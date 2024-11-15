¥Õ¥¡¥ó¥±¥ë¥°¥ëー¥×¤¬¡ÖPRIDE»ØÉ¸2024¡×¤ÇºÇ¹â°Ì¤Î¥´ー¥ë¥É¾Þ¤ò3Ç¯Ï¢Â³¤·¤Æ¼õ¾Þ

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³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥ó¥±¥ë[²èÁü: https://prtimes.jp/i/17666/1300/resize/d17666-1300-14798130f431a8b18e2e-0.jpg ]PRIDE»ØÉ¸¤È¤Ï¡¢¡Ö´ë¶ÈÅù¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤òÄ¶¤¨¤ÆLGBTQ¡Ü¤¬Æ¯¤¤ä¤¹¤¤¿¦¾ì¤Å¤¯¤ê¤òÆüËÜ¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¡×¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿Ç¤°ÕÃÄÂÎ¡Öwork with Pride¡×¤Ë¤è¤ëÉ¾²Á»ØÉ¸¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ½é¤Î¿¦¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëLGBTQ¡Ü¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤òÉ¾²Á¤¹¤ë»ØÉ¸¤Ç¡¢2016Ç¯¤«¤é¤ÏÉ½¾´À©ÅÙ¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£PRIDE»ØÉ¸¤Ï¡¢5¤Ä¤Î»ØÉ¸¤ÇLGBTQ¡Ü¤Ø¤Î»Üºö¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Áí¹çÅª¤Ë¥´ー¥ë¥É¡¢¥·¥ë¥Ðー¡¢¥Ö¥í¥ó¥º¤Î3ÃÊ³¬¤ÇÉ½¾´¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Åö¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î»ØÉ¸¤Ç¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤ÇºÇ¹â°Ì¤Î¥´ー¥ë¥É¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ö¡ÖPRIDE»ØÉ¸¡×¤Î¾ÜºÙ¡¡https://workwithpride.jp/pride-i/¡Ú³Æ»ØÉ¸¤Ë¤ª¤±¤ëÅö¼Ò¤ÎÉ¾²Á³µÍ×¡Û¡ÖPolicy¡×¡Ê¹ÔÆ°Àë¸À¡Ë¡¦´ë¶È¥µ¥¤¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¡õ¥¤¥ó¥¯¥ëー¥¸¥ç¥ó¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¥Õ¥¡¥ó¥±¥ë¥°¥ëー¥×¤Î»ÑÀª¤òÌÀ¸À¡£¡¦¤ª¼è°úÀèÍÍ¸þ¤±¤Î¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ë¡¢¿Í¸¢¤ÎÂº½Å¤È¤¢¤é¤æ¤ëº¹ÊÌ¤Î¶Ø»ß¤òÌÀµ¤·¡¢½å¼é¤ò°ÍÍê¡£¡ÖRepresentation¡×¡ÊÅö»ö¼Ô¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡Ë¡¦2022Ç¯4·î¤ËÀßÎ©¤·¤¿¡ÖLGBTQ¡Ü¥¢¥é¥¤¡×¤Ë¤Ï¡¢Åö»ö¼Ô¤òÍý²ò¡¦»Ù±ç¤¹¤ë½¾¶È°÷(¥¢¥é¥¤¥á¥ó¥Ðー)Ìó400¿Í¤¬»¿Æ±¤·¡¢·¼È¯¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È½ÐÅ¸¤Ê¤É¤Î³èÆ°¤ò¿ä¿Ê¡£¡¦¥¤¥ó¥È¥é¥Í¥Ã¥È¤ËLGBTQ¡ÜÀìÍÑÁêÃÌÁë¸ý¤òÀßÃÖ¡£Áë¸ý¤Ï¿Í»öÉô¤Î¥¢¥é¥¤¥á¥ó¥Ðー¤¬Ã´Åö¤·¡¢ÈëÌ©¸·¼é¤Ç±¿±Ä¡£¡ÖInspiration¡×¡Ê·¼È¯³èÆ°¡Ë¡¦Ìò°÷¡¦Á´½¾¶È°÷¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿LGBTQ¡Ü¤ÎÍý²òÂ¥¿Ê¸¦½¤¤òÄê´üÅª¤Ë¼Â»Ü¡£¡¦LGBTQ¡Ü¤Ø¤Î°Õ¼±¡¦ÂÐ±þ¤ò´Þ¤à¡Ö¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¹ÔÆ°´ð½à¡×¤Î¼þÃÎÅ°Äì¤ò¿Þ¤ê¡¢Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î³ÎÇ§¥Æ¥¹¥È¤ò¼Â»Ü¡£¡ÖDevelopment¡×¡Ê¿Í»öÀ©ÅÙ¡¢¥×¥í¥°¥é¥à¡Ë¡¦2022Ç¯4·î¤Ë¡Ö¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×µ¬Äø¡×¤ò¿·Àß¡£»ö¼Âº§¤äÆ±Àº§¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Ë¡Î§º§¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë°é»ùµÙ¶È¡¢·ÄÄ¤¸«Éñ¶â¤Î»Ùµë¤Ê¤É³Æ¼ïÊ¡Íø¸üÀ¸À©ÅÙ¤òÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¾¶È°÷¤¬¤è¤êÆ¯¤¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤ò¼Â¸½¡£¡¦Å¹ÊÞ¶ÐÌ³¼Ô¤ÎÀ©Éþ¤Ï¡¢Ç¯Âå¤äÀÊÌ¤òÌä¤ï¤º¡¢Ê£¿ô¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤è¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤¬²ÄÇ½¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡×¤ÎÈ¯´ø¤òÂ¥¿Ê¡£¡ÖEngagement¡¡¡¿¡¡Empowerment¡×¡Ê¼Ò²ñ¹×¸¥¡¿¾Ä³°³èÆ°¡Ë¡¦¡Ö¡ÈÀ¡É¤È¡ÈÀ¸¡É¤ÎÂ¿ÍÍÀ¡×¤ò½ËÊ¡¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¢¤ëÅìµþ¥ì¥¤¥ó¥Üー¥×¥é¥¤¥É¤Ë2023¡¢2024Ç¯¤ÈÏ¢Â³½ÐÅ¸¤·¡¢Åö¼Ò¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¥¢¥é¥¤¤Ë¤è¤ë·¼È¯³èÆ°¤ò¾Ò²ð¡£¡¦¾®¡¦Ãæ³ØÀ¸¡¢¹â¹»À¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥±¥ë ¿ÀÆàÀîSDGs¹ÖºÂ¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¡õ¥¤¥ó¥¯¥ëー¥¸¥ç¥ó¡×¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¡¢LGBTQ¡Ü¤ÎÍý²òÂ¥¿Ê¤Îµ¡²ñ¤ò¾úÀ®¡£