¡Ú¥á¥¬³ä½é»²Àï¡ÛCBD¥¹¥­¥ó¥±¥¢¾¦ÉÊ¤ä¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤¬¤ªÇã¤¤ÆÀ²Á³Ê¤Ë¡ª¿Íµ¤¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹YouTuber¡Ö¤Á¤ã¤Ô¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥Ð¥ó¥É¥ë¤â¿·È¯Çä¡ª¡ÃNaturecan

NaturecanがQoo10メガ割に初参加!

英国発CBD専門店Naturecanは、2024年11月15日(金)17:00より開催されるQoo10の年に一度の最大級セール「メガ割」に初出店いたします。

セール概要

■期間:2024年11月15日(金)17:00 ~ 11月27日(水)23:59

■割引率:対象商品がセール価格から20%OFF

■内容

- CBDスキンケアや大人気プロテインがセール価格に「メガ割20%OFFクーポン」&「ストア発行クーポン」の併用でさらにお得!- フィットネスYouTuber「ちゃぴさんです。」コラボセットが新登場!購入された方にはもれなくプロテインシェイカーをプレゼント!

Naturecan公式Qoo10ショップはこちら:https://www.qoo10.jp/shop/naturecanofficial

人気フィットネスYouTuber「ちゃぴさんです。」とのコラボ企画!2種類のセットが新登場◎

メガ割にあわせ、Naturecan公式Qoo10ショップでは、フィットネスYouTuberとして活躍中の「ちゃぴさんです。」とのコラボ企画を開催!

寒くなるこれからの季節にぴったりのおすすめ商品を、2種類のセットとして発売開始いたしました。

■セット詳細

◇寒さに負けない!美容&セルフケアセット

【セット内容】

・ホエイプロテイン(WPC)抹茶 900g

・CBDエプソムバスソルト 森林の香り

・CBDラベンダーマッサージオイル 100ml

【販売価格】

15,419円 → 46%OFF!8,300円

詳細を見る

◇冬こそ代謝UP ボディメイクセット

【セット内容】

・ホエイプロテイン(WPC)抹茶 900g

・EAA (必須アミノ酸) 450g 国内製 ラムネ

・CBDエプソムバスソルト 森林の香り

【販売価格】

18,997円 → 47%OFF!9,999円

詳細を見る

さらに、ちゃぴさんコラボ企画 『寒さに負けない! 美容&セルフケアSET』 / 『冬こそ代謝UP ボディメイクセット』のいずれかをお買い求めいただくと、購入セット数に応じてプロテインシェイカーをプレゼント!

お得なこの機会をぜひお見逃しなく!

Naturecanについて

Naturecanは2019年にイギリスのマンチェスターで設立され、現在約70カ国に展開するグローバルウェルネスブランドです。

「As close to Nature as we can」(自然に寄り添って/できるだけ自然に近く)というコンセプトのもと、できるだけ人工的な成分ではなく自然素材を使ったり、環境にやさしい商品開発をするなど、自然を大切にしながら活動を行っています。

Naturecanの全てのCBD製品は、複数の第三者機関による6段階の品質テストが実施されており、THCフリー・GMOフリーなど確かな品質が保証されています。

ヘンプの生産から製品の品質までNaturecanで管理を徹底し、サプライチェーンの透明性を確保することで、お客様に自信を持って安心安全な製品を提供しています。

会社概要

会社名:Naturecan株式会社

代表取締役:中島沙紀

お問い合わせ:info-jp@naturecan.com

Instagram: @naturecanjp

Twitter:@naturecanJP

公式サイト:https://www.naturecan.jp/

楽天市場:https://www.rakuten.ne.jp/gold/naturecan/

Qoo10: https://www.qoo10.jp/shop/naturecanofficial

