¥È¥é¥ó¥¹¥³¥¹¥â¥¹¡¢¿¦¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëLGBTQ+¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ßÉ¾²Á»ØÉ¸¡ÖPRIDE»ØÉ¸2024¡×¤Ë¤ÆºÇ¹â°Ì¤Î¥´ー¥ë¥É¤ò¼õ¾Þ

トランスコスモス株式会社*LGBTQとはLesbian(レズビアン、女性同性愛者)、Gay(ゲイ、男性同性愛者)、Bisexual(バイセクシュアル、両性愛者)、Transgender(トランスジェンダー、性自認が出生時に割り当てられた性別とは異なる人)、QueerやQuestioning(クイアやクエスチョニング)の頭文字をとった言葉で、性的マイノリティ(性的少数者)を表す総称のひとつです。[画像: https://prtimes.jp/i/183/1840/resize/d183-1840-775cca35001c0b951f34-0.png ] 「PRIDE指標2024」認定ロゴマーク(ゴールド)「PRIDE指標」は、LGBTQ+など性的マイノリティが働きやすい職場づくりを日本で実現するためにwork with Pride(※)が2016年に策定した日本で初めてとなるLGBTQ+に関する企業・団体等の取り組みの評価指標です。Policy(行動宣言)、Representation(当事者コミュニティ)、Inspiration(啓発活動)、Development(人事制度・プログラム)、Engagement/Empowerment(社会貢献・渉外活動)の5つの指標で構成されており、各指標内で指定の要件を満たしていれば点数が付与され、点数により、ゴールド、シルバー、ブロンズとして企業・団体が認定されます。(※)work with Prideについて一般社団法人work with Prideは、企業などの団体におけるLGBTQ+など性的マイノリティに関するダイバーシティ・マネジメントの促進と定着を支援する団体です。年に一回、企業・団体の人事・人権・ダイバーシティ担当者を主な対象に、LGBTQ+に関するカンファレンスの開催や、『PRIDE指標』、『レインボー認定』の運用等行なっています。https://workwithpride.jp/■ゴールド認定の背景トランスコスモスはすべての人が公平で"自分らしく"いきいきと活躍し、組織として活かしあえることを目指して、全従業員に対してLGBTQ(セクシャル・マイノリティ)およびSOGIE(性的指向・性自認)に関する正しい理解を促し、LGBTQ理解者を増やしていくとともに働きやすい環境づくりを推進しています。2023年から取り組みを開始し、初エントリーにてシルバーを受賞。今回の「PRIDE指標2024」にて、最高位のゴールドを初受賞しました。■トランスコスモスのLGBTQに関する取り組みPolicy(行動宣言)・トップコミットメントにて当社のダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン(略DE&I)推進方針を明示・LGBTQおよびSOGIEに関する推進方針、従業員に対する姿勢や行動を明示・トランスコスモス人権方針を定め、当社のすべての取引先やステークホルダーに対する姿勢を明示Representation(当事者コミュニティ)・外部のLGBTQ専門相談員による「LGBTQ相談窓口(トランスコスモス専用)」を新設し、当社で働くすべての方が相談できる環境を整備・他企業様との共同コミュニティに参加し、同業種・異業種問わず企業ネットワークを構築・Web会議用バーチャル背景の配布(アライの可視化)Inspiration(啓発活動)・2021年度から管理者向け、2023年度からは全従業員向けに「LGBTQ研修(eラーニング)」を実施・全従業員が活躍できる職場づくりを目的に役員・管理職対象の「LGBTQフォーラム(研修プログラム)」を実施。同時期より、「アライ(※1)ハンドブック」の配布も開始・研修開催後のアンケートにて理解浸透度の確認と意見を集約し、取り組み内容に反映Development(人事制度・プログラム)・グループ保険(一部)で保険会社の条件を満たした場合に保険受取人に同性パートナーの指定が可能・採用時エントリーシートの性別欄に配慮し、性別にとらわれない採用を実施・海外赴任者・出張者の危機管理マニュアルにて同性間の関係に関する法律が存在する国への渡航に関する情報確認を周知Engagement/Empowerment(社会貢献・渉外活動)・アライ企業と共同でプライドイベントへのブース出展や各種イベントに協賛・婚姻の平等に賛同する企業を可視化するキャンペーン「Business for Marriage Equality(※2)」への賛同・LGBT平等法の実現「Business Support for LGBT Equality in Japan※3」への賛同(※1) LGBTQを理解し、支援する人、または理解したい、支援したいと思う人のこと(※2) 公益社団法人 Marriage For All Japan(MFAJ)、NPO法人 LGBTとアライのための法律家ネットワーク(LLN)、認定NPO法人虹色ダイバーシティの3つの非営利団体が共同で運営(※3) LGBT法連合会、世界最大級の国際人権NGO「ヒューマン・ライツ・ウォッチ」、スポーツとLGBTに関する活動を展開する「アスリート・アライ」、LGBTのエンパワーメントのための国際署名プラットフォーム「ALL OUT」が共同で運営※トランスコスモスは、トランスコスモス株式会社の日本及びその他の国における登録商標または商標です※その他、記載されている会社名、製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です