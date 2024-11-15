·§ËÜÈ¯¥Ó¥¸¥Í¥¹¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ÖFIVE RINGS 2025¡×¤¬¡¢³ØÀ¸¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤òÊç½¸¡£³ØÀ¸¸þ¤±¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅ¤·¡¢¥¥ã¥ê¥¢ÁªÂò¤Î¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ëµ¡²ñÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
FIVE RINGS¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥ë¥Üー¥º¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥Ðー¥ì¥³ー¥É¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯2·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë·§ËÜ¾ë¥Ûー¥ë¤Ç¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ÖFIVE RINGS 2025¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥ê¥ó¥°¥¹ ¥Ëー¥Þ¥ë¥Ëー¥´¡Ë¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£³«ºÅ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢³ØÀ¸¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊç½¸¤È¡¢´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë³ØÀ¸¸þ¤±¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖCrossOver¡Ê¥¯¥í¥¹¥ªー¥Ðー¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
·§ËÜ¤Î³ØÀ¸¤Ë¡¢ÃÏÊý¤«¤é¹â¤¤»ëºÂ¤ò»ý¤ÁÄ©Àï¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤È½Ð²ñ¤¦µ¡²ñ¤ò¡£
Á°²ó¤ÎFIVE RINGS 2024¤Ç¤Ï¡¢³ØÀ¸¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¥¹¥¿¥Ã¥ÕÌó20Ì¾¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÆü¤Î±¿±Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»²²Ã¼Ô¤ÎÊý¤«¤é¤â¡Ö¾Ð´é¤Î³ØÀ¸¤¬½Ð·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¸µµ¤¤ò¤â¤é¤¨¤¿¡£¡×¤Ê¤É¡¢¤ªË«¤á¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢³ØÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢ÉáÃÊ´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Âç¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬»É·ã¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ûÁ°²ó¡ÊFIVE RINGS 2024¡Ë»²²Ã¤·¤¿³ØÀ¸¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÍÍ»Ò
¡û³ØÀ¸¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿Êý¤Î´¶ÁÛ
·§ËÜÂç³Ø 3Ç¯À¸
Æ¯¤Êý¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£½¢³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëº£¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¶È³¦¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¤½¤Î¶È³¦¤ä²ñ¼Ò¤Ç¼«Ê¬¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÆ¯¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢3Ç¯¸å5Ç¯¸å¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤¿¤Î¤ÁÀ¸³è¤Î¥Õ¥£ー¥ë¥É¤òÊÑ¤¨¤¿Êý¤ä¡¢¥Ñー¥È¥Êー¤È»Ï¤á¤¿YouTube¤«¤éº£¤Ï¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¸Ä¿Í¤Ç³èÆ°¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ê¤É¡¢ÇØ·Ê¤Ï°ã¤¦¤¬ÃÏ°è¤ò¸µµ¤¤Ë¤·¤¿¤¤»×¤¤¤ÇÆ¯¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¤¸ÁÛ¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¤½¤ÎÁÛ¤¤¤ò³ð¤¨¤ëÊýË¡¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿¡£¸ÇÄê´ÑÇ°¤ä¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤À¤±¤Î²ÁÃÍ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º»ëÌî¤ò¹¤¯»ý¤Á¤¿¤¤¤È»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
ËÌ¶å½£»ÔÎ©Âç³Ø 2Ç¯À¸
·§ËÜ¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤È¤Æ¤âÂ¿¤¯¡¢¿§¤ó¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ó¤À¾å¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¤³¤½Ê¬¤«¤ëÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Ë¤Ï·Á¤¢¤ë¤â¤Î¤ÇÉ½¸½¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿¡£ÅÔ²ñ¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢¡Ö¿Í¤ÎÂ¿¤µ¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤¿¤¬¡¢ÃÏ°è¤äÃÏÊý¤Ë¤Ï¿Í¤ÎÂ¿¤µ¤Ë¤è¤ë²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤È»×¤¦¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤ÎÃÏ°è¤Ë¤¢¤ëÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë»ñ¸»¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×ÅÙ¤¬¾å¤¬¤ë¤È»×¤¦¡£ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡Ö¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤é´ó¤ë¾ì½ê¡¦¥â¥Î¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ó¤ë¾ì½ê¡¦¥â¥Î¤òºî¤ë¤«¤é¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿½çÈÖ¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¡£
FIVE RINGS 2025 ³ØÀ¸¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢Êç½¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Á°²ó¤«¤éµ¬ÌÏ¤ò³ÈÂç¤¹¤ëº£²ó¡¢³ØÀ¸¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤òÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¤Î±¿±Ä¤äÁ°¸å¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢·§ËÜ¤«¤é¹â¤¤»ëºÂ¤ò»ý¤ÁÄ©Àï¤¹¤ë¿Í¤ä¤½¤Î»Å»ö¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡û ¥¥ã¥ê¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ
·§ËÜ¤ÎÂç³ØÀ¸¤Ë¸þ¤±¤¿¥¥ã¥ê¥¢¤Î²òÁüÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¡¢11·î¤è¤ê¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Þ¤Ç¤Î´Ö³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
·§ËÜ¤ÎÊ¸·ÏÂç³ØÀ¸¤òÃæ¿´¤Ë¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¾Íè¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ°Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÝÂê´¶¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¾Íè¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤«¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤¬²¿¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¡×
¡Ö¤³¤ÎÀ¤¤Ë¤¢¤ë¿¦¶È¤È¤½¤Î¼ÂÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Í¥Ã¥È¤Î¾ðÊó¤À¤±¤Ç¤ÏÁÛÁü¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£¡×
¡Ö¼«Ê¬¤Ë²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¡×
FIVE RINGS¤ÏÊ£¿ô²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¥·¥êー¥º¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡ÖCrossOver¡×¤Ç¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ç¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³ØÀ¸¤¬¾¯¤·Àè¤ò¹Ô¤¯¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆ¯¤Êý¤äÀ¸¤Êý¤ò»ý¤Ä¼Ò²ñ¿Í¤¿¤Á¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¾Íè¤Èº£¤ò¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎºàÎÁ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Design : RERE
¡û11·î¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
11·î29Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë³ØÀ¸¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆ¯¤Êý¤ò»ý¤Ä¼Ò²ñ¿Í¤È¤Î¸òÎ®²ñ¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
°û¿©¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢ÉáÃÊ³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬ÏÃ¤¹µ¡²ñ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¼Ò²ñ¿Í¤ÎÊý¡¹¤È¤Î¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê¸òÎ®¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡ûSNS¤Ç¤Î¾ðÊóÈ¯¿®
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î½¸µÒ¤ä³ØÀ¸¤Ø¤Î²ÁÃÍÄó¶¡¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
±¿±Ä¤Ï·§ËÜÂç³ØºßÀÒÃæ¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÄ¹´ü¥¤¥ó¥¿ー¥ó¤Î·Ð¸³¤ò»ý¤Ä³ØÀ¸¤¬Ã´Åö¡£³ØÀ¸¤ÎÌÜÀþ¤«¤é¡¢·§ËÜ¤Î³ØÀ¸¤Î²ÝÂê¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.instagram.com/crossover_fiverings/
FIVE RINGS 2025 ³«ºÅ³µÍ×
¡ÖFIVE RINGS 2025¡×¤Ï¡¢2025Ç¯2·î27Æü(ÌÚ)¡¢·§ËÜ¾ë¥Ûー¥ë¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
Á°²ó2024¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥ë¥Üー¥º¤ÎÃ±ÆÈ¼çºÅ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢µ¬ÌÏ³ÈÂç¡¦ÆâÍÆ³È½¼¤òÌÜ»Ø¤·¡¢·§ËÜ¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°´ë¶È ³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥Ðー¥ì¥³ー¥É¤¬»²²Ã¡£2¼Ò¤Ç¤Î¶¦Æ±¼çºÅ¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüÄø¡§2025Ç¯2·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë10»þ～21»þ
²ñ¾ì¡§·§ËÜ¾ë¥Ûー¥ë
³«ºÅÆâÍÆ¡§¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢Âç¸òÎ®²ñ Åù
»²²ÃÊýË¡¡§»öÁ°¿½¹þ¤ßÀ©¡ÊÍÎÁ¡¦Äê°÷¤¢¤ê¡Ë
¼çºÅ¡§FIVE RINGS¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥ë¥Üー¥º¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥Ðー¥ì¥³ー¥É¡Ë
¥µ¥¤¥È¡§https://fiverings.lbose.co.jp/