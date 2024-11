¥³ー¥Á¤¬Â£¤ë¡¢¿´²¹¤Þ¤ë¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¤¬¥¹¥¿ー¥È ÃæÅç·ò¿Í¡¢¥³ー¥Á ¥×¥ì¥¤¡÷¥­¥ã¥Ã¥È¥¹¥È¥êー¥È¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥êーÅÀÅô¼°¤ËÅÐ¾ì

タペストリー・ジャパン合同会社

コーチは、2024年11月13日に体験型コンセプトストアである "コーチ プレイ@キャットストリート" (原宿)でクリスマスツリーの点灯式を行い、スペシャルゲストに中島健人さんを迎えました。ニューヨークのロマンチックでフェスティブな雰囲気を彷彿とさせる、カラフルで幻想的な輝きを放つフォトジェニックなクリスマスツリーは、ジンジャーブレッドマンやコーチのアイコニックなハングタグのオーナメント、そしてシンボルの "C" のツリートップで華やかに飾られ、中島さんのライトアップと共に、コーチならではの心温まるホリデーシーズンがスタートしました。眩いイルミネーションが美しい大きなツリーを目の前に、中島さんは「著しい変化を迎えている時期に、今年の総括をコーチでできるのにご縁を感じます。クリスマスが待ち遠しい。コーチ最高!」 と語りました。

ありのままの自分に誇りを持ち、さらに自分らしさを表現する大切さや力強さを真摯に伝えていくというコーチのミッション、 "Courage to Be Real(リアルに生きる勇気)"。コーチは様々な挑戦を続け、常に進化し続ける中島さんの姿にこのブランドパーパスとの共通点を見いだしました。同時に、これからも無限大の可能性に向かって自分らしく歩み続ける中島さんにインスパイアされながら、共に前進できる存在でいれることを大変嬉しく思います。

今年のホリデーは、コーチのホームタウンであるニューヨークを代表する歴史的なブラウンストーン建築のタウンハウスで繰り広げられる、クラシックなホリデーパーティがテーマ。このアットホームな空間は、クリスマスキャロルが流れる中、愛する家族や友人たちが一年の感謝を込めたプレゼントを贈り合い、絆が改めて深まる特別な時間。どこかノスタルジックで、キラキラとしたフェスティブなムードからインスパイアされたコーチのホリデーラインナップは、クラフトマンシップ溢れる最新コレクションをはじめ、大切な人への贈り物や、自分へのご褒美など、それぞれが自分らしく輝けるギフトアイテムが豊富に揃っています。

(左)ミニ スキニー ID ケース・クリスタル \19,800 H8cm x W11cm (右)タビー ショルダー バッグ 20・クリスタル \88,000 H10.5cm x W20cm x D7cm

1970年代よりアーカイブされているコーチ デザインをモダンに仕上げた、アイコンバッグ "Tabby(タビー)"。ホリデー仕様にドレスアップした "Tabby(タビー)" は、リファインド レザーと、パヴェ クリスタルを敷き詰めた "C" のハードウェアが主役のバッグです。「自分らしさ」を表現する、人それぞれがすでに持っている輝きをパヴェ クリスタルがキラキラと表現します。

(上)カーゴ トート バッグ 26・レキシー プリント(チョーク) \66,000 H19.5cm x W26cm x D13cm (下)カーゴ トート バッグ 26・レキシー プリント(ブラック) \66,000 H19.5cm x W26cm x D13cm

コーチの人気のカーゴ トートに、アイコンキャラクター "Rexy(レキシー)" を散りばめた、キュートな日本限定バージョンが登場。遊び心のあるデザインがホリデーシーズンのコーディネートを引き立ててくれるはず。

(左)MISS JO’S DONUTS \650 期間限定フレーバー : ストロベリー、チョコレートベリー (右)CRAFT YOUR OWN HOT DRINK(クラフト ユア オウン ホットドリンク) \800

コーチ プレイ@キャットストリート内にある、コーチ コーヒー ショップ by RK DONUTSでもホリデーメニューが11/15(金)よりスタート!期間限定のストロベリーやチョコレートベリーのドーナツ、そしてその日の気分に合わせてフレーバーやトッピングをカスタマイズでき、自分らしさを表現できる、プレイフルなホットドリンクの "CRAFT YOUR OWN HOT DRINK (クラフト ユア オウン ホットドリンク)"。ギフトショッピングのあとは、寒い季節にぴったりなスイーツをお楽しみください。

ストア概要

コーチ プレイ@キャットストリート

営業時間:11:00 ~ 20:00

(カフェL.O.:19:30)

※都合により変更になる場合がございます

住所:東京都渋谷区神宮前6-14-5

電話番号:03-5962-7964

定休日:不定休

コーチについて

コーチは、1941年にニューヨークで創立したグローバルファッションブランドです。クリエイティブ・ディレクターのスチュアート・ヴィヴァースのビジョンと、私たちのホームタウンであるニューヨークの、誰をも受け入れる姿勢(インクルーシブ)、そして勇気ある精神にインスパイアされ、誰もが自分らしくいられるように、永く愛される美しいものづくりを行います。

コーチは、タペストリー・インクの所有するブランドのひとつです。タペストリーは、ニューヨーク証券取引所にティッカーシンボルTPRで上場しています。

