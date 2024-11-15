bioEgg¤ÈJAL Agriport¡¢³²ÃîÂÐºö¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¦Æ±¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò³«»Ï
³ô¼°²ñ¼ÒbioEgg¡Ê¥Ó¥ª¥¨¥Ã¥°¡Ë¡Ê¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ê¿»³ Âçµ©¡¢°Ê²¼¡ÖbioEgg¡×¡Ë¤È
JAL Agriport³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÀéÍÕ¸©À®ÅÄ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²ÖËñ ·ò°ì¡¢°Ê²¼¡ÖJAL Agriport¡×¡Ë¤Ï¡¢
Å·Å¨º«Ãî¢¨¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÇÀºîÊª¤Î³²ÃîÂÐºö¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¦Æ±¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Å·Å¨º«Ãî¤Ê¤É¤ÎÀ¸ÊªÅªËÉ½ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÃÎ¸«¤òÍ¤¹¤ëbioEgg¤È¡¢ÇÀ¶È¤òÄÌ¤·¤ÆÃÏ°è¤ä¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò
¿¼¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ëJAL Agriport¤È¤¬¡¢°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤ÊÇÀºîÊª¤òÄó¶¡¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÇÀ¶È¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¼Â¸½¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ÎÀ¸ÂÖ·Ï¤ËÅ¬±þ¤·¤¿Å·Å¨º«Ãî¤òÍÑ¤¤¤¿³²ÃîËÉ½ü¤Î¸ú²Ì¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ Å·Å¨º«Ãî¤È¤Ï¡§ÇÀ¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿¢Êª¤Ë³²¤òÍ¿¤¨¤ë³²Ãî¤òÊá¿©¤·¤¿¤ê¡¢´óÀ¸¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»¦Ãî¤¹¤ëÀ¸ÊªÅªËÉ½ü¼êÃÊ
JAL Agriport ÇÀ±à
JAL Agriport ÇÀ±à¤Ë¼Â¤Ã¤¿¤¤¤Á¤´
º£²ó¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢ÀéÍÕ¸©À®ÅÄ»Ô¤Ë¤¢¤ëJAL AgriportÇÀ±à¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¤¤¤Á¤´ºÏÇÝ¤Î´ü´ÖÃæ
¡Ê2025Ç¯5·îº¢¤Þ¤Ç¡Ë¡¢Å·Å¨º«Ãî¤òÊü»ô¤·¡¢Å·Å¨º«Ãî¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ëÇÀºîÊª¤Î³²ÃîÈï³²·Ú¸º¸ú²Ì¤ä¡¢²½³ØÇÀÌô¤Î»ÈÍÑÎÌºï¸º¤Ë¤è¤ëÇÀºîÊª¤ÎÉÊ¼Á¸þ¾å¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°è¤ÎÀ¸ÂÖ·Ï¤ËÅ¬¤·¤¿Å·Å¨º«Ãî¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÇÀ¶È¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÈ¯Å¸¤Ø¤Î¹×¸¥¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ËÜ¼Â¾Ú¼Â¸³¤Î¼Â»ÜÂÎÀ©
- ¼Â»Ü¼çÂÎ¡¡¡§ ¡¡³ô¼°²ñ¼ÒbioEgg¡Ê¥Ó¥ª¥¨¥Ã¥°¡Ë
- ¶¨¶È¡¦Ï¢·È¡¡¡§ ¡¡JAL Agriport³ô¼°²ñ¼Ò
- ¼Â»Ü¾ì½ê¡¡¡§ ¡¡JAL AgriportÇÀ±à¡ÊÀéÍÕ¸©À®ÅÄ»ÔÀî¾å¡Ë
bioEgg¤ÈJAL Agriport¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â»ýÂ³Åª¤ÊÇÀ¶È¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¸þ¤±¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¡¢
ÃÏ°è³èÀ²½¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°Ê¾å
¢£ ¤ªÌä¹ç¤»Àè
³ô¼°²ñ¼ÒbioEgg¡Ê¥Ó¥ª¥¨¥Ã¥°¡Ë
Site¡§https://www.bioegg.net/
Email : dhirayama@bioegg.net