¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤Ø¸þ¤±¤ÆÆüËÜ¤«¤é¿·¤¿¤ÊÇÈ¤òÁ÷¤ê½Ð¤¹²»³Ú¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¦DJ¤ÎWAPLAN¡£·Ú²÷¤Ç¥°¥ëー¥ô¥£ー¤Ê¥¬¥éー¥¸¥Ï¥¦¥¹¤Î¥Óー¥È¤Î¿·¶Ê¡ÖLove Drunk¡×¤ò¥ê¥êー¥¹
Orchard Enterprises NY, Inc[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/55377/1143/resize/d55377-1143-5834515d424fbb00d5e0-0.jpg ]À¤³¦¤Ø¸þ¤±¤ÆÆüËÜ¤«¤é²»³Ú¤Î¿·¤¿¤ÊÇÈ¤òÁ÷¤ê½Ð¤¹²»³Ú¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¦DJ¤ÎWAPLAN¡£2024Ç¯11·î¥ê¥êー¥¹¤Î¿·¶Ê¡ÖLove Drunk¡×¤Ï¡¢·Ú²÷¤Ç¥°¥ëー¥ô¥£ー¤Ê¥¬¥éー¥¸¥Ï¥¦¥¹¤Î4¤ÄÂÇ¤Á¥É¥é¥à¤ò¥Ùー¥¹¤ËÂ¿ºÌ¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤ÇÄ°¤¯¼Ô¤ò»×¤ï¤ºÍÙ¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦ÃæÆÇÀ¤Î¹â¤¤¥Óー¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¯¥é¥Ö¥·ー¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Æü¾ï¤Î¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤Ë¤â´°àú¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¡£¹ñÆâ³°¤Î¥À¥ó¥¹¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥óÉ¬Ä°¤Î°ì¶Ê¡£¤½¤·¤Æ¡¢³Ú¶Ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤µ¤é¤Ë°ú¤Î©¤Æ¤ë¤Î¤¬¡¢¥»¥¯¥·ー¤«¤Ä´ÅÈþ¤Ê¥Ï¥¤¥Èー¥ó¥Ü¥¤¥¹¤ÎÃËÀ¥Üー¥«¥ë¡£¤½¤Î±ð¤ä¤«¤Ê²ÎÀ¼¤¬¡¢³Ú¶ÊÌ¾¤ÎÆüËÜ¸ìÌõ¤Ç¤¢¤ë¡Ö°¦¤Ë¿ì¤¦¡×¡¢¤½¤ó¤Ê´±Ç½Åª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£[¿·¶Ê¥ê¥êー¥¹¾ðÊó][²èÁü2: https://prtimes.jp/i/55377/1143/resize/d55377-1143-6853f0dd17c589bb9506-1.jpg ]WAPLAN ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖLove Drunk¡×2024Ç¯11·î6Æü(¿å)¥ê¥êー¥¹³Ú¶ÊÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯https://orcd.co/waplan_lovedrunkLove Drunk (Music Video)[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=V8Y2_-VulHQ ][¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë]º£TikTok¤Ç³Ú¶Ê¤È³Ú¶Ê¤ò¹çÂÎ¤µ¤»¤ëMASHUPÆ°²è¤¬Ìó60ËüºÆÀ¸¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÏÃÂê¤Î²»³Ú¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈWAPLAN¡£¥¢¥á¥ê¥«¤òÂåÉ½¤¹¤ë³Ú¶Ê¤Î¿Íµ¤¥Á¥ãー¥È¡ÖThe Billboard Hot 100¡×¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿À¤³¦Ãæ¤Î¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¡¢¼«¿È¤â¤½¤Î¥Á¥ãー¥È¤ËÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¶Ê¤¬ºî¤ê¤¿¤¤!!¤È2009Ç¯¤«¤é¥Óー¥È¥á¥¤¥¥ó¥°¤ò»Ï¤á¤ë¡£¥¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤Í2019Ç¯ËÜ³ÊÅª¤Ë¡ÖÆüËÜ¤«¤éÀ¤³¦¤Ø!!¡×¤ò·Ç¤²DJ, Music Producer¤ÎWAPLAN¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò³«»Ï¡£US¤Î¥·¥ó¥¬ー¤ä¥é¥Ã¥Ñー¤òfeat¤·¤¿³Ú¶Ê¤òÀ©ºî¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¥«¥ë¥Á¥ãー¤ÈÍÎ³Ú¤ÎÍ»¹ç¤ÇÆÈ¼«¤Î¥À¥ó¥¹¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥µ¥¦¥ó¥É¤òÄÉµÚ¡£¤Þ¤¿¡¢Mix, Mastering¤«¤éMV¤ä¥¸¥ã¥±¼Ì¤Þ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¥»¥ë¥Õ¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤ÏSpotify¤Î¸ø¼°¿Íµ¤¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤Î¡ÖNew Music Wednesday¡×¡ÖTokyo Rising¡×Åù¤ËÁª¶Ê¤µ¤ì¤ë¡£DJ¤È¤·¤Æ¤â¹ñÆâ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ãæ¹ñ¤Ç¤ÎDJ½Ð±é¤Ê¤É³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£[WAPLAN¥ê¥ó¥¯]YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCmDrbgPBVJGHGdt5PuViLxwTikTok: https://www.tiktok.com/@waplan_music?_t=8gR599w81nb&_r=1Instagram: https://www.instagram.com/waplanmusic/?hl=jaSpotify: https://open.spotify.com/intl-ja/artist/7yjR0bv1rFh2ixOkKArIRj?si=6BRbtogPQR269Ak-_Mc-OwApple Music: https://music.apple.com/jp/artist/waplan/1223247892´ØÏ¢µ»ö¥ê¥ó¥¯: https://prtimes.jp/topics/keywords/WAPLAN