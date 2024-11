¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎAI¤µ¤ó¡ßÆá¿Ü³ØÄ¹¤ÎÂÐÃÌ¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿

国立大学法人岡山大学2024(令和6)年 11月 15日国立大学法人岡山大学https://www.okayama-u.ac.jp/[画像1: https://prtimes.jp/i/72793/2681/resize/d72793-2681-c6d6d36e4beeb03022f2-0.jpg ]◆概 要 アーティストのAIさんと本学の那須保友学長のSDGsに関する対談が、AIさん主宰のInstagramアカウント「TAP │ Take Action for Peace」の投稿へ掲載されました。 本学は全国に先駆け、2016年よりSDGs(持続可能な開発目標)の推進に積極的に取り組んでいます。その取り組みの一つとして、世界196ヶ国以上から各国・地域を代表する次世代の若いリーダーたちが一堂に会する世界最大級のサミットである次世代リーダー・グローバル・サミットOne Young Worldに、公式のパートナーとして、毎年学生を継続し派遣し、グローバルリーダーの育成を行っています。AIさんがOne Young World Japanのオフィシャルアーティストとして就任しているご縁から、今回の対談が実現しました。 「岡山から世界に新たな価値を創造し続けるSDGs推進研究大学」として、国立大学で初めてSDGsを掲げた本学が取り組んでいるSDGs貢献活動について紹介されており、学生の夢を応援する本学から若者へ向けたメッセージも込められています。ぜひご覧ください。 引き続き、地域中核・特色ある研究大学:岡山大学の取組にご期待ください。 本情報は、2024年11月13日に岡山大学から公開されました。TAP │ Take Action for Peacehttps://www.instagram.com/take_action_for_peace/[画像2: https://prtimes.jp/i/72793/2681/resize/d72793-2681-7a59062497f407cd194e-1.jpg ]◆参 考・国立大学法人岡山大学 https://www.okayama-u.ac.jp/・岡山大学SDGsホームページ https://sdgs.okayama-u.ac.jp/[画像3: https://prtimes.jp/i/72793/2681/resize/d72793-2681-d67bd7287558ca7eff2f-3.png ][画像4: https://prtimes.jp/i/72793/2681/resize/d72793-2681-f90c3667698d914f0c22-2.jpg ]◆本件お問い合わせ先 岡山大学 総務・企画部 広報課 〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟 E-mail:www-adm◎adm.okayama-u.ac.jp ※@を◎に置き換えています https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id13707.html<岡山大学病院との連携等に関する件(製薬・医療機器企業関係者の方)> 岡山大学病院 新医療研究開発センター 〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1 下記URLより該当する案件についてお問い合わせください http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/<岡山大学病院との連携等に関する件(医療関係者・研究者の方)> 岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当 〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1 TEL:086-235-7983 E-mail:ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp ※ ◎を@に置き換えて下さい http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/<岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先> 岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部 〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階 TEL:086-251-8463 E-mail:sangaku◎okayama-u.ac.jp ※ ◎を@に置き換えて下さい https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/<岡山大学の研究機器共用(コアファシリティ)などに関するお問い合わせ先> 岡山大学研究・イノベーション共創機構 機器共用推進本部 〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階 TEL:086-251-8745、086-251-8746 FAX:086-251-8748 E-mail:cfp◎okayama-u.ac.jp ※ ◎を@に置き換えて下さい https://fspp.kikibun.okayama-u.ac.jp/<岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先> 岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部 〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階 E-mail:start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp ※ ◎を@に置き換えて下さい https://venture.okayama-u.ac.jp/ 岡山大学メディア「OTD」(アプリ):https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html 岡山大学メディア「OTD」(ウェブ):https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html 岡山大学統合報告書2023:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001926.000072793.html 岡山大学SDGsホームページ:https://sdgs.okayama-u.ac.jp/ 岡山大学SDGs~地域社会の持続可能性を考える(YouTube):https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik 岡山大学Image Movie (YouTube):https://youtu.be/pKMHm4XJLtw 産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2024年8月期共創活動パートナー募集中: https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002391.000072793.html[画像5: https://prtimes.jp/i/72793/2681/resize/d72793-2681-c56ad4a163a8573595f2-4.jpg ][画像6: https://prtimes.jp/i/72793/2681/resize/d72793-2681-d13f2ab255b939fe83c0-5.jpg ]国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標(SDGs)」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業(J-PEAKS)」に採択~地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学:岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く~https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html