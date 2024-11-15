¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎAI¤µ¤ó¡ßÆá¿Ü³ØÄ¹¤ÎÂÐÃÌ¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿

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¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø2024¡ÊÎáÏÂ6¡ËÇ¯ 11·î 15Æü¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Øhttps://www.okayama-u.ac.jp/[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/72793/2681/resize/d72793-2681-c6d6d36e4beeb03022f2-0.jpg ]¢¡³µ Í×¡¡¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎAI¤µ¤ó¤ÈËÜ³Ø¤ÎÆá¿ÜÊÝÍ§³ØÄ¹¤ÎSDGs¤Ë´Ø¤¹¤ëÂÐÃÌ¤¬¡¢AI¤µ¤ó¼çºË¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÖTAP ¨¢ Take Action for Peace¡×¤ÎÅê¹Æ¤Ø·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡¡ËÜ³Ø¤ÏÁ´¹ñ¤ËÀè¶î¤±¡¢2016Ç¯¤è¤êSDGs¡Ê»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯ÌÜÉ¸¡Ë¤Î¿ä¿Ê¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦196¥ö¹ñ°Ê¾å¤«¤é³Æ¹ñ¡¦ÃÏ°è¤òÂåÉ½¤¹¤ë¼¡À¤Âå¤Î¼ã¤¤¥êー¥Àー¤¿¤Á¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ëÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë¼¡À¤Âå¥êー¥Àー¡¦¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥µ¥ß¥Ã¥ÈOne Young World¤Ë¡¢¸ø¼°¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢ËèÇ¯³ØÀ¸¤ò·ÑÂ³¤·ÇÉ¸¯¤·¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥êー¥Àー¤Î°éÀ®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AI¤µ¤ó¤¬One Young World Japan¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤´±ï¤«¤é¡¢º£²ó¤ÎÂÐÃÌ¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡¡¡Ö²¬»³¤«¤éÀ¤³¦¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤·Â³¤±¤ëSDGs¿ä¿Ê¸¦µæÂç³Ø¡×¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÎ©Âç³Ø¤Ç½é¤á¤ÆSDGs¤ò·Ç¤²¤¿ËÜ³Ø¤¬¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ëSDGs¹×¸¥³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³ØÀ¸¤ÎÌ´¤ò±þ±ç¤¹¤ëËÜ³Ø¤«¤é¼ã¼Ô¤Ø¸þ¤±¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸¤â¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¡°ú¤Â³¤¡¢ÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¡§²¬»³Âç³Ø¤Î¼èÁÈ¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¡ËÜ¾ðÊó¤Ï¡¢2024Ç¯11·î13Æü¤Ë²¬»³Âç³Ø¤«¤é¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£TAP ¨¢ Take Action for Peacehttps://www.instagram.com/take_action_for_peace/[²èÁü2: https://prtimes.jp/i/72793/2681/resize/d72793-2681-7a59062497f407cd194e-1.jpg ]¢¡»² ¹Í¡¦¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø¡¡https://www.okayama-u.ac.jp/¡¦²¬»³Âç³ØSDGs¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡¡https://sdgs.okayama-u.ac.jp/[²èÁü3: https://prtimes.jp/i/72793/2681/resize/d72793-2681-d67bd7287558ca7eff2f-3.png ][²èÁü4: https://prtimes.jp/i/72793/2681/resize/d72793-2681-f90c3667698d914f0c22-2.jpg ]¢¡ËÜ·ï¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡¡²¬»³Âç³Ø ÁíÌ³¡¦´ë²èÉô ¹Êó²Ý¡¡¢©700-8530 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶èÄÅÅçÃæ1-1-1 ²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ËÜÉôÅï¡¡E-mail¡§www-adm¡ýadm.okayama-u.ac.jp¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨@¤ò¡ý¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¡https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id13707.html¡ã²¬»³Âç³ØÉÂ±¡¤È¤ÎÏ¢·ÈÅù¤Ë´Ø¤¹¤ë·ï¡ÊÀ½Ìô¡¦°åÎÅµ¡´ï´ë¶È´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡Ë¡ä¡¡²¬»³Âç³ØÉÂ±¡ ¿·°åÎÅ¸¦µæ³«È¯¥»¥ó¥¿ー¡¡¢©700-8558 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶è¼¯ÅÄÄ®2-5-1¡¡²¼µURL¤è¤ê³ºÅö¤¹¤ë°Æ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡¡http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/¡ã²¬»³Âç³ØÉÂ±¡¤È¤ÎÏ¢·ÈÅù¤Ë´Ø¤¹¤ë·ï¡Ê°åÎÅ´Ø·¸¼Ô¡¦¸¦µæ¼Ô¤ÎÊý¡Ë¡ä¡¡²¬»³Âç³ØÉÂ±¡ ¸¦µæ¿ä¿Ê²Ý »º³Ø´±Ï¢·È¿ä¿ÊÃ´Åö¡¡¢©700-8558 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶è¼¯ÅÄÄ®2-5-1¡¡TEL¡§086-235-7983¡¡E-mail¡§ouh-csnw¡ýadm.okayama-u.ac.jp¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ ¡ý¤ò@¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡¡http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/¡ã²¬»³Âç³Ø¤Î»º³Ø´±Ï¢·È¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä¡¡²¬»³Âç³Ø¸¦µæ¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¶¦ÁÏµ¡¹½ »º³Ø´±Ï¢·ÈËÜÉô¡¡¢©700-8530 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶èÄÅÅçÃæ1-1-1¡¡²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ËÜÉôÅï1³¬¡¡TEL¡§086-251-8463¡¡E-mail¡§sangaku¡ýokayama-u.ac.jp¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ ¡ý¤ò@¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡¡https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/¡ã²¬»³Âç³Ø¤Î¸¦µæµ¡´ï¶¦ÍÑ¡Ê¥³¥¢¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¥£¡Ë¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä¡¡²¬»³Âç³Ø¸¦µæ¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¶¦ÁÏµ¡¹½ µ¡´ï¶¦ÍÑ¿ä¿ÊËÜÉô¡¡¢©700-8530 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶èÄÅÅçÃæ1-1-1 ²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ËÜÉôÅï1³¬¡¡TEL¡§086-251-8745¡¢086-251-8746¡¡FAX¡§086-251-8748¡¡E-mail¡§cfp¡ýokayama-u.ac.jp¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ ¡ý¤ò@¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡¡https://fspp.kikibun.okayama-u.ac.jp/¡ã²¬»³Âç³Ø¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä¡¡²¬»³Âç³Ø¸¦µæ¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¶¦ÁÏµ¡¹½ ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãーÁÏ½ÐËÜÉô¡¡¢©700-8530 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶èÄÅÅçÃæ1-1-1 ²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ËÜÉôÅï1³¬¡¡E-mail¡§start-up1¡ýadm.okayama-u.ac.jp¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ ¡ý¤ò@¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡¡https://venture.okayama-u.ac.jp/¡¡²¬»³Âç³Ø¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖOTD¡×¡Ê¥¢¥×¥ê¡Ë¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html¡¡²¬»³Âç³Ø¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖOTD¡×¡Ê¥¦¥§¥Ö¡Ë¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html¡¡²¬»³Âç³ØÅý¹çÊó¹ð½ñ2023¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001926.000072793.html¡¡²¬»³Âç³ØSDGs¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://sdgs.okayama-u.ac.jp/¡¡²¬»³Âç³ØSDGs～ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤ò¹Í¤¨¤ë¡ÊYouTube¡Ë¡§https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik¡¡²¬»³Âç³ØImage Movie (YouTube)¡§https://youtu.be/pKMHm4XJLtw¡¡»º³Ø¶¦ÁÏ³èÆ°¡Ö²¬»³Âç³Ø¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×2024Ç¯8·î´ü¶¦ÁÏ³èÆ°¥Ñー¥È¥ÊーÊç½¸Ãæ¡§¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002391.000072793.html[²èÁü5: https://prtimes.jp/i/72793/2681/resize/d72793-2681-c56ad4a163a8573595f2-4.jpg ][²èÁü6: https://prtimes.jp/i/72793/2681/resize/d72793-2681-d13f2ab255b939fe83c0-5.jpg ]¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø¤Ï¡¢¹ñÏ¢¤Î¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯ÌÜÉ¸¡ÊSDGs¡Ë¡×¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À¯ÉÜ¤ÎÂè1²ó¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥óSDGs¥¢¥ïー¥É¡×ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¤È¤·¤Æ¶¦°é¶¦ÁÏ¤ò¿Ê¤á¤ë²¬»³Âç³Ø¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤²¬»³Âç³Ø Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡ÖÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¶¯²½Â¥¿Ê»ö¶È¡ÊJ-PEAKS¡Ë¡×¤ËºÎÂò～ÃÏ°è¤ÈÃÏµå¤ÎÌ¤Íè¤ò¶¦ÁÏ¤·¡¢À¤³¦¤Î³×¿·¤ÎÃæ³Ë¤È¤Ê¤ë¸¦µæÂç³Ø¡§²¬»³Âç³Ø¤Î¼Â¸½¤ò²ÃÂ®¤È¤È¤â¤ËÀ¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤ë²æ¤¬¹ñ¤Î¸¦µæÂç³Ø¤Î»³Ì®¤òÃÛ¤¯～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html