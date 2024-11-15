¡Ú¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È2024½© ³«ºÅ¡Û¡ÖÎØ¤ÈÏÂ¡×¤¬ÁÏ¤ë ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÀ¤³¦～ÆüËÜ´ë¶È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¥Í¥¤¥Á¥ãー¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß～
¥ª¥¤¥¹¥«¡Ê¹ñºÝ¶¨ÎÏNGO¡Ë¤¬¡¢2024Ç¯11·î26Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
2030Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤ÎÂ»¼º¤ò»ß¤á¡¢²óÉüµ°Æ»¤Ë¾è¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ö¥Í¥¤¥Á¥ãー¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¡×¤Ï¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£´ØÏ¢¥Æー¥Þ¤È¤·¤Æ´ë¶È¤Î´Ø¿´¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Á³»ñËÜ¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¹ñºÝÅª¤ÊÏÈÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Îº£Æü¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢µ¤¸õÊÑÆ°ÂÐºö¤ÈÀ¸ÂÖ·ÏÊÝ¸î¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ë2¼Ò¤Î»öÎã¤È¤È¤â¤Ë¡¢½Û´Ä¤ÎÎØ¡¢¶¦ÁÏ¤ÎÏÂ¤Ë¤è¤ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÀ¤³¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿¹ÎÓ¤òÀÚ¤ê¸ý¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥¤¥¹¥«¤Ï1961Ç¯¤ÎÁÏÎ©°ÊÍè¡¢¿Íºà°éÀ®¡¢ÇÀÂ¼³«È¯¡¢¿¹¤Å¤¯¤ê¤Î»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½»Ì±¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹ÔÀ¯¤ä´ë¶È¡¢ÃÄÂÎ¡¢¶µ°éµ¡´Ø¤Ê¤É¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥»¥¯¥¿ー¤ò´¬¤¹þ¤à¡ÖÏÂ¡×¤Î¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥¿ーÌò¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÂç¤¤Ê¶¦ÁÏ¤Î¡ÖÏÂ¡×¤¬»ö¶È¿ä¿Ê¤Î¤¿¤á¤Î·ÑÂ³ÎÏ¤òÀ¸¤ß¡¢¿Í¡¹¤¬°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ëÃÏ°è¼Ò²ñ¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤Ï¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÀ¤³¦¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏµåµ¬ÌÏ¤Î²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡ÖÏÂ¡×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÀ¤³¦¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËNGO¤ä´ë¶È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤È¤Ï¡£¶ñÂÎÅª¤Ê³èÆ°¤Î»öÎã¤ä°Û¤Ê¤ë¥¢¥¯¥¿ー¤È¤Î¶¨Æ¯¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¡Ö¥Í¥¤¥Á¥ãー¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¡×¤Ø¤ÎÆ°¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/5065/table/47_1_173882771c63971239052ddfee86d01b.jpg ]
¥×¥í¥°¥é¥à¡¦ÆâÍÆ
Âè1Éô¡¡¡Ê16:00～17:20¡Ë
¡¡¡¡▶¡¡´ðÄ´¹Ö±é¡Ø»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê´Ä¶¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÃÏµåµ¬ÌÏ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡Ù
¡¡¡¡¡¡¡¡ÂÀÅÄ ÌÔÉ§ »á¡ÊÅìµþÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡Ë
¡¡¡¡▶¡¡¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
¡¡¡Ø¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÀ¤³¦¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÆüËÜ´ë¶È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡Ù
¡¡¡ã¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æー¥¿ー ·ó ¥¹¥Ôー¥«ー¡ä¡¡
¡¡¡¡ÂÀÅÄ ÌÔÉ§ »á¡ÊÅìµþÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡Ë
¡¡¡ã¥¹¥Ôー¥«ー¡ä
¡¡¡¡¾®¶¶ ÌËÓ »á ¡ÊÅìµþ³¤¾åÆüÆ°²ÐºÒÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò¡¡·Ð±Ä´ë²èÉôÉôÄ¹ ·ó ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¼¼Ä¹¡Ë
¡¡¡¡À±Ìî ÀµÂç »á¡Ê½»Í§²½³Ø³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¿ä¿ÊÉô ¼çÀÊÉô°÷¡Ë
¡¡¡¡ÎÓ µ×Èþ»Ò ¡Ê¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¥ª¥¤¥¹¥«¡¡³¤³°»ö¶ÈÉô ³¤³°³«È¯¶¨ÎÏÃ´ÅöÉôÄ¹¡Ë
Âè2Éô¡¡¡Ê17:25～18:15¡Ë
¡¡¡¡▶¡¡»²²Ã¼Ô¸òÎ®²ñ¡Ê·Ú¿©¡¦¥¢¥ë¥³ー¥ë¹þ¡Ë
¡¡¡¡¥¹¥Ôー¥«ー¤Ë¤â¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¡¢·Ú¿©¤ò¤È¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢»²²Ã¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¸òÎ®¤Î¾ì¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
»²²ÃÊýË¡
- ÀìÍÑ¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»²²ÃÄùÀÚÆü¡§11·î20Æü¡Ê¿å¡Ë
¤ª¿½¹þ¤ß¥Õ¥©ー¥à :
https://ssl.form-mailer.jp/fms/efd6655c797774
ÅÐÃÅ¼Ô¾Ò²ð
ÂÀÅÄ ÌÔÉ§ »á¡ÊÅìµþÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡Ë
ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£ ÅìµþÂç³ØÇÀ³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢ÅìµþÇÀ¹©Âç¡¢ÅìÂç¡¢ÅìµþÇÀ¶ÈÂç¤Ç¿¹ÎÓ´Ä¶³Ø¡¢¿¹ÎÓ¿åÊ¸³Ø¡¢¼£»³¡¦º½ËÉ³Ø¤Î¸¦µæ¡¦¶µ°é¤ËÌó40Ç¯·È¤ï¤ë¡£¤³¤Î´Ö¡¢º½ËÉ³Ø²ñ¡¢ÆüËÜ¿¹ÎÓ³Ø²ñ¡¢ÆüËÜÎÐ²½¹©³Ø²ñ¤Î²ñÄ¹¤ª¤è¤ÓÆüËÜ³Ø½Ñ²ñµÄ²ñ°÷¤òÌ³¤á¤¿¤Û¤«¡¢¡ÖÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Ë·¸¤ë³¤´ßËÉºÒÎÓ¤ÎºÆÀ¸¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¡Æ¤²ñ¡×ºÂÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñ¤äÅÔ¸©¤Î´ØÏ¢¹ÔÀ¯µ¡´Ø¤È¤â´Ø¤ï¤ë¡£¸½ºß¤ÏFSC¥¸¥ã¥Ñ¥óÂåÉ½¡¢¤ß¤¨¿¹ÎÓ¡¦ÎÓ¶È¥¢¥«¥Ç¥ßー³ØÄ¹¡¢¤«¤ï¤µ¤»ÔÌ±¥¢¥«¥Ç¥ßーÍý»öÄ¹¡¢¤µ¤¤¤¿¤ÞÎÐ¤Î¥È¥é¥¹¥È¶¨²ñÍý»öÄ¹¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤ë¡£Ãø½ñÂ¿¿ô¤Ç¡¢¡Ø¿¹ÎÓË°ÏÂ-¹ñÅÚ¤ÎÊÑËÆ¤ò¹Í¤¨¤ë¡Ù¡ÊNHK ½ÐÈÇ¡Ë¤ÏÊ¬Ìî¤ò±Û¤¨¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÆÉ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¾®¶¶ ÌËÓ »á ¡ÊÅìµþ³¤¾åÆüÆ°²ÐºÒÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò¡¡·Ð±Ä´ë²èÉôÉôÄ¹ ·ó ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¼¼Ä¹¡Ë
1995Ç¯Æþ¼Ò¡£¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ÎÅý³ç¼Ô¤È¤·¤Æ½¾»ö¤·¡¢ÊÝ¸±»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Â¿ÍÍ²½¡¦Ê£»¨²½¤¹¤ë¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿¼èÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¡£¤Þ¤¿¡¢¤è¤êÎÉ¤¤´Ä¶¤È¼Ò²ñ¤òÌ¤Íè¤Ø°ú¤·Ñ¤°¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Þ¥ó¥°¥íー¥Ö¿¢ÎÓ¡×¡Ö¥¢¥Þ¥â¾ì¤ä³¤´ßÎÓ¤ÎºÆÀ¸¡¦ÊÝÁ´³èÆ°¡×¤Ê¤É¤ÎÃÏµå´Ä¶ÊÝ¸î³èÆ°¤ä¡¢»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤ÆÇÝ¤Ã¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¤¿¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¤Î¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Ê¤É¡¢´ë¶È»ÔÌ±³èÆ°¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤à¡£2022Ç¯¤«¤é¸½¿¦¡£
À±Ìî ÀµÂç »á¡Ê½»Í§²½³Ø³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¿ä¿ÊÉô ¼çÀÊÉô°÷¡Ë
2002Ç¯3·î¡¢Áá°ðÅÄÂç³ØÂç³Ø±¡Íý¹©³Ø¸¦µæ²Ê¡Ê¿¨ÇÞ²½³ØÀì¹¶¡Ë¤ò½¤Î»¡£Æ±Ç¯¡¢½»Í§²½³Ø¤ËÆþ¼Ò¡£°¦É²¹©¾ì¤Î´ðÁÃ²½³ØÉÊ¸¦µæ½ê¤Ë¤Æ¡¢´Ä¶Éé²ÙÄã¸º¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¿¨ÇÞµ»½Ñ¤Î³«È¯¤Ê¤É¸¦µæ¶ÈÌ³¤òÃ´Åö¡£2014Ç¯10·î¤è¤êÂçÊ¬¹©¾ì¤Ç¡¢´ûÂ¸¤ÎÀ½Â¤¥×¥í¥»¥¹¤Î¹çÍý²½¤ä¿·¿¨ÇÞ¤Î¼ÂÍÑ²½¤Ë¸þ¤±¤¿ÂÐ±þ¤Ë½¾»ö¡£2020Ç¯4·î¤«¤é¸½¿¦¤Ë¤Æ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¡£
ÎÓ µ×Èþ»Ò ¡Ê¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¥ª¥¤¥¹¥«¡¡³¤³°»ö¶ÈÉô ³¤³°³«È¯¶¨ÎÏÃ´ÅöÉôÄ¹¡Ë
1994Ç¯¡¢¥ª¥¤¥¹¥«¤ËÆþ¿¦¤·¡¢»ö¶È³ÈÂç´ü¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡Ö»Ò¶¡¤Î¿¹¡×·×²è¤òÃ´Åö¡£¥ª¥¤¥¹¥«¹â¹»¡Ê¥ª¥¤¥¹¥«ÉÍ¾¾¹ñºÝ¹â¹»¡Ë¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¡¢2011Ç¯¤«¤é¤Ï¹ÊóÃ´Åö¤ÎËµ¤é¡Ö³¤´ßÎÓºÆÀ¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ë¤â10Ç¯´Ö·È¤ï¤ë¡£º£½Õ¤è¤ê¸½¿¦¡£
¡Ú¥ª¥¤¥¹¥«ÃÄÂÎ³µÍ×¡Û
¢£³èÆ°¹ñ¡¦ÁÈ¿¥
1961Ç¯ÀßÎ©¡£ËÜÉô¤òÆüËÜ¤ËÃÖ¤¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤òÃæ¿´¤Ë41¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò»ý¤Á³èÆ°¤¹¤ë¹ñºÝ¶¨ÎÏNGO¡ÊÍý»öÄ¹¡§ÃæÌî±Ù»Ò¡Ë¡£³¤³°»ö¶ÈµòÅÀ29¥õ½ê¡¢¹ñÆâ¸¦½¤¥»¥ó¥¿ー4¥õ½ê¡¢¹ñÆâ»ÙÉô13¥õ½ê
¢£³èÆ°¼ÂÀÓ
¡¦ÇÀÂ¼ÃÏ°è¤Î¼ã¼Ô¤ò¹ñÆâ³°¤Î¸¦½¤¥»¥ó¥¿ー¤ÇÎß·×Ìó37,000¿Í¸¦½¤¤·¡¢ÃÏ°è¤Î³«È¯¤ä´Ä¶¤ÎÊÝÁ´³èÆ°¤Ë¹×¸¥
¡¦Î¦¤Î¿¢ÎÓ¤ä±è´ßÉô¤Î¥Þ¥ó¥°¥íー¥Ö¤Ê¤É¤ò¹ñÆâ³°Îß·×Ìó23,500ha¿¢ÎÓ¤·¡¢¼«Á³´Ä¶ÊÝÁ´¤ÈËÉºÒ¤Ë¹×¸¥
¡¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÌÚ¤ò¿¢¤¨¡¢°é¤Æ¤ë¡¢¿¹¤Å¤¯¤ê³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¡Ö»Ò¶¡¤Î¿¹¡×·×²è¤òÀ¤³¦¤Î5,400¹»°Ê¾å¤Ç¼ÂÁ©
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¦¼èºà¿½¤·¹þ¤ß¡Û
¡Ê¸øºâ¡Ë¥ª¥¤¥¹¥« ¢©168-0063 ÅìµþÅÔ¿ùÊÂ¶èÏÂÀô2-17-5 ¡ÊÃ´Åö¡§µÈÅÄ¡Ë
E-mail:gsm@oisca.org Tel:070-5550-7394¡ÊµÈÅÄ·ÈÂÓ¡Ë¡¿03-3322-5161
¥ª¥¤¥¹¥«HP¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦Êç½¸¾ðÊó¡×https://oisca.org/events/e241126/