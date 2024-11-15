¥³ー¥Á¤¬Â£¤ë¡¢¿´²¹¤Þ¤ë¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¤¬¥¹¥¿ー¥È ÃæÅç·ò¿Í¡¢¥³ー¥Á ¥×¥ì¥¤¡÷¥¥ã¥Ã¥È¥¹¥È¥êー¥È¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥êーÅÀÅô¼°¤ËÅÐ¾ì
¥³ー¥Á¤Ï¡¢2024Ç¯11·î13Æü¤ËÂÎ¸³·¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥¹¥È¥¢¤Ç¤¢¤ë "¥³ー¥Á ¥×¥ì¥¤¡÷¥¥ã¥Ã¥È¥¹¥È¥êー¥È" ¡Ê¸¶½É¡Ë¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥êー¤ÎÅÀÅô¼°¤ò¹Ô¤¤¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤ËÃæÅç·ò¿Í¤µ¤ó¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Î¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ç¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ö¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç¸¸ÁÛÅª¤Êµ±¤¤òÊü¤Ä¥Õ¥©¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥êー¤Ï¡¢¥¸¥ó¥¸¥ãー¥Ö¥ì¥Ã¥É¥Þ¥ó¤ä¥³ー¥Á¤Î¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥Ï¥ó¥°¥¿¥°¤Î¥ªー¥Ê¥á¥ó¥È¡¢¤½¤·¤Æ¥·¥ó¥Ü¥ë¤Î "C" ¤Î¥Ä¥êー¥È¥Ã¥×¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ë¾þ¤é¤ì¡¢ÃæÅç¤µ¤ó¤Î¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤È¶¦¤Ë¡¢¥³ー¥Á¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿´²¹¤Þ¤ë¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£âÁ¤¤¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤¬Èþ¤·¤¤Âç¤¤Ê¥Ä¥êー¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¡¢ÃæÅç¤µ¤ó¤Ï¡ÖÃø¤·¤¤ÊÑ²½¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë»þ´ü¤Ë¡¢º£Ç¯¤ÎÁí³ç¤ò¥³ー¥Á¤Ç¤Ç¤¤ë¤Î¤Ë¤´±ï¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¡£¥³ー¥ÁºÇ¹â¡ª¡× ¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤Ë¸Ø¤ê¤ò»ý¤Á¡¢¤µ¤é¤Ë¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÉ½¸½¤¹¤ëÂçÀÚ¤µ¤äÎÏ¶¯¤µ¤ò¿¿Ùõ¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥³ー¥Á¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢ "Courage to Be Real¡Ê¥ê¥¢¥ë¤ËÀ¸¤¤ëÍ¦µ¤¡Ë"¡£¥³ー¥Á¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÄ©Àï¤òÂ³¤±¡¢¾ï¤Ë¿Ê²½¤·Â³¤±¤ëÃæÅç¤µ¤ó¤Î»Ñ¤Ë¤³¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥Ñー¥Ñ¥¹¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤ò¸«¤¤¤À¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÌµ¸ÂÂç¤Î²ÄÇ½À¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤é¤·¤¯Êâ¤ßÂ³¤±¤ëÃæÅç¤µ¤ó¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¶¦¤ËÁ°¿Ê¤Ç¤¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¤¤ì¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤Î¥Û¥ê¥Çー¤Ï¡¢¥³ー¥Á¤Î¥Ûー¥à¥¿¥¦¥ó¤Ç¤¢¤ë¥Ë¥åー¥èー¥¯¤òÂåÉ½¤¹¤ëÎò»ËÅª¤Ê¥Ö¥é¥¦¥ó¥¹¥Èー¥ó·úÃÛ¤Î¥¿¥¦¥ó¥Ï¥¦¥¹¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Û¥ê¥Çー¥Ñー¥Æ¥£¤¬¥Æー¥Þ¡£¤³¤Î¥¢¥Ã¥È¥Ûー¥à¤Ê¶õ´Ö¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¥ã¥í¥ë¤¬Î®¤ì¤ëÃæ¡¢°¦¤¹¤ë²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤¿¤Á¤¬°ìÇ¯¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÂ£¤ê¹ç¤¤¡¢å«¤¬²þ¤á¤Æ¿¼¤Þ¤ëÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¡£¤É¤³¤«¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤Ç¡¢¥¥é¥¥é¤È¤·¤¿¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥àー¥É¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¥³ー¥Á¤Î¥Û¥ê¥Çー¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×°î¤ì¤ëºÇ¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤ÎÂ£¤êÊª¤ä¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯µ±¤±¤ë¥®¥Õ¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ËÉÙ¤ËÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Êº¸¡Ë¥ß¥Ë ¥¹¥¥Ëー ID ¥±ー¥¹¡¦¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë \19,800¡¡H8cm x W11cm ¡Ê±¦¡Ë¥¿¥Óー ¥·¥ç¥ë¥Àー ¥Ð¥Ã¥° 20¡¦¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë \88,000 H10.5cm x W20cm x D7cm
1970Ç¯Âå¤è¤ê¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³ー¥Á ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¥â¥À¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡¢¥¢¥¤¥³¥ó¥Ð¥Ã¥° "Tabby¡Ê¥¿¥Óー¡Ë"¡£¥Û¥ê¥Çー»ÅÍÍ¤Ë¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤·¤¿ "Tabby¡Ê¥¿¥Óー¡Ë" ¤Ï¡¢¥ê¥Õ¥¡¥¤¥ó¥É ¥ì¥¶ー¤È¡¢¥Ñ¥ô¥§ ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¤òÉß¤µÍ¤á¤¿ "C" ¤Î¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤¬¼çÌò¤Î¥Ð¥Ã¥°¤Ç¤¹¡£¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡×¤òÉ½¸½¤¹¤ë¡¢¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤¹¤Ç¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ±¤¤ò¥Ñ¥ô¥§ ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¤¬¥¥é¥¥é¤ÈÉ½¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¾å¡Ë¥«ー¥´ ¥Èー¥È ¥Ð¥Ã¥° 26¡¦¥ì¥¥·ー ¥×¥ê¥ó¥È¡Ê¥Á¥çー¥¯¡Ë \66,000¡¡H19.5cm x W26cm x D13cm ¡Ê²¼¡Ë¥«ー¥´ ¥Èー¥È ¥Ð¥Ã¥° 26¡¦¥ì¥¥·ー ¥×¥ê¥ó¥È¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë \66,000¡¡H19.5cm x W26cm x D13cm
¥³ー¥Á¤Î¿Íµ¤¤Î¥«ー¥´ ¥Èー¥È¤Ë¡¢¥¢¥¤¥³¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿ー "Rexy¡Ê¥ì¥¥·ー¡Ë" ¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¤¿¡¢¥¥åー¥È¤ÊÆüËÜ¸ÂÄê¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡£Í·¤Ó¿´¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¤Î¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡£
¡Êº¸¡ËMISS JO¡ÇS DONUTS \650 ´ü´Ö¸ÂÄê¥Õ¥ìー¥Ðー : ¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥Ù¥êー ¡Ê±¦¡ËCRAFT YOUR OWN HOT DRINK¡Ê¥¯¥é¥Õ¥È ¥æ¥¢ ¥ª¥¦¥ó ¥Û¥Ã¥È¥É¥ê¥ó¥¯¡Ë \800
¥³ー¥Á ¥×¥ì¥¤¡÷¥¥ã¥Ã¥È¥¹¥È¥êー¥ÈÆâ¤Ë¤¢¤ë¡¢¥³ー¥Á ¥³ー¥Òー ¥·¥ç¥Ã¥× by RK DONUTS¤Ç¤â¥Û¥ê¥Çー¥á¥Ë¥åー¤¬11/15¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È¡ª´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¤ä¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥Ù¥êー¤Î¥Éー¥Ê¥Ä¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Õ¥ìー¥Ðー¤ä¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ë¡¢¥×¥ì¥¤¥Õ¥ë¤Ê¥Û¥Ã¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤Î "CRAFT YOUR OWN HOT DRINK ¡Ê¥¯¥é¥Õ¥È ¥æ¥¢ ¥ª¥¦¥ó ¥Û¥Ã¥È¥É¥ê¥ó¥¯¡Ë"¡£¥®¥Õ¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î¤¢¤È¤Ï¡¢´¨¤¤µ¨Àá¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¹¥È¥¢³µÍ×
¥³ー¥Á ¥×¥ì¥¤¡÷¥¥ã¥Ã¥È¥¹¥È¥êー¥È
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00 ～ 20:00
¡Ê¥«¥Õ¥§L.O.¡§19:30)
¢¨ÅÔ¹ç¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°6-14-5
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-5962-7964
ÄêµÙÆü¡§ÉÔÄêµÙ
Coach Japan Instagram ¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¤³¤Á¤é¡£ ÆüËÜ¤Î³§ÍÍ¤Ë¥³ー¥Á¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤êÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£À§Èó¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ @coach_japan; #CoachJapan
¥³ー¥Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥³ー¥Á¤Ï¡¢1941Ç¯¤Ë¥Ë¥åー¥èー¥¯¤ÇÁÏÎ©¤·¤¿¥°¥íー¥Ð¥ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Î¥¹¥Á¥å¥¢ー¥È¡¦¥ô¥£¥ô¥¡ー¥¹¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¥Ûー¥à¥¿¥¦¥ó¤Ç¤¢¤ë¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Î¡¢Ã¯¤ò¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤ë»ÑÀª¡Ê¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆÍ¦µ¤¤¢¤ëÀº¿À¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¡¢Ã¯¤â¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢±Ê¤¯°¦¤µ¤ì¤ëÈþ¤·¤¤¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³ー¥Á¤Ï¡¢¥¿¥Ú¥¹¥È¥êー¡¦¥¤¥ó¥¯¤Î½êÍ¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£¥¿¥Ú¥¹¥È¥êー¤Ï¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ë¥Æ¥£¥Ã¥«ー¥·¥ó¥Ü¥ëTPR¤Ç¾å¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡###
EDITORIAL CREDIT: Coach
IMAGE CREDIT: Courtesy of Coach
SOCIAL MEDIA: @Coach; @coach_japan; @kento.nakajima_313; #CoachNY; #CoachJapan; #¥³ー¥Á¥Ð¥Ã¥°; #CoachHoliday; #ÃæÅç·ò¿Í
¡ÚÆÉ¼Ô¤ÎÊý¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¥³ー¥Á¡¦¥«¥¹¥¿¥Þー¥µー¥Ó¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
0120-556-936¡Ê¥×¥ê¥ó¥È·ÇºÜ¡Ë
0120-556-750¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·ÇºÜ¡Ë
www.coach.com