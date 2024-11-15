¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²¬»³Âç³Ø¡ÛÀ¤³¦Åª¤Ë¿·¤·¤¤É¾²ÁÊýË¡¤òÍÑ¤¤¤¿Î×¾²»î¸³¤Ë¤è¤ê¡¢ÅüÇ¢ÉÂÀ¿Õ¾É¤«¤é¿ÕÉÔÁ´¤Ø¤Î¿Ê¹ÔÁË»ß¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë½ÅÍ×¤ÊÃÎ¸«¤òÊó¹ð
¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø2024¡ÊÎáÏÂ6¡ËÇ¯ 11·î 15Æü¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Øhttps://www.okayama-u.ac.jp/[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/72793/2682/resize/d72793-2682-db704d0032289931a39c-0.jpg ]¡ãÈ¯É½¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡äÁá´ü¤ÎÅüÇ¢ÉÂÀ¿Õ¾É¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢SGLT2ÁË³²Ìô¤¬¿Õµ¡Ç½¤Î°Ý»ý¤ËÍ¸ú¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢À¤³¦Åª¤Ë¿·¤·¤¤É¾²ÁÊýË¡¤òÍÑ¤¤¤¿Î×¾²»î¸³¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£Áá´ü¤ÎÅüÇ¢ÉÂÀ¿Õ¾É¤Ç¡¢SGLT2ÁË³²Ìô¤òÆâÉþ¤·¤¿¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢ÆâÉþ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¥°¥ëー¥×¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢¥¢¥ë¥Ö¥ß¥óÇ¢¤¬¸º¾¯¤·¡¢¿Õµ¡Ç½¤¬Äã²¼¤»¤º¤Ë°Ý»ý¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¢¡³µ Í×¡¡¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø¡ÊËÜÉô¡§²¬»³»ÔËÌ¶è¡¢³ØÄ¹¡§Æá¿ÜÊÝÍ§¡Ë¤Î²¬»³Âç³ØÉÂ±¡¿·°åÎÅ¸¦µæ³«È¯¥»¥ó¥¿ー¤ÎµÜËÜÁï½õ¶µ¡¢Æ±Âç¤Î»ÍÊý¸°ìÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤é¤Î¸¦µæ¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥Õ¥íー¥Ë¥ó¥²¥óÂç³Ø°åÎÅ¥»¥ó¥¿ー¤ÎHiddo J. L. Heerspink¶µ¼ø¤é¤È¶¦¤Ë¹Í°Æ¤·¤¿À¤³¦½é¤Î¸¦µæ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÍÑ¤¤¤¿Î×¾²»î¸³¤Ë¤è¤ê¡¢SGLT2ÁË³²Ìô¤Ç¤¢¤ë¥«¥Ê¥°¥ê¥Õ¥í¥¸¥ó¤¬Áá´ü¤ÎÅüÇ¢ÉÂÀ¿Õ¾É¤Î¿Ê¹Ô¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡¡ËÜ¸¦µæ¤ÎÀ®²Ì¤Ï2024Ç¯8·î29Æü¡¢²Ê³Ø»¨»ï¡ØKidney International¡Ù¤ÎÅÅ»ÒÈÇ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡¡ÅüÇ¢ÉÂÀ¿Õ¾É¤Ï¡¢Æ©ÀÏÎÅË¡¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ëºÇÂç¤Î¸¶°ø¼À´µ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÂµ¤¤Î¿Ê¹Ô¤È¤È¤â¤Ë¿Õµ¡Ç½¤¬µÞÂ®¤ËÄã²¼¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Áá´ü¤«¤é¼£ÎÅ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Áá´ü¤ÎÅüÇ¢ÉÂÀ¿Õ¾É¤ËÍ¸ú¤Ê¼£ÎÅË¡¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Âçµ¬ÌÏ¤ÊÎ×¾²»î¸³¤òÄ¹´ü´Ö¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¸¦µæ¤Ë»²²Ã¤µ¤ì¤ëÊý¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Í¸ú¤Ê¼£ÎÅË¡¤òÂ®¤ä¤«¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¿·¤·¤¤¸¦µæ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¹Í°Æ¤·¤ÆÎ×¾²»î¸³CANPIONE study¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡¡º£²ó¤ÎÎ×¾²»î¸³¤Ï¾®µ¬ÌÏ¤«¤ÄÃ»¤¤¸¦µæ´ü´Ö¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢SGLT2ÁË³²Ìô¤òÆâÉþ¤·¤¿¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢¾ÍèÅª¤Ê¿Õµ¡Ç½Äã²¼¤Î»ØÉ¸¤È¤Ê¤ë¥¢¥ë¥Ö¥ß¥óÇ¢¤¬¸º¾¯¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿Õµ¡Ç½¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡¡ËÜ¸¦µæÀ®²Ì¤Ï¡¢Î×¾²»î¸³¤Ë»²²Ã¤µ¤ì¤ëÊý¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¿·¤·¤¤ÊýË¡¤òÀ¤³¦¤ËÄó¾§¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢Áá´ü¤ÎÅüÇ¢ÉÂÀ¿Õ¾É¤ËÍ¸ú¤Ê¼£ÎÅË¡¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿½ÅÍ×¤ÊÃÎ¸«¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¡¡ËÜ¾ðÊó¤Ï¡¢2024Ç¯11·î11Æü¤Ë²¬»³Âç³Ø¤«¤é¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£[²èÁü2: https://prtimes.jp/i/72793/2682/resize/d72793-2682-20566dffa5c2aa97b974-1.jpg ]¢¡µÜËÜÁï½õ¶µ¤È»ÍÊý¸°ìÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤«¤é¤Î¤Ò¤È¤³¤È¡¡CANPIONE¸¦µæ¤ÎÀ®²Ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÅüÇ¢ÉÂÀ¿Õ¾É¤Ë¤è¤ë¿ÕÉÔÁ´¤äÆ©ÀÏ¤Ç¶ìÏ«¤µ¤ì¤ëÊý¤¬¸º¤ë¤³¤È¤òÀÚ¤Ë´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£[²èÁü3: https://prtimes.jp/i/72793/2682/resize/d72793-2682-f9201dc1794ee5945117-2.jpg ]¢¡ÏÀÊ¸¾ðÊó¡¡ÏÀ Ê¸ Ì¾¡§A randomized, open-label, clinical trial examined the effects of canagliflozin on albuminuria and eGFR decline using an individual pre-intervention eGFR slope¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ö¥¢¥ë¥Ö¥ß¥óÇ¢¤È²ðÆþÁ°¤Î¸Ä¡¹¤ÎeGFR ¤Î·¹¤¤òÍÑ¤¤¤¿eGFR¤ÎÄã²¼¤ËÂÐ¤¹¤ë¥«¥Ê¥°¥ê¥Õ¥í¥¸¥ó¤Î¸ú²Ì¤òÉ¾²Á¤·¤¿Ìµºî°Ù²½¥ªー¥×¥ó¥é¥Ù¥ë»î¸³¡×¡¡·Ç ºÜ »æ¡§Kidney International¡¡Ãø ¡¡¼Ô¡§Miyamoto S, Heerspink HJL, de Zeeuw D, Sakamoto K, Yoshida M, Toyoda M, Suzuki D, Hatanaka T, Nakamura T, Kamei S, Murao S, Hida K, Ando S, Akai H, Takahashi Y, Kitada M, Sugano H, Nunoue T, Nakamura A, Sasaki M, Nakatou T, Fujimoto K, Kawanami D, Wada T, Miyatake N, Kuramoto H, Shikata K¡¡D O I¡§10.1016/j.kint.2024.08.019¡¡U R L¡§https://www.kidney-international.org/article/S0085-2538(24)00625-2/fulltext¢¡¸¦µæ»ñ¶â¡¡ËÜ¸¦µæ¤Ï¡¢ÅÄÊÕ»°É©À½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò¤«¤é¸¦µæ»ñ¶â¤ÎÄó¶¡¤ò¼õ¤±¤Æ¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡¡ËÜ¸¦µæ¤Ï¡¢ÆÃÄêÎ×¾²¸¦µæ¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¢¡¾Ü¤·¤¤¸¦µæÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡À¤³¦Åª¤Ë¿·¤·¤¤É¾²ÁÊýË¡¤òÍÑ¤¤¤¿Î×¾²»î¸³¤Ë¤è¤ê¡¢ÅüÇ¢ÉÂÀ¿Õ¾É¤«¤é¿ÕÉÔÁ´¤Ø¤Î¿Ê¹ÔÁË»ß¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë½ÅÍ×¤ÊÃÎ¸«¤òÊó¹ð¡¡https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/press_r6/press20241111-1.pdf¢¡»² ¹Í¡¦²¬»³Âç³ØÉÂ±¡¡¡https://www.okayama-u.ac.jp/user/hospital/¡¦²¬»³Âç³ØÉÂ±¡¿·°åÎÅ¸¦µæ³«È¯¥»¥ó¥¿ー¡¡https://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/[²èÁü4: https://prtimes.jp/i/72793/2682/resize/d72793-2682-980a82ec2e3afc7a7f31-4.jpg ][²èÁü5: https://prtimes.jp/i/72793/2682/resize/d72793-2682-2c3b0f4855d971562a38-5.png ][²èÁü6: https://prtimes.jp/i/72793/2682/resize/d72793-2682-53b902de1dbee8b03d85-3.jpg ]¢¡ËÜ·ï¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡¡²¬»³Âç³ØÉÂ±¡¿·°åÎÅ¸¦µæ³«È¯¥»¥ó¥¿ー ½õ¶µ¡¡µÜËÜ Áï¡¡¢©700-8558 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶è¼¯ÅÄÄ®2-5-1¡¡²¬»³Âç³Ø¼¯ÅÄ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡¡TEL¡§086-235-6504¡¡FAX¡§086-235-6505¡¡https://www.okayama-u.ac.jp/tp/release/release_id1298.html¡ã²¬»³Âç³ØÉÂ±¡¤È¤ÎÏ¢·ÈÅù¤Ë´Ø¤¹¤ë·ï¡ÊÀ½Ìô¡¦°åÎÅµ¡´ï´ë¶È´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡Ë¡ä¡¡²¬»³Âç³ØÉÂ±¡ ¿·°åÎÅ¸¦µæ³«È¯¥»¥ó¥¿ー¡¡¢©700-8558 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶è¼¯ÅÄÄ®2-5-1¡¡²¼µURL¤è¤ê³ºÅö¤¹¤ë°Æ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡¡http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/¡ã²¬»³Âç³ØÉÂ±¡¤È¤ÎÏ¢·ÈÅù¤Ë´Ø¤¹¤ë·ï¡Ê°åÎÅ´Ø·¸¼Ô¡¦¸¦µæ¼Ô¤ÎÊý¡Ë¡ä¡¡²¬»³Âç³ØÉÂ±¡ ¸¦µæ¿ä¿Ê²Ý »º³Ø´±Ï¢·È¿ä¿ÊÃ´Åö¡¡¢©700-8558 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶è¼¯ÅÄÄ®2-5-1¡¡TEL¡§086-235-7983¡¡E-mail¡§ouh-csnw¡ýadm.okayama-u.ac.jp¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ ¡ý¤ò@¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡¡http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/¡ã²¬»³Âç³Ø¤Î»º³Ø´±Ï¢·È¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä¡¡²¬»³Âç³Ø¸¦µæ¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¶¦ÁÏµ¡¹½ »º³Ø´±Ï¢·ÈËÜÉô¡¡¢©700-8530 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶èÄÅÅçÃæ1-1-1¡¡²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ËÜÉôÅï1³¬¡¡TEL¡§086-251-8463¡¡E-mail¡§sangaku¡ýokayama-u.ac.jp¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ ¡ý¤ò@¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡¡https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/¡ã²¬»³Âç³Ø¤Î¸¦µæµ¡´ï¶¦ÍÑ¡Ê¥³¥¢¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¥£¡Ë¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä¡¡²¬»³Âç³Ø¸¦µæ¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¶¦ÁÏµ¡¹½ µ¡´ï¶¦ÍÑ¿ä¿ÊËÜÉô¡¡¢©700-8530 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶èÄÅÅçÃæ1-1-1 ²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ËÜÉôÅï1³¬¡¡TEL¡§086-251-8745¡¢086-251-8746¡¡FAX¡§086-251-8748¡¡E-mail¡§cfp¡ýokayama-u.ac.jp¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ ¡ý¤ò@¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡¡https://fspp.kikibun.okayama-u.ac.jp/¡ã²¬»³Âç³Ø¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä¡¡²¬»³Âç³Ø¸¦µæ¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¶¦ÁÏµ¡¹½ ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãーÁÏ½ÐËÜÉô¡¡¢©700-8530 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶èÄÅÅçÃæ1-1-1 ²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ËÜÉôÅï1³¬¡¡E-mail¡§start-up1¡ýadm.okayama-u.ac.jp¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ ¡ý¤ò@¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡¡https://venture.okayama-u.ac.jp/¡¡²¬»³Âç³Ø¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖOTD¡×¡Ê¥¢¥×¥ê¡Ë¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html¡¡²¬»³Âç³Ø¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖOTD¡×¡Ê¥¦¥§¥Ö¡Ë¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html¡¡²¬»³Âç³ØÅý¹çÊó¹ð½ñ2023¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001926.000072793.html¡¡²¬»³Âç³ØSDGs¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://sdgs.okayama-u.ac.jp/¡¡²¬»³Âç³ØSDGs～ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤ò¹Í¤¨¤ë¡ÊYouTube¡Ë¡§https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik¡¡²¬»³Âç³ØImage Movie (YouTube)¡§https://youtu.be/pKMHm4XJLtw¡¡»º³Ø¶¦ÁÏ³èÆ°¡Ö²¬»³Âç³Ø¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×2024Ç¯8·î´ü¶¦ÁÏ³èÆ°¥Ñー¥È¥ÊーÊç½¸Ãæ¡§¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002391.000072793.html[²èÁü7: https://prtimes.jp/i/72793/2682/resize/d72793-2682-7bafe8d31f42514bf22c-6.jpg ][²èÁü8: https://prtimes.jp/i/72793/2682/resize/d72793-2682-20abb047b071ed462b7f-7.jpg ]¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø¤Ï¡¢¹ñÏ¢¤Î¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯ÌÜÉ¸¡ÊSDGs¡Ë¡×¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À¯ÉÜ¤ÎÂè1²ó¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥óSDGs¥¢¥ïー¥É¡×ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¤È¤·¤Æ¶¦°é¶¦ÁÏ¤ò¿Ê¤á¤ë²¬»³Âç³Ø¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤²¬»³Âç³Ø Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡ÖÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¶¯²½Â¥¿Ê»ö¶È¡ÊJ-PEAKS¡Ë¡×¤ËºÎÂò～ÃÏ°è¤ÈÃÏµå¤ÎÌ¤Íè¤ò¶¦ÁÏ¤·¡¢À¤³¦¤Î³×¿·¤ÎÃæ³Ë¤È¤Ê¤ë¸¦µæÂç³Ø¡§²¬»³Âç³Ø¤Î¼Â¸½¤ò²ÃÂ®¤È¤È¤â¤ËÀ¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤ë²æ¤¬¹ñ¤Î¸¦µæÂç³Ø¤Î»³Ì®¤òÃÛ¤¯～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html