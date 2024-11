7Ç¯¤Ö¤ê¡¢¼«¿ÈºÇÂ¿¸ø±é¿ô¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢ー¤¤¤è¤¤¤è¥¹¥¿ー¥È¡ª¡Ö²Ú¸¶ÊþÈþ LIVE TOUR 2024-2025 ～(¥Ïー¥È)LOVE IS BEST(¥Ïー¥È)～Presented by WOWOW¥×¥é¥¹¡×¼èºà²ñ¥ì¥Ýー¥ÈÅþÃå

株式会社キョードーメディアス

華原朋美が7年ぶり、自身最多の全国20都市23公演以上を巡るコンサートツアー「華原朋美 LIVE TOUR 2024-2025~(ハート)LOVE IS BEST(ハート)~Presented by WOWOWプラス」を11月16日の神奈川・関内ホールからスタートさせる。華原は1995年9月に小室哲哉プロデュースによるシングル「keep yourself alive」で歌手デビューし、「I BELIEVE」「I’m proud」「save your dream」など多くのヒット曲を生み出した。歌唱力の高さに定評があり、日本レコード大賞新人賞をはじめ、多くの賞を受賞。「NHK紅白歌合戦」にも5度出場している。

昨年は関東5ヶ所でコンサートを開催したが全公演完売。ファンの声に応えて7年ぶりに本格的なツアーの開催を決めた。そのツアー初日を前に、11月15日に都内で取材会を開催。ツアーへの意気込みなどを語り、「アメイジング・グレイス」「I’m proud」の2曲を歌唱披露した。

現時点で2025年6月までのツアースケジュールが発表されているが、ここからまだ公演数は増える予定だという。キャリア史上最長となるツアーについて、「来年(2025年)30周年を迎えるんですけど、今年は29周年目で、これだけ長い公演数のツアーを行うのは初めてなんです。なので、何があっても絶対にゴールを切るという気持ちでいます。自分のことよりも、今回はいろんなところに行かせてもらいますので、その土地土地の皆さんと楽しく、そして曲数もかなり増やしてますので、お客さんが『華原朋美のコンサートに行って良かった』と言っていただけるようなステージをお送りしたいと思ってます」と意気込みを伝えた。



ステージの内容に関しては、「あの方のおかげでヒット曲がたくさんありますので、そちらをメインとしたステージ作りになっています。カバー曲も入れつつ、ヒット曲がメインに歌いたいと思っています」とヒット曲をたっぷりと披露することを約束。北海道から沖縄まで、いろんな場所を巡る中で、特に楽しみにしているところを聞かれると「楽しみにしている場所は全部です(笑)。今回のツアーは息子も同行します。コンサートをしている最中は面倒をスタッフさんにみていただくのですが、ステージが終わった後は息子との時間も大切にしたいなと思っています。お客さんとの触れ合いのトークの中で『このお店がいいよ』とか『あんなところがいいよ』というのを教えてもらったら、そこにも行ってみたいですね。もちろん、ツアーはツアーでしっかりとお客さんに感謝の気持ちをもって歌わせていただきますが、その後は、普通のお母さんなので、母親として息子と仲良く接する時間も楽しみたいです」と、5歳の息子と一緒にツアー自体を楽しみたいと答えた。



ツアータイトルの「LOVE IS BEST」には強い思い入れがあるらしく、「華原朋美になる前の遠峯ありさの頃から含めると30年以上この世界で働かせていただいてるんですけど、いろんなことがありました。出会いもあり、別れもあり、いろんなことがあった中で、結局最後に残るものは何だろう?と自分の中で思った時、すごく悔しい思いをしたことも含めて“経験”の一つなんだというふうに、最近、私は捉えるようになりました。今、子育てをしているのも幸せですし、会場に来てくださるお客様のことを考えたりするのも楽しいですし、“愛がすべてなんだな”という意味も込めて“愛が一番”、『LOVE IS BEST』というタイトルにしました」とこれまでの活動を振り返りながら、今の想いをタイトルに込めたことを明かした。



最後は「このたび、華原朋美は30周年を目前に、29周年目として『華原朋美 LIVE TOUR 2024-2025 ~(ハート)LOVE IS BEST(ハート)~』コンサートを行います。いろんなところに行かせていただいて、歌わせていただきますので、皆さん、ぜひ遊びに来て下さい。よろしくお願いします」というメッセージで締めくくり、ステージ袖から見守っていた息子を呼び込み、抱き上げて仲睦まじい姿も披露してくれた。



華原朋美 LIVE TOUR 2024-2025~(ハート)LOVE IS BEST(ハート)~Presented by WOWOWプラス



全席指定(税込):7,800円

※お席必要な場合は有料(2歳以下は保護者1名につき、膝上観覧1名まで無料)



2024年

11月16日(土)/神奈川 関内ホール 大ホール SOLDOUT

11月23日(土)/滋賀 野洲文化ホール 残りわずか

11月29日(金)/大阪 NHK大阪ホール 残りわずか

2025年

01月18日(土)/埼玉 あげお富士住建ホール(上尾市文化センター) SOLDOUT

02月07日(金)/沖縄 那覇文化芸術劇場なはーと 大劇場 NEW

02月24日(月・祝)/愛知 刈谷市総合文化センターアイリス 大ホール

03月01日(土)/大分 別府国際コンベンションセンター(B-Con Plaza) フィルハーモニアホール

03月21日(金)/宮城 電力ホール

04月05日(土)/東京 ティアラこうとう 大ホール

04月12日(土)/静岡 沼津市民文化センター 大ホール

04月19日(土)/山口 KDDI維新ホール(山口市産業交流拠点施設)

04月26日(土)/茨城 水戸市民会館 グロービスホール(大ホール)

05月10日(土)/埼玉 東松山市民文化センター ホール

05月11日(日)/北海道 カナモトホール(札幌市民ホール)

05月16日(金)/福岡 福岡国際会議場

05月17日(土)/熊本 市民会館シアーズホーム夢ホール

05月24日(土)/神奈川 相模原市民会館 ホール

05月31日(土)/広島 広島国際会議場

06月01日(日)/岡山 岡山芸術創造劇場 ハレノワ

06月07日(土)/千葉 浦安市文化会館 大ホール

06月08日(日)/群馬 メガネのイタガキ文化ホール伊勢崎(伊勢崎市文化会館)

06月21日(土)/大阪 南海浪切ホール 大ホール

06月22日(日)/京都 文化パルク城陽 プラムホール

and more...



【主催】WOWOWプラス

【制作】ハンプトンジャパン

特設サイト:https://tomomikahala-live.jp

