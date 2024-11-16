¹â¶¶Í¥ÅÍ¤¬¡ÖYX factory³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤òÀßÎ©¡ª²£ÉÍÈ¯¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤È¤·¤Æ¥®¥Õ¥È»ö¶È¡Ö²£ÉÍ¥Ð¥Ë¥é¡×¤òÅ¸³«Í½Äê¡ª
YX factory¤Ï²£ÉÍÈ¯¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤È¤·¤Æ¥®¥Õ¥È»ö¶È¡Ö²£ÉÍ¥Ð¥Ë¥é¡×¤òÅ¸³«Í½Äê
YX factory³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¥ï¥¤¥Æ¥ó¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡¢ËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡§¹â¶¶Í¥ÅÍ¡¢°Ê²¼Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢ºòÆü2024Ç¯11·î15Æü¤ËÁÏ¶È¡Ê10·î1ÆüÀßÎ©¡Ë¤·¡¢º£¸åÅ¸³«Í½Äê¤Î²£ÉÍÈ¯¥®¥Õ¥È¡Ö²£ÉÍ¥Ð¥Ë¥é¡×»ö¶È¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Ê»¤»¤Æ¡¢Åö¼Ò¤ÏXTech Ventures³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¥¯¥í¥¹¥Æ¥Ã¥¯¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥º¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¥Ñー¥È¥Êー¡§¼êÅè¹À¸Ê¡¦À¾Ûê¿¸°ì¡¢°Ê²¼XTech Ventures¡Ë¤«¤é¤Î¥¨¥¯¥¤¥Æ¥£¤Ë¤è¤ë»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤³¤È¤â¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÆü¤è¤êÅö¼ÒÂåÉ½¹â¶¶Í¥ÅÍ¤ÈXTech Ventures¼êÅè¹À¸Ê»á¤È¤ÎÂÐÃÌµ»ö¤òÅö¼Ò¸ø¼°note¤Ë¤Æ·ÇºÜ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ª¤è¤Ó¡Ö¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×µ¯¶È²È¡¦¹â¶¶Í¥ÅÍ¡×¤ÎÀ®Ä¹²áÄø¤òYouTube¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ëÅö¼Ò¸ø¼°SNS¡¦¸ø¼°¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤Æ¿ï»þÇÛ¿®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£À§Èó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¤ä¥Õ¥©¥íー¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢Åö¼Ò¤ª¤è¤Ó¹â¶¶¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
YX factory³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO ¹â¶¶Í¥ÅÍ
¹â¶¶Í¥ÅÍ ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
1999Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£²£ÉÍ»Ô½Ð¿È¡£2015Ç¯¤«¤é·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¡¢TV¡¦ÉñÂæ¡¦¥³¥ó¥µー¥ÈÅù¤ÇÉý¹¤¯³èÆ°¡£2024Ç¯¤Ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¤òÂà½ê¤·¡¢²£ÉÍ»Ô¤ËYX factory³ô¼°²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¤Ë½¢Ç¤¡£¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×µ¯¶È²È¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ¸µ²£ÉÍ¤«¤é¥®¥Õ¥È»ö¶È¡Ö²£ÉÍ¥Ð¥Ë¥é¡×¤ò½àÈ÷Ãæ¡£
¢£¹â¶¶Í¥ÅÍ ÁÏ¶È¥á¥Ã¥»ー¥¸
°ìÅÙ¤¤ê¤Î¿ÍÀ¸¡¢¶¯¤¤¥ªー¥Êー¥·¥Ã¥×¤ò»ý¤Á¡¢°µÅÝÅª¤ËÆÍ¤È´¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢ËÍ¤¬À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿Âç¹¥¤¤Ê¸Î¶¿¡Ú²£ÉÍ¡Û¤¬¤¤¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡¢²£ÉÍ¤Ç¡ÚËÍ¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤Ä©Àï¡Û¤ò¤·¤¿¤¤¡£
²£ÉÍ¤ÏËÍ¤ÎÀÄ½Õ¤Î³¹¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤é¡¢¤â¤Ã¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
ÆüËÜÃæ¡¢¤¤¤äÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¡¢½Ð¿È¤Î¿Í¤Ë¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¸Ø¤ì¤ë³¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤¬°î¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤Ï¡ÚYX factory¡Û¤È¤¤¤¦²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²£ÉÍ¤«¤é¿·¤¿¤Ë¡¢À¤³¦¤Ë¼«Ëý¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê²ñ¼Ò¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
YX factory¤¬Ä©Àï¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ú²£ÉÍÈ¯¤Î¥®¥Õ¥È¡Û»ö¶È¤Ç¤¹¡£
²£ÉÍ¤ËË¬¤ì¤¿¤é¡¢Î¹¤ÎºÇ¸å¤Î»×¤¤½Ð¤È¤·¤Æ¡¢ËÍ¤é¤Î¥®¥Õ¥È¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
Î¹¤«¤éµ¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤òÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ËÅÏ¤·¤Æ¡¢²£ÉÍ¤Î»×¤¤½Ð¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÏÃ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¤¤¤Ä¤«¡¢¼¡¤Ï¤½¤Î¿Í¤È°ì½ï¤Ë²£ÉÍ¤ËÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¤½¤ÎÏ¢º¿¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤¤¤Ä¤«À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¤¬²£ÉÍ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢
ËÍ¤ÎÂç¹¥¤¤Ê²£ÉÍ¤¬¡¢¤¤Ã¤È¡Ú¤ß¤ó¤Ê¤ÎÂç¹¥¤¤Ê²£ÉÍ¡Û¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£
¤½¤ó¤ÊËÍ¤ÎÍýÁÛ¤ÎÌ¤Íè¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢
YX factory¤Ï¡Ú100Ç¯¸å¤â°¦¤µ¤ì¤ë²£ÉÍ¤Î¿·¤¿¤ÊÄêÈÖ¥®¥Õ¥È¤ÎÁÏÂ¤¡Û¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢
¥®¥é¥®¥éÞø¤Ã¤ÆÇú¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¢£²£ÉÍÈ¯¥®¥Õ¥È¡Ö²£ÉÍ¥Ð¥Ë¥é¡×»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²£ÉÍ¥Ð¥Ë¥é ¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥Èー¥êー
Coming Soon¡Ä
²£ÉÍ¥Ð¥Ë¥é¤Î»ö¶È¿ÊÄ½¤ÏÅö¼Ò¸ø¼°SNS¡¦¸ø¼°¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤Æ¿ï»þÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
²£ÉÍ¥Ð¥Ë¥é ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é :
https://yokohamavanilla.com/
YX factory¹â¶¶Í¥ÅÍ ¡ß XTech Ventures¼êÅè¹À¸Ê
XTech Ventures¤«¤é¤Î¥¨¥¯¥¤¥Æ¥£¤Ë¤è¤ë»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¼Â»Ü
¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×µ¯¶È²È¡¦¹â¶¶Í¥ÅÍ¤¬Ä©¤à¡¢²£ÉÍÈ¯¤Î¿·¥®¥Õ¥È¤Å¤¯¤ê¨¡¨¡ÃøÌ¾Åê»ñ²È¤«¤é¸«¤¿¡ÖÀ®¸ù¤Î²ÄÇ½À¡×
¹â¶¶Í¥ÅÍ ¡ß ¼êÅè¹À¸Ê ÂÐÃÌµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é :
https://note.com/yxfactory/n/n1149200ba500
¼êÅè¹À¸Ê ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
1976Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£1999Ç¯°ì¶¶Âç³Ø¾¦³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢ÇîÊóÆ²¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢ÀïÎ¬¥×¥é¥ó¥Êー¤È¤·¤Æ6Ç¯´Ö¶ÐÌ³¡£2006Ç¯¥¤¥ó¥¿ー¥¹¥Ñ¥¤¥¢¡Ê¸½¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡ËÆþ¼Ò¡¢¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¡£¤½¤Î¸å¡¢2ÅÙ¤Î·Ð±ÄÅý¹ç¤ò¹Ô¤¤¡¢2012Ç¯¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¡¢¿·µ¬»ö¶ÈÎ©¤Á¾å¤²¤äÁÏ¶È´ü¥á¥ë¥«¥ê¤Ø¤ÎÅê»ñ¼Â¹ÔÅù¤òÃ´Åö¡£2018Ç¯Æ±¼ÒÂàÇ¤¤·¤¿¸å¡¢Gunosy¼Ò³°¼èÄùÌò¤ò·Ð¤Æ¡¢LayerX¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¡Ê¸½Ç¤¡Ë¡£Ê¿¹Ô¤·¤ÆXTech Ventures¤òÁÏ¶È¤·¡¢ÂåÉ½¥Ñー¥È¥Êー¤Ë½¢Ç¤¡Ê¸½Ç¤¡Ë¡£
¢£YX factory ¸ø¼°SNS¡¦¸ø¼°¥á¥Ç¥£¥¢
Åö¼Ò¤ª¤è¤Ó¡Ö¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×µ¯¶È²È¡¦¹â¶¶Í¥ÅÍ¡×¤ÎÀ®Ä¹²áÄø¤ò¿ï»þÇÛ¿®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£À§Èó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¡¦¥Õ¥©¥íー¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/152494/table/1_1_966148620bf95baf4ce5260b1a369e9d.jpg ]
2024Ç¯11·î15Æü YouTubeÀ¸ÇÛ¿® ¥¢ー¥«¥¤¥Ö
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=Pkvuq0ChqwE ]
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
ÆÉ¤ß¡§¥ï¥¤¥Æ¥ó¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡¢±ÑÌ¾¡§YX factory Inc.
¼ÒÌ¾¡§YX factory³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO ¹â¶¶Í¥ÅÍ
ÀßÎ©Æü¡§2024Ç¯10·î1Æü¡Ê11·î15ÆüÁÏ¶È¡Ë
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
YX factory³ô¼°²ñ¼Ò
¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸ ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://yokohamavanilla.com