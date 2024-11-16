³áÍµµ®¡¦V.W.P¼ç±é¤Î¥Ðー¥Á¥ã¥ëÉñÂæ·à¡Ö¸æ²ÀÈ¸(À÷)¡×¥Ðー¥Á¥ã¥ë¡ß¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤Î¿·¤¿¤ÊÉñÂæÉ½¸½¤òÆÏ¤±¤ëÆÃÊÌ¥Æ¥£¥¶ー±ÇÁü¤ò¸ø³«¡ª
±ÇÁüURL¡§https://youtu.be/YkFrDJBPDoA
¡¡KAMITSUBAKI STUDIO¤Ï¡¢2025Ç¯1·î¤ËÂçºå¡¦Ìç¿¿»ÔÌ±Ê¸²½²ñ´Û¡¡¥ë¥ß¥¨ー¥ë¥Ûー¥ë¡¢2·î¤ËÊ¡²¬¡¦Ê¡²¬¸©Î©¤â¤â¤ÁÊ¸²½¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤Æ¾å±é¤¹¤ë¥Ðー¥Á¥ã¥ëÉñÂæ·à¡Ö¸æ²ÀÈ¸(À÷) ver1.25_Alternative Feat. KAMITSUBAKI PHILHARMONIC ORCHESTRA¡×ÆÃÊÌ¥Æ¥£¥¶ー±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¸ø±é¤Ë¤ÏKAMITSUBAKI STUDIO¤Î¥ªー¥±¥¹¥È¥é¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖKAMITSUBAKI PHILHARMONIC ORCHESTRA¡×(¥«¥ß¥Õ¥£¥ë)¤¬»²²Ã¤·¡¢¥ªー¥±¥¹¥È¥é¥¢¥ì¥ó¥¸³Ú¶Ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸ø±é¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢£¥Á¥±¥Ã¥È°ìÈÌÈ¯Çä¼Â»ÜÃæ
https://r-t.jp/otogi-banashi
Âçºå¸ø±é¡§2024Ç¯11·î16Æü(ÅÚ) 10:00 ～ 2025Ç¯1·î4Æü(ÅÚ) 23:59
Ê¡²¬¸ø±é¡§2024Ç¯11·î16Æü(ÅÚ) 10:00 ～ 2025Ç¯2·î25Æü(²Ð) 23:59
¢£²ó¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ²½¤¹¤ë¡ÈÀ®Ä¹·¿ºîÉÊ¡É¤Î½é¤È¤Ê¤ëÃÏÊý¸ø±é¤¬¤Ä¤¤¤Ë³«ºÅ
¡¡¥Ðー¥Á¥ã¥ëÉñÂæ·à¡Ö¸æ²ÀÈ¸¡×¤Ï¡¢KAMITSUBAKI STUDIOÅý³ç¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¢PIEDPIPER¤¬¸¶°Æ¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤òÌ³¤á¤ëSF¥¸¥å¥Ö¥Ê¥¤¥ë¥¹¥Èー¥êー¤Ç¤¹¡£
¡¡2024Ç¯10·î4Æü(¶â)¤Ë¤Ï¡¢½é²ó¸ø±é¤È¤Ê¤ë¥Ðー¥Á¥ã¥ëÉñÂæ·à¡Ö¸æ²ÀÈ¸(À÷) ver1.11_launch Feat. KAMITSUBAKI PHILHARMONIC ORCHESTRA¡×¤ò³«ºÅ¡£¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥·¥ó¥¬ー¤Ç¤¢¤ë²ÖÉè¡¦Íý²ê¡¦½Õ±î²Ð¡¦¥ðÀ¤³¦¾ð½ï¡¦¹¬祜¤ÈÀ¼Í¥¡¦³áÍµµ®¤¬¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÌ³¤á¡¢²¾ÁÛ¶õ´Ö¤Ç±é·à¤ò·«¤ê¹¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï°ìÅÙ¸Â¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ê£¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÍÍ¡¹¤Ê²ñ¾ì¤Ç¸ø±é¤µ¤ì¡¢²ó¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¾¯¤·¤º¤ÄÆâÍÆ¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤Æ¤¤¤¯À®Ä¹·¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£ºîÉÊ¤ÎÀ¼Á¾å¡¢ÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÈÎÇä¤Ï¼Â»Ü¤µ¤ì¤º¡¢·à¾ì¸ÂÄê¤Ç¤Î¾å±é¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½é¤ÎÃÏÊý¸ø±é¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢2025Ç¯1·î5Æü(Æü)¤ÎÂçºå¸ø±é¤ª¤è¤Ó2·î26Æü(¿å)¤ÎÊ¡²¬¸ø±é¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¸ø±é¤Ç¤â¡¢KAMITSUBAKI STUDIO¤Î¥ªー¥±¥¹¥È¥é¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖKAMITSUBAKI PHILHARMONIC ORCHESTRA¡×(¥«¥ß¥Õ¥£¥ë)¤Ë¤è¤ë³Ú¶Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÔÂç¤Ê¥¸¥å¥Ö¥Ê¥¤¥ë¥¹¥Èー¥êー¤È¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë³Ú¶Ê¤¿¤Á¤¬±é·àÂÎ¸³¤ò¤µ¤é¤Ë¸ü¤ß¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î²ÄÇ½À¤ò³ÈÄ¥¤¹¤ë¡¢¥Ðー¥Á¥ã¥ëÉñÂæ·à¤Ø¤ÎÄ©Àï
¡¡¡Ö¸æ²ÀÈ¸¡×¤Ç¤Ï¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë²ÖÉè¡¦Íý²ê¡¦½Õ±î²Ð¡¦¥ðÀ¤³¦¾ð½ï¡¦¹¬祜¤¬¡ÈÇÐÍ¥¡É¤È¤·¤Æ¡¢²¾ÁÛ¶õ´Ö¤Ç¤Î±éµ»¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«¿È¤Ë¤â"¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÀ"¤ò½É¤¹Â¸ºß¤Ç¤¢¤ë¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¼«¿È¤ÈÁ´¤¯°Û¤Ê¤ëÂ¸ºß¤ò±é¤¸¤ë¤È¤¤¤¦Â¿ÁØÅªÉ½¸½¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¹¹¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦ËÒÂ¼¥·¥ó / ËÒÂ¼¿¿Ìò¤Î³áÍµµ®»á¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÀÐÅÄ¾´»á¡¢Ý¯°æ¹§¹¨»á¤é¹ë²ÚÀ¼Í¥¿Ø¤òµ¯ÍÑ¡£¼ÂÎÏÇÉÀ¼Í¥¤ò·Þ¤¨¡¢±ü¹Ô¤¤ÈÎ×¾ì´¶¤¢¤ë±éµ»¤¬¥¹¥Èー¥êー¤òºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î°éÀ®¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Èー¥êー¤Î¸¶ºî³«È¯¡¢Ì¤Íè¤ÎXRÂÎ¸³¤ä¥á¥¿¥Ðー¥¹¤Î¸¦µæ³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿KAMITSUBAKI STUDIO¡£Åö¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¿·¤¿¤ÊÊª¸ìÂÎ¸³¡Ö¥Ðー¥Á¥ã¥ëÉñÂæ·à¡×¤Ç¤Ï¡¢´ÑµÒ¤Ï¥Ðー¥Á¥ã¥ë¤È¥ê¥¢¥ë¤¬Í»¹ç¤·¤¿À¤³¦¤ò»ë³ÐÅª¤ËÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¤Î¥é¥¤¥Ö¤È¤Ï°ã¤¦ÉÔ»×µÄ¤ÊË×Æþ´¶¤Ï¡¢Êª¸ì¤äÌò¼Ô¤¿¤Á¤ËÀ¸¡¹¤·¤¤Â¸ºß´¶¤òÍ¿¤¨¡¢ÄÌ¾ï¤Î±é·à¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡¢·à¾ì¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¿·¤¿¤ÊÀ¤³¦¤Ø¤ÈÍ¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¸æ²ÀÈ¸¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢ÀèÃ¼µ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤¿¿·¤·¤¤ÉñÂæ·Ý½ÑÉ½¸½¤Î¶ñ¸½²½¤òÌÜÅª¤Ë¡¢KDDI¡¦THINKR¤Î2¼Ò¤Ç¤Î¶¦Æ±À©ºî¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ðー¥Á¥ã¥ëÉñÂæ·à¤Ï¥âー¥·¥ç¥ó¥¥ã¥×¥Á¥ã¤Ë¤è¤ë¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î±éµ»¤ä¡¢ºÇ¿·¤Î¡Ö¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥»¥Ã¥È¡×µ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤Æ¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î¾¼Ò¤Ïº£¸å¤Î¡Ö¸æ²ÀÈ¸¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢AI¤äXRµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤¿¿·¤¿¤ÊÉ½¸½¤Î¸¦µæ³«È¯¤ò¼Â»ÜÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£¸ø±é³µÍ×
¢£¸ø±éÌ¾
¥Ðー¥Á¥ã¥ëÉñÂæ·à¡Ö¸æ²ÀÈ¸(À÷) ver1.25_Alternative Feat. KAMITSUBAKI PHILHARMONIC ORCHESTRA¡×
¢£¸ø±éÆü»þ
Âçºå¸ø±é¡§2025Ç¯1·î5Æü(Æü) 14:00 ³«¾ì¡¿15:00 ³«±é
Ê¡²¬¸ø±é¡§2025Ç¯2·î26Æü(¿å) 17:00 ³«¾ì¡¿18:00 ³«±é
¢£²ñ¾ì
Âçºå¸ø±é¡§
Ìç¿¿»ÔÌ±Ê¸²½²ñ´Û¡¡¥ë¥ß¥¨ー¥ë¥Ûー¥ë
¢©571-0030 ÂçºåÉÜÌç¿¿»ÔËö¹Ä®£²£¹－£±
https://npotoybox.jp/lumi/access
Ê¡²¬¸ø±é¡§
Ê¡²¬¸©Î©¤â¤â¤ÁÊ¸²½¥»¥ó¥¿ー
¢©814-0006Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÁáÎÉ¶èÉ´Æ»ÆóÃúÌÜ£³ÈÖ£±£µ¹æ
https://www.momochi-palace.net/access/
¢£¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó
¢¢·ô¼ï
¸ÂÄêÆÃÅµÉÕ¤VIPÀÊ¡§16,000±ß
SÀÊ¡§12,000±ß
AÀÊ¡§8,500±ß
¡ÊÁ´ÀÊ»ØÄê¡¦ÀÇ¹þ¡Ë
¢¨ËÜ¸ø±é¤Ï¥ê¥¢¥ë²ñ¾ì¸ÂÄê¤Î¸ø±é¤Ç¤¢¤ê¡¢ÇÛ¿®¤Î¼Â»Ü¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¢VIPÀÊÆÃÅµ
Âçºå¸ø±é¡§¥¤¥ó¥¯¥¤¥¸¥¿ー¥·¥ó¥Ü¥ë¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥Á
Ê¡²¬¸ø±é¡§·Ï³°¹ß²¼Êª¸¦µæ½ê¥·¥ó¥Ü¥ë¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥Á
¥µ¥¤¥º¡§H20mm¡ßW22mmÄøÅÙ
¢¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇäURL
https://r-t.jp/otogi-banashi
¢£½Ð±é
ËÒÂ¼¥·¥ó¡§³áÍµµ®
¥«¥Õ¡§²ÖÉè
¥ê¥á¡§Íý²ê
¥»¥«¥¤¡§¥ðÀ¤³¦¾ð½ï
¥Ï¥ë¡§½Õ±î²Ð
¥³¥³¡§¹¬祜
¥µ¥È¥³¡§ÂçÃÏÍÕ
¥ë¥Î¥¢¡§RARA¡ÊVALIS¡Ë
¥¥Ç¥£¡§NEFFY¡ÊVALIS¡Ë
¥°¥ê¥à¡§VITTE¡ÊVALIS¡Ë
²Æ¼ù¡§ÀÐÅÄ¾´
½©À¸¡§Ý¯°æ¹§¹¨
·ª¸¶Àé½©¡§ÇòÉÍÅôÆàÇµ
¶â¾ëÅ´Ï¯¡§²ÆÌÜ¶ÁÊ¿
Æþ¹¾²»»Ò¡§»³ËÜ´õË¾
¢£¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È
´ë²è¡¦¸¶ºî¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡§PIEDPIPER
¶¦Æ±À©ºî¡§KDDI³ô¼°²ñ¼Ò au Design project
µÓËÜ¡§·ë¾ë»çÍº¡Ê¿ÀÄØÊª¸ì¸¦µæ³«È¯Éô¡Ë¡¢±ü ½¨ÂÀÏº
±é½Ð¡§½ïÊýÃ£Ïº¡ÊMOOV by Composition inc.¡Ë
±é½Ð´Æ½¤¡§±ü ½¨ÂÀÏº
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¸¶°Æ¡§PALOW.
°áÁõ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥µ¥Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¤°¤é¤Õ¤£ー
¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡§PHASE STUDIO
·àÈ¼¡§Isao Sudo
¼çÂê²Î¡¦ÁÞÆþ²ÎÀ©ºî¡§Goat
²Î¾§¡§V.W.P
¢£KAMITSUBAKI STUDIO¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¼¡À¤Âå¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ーÃ£¤È¶¦¤Ë¥Í¥Ã¥È¥«¥ë¥Á¥ãー¤ÎºÇÀèÃ¼¤ò»º¤ß½Ð¤¹¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥ìー¥Ù¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¿·»þÂå¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È»ö¶È¤òÅ¸³«¡£¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÈ¯·¡¤ä³«È¯¤ò¹Ô¤¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈYouTube¤äSNS¤Î±¿ÍÑ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò»ý¤Ã¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ê¤É¤«¤é¤Ê¤ë±¿±ÄÂÎÀ©¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥·¥ó¥¬ー¡¢¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¡¢ºî¶Ê²È¡¢±ÇÁüºî²È¡¢¥¹¥Èー¥êー¥é¥¤¥¿ー¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ä¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÃ£¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤È¤È¤â¤ËºîÉÊ¤ò¡È¶¦ÁÏ¡É¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥é¥¤¥Ö¡¦ºîÉÊ¤ÎÁÏ½Ð¤ä¡¢²»³ÚÂÎ¸³¤½¤Î¤â¤Î¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://kamitsubaki.jp/