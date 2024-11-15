¿ÀÆàÀî¸©½éÅ¹ÊÞ¤È¤·¤Æ¥ªー¥×¥ó¤·¤Æ2¼þÇ¯¡ª¥ªー¥×¥ó°ÊÍèÎß·×Ìó35Ëü¿Í¢¨1¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬¤´ÍèÅ¹¡ª¡¡»³²¼ËÜµ¤¤¦¤É¤ó ²£ÉÍ¥Ý¥ë¥¿¡Ö¼þÇ¯º×¡×³«ºÅ
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¬ー¥Ç¥ó(ËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔ¿·½É¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:ÀîÅç¸¡¡°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×) ¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¡Ö»³²¼ËÜµ¤¤¦¤É¤ó¡¡²£ÉÍ¥Ý¥ë¥¿¡×¤Ï¡¢2024Ç¯11·î18Æü(·î)¤Ë¥ªー¥×¥ó2¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤´°¦¸Ü¤¯¤À¤µ¤ë¤ªµÒÍÍ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¡Ö»³²¼ËÜµ¤¤¦¤É¤ó ²£ÉÍ¥Ý¥ë¥¿¡×¤Ë¤´ÍèÅ¹¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡Ö¼þÇ¯º×¡×¤ò2024Ç¯11·î18Æü(·î)¤«¤é11·î20Æü(¿å)¤Î3Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡´ü´ÖÃæ¤Ë¡Ö»³²¼ËÜµ¤¤¦¤É¤ó¡¡²£ÉÍ¥Ý¥ë¥¿¡×¤Ç¤´ÍèÅ¹¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¯ー¥Ý¥ó¤ä³ÆÆüÀèÃå50Ì¾ÍÍ¸ÂÄê¤Ç¡¢»³²¼ËÜµ¤¤¦¤É¤ó¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶ÒÃå¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¢¨2¡£
¢¨1 2022Ç¯11·î18Æü(¶â)～2024Ç¯10·î31Æü(ÌÚ)¤Þ¤Ç¤ÎÍèµÒ¿ô¼ÂÀÓ¤Ç¤¹¡£
¢¨2 ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¾ÜºÙ¤ä¤´ÍøÍÑ¾ò·ï¤Ï¡¢²¼µ¡Ö¢£»³²¼ËÜµ¤¤¦¤É¤ó ²£ÉÍ¥Ý¥ë¥¿¡Ö¼þÇ¯º×¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡Ö»³²¼ËÜµ¤¤¦¤É¤ó ²£ÉÍ¥Ý¥ë¥¿¡×¤Ï¡¢»³²¼ËÜµ¤¤¦¤É¤ó½é¤Î¿ÀÆàÀî¸©Å¹ÊÞ¡¦½é¤Î¾¦¶È»ÜÀßÆâÅ¹ÊÞ¤È¤·¤Æ2022Ç¯11·î18Æü(¶â)¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£±«¤ËÇ¨¤ì¤º¤Ë±Ç²è¤ä¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥âー¥ëÆâ¤È¤¤¤¦Î©ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤«¤é¸©Æâ³°¤Î¤ªµÒÍÍ¤ä¡¢Ä¾¶á¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤â¤´ÍèÅ¹¤¤¤¿¤À¤¡¢¤³¤ÎÅÙ2¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Æüº¢¤«¤é¤´°¦¸Ü¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒÍÍ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¡Ö¼þÇ¯º×¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡³§ÍÍ¤Î¤´ÍèÅ¹¤òÅ¹ÊÞ¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¡¢¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â»³²¼ËÜµ¤¤¦¤É¤ó¤ò¤Þ¤ÀÍøÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Êý¤ò´Þ¤á¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢¡ÖËÜµ¤¤Î¤¦¤É¤ó¡×¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Ûー¥à¥Úー¥¸ ¡§https://yamashita-honki-udon.com/
¢£»³²¼ËÜµ¤¤¦¤É¤ó ²£ÉÍ¥Ý¥ë¥¿¡Ö¼þÇ¯º×¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡»³²¼ËÜµ¤¤¦¤É¤ó ²£ÉÍ¥Ý¥ë¥¿¤Ë¤´ÍèÅ¹¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢2024Ç¯11·î18Æü(·î)¤«¤é11·î20Æü(¿å)¤Î3Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç°Û¤Ê¤ë2¤Ä¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Å¹Æâ¤Ç¤ª¿©»ö¤ò¤µ¤ì¤¿Êý¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
£±. ¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¯ー¥Ý¥ó¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡Ö»³²¼ËÜµ¤¤¦¤É¤ó¡¡²£ÉÍ¥Ý¥ë¥¿¡×¤Ø¤´ÍèÅ¹¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¯ー¥Ý¥ó¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£¥¯ー¥Ý¥ó¤ò¤ª»ý¤Á¤Î¾ì¹ç¡¢1²óÌÜ¤Î¤´ÍèÅ¹»þ¤ÏÀ¸Íñ¡¢ÌÀÂÀ»Ò¡¢Âçº¬¤ª¤í¤·¡¢¤Á¤¯¤ïÅ·¤«¤é°ìÉÊ¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°ÌµÎÁ¡¢2²óÌÜ¤Î¤´ÍèÅ¹»þ¤Ï²ñ·×¶â³Û¤è¤ê10¡ó³ä°ú¡¢3²óÌÜ¤Î¤´ÍèÅ¹»þ¤Ï²ñ·×¶â³Û¤è¤ê20¡ó³ä°ú¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÆÃÅµ¤äÂ¾¥¯ー¥Ý¥ó¡¢³ä°ú¡¢¥µー¥Ó¥¹·ô¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ê¤É¤ÎÊ»ÍÑ¤ÏÉÔ²Ä
¢¨¥¯ー¥Ý¥ó¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¼¡²ó¤Î¤´ÍèÅ¹¤è¤ê¡¢¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨Í¸ú´ü¸Â¡§2025Ç¯1·îËö
¢¨¥¯ー¥Ý¥óÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡§»³²¼ËÜµ¤¤¦¤É¤ó ²£ÉÍ¥Ý¥ë¥¿
£². ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶ÒÃå¡¡¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Ê³ÆÆüÀèÃå50Ì¾¡Ë
¡Ö»³²¼ËÜµ¤¤¦¤É¤ó¡¡²£ÉÍ¥Ý¥ë¥¿¡×¤Ë¤´ÍèÅ¹¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¸ÂÄê¤Ç¡¢»³²¼ËÜµ¤¤¦¤É¤ó¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶ÒÃå¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¤´°û¿©Âå1,000±ß°Ê¾å¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£¤ª°ì¿ÍÍÍ¤ª°ì¤Ä¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö»³²¼ËÜµ¤¤¦¤É¤ó ²£ÉÍ¥Ý¥ë¥¿¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ªー¥×¥óÆü¡§2022Ç¯11·î18Æü¡Ê¶â¡Ë11»þ³«Å¹
±Ä¶È»þ´Ö¡¡¡§9»þ～23»þ(L.O. 22:30)
½êºßÃÏ ¡¡¡§¢©220-0011¡¡¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¹âÅç2-16 B1F
ÀÊ¿ô ¡¡¡§39ÀÊ
¢£»³²¼ËÜµ¤¤¦¤É¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö»³²¼ËÜµ¤¤¦¤É¤ó¡×¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¥Þ¥ó»³²¼¤µ¤ó¤¬¡¢2012Ç¯¤ËÌÜ¹õ±Ø¶á¤¯¤ËËÜµ¤¤ÇÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤¿ËÜµ¤¤Î»¾´ô¤¦¤É¤ó¤Î¤ªÅ¹¤Ç¤¹¡£2017Ç¯6·î¤Ë¥é¥¤¥»¥ó¥¹·ÀÌó¸å¡¢¾¦É¸Çã¼è¤ò¹Ô¤¤¡¢Åö¼Ò¤Î¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É²½¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¦¤É¤ó¤Ï¸·Áª¤·¤¿¾®Çþ¤ò»È¤¤¡¢Å¹Æâ¤ÇÀ½Â¤¡¦½ÏÀ®¤·¤¿¤â¤Î¤ò»ÈÍÑ¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¥³¥·¤¬ÆÃÄ§¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¤¦¤É¤ó¤Ç¤¹¡£½Ð½Á¤Ïº«ÉÛ¤È³ï¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤È¤ê¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¤·¤ç¤¦¤æ¤Ç»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£Ìë¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¡¢¤ª¼ò¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£´ØÅì¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Á´¹ñ17Å¹ÊÞ¤ò½ÐÅ¹¡£º£¸å¤â½ÐÅ¹Í½Äê¤Ç¤¹¡£
<Å¹ÊÞ°ìÍ÷>
¡üÅìµþÅÔ
»³²¼ËÜµ¤¤¦¤É¤ó ½ÂÃ«ÊÂÌÚ¶¶/»³²¼ËÜµ¤¤¦¤É¤ó ½ÂÃ«¥»¥ó¥¿ー³¹/»³²¼ËÜµ¤¤¦¤É¤ó ½ÂÃ«Æ»¸¼ºä/»³²¼ËÜµ¤¤¦¤É¤ó ¿À³Úºä/»³²¼ËÜµ¤¤¦¤É¤ó ¿·½É»°ÃúÌÜ/»³²¼ËÜµ¤¤¦¤É¤ó ¿·½É²ÎÉñ´ìÄ®/»³²¼ËÜµ¤¤¦¤É¤ó Ä®ÅÄ±ØÁ°/»³²¼ËÜµ¤¤¦¤É¤ó ¥Ç¥Ã¥¯¥¹Åìµþ¥Óー¥Á/»³²¼ËÜµ¤¤¦¤É¤ó ÃÓÂÞËÌ¸ý
¡üºë¶Ì¸©
»³²¼ËÜµ¤¤¦¤É¤ó ÂçµÜÅì¸ý/»³²¼ËÜµ¤¤¦¤É¤ó ¥¤¥ª¥ó¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥ómori/»³²¼ËÜµ¤¤¦¤É¤ó ±ºÏÂ¥Ñ¥ë¥³
¡ü¿ÀÆàÀî¸©
»³²¼ËÜµ¤¤¦¤É¤ó ²£ÉÍ¥Ý¥ë¥¿/»³²¼ËÜµ¤¤¦¤É¤ó¡¡Àîºê¶äÌø³¹/»³²¼ËÜµ¤¤¦¤É¤ó¡¡²£ÉÍ¥ïー¥ë¥É¥Ýー¥¿ー¥º
¡üÆÊÌÚ¸©
»³²¼ËÜµ¤¤¦¤É¤ó º´Ìî¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È
¡ü°ñ¾ë¸©
»³²¼ËÜµ¤¤¦¤É¤ó ¤¢¤ß¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È
¢¨¥Ûー¥à¥Úー¥¸ ¡§https://yamashita-honki-udon.com/
¢¨Å¹ÊÞ¾ðÊó ¡¡¡§https://yamashita-honki-udon.com/shopinfo/
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥¬ー¥Ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÅö¼Ò¤Ë´Ø¤ï¤ë¿ÍÃ£¤¬¡¢¹¬¤»¡¦¸µµ¤¡¦¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ë¶õ´Ö¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ÈÌ¿¤Î¤â¤È¡¢°û¿©»ö¶È¤ÈÉÔÆ°»º»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÁÏ¶È°ÊÍè¡¢§®¡õA¤òÄÌ¤·¤Æ12¼Ò°Ê¾å¤Î¡Ö´ë¶ÈºÆ·ú¡×¡Ö»ö¶ÈºÆÀ¸¡×¤ËÀ®¸ù¡¢»ö¶È³ÈÂç¤Ø·Ò¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2006Ç¯¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿°û¿©»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢»³²¼ËÜµ¤¤¦¤É¤ó¡¦²£ÉÍ²È·Ï¥éー¥á¥ó¡Ö°í³Ñ²È¡×¡¦Æù¼÷»Ê¤Ê¤É¡¢·×9¶ÈÂÖ¤ÎÍÍ¡¹¤Ê°û¿©Å¹¶ÈÂÖ¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÔÆ°»º»ö¶È¤È¤Î¥·¥Ê¥¸ー¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢±Ø¶á¤Ê¤É¤Ø¤Î½ÐÅ¹¤ò¤¹¤ë¡Ö°ìÅùÃÏÀïÎ¬¡×¤Ç¡¢º£¸å¤È¤â¼çÎÏ¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÅ¹ÊÞ¿ô³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾ ¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¬ー¥Ç¥ó¡ÊGarden Co., Ltd.¡Ë
ÀßÎ© ¡¡2015Ç¯12·î
»ñËÜ¶â ¡¡10É´Ëü±ß
½¾¶È°÷¿ô¡¡Àµ¼Ò°÷¡§288Ì¾¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡§3,007Ì¾¡¡¢¨ 2024Ç¯2·îËö¸½ºß
Å¹ÊÞ¿ô ¡¡192Å¹ÊÞ (Æâ FC35Å¹ÊÞ)¡¡¢¨ 2024Ç¯10·î1Æü¸½ºß