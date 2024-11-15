¡ÚHQ¡ß¥Õ¥¯¥¹¥±¶¦ºÅÊÙ¶¯²ñ¡Û¿Í»öÀ©ÅÙ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊÙ¶¯²ñ³«ºÅ
Âç´ë¶È¤«¤éÃæ¾®´ë¶È¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Þ¤Ç¶¦ÄÌ¤¹¤ë¡ÚÀ©ÅÙ¤Î·Á³¼²½¡ÛÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¼¡À¤Âå·¿¤ÎÀ©ÅÙ±¿ÍÑ¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¯¥¹¥±¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾®ÎÓ Âç²ð¡¢°Ê²¼¡Ö¥Õ¥¯¥¹¥±¡×¡Ë¤È³ô¼°²ñ¼ÒHQ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ºäËÜ¾ÍÆó¡Ë¤Î2¼Ò¤Ï¡¢12·î11Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¡¢½¾¶È°÷¤«¤éÍøÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¤¼ºÇÔÀ©ÅÙ¤ò²óÈò¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¿Í»öÀ©ÅÙÊÙ¶¯²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤¬°ìÈÌ²½¤¹¤ë»þÂå¡¢·Ð±ÄÀïÎ¬¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤¿¤áÁÈ¿¥¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Î½ÅÍ×À¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢ÁÈ¿¥¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤Ï¤º¤Î¿Í»ö»Üºö¤Î¸ú²Ì¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹²½¤·¤ä¤¹¤¯ÉÔÅÔ¹ç¤«¤Ä¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¤òÊú¤¨¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
- Ê¡Íø¸üÀ¸¤Î»Üºö¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ±¿ÍÑ¤¬Ê£»¨²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê85.7¡ó¤Î´ë¶È¤¬³ºÅö¡Ë
- ¼Ò°÷¤ÎËþÂÅÙ¤¬Äã¤¤¡Ê75.6%¤Î¼Ò°÷¤¬¼«¼Ò¤ÎÊ¡Íø¸üÀ¸¤ËÉÔËþ¡Ë
- ¿Í»öÉô¤Î±¿ÍÑÉé²Ù¤¬¹â¤¤¡Ê82.6%¤Î´ë¶È¤Ç¿ÍÅª»ñËÜÅê»ñ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ë
- À©ÅÙ¤Î·Á³¼²½¡Ê66.5%¤Î¼Ò°÷¤¬ÆÏ½Ð¤»¤ºÉû¶È¤ò¼Â»Ü¡Ë
¿Í»öÀ©ÅÙ¤Ï¡Öºî¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ê¡×¤Ç¤Ï´ë¶È²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤é¤ì¤Ê¤¤»þÂå¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ³µÍ×
³«ºÅÆü»þ¡§12/11(¿å)12:00-13:00
¿½¤·¹þ¤ß¥Úー¥¸¡§https://fkske.com/past-seminars
¢¨¥¢¥ó¥±ー¥È²óÅú¤ÇÅöÆü»ñÎÁ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¥¿¥¤¥à¥Æー¥Ö¥ë
¡¦HQ¼Ò¡¢¥Õ¥¯¥¹¥±¼Ò¤Ë¤è¤ëËÜÊÙ¶¯²ñ¤Î²òÀâ¡¢¼«¼ÒÀâÌÀ
¡¦¿Í»ö»Üºö¤ÎÉÔÅÔ¹ç¤Ê¿ô»úÌäÂê
¡¦ÅÐÃÅ¼Ô¤Ë¤è¤ê¿ÍÅª»ñËÜ¡¢À©ÅÙ±¿ÍÑ¤Î²ÝÂê²ò·è¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
¡¦¿Í»öÀ©ÅÙ¤Î²þ³×¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë·Ð±ÄÁØ¡¦¿Í»öÀÕÇ¤¼Ô¡¦ÁíÌ³
¡¦À©ÅÙ±¿ÍÑ¤Î¸úÎ¨²½¡¢´ûÂ¸À©ÅÙ¤ÎÊÑ¹¹¡¦ÇÑ»ß¤Î¼ÂÁ©ÊýË¡¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¤¤Ã´Åö¼Ô
¡¦²ñ¼Ò¤Î»È¤ï¤ì¤Ê¤¤ÆæÀ©ÅÙ¤ò²ò·è¤·¤¿¤¤°ìÈÌ¼Ò°÷
ÅÐÃÅ¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
³ô¼°²ñ¼ÒHQ »ö¶È³«È¯Éô ÉôÄ¹¡¡°ð³À Î¼ÂÀ
2023Ç¯6·î¤ËHQ¤Ë»²²è¡£¼¡À¤ÂåÊ¡Íø¸üÀ¸¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î»ö¶È³«È¯¤òÃ´Åö¡£Á°¿¦¤Ç¤Ï¥»ー¥ë¥¹¥Õ¥©ー¥¹¡¦¥¢¥É¥Ó¡Ê¥Þ¥ë¥±¥È¡Ë¤ÇÆüËÜË¡¿ÍÎ©¤Á¾å¤²¤ä±Ä¶ÈÀÕÇ¤¼Ô¤ò·Ð¸³¤·¤¿¸å¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Þー¥È¥É¥é¥¤¥Ö¤Î¼¹¹ÔÌò°÷¡¦±Ä¶ÈÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢»ö¶ÈÀ®Ä¹¡¦Åì¾Ú¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¾å¾ì¤Ë¹×¸¥¡£ISO30141¥êー¥É¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¦¥¢¥»¥Ã¥µー¡£Ê¡Íø¸üÀ¸´ÉÍý»Î¡£ÆüËÜÊ¡Íø¸üÀ¸¸¦µæ²ñ½êÂ°¡£·ò¹¯·Ð±Ä¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡£CPCC¼èÆÀ¥×¥í¥³ー¥Á¡£¥°¥íー¥Ó¥¹MBA½¤Î»¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¯¥¹¥±¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¾®ÎÓÂç²ð
2019Ç¯7·î¡¢Éû¶È»ö¸Î¡¢¥Ë¥åー¥ê¥¹¥¯¤òËÉ»ß¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¯¥¹¥±¤òÁÏ¶È¡£¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¸þ¤±Éû¶È»ö¸ÎËÉ»ß¡¦´Æºº¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥Õ¥¯¥¹¥±¡×¤ò±¿±Ä¡£ºÇ¿·¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥¹¥¯ÂÐºö¤«¤é¼«¼£ÂÎ¡¢Ï«Æ¯ÁÈ¹ç¡¢´ë¶È´ØÏ¢¥»¥ß¥ÊーÅù¤Ç¤âÅÐÃÅÂ¿¿ô¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢15´üÀ¸¡¢½µ´©ÅìÍÎ·ÐºÑ¤¹¤´¤¤¥Ù¥ó¥Á¥ãー100 2022Ç¯ÈÇÁª½Ð¡£ISO30141¥êー¥É¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¦¥¢¥»¥Ã¥µー¡£
¡ÚÉû¶È»ö¸ÎËÉ»ß¡¦´Æºº¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥Õ¥¯¥¹¥±¡×¡Û
¹ñÆâ¶ä¹Ô¡¢³°»ñ¶âÍ»¡¢5Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÀ½Â¤¶È¤Ê¤ÉÂç¼ê´ë¶È¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ëÉû¶È»ö¸ÎËÉ»ß¡¦´Æºº¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥Õ¥¯¥¹¥±¡×¤ò±¿±Ä¡£30¶È³¦¤òÄ¶¤¨¤ë¶È¼ï¤Ç¶¦ÄÌ¤ÎÉû¶ÈÀ©ÅÙÁë¸ý¤òÄó¶¡¤¹¤ë¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎÉû¶ÈÀ©ÅÙ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄó¶¡¡£
¡Ú»ö¶ÈÆâÍÆ¡Û
¡¦Éû¶È»ö¸ÎËÉ»ß¡¦´Æºº¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥Õ¥¯¥¹¥±¡×³«È¯¡¢±¿±Ä
¡¦¥Ë¥åー¥ê¥¹¥¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥¯¥é¥¦¥É³«È¯
¡¦¥Ë¥åー¥ê¥¹¥¯¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
Ì¾¾Î¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¯¥¹¥±
½»½ê¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÂç¼êÄ®£²ÃúÌÜ£·-£±¡¡£Ô£Ï£Ë£É£×£Á¥Ö¥ê¥Ã¥¸
ÂåÉ½¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¾®ÎÓ Âç²ð
ÀßÎ©Æü¡§2019Ç¯7·î
URL¡§https://fkske.com/