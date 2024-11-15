¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥¹¥³¥¹¥â¥¹¡¢¿¦¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëLGBTQ+¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ßÉ¾²Á»ØÉ¸¡ÖPRIDE»ØÉ¸2024¡×¤Ë¤ÆºÇ¹â°Ì¤Î¥´ー¥ë¥É¤ò¼õ¾Þ
¥È¥é¥ó¥¹¥³¥¹¥â¥¹³ô¼°²ñ¼Ò*LGBTQ¤È¤ÏLesbian¡Ê¥ì¥º¥Ó¥¢¥ó¡¢½÷ÀÆ±À°¦¼Ô¡Ë¡¢Gay¡Ê¥²¥¤¡¢ÃËÀÆ±À°¦¼Ô¡Ë¡¢Bisexual¡Ê¥Ð¥¤¥»¥¯¥·¥å¥¢¥ë¡¢Î¾À°¦¼Ô¡Ë¡¢Transgender¡Ê¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥Àー¡¢À¼«Ç§¤¬½ÐÀ¸»þ¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤¿ÀÊÌ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¿Í¡Ë¡¢Queer¤äQuestioning¡Ê¥¯¥¤¥¢¤ä¥¯¥¨¥¹¥Á¥ç¥Ë¥ó¥°¡Ë¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤ò¤È¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¡¢ÀÅª¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¡ÊÀÅª¾¯¿ô¼Ô¡Ë¤òÉ½¤¹Áí¾Î¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£[²èÁü: https://prtimes.jp/i/183/1840/resize/d183-1840-775cca35001c0b951f34-0.png ]¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÖPRIDE»ØÉ¸2024¡×Ç§Äê¥í¥´¥Þー¥¯¡Ê¥´ー¥ë¥É¡Ë¡ÖPRIDE»ØÉ¸¡×¤Ï¡¢LGBTQ+¤Ê¤ÉÀÅª¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¤¬Æ¯¤¤ä¤¹¤¤¿¦¾ì¤Å¤¯¤ê¤òÆüËÜ¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ëwork with Pride¡Ê¢¨¡Ë¤¬2016Ç¯¤ËºöÄê¤·¤¿ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ëLGBTQ+¤Ë´Ø¤¹¤ë´ë¶È¡¦ÃÄÂÎÅù¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÉ¾²Á»ØÉ¸¤Ç¤¹¡£Policy¡Ê¹ÔÆ°Àë¸À¡Ë¡¢Representation¡ÊÅö»ö¼Ô¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡Ë¡¢Inspiration¡Ê·¼È¯³èÆ°¡Ë¡¢Development¡Ê¿Í»öÀ©ÅÙ¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¡Ë¡¢Engagement/Empowerment¡Ê¼Ò²ñ¹×¸¥¡¦¾Ä³°³èÆ°¡Ë¤Î5¤Ä¤Î»ØÉ¸¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³Æ»ØÉ¸Æâ¤Ç»ØÄê¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐÅÀ¿ô¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¡¢ÅÀ¿ô¤Ë¤è¤ê¡¢¥´ー¥ë¥É¡¢¥·¥ë¥Ðー¡¢¥Ö¥í¥ó¥º¤È¤·¤Æ´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤¬Ç§Äê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨¡Ëwork with Pride¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Íwork with Pride¤Ï¡¢´ë¶È¤Ê¤É¤ÎÃÄÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ëLGBTQ+¤Ê¤ÉÀÅª¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¤Ë´Ø¤¹¤ë¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ÎÂ¥¿Ê¤ÈÄêÃå¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÃÄÂÎ¤Ç¤¹¡£Ç¯¤Ë°ì²ó¡¢´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤Î¿Í»ö¡¦¿Í¸¢¡¦¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£Ã´Åö¼Ô¤ò¼ç¤ÊÂÐ¾Ý¤Ë¡¢LGBTQ¡Ü¤Ë´Ø¤¹¤ë¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Î³«ºÅ¤ä¡¢¡ØPRIDE»ØÉ¸¡Ù¡¢¡Ø¥ì¥¤¥ó¥ÜーÇ§Äê¡Ù¤Î±¿ÍÑÅù¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£https://workwithpride.jp/¢£¥´ー¥ë¥ÉÇ§Äê¤ÎÇØ·Ê¥È¥é¥ó¥¹¥³¥¹¥â¥¹¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬¸øÊ¿¤Ç¡È¼«Ê¬¤é¤·¤¯¡É¤¤¤¤¤¤¤È³èÌö¤·¡¢ÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ³è¤«¤·¤¢¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢Á´½¾¶È°÷¤ËÂÐ¤·¤ÆLGBTQ¡Ê¥»¥¯¥·¥ã¥ë¡¦¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¡Ë¤ª¤è¤ÓSOGIE¡ÊÀÅª»Ø¸þ¡¦À¼«Ç§¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ëÀµ¤·¤¤Íý²ò¤òÂ¥¤·¡¢LGBTQÍý²ò¼Ô¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤È¤â¤ËÆ¯¤¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2023Ç¯¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ß¤ò³«»Ï¤·¡¢½é¥¨¥ó¥È¥êー¤Ë¤Æ¥·¥ë¥Ðー¤ò¼õ¾Þ¡£º£²ó¤Î¡ÖPRIDE»ØÉ¸2024¡×¤Ë¤Æ¡¢ºÇ¹â°Ì¤Î¥´ー¥ë¥É¤ò½é¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¢£¥È¥é¥ó¥¹¥³¥¹¥â¥¹¤ÎLGBTQ¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ßPolicy¡Ê¹ÔÆ°Àë¸À¡Ë¡¦¥È¥Ã¥×¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤Ë¤ÆÅö¼Ò¤Î¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¡¢¥¨¥¯¥¤¥Æ¥£¡õ¥¤¥ó¥¯¥ëー¥¸¥ç¥ó¡ÊÎ¬DE&I¡Ë¿ä¿ÊÊý¿Ë¤òÌÀ¼¨¡¦LGBTQ¤ª¤è¤ÓSOGIE¤Ë´Ø¤¹¤ë¿ä¿ÊÊý¿Ë¡¢½¾¶È°÷¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÑÀª¤ä¹ÔÆ°¤òÌÀ¼¨¡¦¥È¥é¥ó¥¹¥³¥¹¥â¥¹¿Í¸¢Êý¿Ë¤òÄê¤á¡¢Åö¼Ò¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼è°úÀè¤ä¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÑÀª¤òÌÀ¼¨Representation¡ÊÅö»ö¼Ô¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡Ë¡¦³°Éô¤ÎLGBTQÀìÌçÁêÃÌ°÷¤Ë¤è¤ë¡ÖLGBTQÁêÃÌÁë¸ý¡Ê¥È¥é¥ó¥¹¥³¥¹¥â¥¹ÀìÍÑ¡Ë¡×¤ò¿·Àß¤·¡¢Åö¼Ò¤ÇÆ¯¤¯¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤¬ÁêÃÌ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°È÷¡¦Â¾´ë¶ÈÍÍ¤È¤Î¶¦Æ±¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë»²²Ã¤·¡¢Æ±¶È¼ï¡¦°Û¶È¼ïÌä¤ï¤º´ë¶È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò¹½ÃÛ¡¦Web²ñµÄÍÑ¥Ðー¥Á¥ã¥ëÇØ·Ê¤ÎÇÛÉÛ¡Ê¥¢¥é¥¤¤Î²Ä»ë²½¡ËInspiration¡Ê·¼È¯³èÆ°¡Ë¡¦2021Ç¯ÅÙ¤«¤é´ÉÍý¼Ô¸þ¤±¡¢2023Ç¯ÅÙ¤«¤é¤ÏÁ´½¾¶È°÷¸þ¤±¤Ë¡ÖLGBTQ¸¦½¤¡Êe¥éー¥Ë¥ó¥°¡Ë¡×¤ò¼Â»Ü¡¦Á´½¾¶È°÷¤¬³èÌö¤Ç¤¤ë¿¦¾ì¤Å¤¯¤ê¤òÌÜÅª¤ËÌò°÷¡¦´ÉÍý¿¦ÂÐ¾Ý¤Î¡ÖLGBTQ¥Õ¥©ー¥é¥à¡Ê¸¦½¤¥×¥í¥°¥é¥à¡Ë¡×¤ò¼Â»Ü¡£Æ±»þ´ü¤è¤ê¡¢¡Ö¥¢¥é¥¤¡Ê¢¨1¡Ë¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯¡×¤ÎÇÛÉÛ¤â³«»Ï¡¦¸¦½¤³«ºÅ¸å¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë¤ÆÍý²ò¿»Æ©ÅÙ¤Î³ÎÇ§¤È°Õ¸«¤ò½¸Ìó¤·¡¢¼è¤êÁÈ¤ßÆâÍÆ¤ËÈ¿±ÇDevelopment¡Ê¿Í»öÀ©ÅÙ¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¡Ë¡¦¥°¥ëー¥×ÊÝ¸±¡Ê°ìÉô¡Ë¤ÇÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿¾ì¹ç¤ËÊÝ¸±¼õ¼è¿Í¤ËÆ±À¥Ñー¥È¥Êー¤Î»ØÄê¤¬²ÄÇ½¡¦ºÎÍÑ»þ¥¨¥ó¥È¥êー¥·ー¥È¤ÎÀÊÌÍó¤ËÇÛÎ¸¤·¡¢ÀÊÌ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤ºÎÍÑ¤ò¼Â»Ü¡¦³¤³°ÉëÇ¤¼Ô¡¦½ÐÄ¥¼Ô¤Î´íµ¡´ÉÍý¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Ë¤ÆÆ±À´Ö¤Î´Ø·¸¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¹ñ¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó³ÎÇ§¤ò¼þÃÎEngagement/Empowerment¡Ê¼Ò²ñ¹×¸¥¡¦¾Ä³°³èÆ°¡Ë¡¦¥¢¥é¥¤´ë¶È¤È¶¦Æ±¤Ç¥×¥é¥¤¥É¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î¥Öー¥¹½ÐÅ¸¤ä³Æ¼ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¶¨»¿¡¦º§°ù¤ÎÊ¿Åù¤Ë»¿Æ±¤¹¤ë´ë¶È¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ÖBusiness for Marriage Equality¡Ê¢¨2¡Ë¡×¤Ø¤Î»¿Æ±¡¦LGBTÊ¿ÅùË¡¤Î¼Â¸½¡ÖBusiness Support for LGBT Equality in Japan¢¨3¡×¤Ø¤Î»¿Æ±¡Ê¢¨1¡Ë¡¡LGBTQ¤òÍý²ò¤·¡¢»Ù±ç¤¹¤ë¿Í¡¢¤Þ¤¿¤ÏÍý²ò¤·¤¿¤¤¡¢»Ù±ç¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¿Í¤Î¤³¤È¡Ê¢¨2¡Ë¡¡¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í Marriage For All Japan¡ÊMFAJ¡Ë¡¢NPOË¡¿Í LGBT¤È¥¢¥é¥¤¤Î¤¿¤á¤ÎË¡Î§²È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡ÊLLN¡Ë¡¢Ç§ÄêNPOË¡¿ÍÆú¿§¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¤Î3¤Ä¤ÎÈó±ÄÍøÃÄÂÎ¤¬¶¦Æ±¤Ç±¿±Ä¡Ê¢¨3¡Ë¡¡LGBTË¡Ï¢¹ç²ñ¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¹ñºÝ¿Í¸¢NGO¡Ö¥Ò¥åー¥Þ¥ó¡¦¥é¥¤¥Ä¡¦¥¦¥©¥Ã¥Á¡×¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤ÈLGBT¤Ë´Ø¤¹¤ë³èÆ°¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö¥¢¥¹¥êー¥È¡¦¥¢¥é¥¤¡×¡¢LGBT¤Î¥¨¥ó¥Ñ¥ïー¥á¥ó¥È¤Î¤¿¤á¤Î¹ñºÝ½ðÌ¾¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖALL OUT¡×¤¬¶¦Æ±¤Ç±¿±Ä¢¨¥È¥é¥ó¥¹¥³¥¹¥â¥¹¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥³¥¹¥â¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÆüËÜµÚ¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¢¨¤½¤ÎÂ¾¡¢µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¢À½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡Ê¥È¥é¥ó¥¹¥³¥¹¥â¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ë¥È¥é¥ó¥¹¥³¥¹¥â¥¹¤Ï1966Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢Í¥¤ì¤¿¡Ö¿Í¡×¤ÈºÇ¿·¤Î¡Öµ»½ÑÎÏ¡×¤òÍ»¹ç¤·¡¢¤è¤ê²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ´ë¶È¤Î¶¥ÁèÎÏ¶¯²½¤ËÅØ¤á¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ´ë¶È¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥í¥»¥¹¤ò¥³¥¹¥ÈºÇÅ¬²½¤ÈÇä¾å³ÈÂç¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é»Ù±ç¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ò¡¢¥¢¥¸¥¢¤òÃæ¿´¤ËÀ¤³¦35¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¡¦182¤ÎµòÅÀ¤Ç¡¢¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹¤òÄÉµá¤·¡¢Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À¤³¦µ¬ÌÏ¤Ç¤ÎEC»Ô¾ì¤Î³ÈÂç¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢¤ªµÒÍÍ´ë¶È¤ÎÍ¥ÎÉ¤Ê¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤òÀ¤³¦46¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ëEC¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥é¥ó¥¹¥³¥¹¥â¥¹¤Ï»ö¶È´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤Î³èÍÑ¤Ç¤ªµÒÍÍ´ë¶È¤ÎÊÑ³×¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡ÖGlobal Digital Transformation Partner¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊURL¡§https://www.trans-cosmos.co.jp¡Ë