¤Ë¤Ê¤ëÇº¤ß¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤ë4¼ïÎà¤ÎÈ©¥±¥¢À®Ê¬¤òÇÛ¹ç¡£
ÆüÃæ¤ÎUVÂÐºö¤Ë²Ã¤¨¡¢ÈþÈ©¤ÎÅÚÂæ¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢±ð¡¦¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ëÈ©¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤¹¡£
Other Features
¡ü¥Î¥ó¥±¥ß¥«¥ë½èÊý¡¡¡üÀÐ¸´¤Ç¥ª¥Õ¡¡¡ü²½¾Ñ²¼ÃÏOK¡¡¡üÇòÉâ¤¤·¤Ê¤¤¥¸¥§¥ó¥Àー¥ì¥¹»ÅÍÍ¡¡
*1 ÈéÉæ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°À®Ê¬ *2 INCIÌ¾¡Ê²½¾ÑÉÊÀ®Ê¬¤Î¹ñºÝÌ¿Ì¾Ë¡¡Ë¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿²½¾ÑÉÊ¸¶ÎÁ¡Ê2022Ç¯ÅÐÏ¿¡Ë
¡ÚAbout Dr. Ishii¡Û
1973Ç¯¡¢Åìµþ¡¦ÀÄ»³°ìÃúÌÜ¤ËÆüËÜ½é¤ÎÈþÍÆÈéÉæ²Ê¡ÖÀÐ°æ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¡¦¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¨¥¹¥Æ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ò³«Àß¡£¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¨¥¹¥Æ¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥×¥í¥À¥¯¥È¤Î»°°Ì°ìÂÎ¤Ç¡¢¤ª°ì¿Í¤ª¤Ò¤È¤ê¤Î¤ªÇº¤ß¤ä¤´´õË¾¤ËÃúÇ«¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤´Äó°Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¡ÈÈ©¤ò¤È¤ª¤·¤Æ¡¢¿Í¤È¸þ¤¹ç¤¦¡É»ÑÀª¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÊâ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
- ÀÐ°æ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯
ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³1-1-1 ¿·ÀÄ»³¥Ó¥ëÀ¾´Û3³¬¡¡03-3408-4224
¿ÇÎÅ»þ´Ö¡§¡Î·î¡¦²Ð¡¦ÌÚ¡¦¶â¡Ï 10:00 - 12:00 / 14:00 - 17:30¡¡¡ÎÅÚÍË¡Ï 10:00 - 12:00 / 14:30 - 16:30¡¡µÙ¿ÇÆü¡§ÆüÍË¡¦½Ëº×Æü¡¦¿åÍË
- ÀÐ°æ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ÈþÍÆ¸¦µæ½ê ¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¨¥¹¥Æ¥Æ¥£¥Ã¥¯ ÀÄ»³¥µ¥í¥ó
ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³1-1-1 ¿·ÀÄ»³¥Ó¥ëÀ¾´Û3³¬¡¡03-3401-2700
±Ä¶È»þ´Ö ¡§10:00 - 18:00¡¡ÄêµÙÆü ¡§ÆüÍË¡¦¿åÍË¡¦½Ëº×Æü
- ÀÐ°æ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ÈþÍÆ¸¦µæ½ê ¥¨¥¹¥Æ¥Æ¥£¥Ã¥¯ ·§ËÜ¥µ¥í¥ó
·§ËÜ»ÔÃæ±û¶è¾åÄÌÄ®3-26 Casa de Piano 305¹æ¼¼¡¡096-322-6222
±Ä¶È»þ´Ö ¡§10:00 - 18:00¡¡ÄêµÙÆü ¡§²ÐÍË¡¦½Ëº×Æü
- ¥¤¥·¥¤¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ÈþÍÆ¸¦µæ½ê ÀõÁðÊ¬¼¼
ÅìµþÅÔÂæÅì¶è²ÖÀî¸Í1-4-1 ¾¾²°ÀõÁðÅ¹1³¬²½¾ÑÉÊ¥³ー¥Êー¡¡080-1041-9062
±Ä¶È»þ´Ö ¡§10:00 - 19:00¡¡ÄêµÙÆü¡§¤Ê¤·¡Ê¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Û
¥É¥¯¥¿ー¥¤¥·¥¤¥°¥ëー¥×HP
https://www.dr-ishii.com/
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈInstagram
¥É¥¯¥¿ー¥¤¥·¥¤¥°¥ëー¥×¡Ú¸ø¼°¡Û¡¡dr.ishii_group
https://www.instagram.com/dr.ishii_group/(https://www.instagram.com/dr.ishii_group/)
ÀÐ°æ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ÈþÍÆ¸¦µæ½ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
https://ishiiclinic1973.com/