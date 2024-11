ÌÀ¼£Âç³Ø¤È¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤Îµ»½Ñ¤òÅëºÜ¤·¤¿¥­¥ê¥ó¤Î¡Ö¥¨¥ì¥­¥½¥ë¥È ¥¹¥×ー¥ó¡×¤¬¡ÖCES Innovation Awards(R)¡¡2025¡×¤ò2ÉôÌç¤Ç¼õ¾Þ

学校法人明治大学

明治大学(学長 上野正雄)総合数理学部先端メディアサイエンス学科の宮下芳明研究室とキリンホールディングス株式会社(社長 COO 南方健志)が共同研究により開発した技術を搭載した、減塩食品の塩味やうま味を増強する食器型デバイス「エレキソルト スプーン」が、「CES Innovation Awards(R) 2025」の「Digital Health部門」および 「Accessibility & AgeTech部門」の2部門で受賞しました。

●CES(R)について

CES(R)は、例年1月に米国ラスベガスにおいて開催される、電子機器を中心とした製品やサービスの展示イベントで、1967年の開催から50年以上続く世界最大のテクノロジー展示会です。

「CES Innovation Awards(R)」は、優れたデザイン・技術を有した製品・サービスを表彰するもので「CES Innovation Awards(R) 2025」には、過去最多となる3,400件以上の応募がありました。

※The CES Innovation Awards are based upon descriptive materials submitted to the judges. CTA did not verify the accuracy of any submission or of any claims made and did not test the item to which the award was given.

●受賞した2部門について

「Digital Health部門」ヘルスケアやウェルネス領域を中心に、健康の管理や分析、また、病気の検知や治療効果を発揮するデバイスなどが対象となります。

「Accessibility & AgeTech部門」障害のある方などを含むあらゆる人々の使いやすさ(アクセシビリティ)に配慮した製品や高齢者の方などの自立支援への革新的な機能を備えた製品およびサービス、技術が対象となります。

画像:キリンホールディングス提供

●「エレキソルト スプーン」について

「エレキソルト スプーン」は、塩分を控えたスープやカレーなどの食事をおいしく楽しめるように、微弱な電流の力で減塩食品の塩味やうま味を増強※1する食器型デバイスです。

明治大学の宮下芳明研究室は、2019年よりキリンホールディングス株式会社と共同で減塩食品の塩味を増強する独自の電流波形を開発し、この技術を搭載した食器型デバイス「エレキソルト スプーン」がキリンホールディングス株式会社にて2024年5月より販売されています※2。

※1 第3回神経刺激インターフェイス研究会(2023年3月)「減塩食品の塩味を強める電気味覚波形がうま味に与える影響」体感には個人差があります。また、料理によっても感じ方が異なる場合があります。

※2 関連するプレスリリース

~減塩食をよりおいしく、「健康」課題の解決に向けた大きな一歩~ 世界初※1!電気刺激の活用で 塩味が約1.5倍に増強される効果を確認 -「味を調整できる食器」の開発につながる新技術- | 明治大学

~おいしく生活習慣の改善!世界初の電流波形を搭載した新たな「エレキソルト」デバイス~ 電気の力で、減塩食の塩味を約1.5倍に増強するスプーン・お椀を開発 -2023年のデバイス発売を目指し、健康的な食を提案する2企業との共同実証実験を9月開始- | 明治大学

電気の力で減塩食品の塩味やうま味を増強する「エレキソルト スプーン」5月20日(月)より公式オンラインストアにて数量限定で販売を開始 | 2024年 | キリンホールディングス (kirinholdings.com)

● 共同開発者コメント:明治大学総合数理学部先端メディアサイエンス学科教授 宮下芳明

CESは、ビデオテープレコーダー (1970年)やDVD (1996年)などの視覚メディア技術、CDプレイヤー (1981年)などの聴覚メディア技術が世界初披露されてきた場であり、「未来の日常」が生み出される殿堂だと思っています。今回のCESでの受賞は、味を変える「味覚メディア」が未来の日常となることに期待されている、ということに他なりません。この期待に応えられるよう、さらに研究や社会実装に力を入れていきたいと思います。