imase ºÇ¿·¥Ä¥¢ー¡Ö¡ÈShiki-Sai¡É¡×¤ò¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åーµÇ°Æü¤ËU-NEXT¤Ë¤ÆÆÈÀê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®·èÄê¡ª¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢ー¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤â²ò¶Ø¡ª
USEN¡õU-NEXT GROUP¤Î³ô¼°²ñ¼ÒU-NEXT¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Äé Å·¿´¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖU-NEXT¡×¤Ï¡¢imase ½é¤Î¥Ûー¥ë¥Ä¥¢ー¡Öimase Hall Tour 2024 ¡ÈShiki-Sai¡É¡×¤ÎÌÏÍÍ¤ò¡¢12·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¸«ÊüÂê¤ÇÆÈÀê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¸ø±é¤Ï¡¢·î³Û²ñ°÷¤ÎÊý¤Ê¤éÄÉ²ÃÎÁ¶â¤Ê¤¯¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥Ó¥åー¥·¥ó¥°¥ë¡ÖHave a nice day¡×¡¢¥»¥«¥ó¥É¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÆ¨Èò¹Ô¡×¤Ê¤É¡¢SNS¤òÃæ¿´¤Ë¼¡¡¹¤ÈÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¡¢²»³Ú³èÆ°¥¹¥¿ー¥È¤«¤é¤ï¤º¤«1Ç¯¤Ç½Ö¤¯´Ö¤ËÎáÏÂ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¿·À¤Âå¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿imase¡£2022Ç¯8·î¥ê¥êー¥¹¤Î¡ÖNIGHT DANCER¡×¤Ï´Ú¹ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿À¤³¦³Æ¹ñ¤Ç¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢´Ú¹ñºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î²»³Ú¼ø¾Þ¼°¡Ö2023 Melon Music Awards¡×¤ä¡ÖCircle Chart Music Awards 2023¡×¤ËÆüËÜ¿Í¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ½é½Ð±é¡¢½é¼õ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ³°¤Ç³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Ï¼«¿È½é¤È¤Ê¤ëÅìÌ¾ºå¥Ûー¥ë¥Ä¥¢ー¡Öimase Hall Tour 2024 ¡ÈShiki-Sai¡É¡×¤ò³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙU-NEXT¤Ç¤Ï¡¢ËÜÆü¡¢Åìµþ¡¦LINE CUBE SHIBUYA¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤ò¡¢imase¤Î¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー3¼þÇ¯µÇ°Æü¤È¤Ê¤ë12·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÆÈÀê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®½ªÎ»¸å¤Ï¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤¿½é¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢ーÆ±ÍÍ¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤¬ÈÎÇä¤ÈÆ±»þ¤ËÂ¨´°Çä¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤ëËÜ¥Ä¥¢ー¤ÎÌÏÍÍ¤òU-NEXT¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹â²»¼Á¡¢¹â²è¼Á¤Ê±ÇÁü¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤òµÇ°¤·¤Æº£Ç¯³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢ー¡Öimase 1st Asia Tour ¡ÈShiki¡É¡×¤ÎÉñÂæÎ¢¤ËÇ÷¤ëµ®½Å¤Ê¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤òËÜÆü¤è¤êÆÈÀêÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤´»ëÄ°¤¯¤À¤µ¤¤¡£
imase Hall Tour 2024 ¡ÈShiki-Sai¡É 2024.11.14 at LINE CUBE SHIBUYA
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=gY3pQvYlvU8 ]
¡Ú¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¾ÜºÙ¡Û
https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000006900
¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡§12·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë20:00～¥é¥¤¥Ö½ªÎ»¤Þ¤Ç
¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡§ÇÛ¿®½àÈ÷´°Î»¼¡Âè～2025Ç¯1·î5Æü¡ÊÆü¡Ë23:59¤Þ¤Ç
¢¨»ëÄ°²ÄÇ½¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é(https://help.unext.jp/guide/detail/supported-devices-of-live-distribution)¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¡ÚÇÛ¿®¸ø±é¡Û
11·î14Æü Åìµþ¡¦LINE CUBE SHIBUYA ¸ø±é
imase 1st Asia Tour 2024 ¡ÈShiki¡É Behind The Scenes
imase½é¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢ー¤ÎÎ¢Â¦¤ËÌ©Ãå¡ª¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤Ç¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æー¥¸¤ä¥ê¥Ïー¥µ¥ë¤ÎÌÏÍÍ¤Ê¤É¤Îµ®½Å±ÇÁü¤ò¼ýÏ¿
¡Ú»ëÄ°¥Úー¥¸¡Ûhttps://video.unext.jp/title/SID0159272
¡ÚÇÛ¿®·ÁÂÖ¡Û¸«ÊüÂê
imase
´ôÉì½Ð¿È¡¢24ºÐ¤Î¿·À¤ÂåÃËÀ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡£²»³Ú³èÆ°³«»Ï¤ï¤º¤«1Ç¯¤ÇTikTok¤Ç³Ú¶Ê¤ò¥Ð¥¤¥é¥ë¤µ¤»2021Ç¯12·î¤Ë¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¡£¡ÖNIGHT DANCER¡×¤Ï´Ú¹ñÇÛ¿®¥µ¥¤¥È"Melon"¤ÇJ-POP½é¤ÎTOP20Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Spotify¥Ð¥¤¥é¥ë¥Á¥ãー¥ÈTOP50¤Ë31¥«¹ñ¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Ç¤â¥Ð¥¤¥é¥ë¡£¡ÖÂè65²ó µ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³ー¥ÉÂç¾Þ¡×¤Ë¤ÆÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢´Ú¹ñ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿MMA 2023¡¢CCMA 2023¤ËÆüËÜ¿Í¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ½é½Ð±é¡¢½é¼õ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¹ñÆâ³°¤Ç³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
5·î¤Ë¤ÏÂÔË¾¤Î½é¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØËÞºÍ¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï½é¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢ー¡Øimase 1st Asia Tour "Shiki"¡Ù¤È¥Ûー¥ë¥Ä¥¢ー¡Øimase Hall Tour 2024 "Shiki-Sai"¡Ù¤ò´°¿ë¡£2025Ç¯4·î¤«¤é¤Ï½é¤ÎÁ´¹ñ¥Ûー¥ë¥Ä¥¢ー¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
imase ÇÛ¿®Ãæ°ìÍ÷ :
https://video.unext.jp/browse/feature/FET0011912
U-NEXT¤È¤Ï
U-NEXT¤Ï¸«ÊüÂêºîÉÊ¿ôNo.1¢¨¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£±Ç²è¡¢¥É¥é¥Þ¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ê¤É34ËüËÜ°Ê¾å¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Û¤«¡¢²»³Ú¥é¥¤¥Ö¤äÉñÂæ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥µ¥Ã¥«ー¡¢¥´¥ë¥Õ¡¢³ÊÆ®µ»¤Ê¤ÉÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç´ÑÀï¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢110Ëüºý°Ê¾å¤Î¥Þ¥ó¥¬¤ä½ñÀÒ¤âÇÛ¿®¤·¡¢1¤Ä¤Î¥¢¥×¥ê¤Ç¡Ö¥Ó¥Ç¥ª¡×¡Ö¥Ö¥Ã¥¯¡×¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¡×¡Ö¥é¥¤¥Ö¡×¤ò¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿¥¨¥ó¥¿¥áÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2023Ç¯7·î¤ËParavi¤È¥µー¥Ó¥¹Åý¹ç¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢TBS¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î¥É¥é¥Þ¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤âÂçÎÌ¤Ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¡¢¤µ¤é¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒU-NEXT¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒU-NEXT HOLDINGS¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡§±§Ìî ¹¯½¨¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
U-NEXT¡§https://video.unext.jp
U-NEXT SQUARE¡§https://square.unext.jp
¢¨GEM PartnersÄ´¤Ù¡¿2024Ç¯10·î»þÅÀ
¹ñÆâ¤Î¼çÍ×¤ÊÄê³ÛÀ©Æ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ª¤±¤ëÍÎ²è/Ë®²è/³¤³°¥É¥é¥Þ/´ÚÎ®¡¦¥¢¥¸¥¢¥É¥é¥Þ/¹ñÆâ¥É¥é¥Þ/¥¢¥Ë¥á¤òÄ´ºº¡£ÊÌÅÓ¡¢ÍÎÁºîÉÊ¤¢¤ê¡£