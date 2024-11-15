¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤­´ü´Ö±äÄ¹12/27Ëø¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦Ä«Æü¤Ç¤¹¡Ù¤Ç¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿Âçºå³ÚÍ·¥×¥é¥ó¡ª¡ªÂçºå»ÔÆâ25°Ê¾å¤Ç¤ÎÌµÎÁ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò³Ú¤·¤á¤Æ+¤¿¤³¾Æ¤­¿©¤ÙÊüÂê¤¬¤Ä¤¤¤¿¡¡Âçºå¤á¤Ã¤Á¤ãÆÀ²°¤Ç¥×¥é¥ó¤ò´ü´Ö±äÄ¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£

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³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥©ー¥Æ¥£ー¥º[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/56355/582/resize/d56355-582-a1b63b3570928404798e-0.jpg ]¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦Ä«Æü¤Ç¤¹¡Ù¤Ç¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿Âçºå³ÚÍ·¥×¥é¥ó¡ª¡ª¿·¥×¥é¥óÅÐ¾ì¡ª¡ª¡ÚÂçºå¤ò³Ú¤·¤¯´Ñ¸÷¤Ç¤¤ëÊýË¡¤ª¶µ¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ÛÂçºå»ÔÆâ25°Ê¾å¤Ç¤ÎÌµÎÁ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò³Ú¤·¤á¤Æ+ÂçºåÌ¾Êª¥°¥ë¥á¤¬¤Ä¤¤¤¿¡¡Âçºå¤á¤Ã¤Á¤ãÆÀ²°¤Ç¥×¥é¥ó¤òÈÎÇä³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ä¥¢ー¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡¡https://4trip.jp/osakaepass/Âçºå³ÚÍ·¥Ñ¥¹¤È¤Ï[²èÁü2: https://prtimes.jp/i/56355/582/resize/d56355-582-d0986799c918bfd970bb-0.png ]ÇßÅÄ¥¹¥«¥¤¥Ó¥ë ¶õÃæÄí±àÅ¸Ë¾Âæ¤äÄÌÅ·³Õ¤Ê¤É¡¢Â¾25°Ê¾å¤Î´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÍøÍÑÆü¤Ë¸Â¤ê¡¢Á´¤ÆÌµÎÁ¤ÇÆþ¾ì¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»ÜÀß¤ÎÁë¸ý¤ÇQR¥³ー¥É¤òÄó¼¨¤¹¤ì¤Ð¡¢25°Ê¾å¤Î»ÜÀß¤ò³Æ»ÜÀß 1²ó¤Ë¸Â¤êÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¡£QR¥³ー¥ÉÍøÍÑÆü¡Ê2Æü·ô¤Ç¤ÏÏ¢Â³¤¹¤ë2Æü´Ö¡Ë¤Î¤ßÍ¸ú¡£¢¨¤¿¤À¤·2Æü·ô¤Ç¤âÆ±°ì»ÜÀß¤Ï2Æü´Ö¤Ç1²ó¸Â¤ê¡£ÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë»ÜÀßÇßÅÄ¥¹¥«¥¤¥Ó¥ë ¶õÃæÄí±àÅ¸Ë¾Âæ[²èÁü3: https://prtimes.jp/i/56355/582/resize/d56355-582-675ff0749bc2157a00ed-0.jpg ]À¤³¦½é¤ÎÏ¢·ëÄ¶¹âÁØ·úÃÛ¤ÎºÇ¾åÉô¡£ÃÏ¾å173£í¤Î²°¾å³«Êü·¿Å¸Ë¾Âæ¤«¤éË¾¤àÂçºå¤Î³¹ÊÂ¤ß¤Ï¤Þ¤µ¤ËÀä·Ê¤Ç¤¹¡£¹Âç¤Ê¥Ñ¥Î¥é¥Þ¤ò¶õÃæ»¶Êâ¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¡£ÅÅÏÃÈÖ¹æ06-6440-3855URLhttps://www.skybldg.co.jp/observatory/¥¢¥¯¥»¥¹osaka Metro¡ÖÇßÅÄ¡×¡¢ºåµÞ¡¦ºå¿À¡ÖÂçºåÇßÅÄ¡×¡¢JR¡ÖÂçºå¡×±Ä¶È»þ´Ö9¡§30～22¡§30¡ÊÌµÎÁÆþ¾ì¤Ï18¡§00¡ËÄêµÙÆü¡¡ÌµµÙ¤È¤ó¤Ü¤ê¥ê¥Ðー¥¯¥ëー¥º[²èÁü4: https://prtimes.jp/i/56355/582/resize/d56355-582-27fca9dcde68fbfea078-0.jpg ]Âçºå¥¬¥¤¥É¡¦¥¯¥ëー¤Î°ÆÆâ¤Ç¡¢¶¶¤äÍ·ÊâÆ»¤Ê¤É¥ß¥Ê¥ß¤ÎÆø¤ï¤¤¤òÆ»ÆÜËÙÀî¤«¤é³Ú¤·¤á¤ëÌó20Ê¬¤Î¥¯¥ëー¥º¡£ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¡06-6441-0532(9¡§00～18¡§00¡ËURL¡¡http://www.ipponmatsu.co.jp/cruise/tombori.html¥¢¥¯¥»¥¹¡¡Osaka Metro¡¦Æî³¤¡Ö¤Ê¤ó¤Ð¡×¡¢ºå¿À¡¦¶áÅ´¡ÖÂçºåÆñÇÈ¡×¡¢JR¡ÖÆñÇÈ¡×±Ä¶È»þ´Ö¡¡11¡§00～21¡§00¡¢Ëè»þ0Ê¬¡¦30Ê¬¤Ë½Ð¹Ò¢¨»ÏÈ¯¤ÈºÇ½ª¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê¢¨´Ö¤Ë±¿µÙÊØ¤¬À¸¤¸¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê[Ãí°Õ»ö¹à] »ÏÈ¯1»þ´ÖÁ°³«¾ì¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÇä¤ê¾ì¤Ç¥«ー¥É¾è¼Ö·ô¤òÄó¼¨¤·¡¢ÊØ»ØÄê¤Î¾èÁ¥·ô¤Ë°ú´¹¤¨¤ëÉ¬Í×¤¢¤ê[Ãí°Õ»ö¹à] Í¼Êý°Ê¹ß¤ÎÊØ¤ÏÁá¤á¤Ë´°Çä¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÆüÃæ¤Î°ú´¹¤¨¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹[Ãí°Õ»ö¹à] ËþÀÊ¤Î¾ì¹ç¤Ï¾èÁ¥ÉÔ²Ä[Ãí°Õ»ö¹à] 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]¥Ë¥åー¥¿¥³¥¤¥Áµþ¶¶ËÜ¾ìÂçºå¤Î¤¿¤³¾Æ¤²°¤ªÅ¹¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤¿¤³¾Æ¤¤ò¾Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦Ä«Æü¤Ç¤¹¡Ù¤Ç¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿Âçºå³ÚÍ·¥×¥é¥ó¡ª¡ªÂçºåÉÜÂçºå»ÔÅÔÅç¶èÅìÌîÅÄÄ®£³ÃúÌÜ10-10£Ê£Òµþ¶¶(Âçºå)±ØËÌ¸ý¤è¤êÅÌÊâÌó3Ê¬/µþºåËÜÀþµþ¶¶(Âçºå)±ØÃæ±û¸ý¤è¤êÅÌÊâÌó4Ê¬[²èÁü10: https://prtimes.jp/i/56355/582/resize/d56355-582-4fe5855e7e99eef1b2a5-0.jpg ]¤¿¤³¾Æ¤60Ê¬¿©¤ÙÊüÂê¡Ü¥ï¥ó¥É¥ê¥ó¥¯ÉÕ[²èÁü11: https://prtimes.jp/i/56355/582/resize/d56355-582-4d28cf143dc8e9733648-0.jpg ]¤¿¤³¾Æ¤¿©¤ÙÊüÂê¡¡60Ê¬¿©¤ÙÊüÂê¡¡45Ê¬¥é¥¹¥È¥ªー¥Àー¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯¡¡1ÇÕÉÕ¢¨¤ªÅ¹¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤¿¤³¾Æ¤¤ò¾Æ¤¤Þ¤¹¡£Ê¿¡¡Æü 14¡§00～16¡§00¥¹¥¿ー¥ÈÅÚÆü½Ë 12¡§00～16¡§00¥¹¥¿ー¥È¤´Î¹¹ÔÂå¶â¡¡¥Ë¥åー¥¿¥³¥¤¥Áµþ¶¶Âçºå³ÚÍ·¥Ñ¥¹1Æü·ôÉÕ¤+¤¿¤³¾Æ¤60Ê¬¿©¤ÙÊüÂê¡Ü¥ï¥ó¥É¥ê¥ó¥¯ÉÕ¤ª°ì¿ÍÍÍ ¡¡Âç¿Í\4,380¡¡¾®³ØÀ¸\4,080-¡¡Ì¤½¢³Ø»ù\2,900-¡¡https://4trip.jp/dome/plan/18389Î¹¹Ô¾ò·ï¡Ú¤´Î¹¹Ô¤Î¤´°ÆÆâ¡ÛºÇ¾¯ºÅ¹Ô¿Í°÷¡§£²Ì¾Åº¾è°÷¡§Æ±¹Ô¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡ÚÎ¹¹ÔÂå¶â¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¡ÛÂçºå³ÚÍ·¥Ñ¥¹1Æü·ô¡¢¿©»öÂå¡¢³Æ¥×¥é¥ó´ë²èÈñ¡¢¾ÃÈñÀÇÅù½ôÀÇ¤Ê¤É¡£¡Ú¤ª»ÙÊ§¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û¤´Í½Ìó¤ÎÍâÆü¤Î15»þ¤Þ¤Ç¤Ë²¼µ¤ÎÊýË¡¤Ë¤Æ¤´Æþ¶â¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£(¢¨½ÐÈ¯10ÆüÁ°¤òÀÚ¤Ã¤¿¤ªµÒÍÍ¤ÏÅöÆü¤Î15»þ¤Þ¤Ç¤Î¤´Æþ¶â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£)¶ä¹Ô¿¶¹þ¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑ¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É·èºÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¶ä¹Ô¿¶¹þ¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑ¡¦¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É·èºÑ¸å¤Î¤ª¼êÇÛ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¶ä¹Ô¿¶¹þ¤ª¤è¤Ó¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑ¤Î¾ì¹ç¤Ï15¡§00¤Þ¤Ç¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É·èºÑ¤Î¾ì¹ç¤Ï17¡§00¤Þ¤Ç¤Ë·èºÑ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£17¡§00°Ê¹ß¤Î¥áー¥ë¤Ç¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÏÍâÆü¤ËÂÐ±þ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤ªµÞ¤®¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¤ªÅÅÏÃ¤Ë¤Æ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢£¼è¾ÃÎÁ¢£¿½¹þ¼õÉÕ¸å¤«¤é¤´½ÐÈ¯11ÆüÁ°¡ÄÌµÎÁ¤´½ÐÈ¯Æü10ÆüÁ°¤«¤é½ÐÈ¯Á°Æü¤è¤ê8ÆüÁ°¤Þ¤Ç¤Î²ò½ü¡Ä¤´Î¹¹ÔÂå¶â¤Î20¡ó½ÐÈ¯Æü¤ÎÁ°Æü¤«¤éµ¯»»¤·¤Æ7ÆüÌÜ¤Ë¤¢¤¿¤ëÆü¤«¤é2ÆüÌÜ¤Î²ò½ü¡Ä¤´Î¹¹ÔÂå¶â¤Î30¡ó½ÐÈ¯Æü¤ÎÁ°Æü¤Î²ò½ü¡Ê¢¨17»þ¤Þ¤Ç¡Ë¡Ä¤´Î¹¹ÔÂå¶â¤Î40¡ó½ÐÈ¯ÆüÅöÆü¡Ê½ÐÈ¯»þ´Ö¤Þ¤Ç¡Ë¤Î²ò½ü¡Ä¤´Î¹¹ÔÂå¶â¤Î50¡óÌµÏ¢ÍíÉÔ»²²Ã¤Þ¤¿¤Ï½ÐÈ¯¸å¤Î²ò½ü¡Ä¤´Î¹¹ÔÂå¶â¤Î100¡ó¡ãÎ¹¹Ô´ë²è¡¦¼Â»Ü¡ä³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥©ー¥Æ¥£ー¥ºÂçºåÉÜÂçºå»ÔÄá¸«¶èÊü½ÐÅì3-23-20-2F[²èÁü12: https://prtimes.jp/i/56355/582/resize/d56355-582-ad3bc1a3a950abdaf31f-0.png ]¢£²ñ¼Ò³µÍ×²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥©ー¥Æ¥£ー¥º¥Ä¥¢ー¥Ö¥é¥ó¥É¡§FOUR TRIP½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¢©538-0044¡¡ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÄá¸«¶èÊü½ÐÅì3-23-20-2FÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¡¡¡¡¡¡§06-6167-7600Î¹¹Ô¶ÈÅÐÏ¿ÈÖ¹æ¡§ÂçºåÉÜÃÎ»öÅÐÏ¿Î¹¹Ô¶È¡¡Âè2-3030¹æ±Ä¶ÈÆü»þ¡¡¡¡¡¡¡§·î～¶âÍË10:00～18:00ËÜ¥×¥é¥ó¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÍ½Ìó¥Úー¥¸¡§ https://4trip.jp/dome/plan/18389