´ÝÂç¿©ÉÊ¡¢2024Ç¯¡Ö´ÝÂç¤ÎÅß¥®¥Õ¥È¡×ÈÎÇä³«»Ï¡ª¥â¥ó¥É¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥óºÇ¹â¶â¾Þ¼õ¾Þ¤Î¡Ö²¦ÇÆ¡×¡ÖßêºÌ¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ç°Â¿´´¶¤Î¤¢¤ë¡ÖÂ£¤ë¤Ï¡¢¤³¤Î°ì¼ê¡×¤ÎÅß¥®¥Õ¥È¤òÅ¸³«
´ÝÂç¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜ¹âÄÐ»Ô¡¢¼ÒÄ¹¡§º´Æ£Í¦Æó¡Ë¤Ï¡¢Åß¤Î¥®¥Õ¥È¥»¥Ã¥È¤ÎÈÎÇä¤ò2024Ç¯10·î²¼½Ü¤è¤êÁ´¹ñ¤ÎÉ´²ßÅ¹µÚ¤Ó¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ç³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£13Ç¯Ï¢Â³¥â¥ó¥É¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥óºÇ¹â¶â¾Þ¼õ¾Þ¡¡²¦ÇÆ½ÏÀ®¥Û¥ï¥¤¥È¥íー¥¹¥Ï¥à380£ç¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥Ü¥ó¥ì¥¹¥Ï¥à350£ç¤ò´Þ¤àÁ´10¼ïÎà¤Î¥®¥Õ¥È¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡Ö²¦ÇÆ¡×¤Ç¤Ïº£Ç¯¤«¤é¥¤¥áー¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤¿¾´ý´ý»Î¡¡±©À¸Á±¼£¶åÃÊ¤Î´øÝÝ¤òÂçÃÀ¤Ë¤¢¤·¤é¤Ã¤¿²½¾ÑÈ¢¤ò¿·¤¿¤Ë¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯¤Î¤ªºÐÊë¥·ー¥º¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¤ªµÒÍÍ¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¤ÈÉÊÂ·¤¨¤Ç¡ÖÂ£¤ë¤Ï¡¢¤³¤Î°ì¼ê¡×¤ÎÅß¥®¥Õ¥È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú´ÝÂç¤ÎÅß¥®¥Õ¥È¥»¥Ã¥È2024¡Ûhttps://www.marudai.jp/products/special/winter_gift/2024/(https://www.marudai.jp/products/special/winter_gift/2024/)
2024Ç¯¡Ö´ÝÂç¤ÎÅß¥®¥Õ¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ～¥¤¥áー¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤·¤Æ¾´ý´ý»Î¡¡±©À¸Á±¼£¶åÃÊ¤¬ÅÐ¾ì～
2024Ç¯¤ÎÅß¥®¥Õ¥È¤Î¥®¥Õ¥È¥¤¥áー¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë¤Ï¡¢²Æ¤Î¥®¥Õ¥È¤ËÂ³¤¡¢¾´ý´ý»Î¡¡±©À¸Á±¼£¶åÃÊ¤Ë¤´³èÌö¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥®¥Õ¥È¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤Ï¡ÖÂ£¤ë¤Ï¡¢¤³¤Î°ì¼ê¡×¡£ÂçÀÚ¤ÊÊý¤Ø¤ÎÂ£¤êÊª¤ËÁª¤Ö¤Ê¤é¡Ö´ÝÂç¤Î¥®¥Õ¥È¤¬ºÇÁ±¤ÎÁªÂò¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡
¢¨¡Ö¤³¤Î°ì¼ê¡×¤È¤Ï¡¡¡Ä¾´ýÍÑ¸ì¤ÇÂ¾¤Î¼ê¤Ï¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬Ìµ¤¤¤è¤¦¤ÊºÇÁ±¤È»×¤ï¤ì¤ë¼ê
¥Ï¥à¥®¥Õ¥È¤Ç¤Ï¡¢¼çÎÏ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¡Ö²¦ÇÆ¡×¤Ï¡¢±©À¸¶åÃÊ¤Î´øÝÝ¤òÂçÃÀ¤Ë¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î²½¾ÑÈ¢¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£½ÏÀ®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ÇÆùËÜÍè¤Î¿¼¤¤»Ý¤ß¤ò°ú¤¤À¤·¤¿¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¡Ö²¦ÇÆ¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤òÉ½¸½¤¹¤ë½Å¸ü¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖßêºÌ¡×¤Ç¤ÏËÉÙ¤ÊÉÊÂ·¤¨¤òÉð´ï¤Ë¡¢Â£¤êÀèÍÍ¤Î²ÈÂ²¹½À®¤ä¤ª¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦Â¿ºÌ¤Ê¥»¥Ã¥È¤òÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¹ñ»º¸¶ÎÁÆù¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢·ò¹¯»Ö¸þ¤Î¹â¤¤Êý¤Ø¤ÎÂ£¤êÊª¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¡Ú¹ñ»ºÆÚÆù»ÈÍÑ¤¦¤¹±ö»ÅÎ©¤Æ¡Û¡ÚÁô±ö¥Þ¥¤¥¹¥¿ー¡¡Åü¼Á¥¼¥í¡Û¡¢ÆÚÆù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÆ»»º¸¶ÎÁ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡ÚËÌ³¤Æ»Êª¸ì¡Û¤Ê¤É¡¢Â£¤êÀèÍÍ¤Î¤ª¹¥¤ß¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¤´Äó°Æ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÁÚºÚ¥®¥Õ¥È¤Ç¤Ï°ú¤Â³¤¡¢¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ÚÅ´ÈÄ¾Æ¥Ï¥ó¥Ðー¥°¥»¥Ã¥È¡Û¡Ú¥¹ー¥×¥Ó¥º¥»¥Ã¥È¡Û¡ÚÈÕ»Á¥«¥êー¥»¥Ã¥È¡Û¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨´ÝÂç¿©ÉÊ¤Î¥Ï¥à¥®¥Õ¥È¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ä¤³¤À¤ï¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢PR TIMES STORY¤â¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö70Ç¯°Ê¾å¡Ö¥Ï¥à¡×¤È¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤¿´ÝÂç¿©ÉÊ¤¬¹Í¤¨¤ë¡¢ÆüËÜ¤Î¤ªºÐÊëÊ¸²½¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¥Ï¥à¡×¤¬¤â¤¿¤é¤¹ËÜÅö¤Î²ÁÃÍ¤È¤Ï¡£～Ê¸²½¤ò·Ò¤°¿·¤¿¤ÊÄ©Àï～¡×
PR TIMES STORY¡§https://prtimes.jp/story/detail/zxgG1yf1A5x(https://prtimes.jp/story/detail/zxgG1yf1A5x)
²¦ÇÆ¡¢ßêºÌ¤ÎÂ¿¤¯¤Î¾¦ÉÊ¤¬¥â¥ó¥É¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤ÆºÇ¹â¶â¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡ª
À¤³¦Åª¤Ê¥³¥ó¥¯ー¥ë¡È2024¥â¥ó¥É¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡É¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂ¿¤¯¤Î¾¦ÉÊ¤¬ºÇ¹â¶â¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖºÇ¹â¶â¾Þ¤Î¥Ï¥à¡×¤òÃæ¿´¤Ë¹âÉÊ¼Á¤Ç°Â¿´´¶¤Î¤¢¤ëÅß¥®¥Õ¥È¤ò¤ªµÒÍÍ¤ËÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã2024¥â¥ó¥É¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥óºÇ¹â¶â¾Þ¼õ¾Þ¾¦ÉÊ¡ä
¡¦²¦ÇÆ½ÏÀ®¥Û¥ï¥¤¥È¥íー¥¹¥Ï¥à
¡¦²¦ÇÆ½ÏÀ®¥Û¥ï¥¤¥È¥Ü¥ó¥ì¥¹¥Ï¥à
¡¦²¦ÇÆ½ÏÀ®¥íー¥¹¥Ï¥à
¡¦²¦ÇÆ½ÏÀ®¥Ü¥ó¥ì¥¹¥Ï¥à
¡¦ßêºÌÆÃÀñ¥íー¥¹¥Ï¥à
¡¦ßêºÌÆÃÀñ¥Ùー¥³¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¢¨ßêºÌ¡Ä¥¹¥é¥¤¥¹ÉÊ¤Ï½ü¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯¡Ö´ÝÂç¤ÎÅß¥®¥Õ¥È¡×¥·¥êー¥º¤Î¤´¾Ò²ð
¡ã²¦ÇÆ¡¡― ½ÏÀ®¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿¼¤¤»Ý¤ß¤È¤Þ¤í¤ä¤«¤µ ―¡ä
¡¦¡ÖÆÃ¿§JASµ¬³Ê¡×¤Î¥Ï¥à¤òÃæ¿´¤ËµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿¥®¥Õ¥È¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¡¦¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È½ÏÀ®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ÇÆÚÆùËÜÍè¤Î»Ý¤ß¤ò½½Ê¬¤Ë°ú¤½Ð¤·¡¢¿¼¤¤»Ý¤ß¤È¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ÂçÀÚ¤ÊÊý¤Ø¤ÎÂ£¤êÊª¤È¤·¤Æ¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦º£ºÐÊë¤Ï¿·¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡Öµþ¤ÎÊÆÏ·ÊÞ¡¡È¬ÂåÌÜµ·Ê¼±ÒÍÍ¡×¤È¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥®¥Õ¥È¥»¥Ã¥È¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¢£±©À¸¶åÃÊ´øÝÝÆþ¤ê²½¾ÑÈ¢
±©À¸¶åÃÊ¤Î´øÝÝ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿½Å¸ü´¶¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î²½¾ÑÈ¢¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨´øÝÝ¡Ä¡Ö²¦ÇÆ¡×¡¢¡Ö²¦Æ»¤ÎÌ£¡¢½ÏÀ®¤Îµ»¡×¡¢±©À¸¶åÃÊÍî´¾
¢£¾¦ÉÊÎã
¡ÊNEW¡Ë¡ÖÈ¬ÂåÌÜµ·Ê¼±Ò¡ß²¦ÇÆ¥®¥Õ¥È¥»¥Ã¥È¡×
³Î¤«¤ÊÌÜÍø¤ÎÏ¤Ë¤è¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë¡ÖÈ¬ÂåÌÜµ·Ê¼±ÒÊÆ¡×¤ÈÆÃ¿§JASµ¬³Ê¡Ö½ÏÀ®²¦ÇÆ¡×¤ÏÀäÂÐ¤ª¤¤¤·¤¤ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡£Â£¤Ã¤Æ°Â¿´¤Î¥®¥Õ¥È¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
²¦ÇÆ¡¡½ÏÀ®¥íー¥¹¥Ï¥à¡§1ËÜ
È¬ÂåÌÜµ·Ê¼±Ò¡¡µþ¤ÎÎÁÄâÊÆ¡§2¥Ñ¥Ã¥¯
ËÜÂÎ²Á³Ê5,000±ß(ÀÇ¹þ5,400±ß¡Ë
¡Ö²¦ÇÆ¡×
½ÏÀ®¥Û¥ï¥¤¥È¥íー¥¹¥Ï¥à¡§£±ËÜ
½ÏÀ®¥Û¥ï¥¤¥È¥Ü¥ó¥ì¥¹¥Ï¥à¡§1ËÜ
ËÜÂÎ²Á³Ê5,000±ß(ÀÇ¹þ5,400±ß¡Ë
¡Ö²¦ÇÆ¡×
½ÏÀ®¥Û¥ï¥¤¥È¥íー¥¹¥Ï¥à¡§£±ËÜ
½ÏÀ®¥Ü¥ó¥ì¥¹¥Ï¥à¡§£±ËÜ
½ÏÀ®¥Ùー¥³¥ó¡§£±ËÜ
½ÏÀ®¥Ýー¥¯¥¦¥¤¥ó¥Êー(¥×¥ìー¥ó)¡§£±¥Ñ¥Ã¥¯
½ÏÀ®¥Ýー¥¯¥¦¥¤¥ó¥Êー(¥Ïー¥Ö)¡§£±¥Ñ¥Ã¥¯
ËÜÂÎ²Á³Ê6,000±ß¡ÊÀÇ¹þ6,480±ß)
¡Ö²¦ÇÆ¡×
½ÏÀ®¥íー¥¹¥Ï¥à(¥¹¥é¥¤¥¹)¡§£±¥Ñ¥Ã¥¯
½ÏÀ®¥Ùー¥³¥ó(¥¹¥é¥¤¥¹)¡§£±¥Ñ¥Ã¥¯
½ÏÀ®¥Ü¥ó¥ì¥¹¥Ï¥à(¥¹¥é¥¤¥¹)¡§£±¥Ñ¥Ã¥¯
½ÏÀ®¸üÀÚ¤ê¥íー¥¹¥Ï¥à(¥¹¥é¥¤¥¹)¡§£µ¥Ñ¥Ã¥¯
¥ï¥¤¥ó»ÅÎ©¤Æ¤ÎÀ¸¥Ï¥à¸ª¥íー¥¹(¥¹¥é¥¤¥¹) ¡§£±¥Ñ¥Ã¥¯
½ÏÀ®¥Ýー¥¯¥¦¥¤¥ó¥Êー(¥×¥ìー¥ó)¡§£±¥Ñ¥Ã¥¯
½ÏÀ®¥Ýー¥¯¥¦¥¤¥ó¥Êー¡Ê¥Ïー¥Ö¡Ë¡§£±¥Ñ¥Ã¥¯
ËÜÂÎ²Á³Ê5,000±ß¡ÊÀÇ¹þ5,400±ß)
¤½¤ÎÂ¾¡¢Åß¥®¥Õ¥È¤Î¾ÜºÙ¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.marudai.jp/products/special/winter_gift/2024/
´ÝÂç¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§´ÝÂç¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜ¹âÄÐ»ÔÎÐÄ®21-3
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§º´Æ£Í¦Æó
ÁÏ¶È¡§1954Ç¯
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§²Ã¹©¿©ÉÊ»ö¶È¡¢¿©Æù»ö¶È
²ñ¼ÒHP¡§https://www.marudai.jp/