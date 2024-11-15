Âè1²ó ÅÁÀâ¤ÎAKEDO¸ø¼°Âç²ñ ~ Legend of AKIHABARA ~ ³«ºÅ·èÄê¡ª¡ª¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥·ー¥È¥Ã¥×¥¤¥ó¡ÊËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¶¶ËÜµ®Íµ¡Ë¤Ï¡¢¹ñÆâ½é¤ÎAKEDO¡Ê¥¢¥±¥É¡Ë¸ø¼°Âç²ñ¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡Âç²ñ³µÍ×¢¡
¡¡¡û³«ºÅÆü»þ ¡§ 2024Ç¯12·î14Æü(ÅÚ) 16:00 ～ 19:00 ¡Ê¢¨15:45³«¾ìÍ½Äê¡Ë
¡¡¡û³«ºÅ¾ì½ê ¡§ ÅìµþÅÔ½©ÍÕ¸¶ ±ü»³¥Ó¥ë8³¬
¡¡¡û»²²Ã»ñ³Ê ¡§ Ãæ³ØÀ¸°Ê¾å¤«¤ÄÃí°Õ»ö¹à¤Ë¤´Æ±°ÕÄº¤¤¤¿Êý
¡¡¡û»²²ÃÈñ ¡¡¡§ 3,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¡ûÄê°÷ ¡¡¡¡¡§ 48Ì¾¡¡¡Ê¢¨¤ª¿½¤·¹þ¤ßÀèÃå½ç¡Ë
¡¡¡û»²²ÃÆÃÅµ ¡§ ¸ÂÄêT¥·¥ã¥Ä¡¢¸ÂÄê¥¢¥êー¥ÊÍÑ¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¥«ー¥É¤Ê¤É
¡¡¡û»ý¤ÁÊª ¡¡¡§ £±.¹ç·×¥³¥¹¥È15°Ê²¼¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¥Áー¥à¤òÁÈ¤á¤ë3ÂÎ°Ê¾å¤Î¥¦¥©¥ê¥¢ー
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ £².»ÈÍÑ¤¹¤ëÍ½Äê¤Î¥³¥ó¥È¥íー¥éー
¡¡¡ûÊªÈÎ¡¡¡¡ ¡§ ²ñ¾ìÆâ¤Ë¤Æ¥Öー¥¹¤òÍ½Äê¡£¤ª»ÙÊ§¤¤¤Ï¸½¶â¡¢¤Þ¤¿¤ÏPayPay¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡Âè1²óÂç²ñ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¢¡
¡¡¡ûº£Âç²ñ¤Ï¥°¥ëー¥×ÁíÅö¤¿¤êÀï¤È¡¢¾¡¤Á¿Ê¤ó¤ÀÁª¼ê¤Ë¤è¤ë¥Èー¥Ê¥á¥ó¥ÈÀï¤Î2¤Ä¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡£±.¥°¥ëー¥×ÁíÅö¤¿¤êÀï
¡¡¡¡»²²Ã¼Ô¤Î³§ÍÍ¤òÁª¼êÈÖ¹æ¤Ç8ÁÈ¤Î¥°¥ëー¥×¤Ë¿¶¤êÊ¬¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡³Æ¥°¥ëー¥×¤Ç¼¡¤Î¥Èー¥Ê¥á¥ó¥ÈÀï¤Ø¿Ê¤àÂè1°Ì¤ÎÁª¼ê¤ò·è¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¡»î¹ç·Á¼°¤Ï¡Ö¥Ùー¥·¥Ã¥¯¥ëー¥ë¡×¤Î2ÅÀÀè¼èÀ©¡£
¡¡£².¥Èー¥Ê¥á¥ó¥ÈÀï
¡¡¡¡¥°¥ëー¥×ÁíÅö¤¿¤êÀï¤Ç1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿8Ì¾¤ÎÁª¼ê¤¬»²²Ã²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡»î¹ç·Á¼°¤ÏDP¡¢HP¡¢¥¨¥ì¥á¥ó¥È¤¢¤ê¤Î¡Ö¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ëー¥ë¡×¡£
¡¡¡¡¹ç·×¥³¥¹¥È¤¬15°Ê²¼¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¥¦¥©¥ê¥¢ー¤Î¥Áー¥à¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¡Í¥¾¡¼Ô¡¢2°Ì¡¢£³°Ì¤ÎÊý¤Ë¤Ï¥È¥í¥Õ¥£ー¤ÈµÇ°ÉÊ¤òÂ£Äè¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡û¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥¨¥¥·¥Ó¥¸¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Á¡¢µÇ°»£±Æ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡Âç²ñ¥ì¥®¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¢¡
¡¡¡ûº£Âç²ñ¤Ë¤Æ»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥¦¥©¥ê¥¢ー¤Ï¹ñÆâÈ¯ÇäºÑ¤ß¤Î¡É¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡É¥¿¥¤¥×¤Î
¡¡¡¡ÄÌ¾ï¥µ¥¤¥º¤Î¥¦¥©¥ê¥¢ー¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡Ô»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥¦¥©¥ê¥¢ー¡Õ
¡¡¡¡¡¦BEAST STRIKE¤ÎÄÌ¾ï¥¦¥©¥ê¥¢ー
¡¡¡¡¡¦¹ñÆâÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿S3¥·¥ó¥°¥ë¥Ñ¥Ã¥¯¤Î¥¦¥©¥ê¥¢ー¡Ê°ìÉô¡Ë
¡¡¡¡¡¦¥¨¥ó¥³ー¥É¡ÊS2¥³¥ì¥¯¥¿ー¥±ー¥¹¡Ë
¡¡¡û¥³¥ó¥È¥íー¥éー¤Ï¡¢¹ñÆâÈ¯ÇäºÑ¤ß¤Î¥¢¥êー¥Ê°Ê³°¤Î¥³¥ó¥È¥íー¥éー¤ÏÁ´¤Æ»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¡Ô»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥³¥ó¥È¥íー¥éー¡Õ
¡¡¡¡¡¦¥Ð¥È¥ë¥³¥ó¥È¥íー¥éー
¡¡¡¡¡¦¥¸¥ç¥¤¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥³¥ó¥È¥íー¥éー
¡¡¡¡¡¦¥Ü¥¿¥ó¥³¥ó¥È¥íー¥éー
¡¡¡¡¡¦¥¹¥Ô¥ó¥³¥ó¥È¥íー¥éー
¤´±þÊçÊýË¡¤ä¡¢Ãí°Õ»ö¹àÅù¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢²¼µURL¤Î»²²Ã¥Á¥±¥Ã¥È/Âç²ñÍ×¹à¥Úー¥¸¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡»²²Ã¥Á¥±¥Ã¥È/Âç²ñÍ×¹à¡§https://www.hashy-topin.com/product.php?id=546
¢¡AKEDO¸ø¼°¥ëー¥ë¥¬¥¤¥É
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=Jo3BMWSWXLA ]
AKEDO¸ø¼°X :
https://twitter.com/akedo_japan
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥·ー¥È¥Ã¥×¥¤¥ó
À¸³è¤Ë¥Ç¥£¥é¥¤¥È¥Õ¥ë¤Ê¥·ー¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤Ø¡£
¥Ï¥·ー¥È¥Ã¥×¥¤¥ó¸ø¼°¥µ¥¤¥È :
https://www.hashy-topin.com/