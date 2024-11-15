¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
11·î24Æü(Æü)³«ºÅ¡ÖBRAND MANAGEMENT AWARD¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È·èÄê¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥Þ¥Íー¥¸¥ãーÇ§Äê¶¨²ñ[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/45539/66/resize/d45539-66-517e2fdaea27df1655cf-1.png ]2024Ç¯11·î24Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢Âè12²ó¸ø³«¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ëËÜÇ¯ÅÙ¤Î¡ÖBRANDMANAGEMENT AWARD(R)¡×¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¾Þ¤Ï¡¢Åö¶¨²ñ¤Î»ñ³Ê¼Ô¤¬½êÂ°¤¹¤ë´ë¶È¤Þ¤¿¤Ï»ñ³Ê¼Ô¤¬»Ù±ç¤¹¤ë´ë¶È¤Î¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÉ¾²Á¤·¡¢¤½¤ÎÀ®²Ì¤ò¹¤¯Ç§ÃÎ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿³ºº¤Ç¤Ï¡Ö»Ô¾ì¤ÎÍý²ò¡×¡Öµ¡Ç½Åª²ÁÃÍ¡×¡Ö¾ð½ïÅª²ÁÃÍ¡×¡Ö¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¡×¡ÖÆÈ¼«À¡×¡Ö¼ÒÆâ¿»Æ©¡×¡Ö¼Â¹ÔÎÏ¡×¡Ö·ÐºÑ¸ú²Ì¡×¤È¤¤¤¦Â¿³ÑÅª¤Ê´ÑÅÀ¤«¤é¡¢³Æ¥¨¥ó¥È¥êー¤¬¤É¤ì¤À¤±Í¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¸·Àµ¤ËÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËèÇ¯¡¢¤³¤ì¤é¤Î´ð½à¤Ë´ð¤Å¤Áª¤Ð¤ì¤ë»öÎã¤Ï¡¢Åö¶¨²ñ¤Î»ñ³Ê¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤«¤é¤â¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÇ¯ÅÙ¤âÂçÊÑ°ÕµÁ¿¼¤¤¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°»öÎã¤¬Â¿¿ôÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£[²èÁü2: https://prtimes.jp/i/45539/66/resize/d45539-66-4c7e69521d6d9c8253a6-2.png ]³ô¼°²ñ¼Ò·îÇò¡¡ÀÄÌø´²Ç·»á ¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥È¥ìー¥Êー¡¿¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥·¥ç¥Êー¡ÊÅö¶¨²ñ»ñ³Ê¡Ë¡¡ ¹í´Å¼ò¤ò»È¤Ã¤¿Å·Á³¥¯¥é¥Õ¥È¥³ー¥é¡ØUMAMI COLA¡Ù¡£¿·¥¸¥ã¥ó¥ë¡ã¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¡ä¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÆâ³°¤ÎRTD»Ô¾ì¤ËÄ©¤à¡£[²èÁü3: https://prtimes.jp/i/45539/66/resize/d45539-66-821896ca4078b22d61be-3.png ]°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÀ×¼è¤êÌ¼¶¦°é¶¨²ñ¡¡Æâ»³Åý»Ò»á ¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥È¥ìー¥Êー¡¿¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥·¥ç¥Êー¡ÊÅö¶¨²ñ»ñ³Ê¡ËÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤Î½÷À¼ÒÄ¹¤Î¤¿¤á¤ËÆüËÜºÇÂç¤ÎÀ×¼è¤êÌ¼¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥Èー¥êー[²èÁü4: https://prtimes.jp/i/45539/66/resize/d45539-66-e4d366077e3af5675da2-4.png ]³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥¦¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Ñ¥ë¥¹¡¡³¤Ìî¹¯¹°»á ¥Þ¥¹¥¿ー¥È¥ìー¥Êー∕¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥·¥ç¥Êー¡ÊÅö¶¨²ñ»ñ³Ê¡Ë～°åÎÅ¤È²ð¸îÊ¡»ã¤ÇÂ¿³Ñ²½¤·¤Æ¤¤¤ëÄ´ºÞÌô¶É¤ÎÄ©Àï～ ³Àº¬¤ò±Û¤¨¤ÆÁÈ¿¥¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°[²èÁü5: https://prtimes.jp/i/45539/66/resize/d45539-66-8487854701483a8ae3c4-5.png ]IPU´ÄÂÀÊ¿ÍÎÂç³Ø¡¡ÆÃÇ¤½Ú¶µ¼ø∕³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥Ç¥³¡¡ÀðÌîËÓ⺒»á ¥·¥Ë¥¢¥È¥ìー¥Êー¡ÊÅö¶¨²ñ»ñ³Ê¡Ë IPU´ÄÂÀÊ¿ÍÎÂç³Ø¡¡·ÐºÑ·Ð±Ä³ØÉô ¥°¥¨¥ó¥Æ¥£¥¿¥ª¥´¥Ã¥¯¤µ¤ó¡¢Ê¸ÅÄ²ÆÈÁ¤µ¤ó¡ÊÅö¶¨²ñ3µé»ñ³ÊÊÝ»ý¼Ô¡Ë ¥Ù¥È¥Ê¥à¤È²¬»³¤Î²Í¤±¶¶～ÆüËÜ°ì¥Ù¥È¥Ê¥à¿Í¤¬¹¬¤»¤ËÊë¤é¤»¤ë²¬»³¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÖIPU¥«¥ë¥Á¥ãー¡×～[²èÁü6: https://prtimes.jp/i/45539/66/resize/d45539-66-bfebbce4fc1da746c4f3-6.png ]ÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿ÍÅÔ»ÔºÆÀ¸µ¡¹½¡¡⽩¿Ü±Ñ¼ù»á ¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥È¥ìー¥Êー∕¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥·¥ç¥Êー¡ÊÅö¶¨²ñ»ñ³Ê¡Ë¡¡ ÆüËÜ¤ÎÊë¤é¤·¤Î¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤ò¤Ä¤¯¤êÂ³¤±¤ë¡¡URÄÂÂß½»Âð¤Î¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°[²èÁü7: https://prtimes.jp/i/45539/66/resize/d45539-66-c4188a0eef5d84e8dfb0-7.png ]³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¥é¥Ü¡¡¹âÌÚ½ã»á ¡ÊÅö¶¨²ñ1µé»ñ³ÊÊÝ»ý¼Ô¡Ë ¸¸¤Î´»µÌ¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë´»µÌ¡Ö¤Ø¤Ù¤¹¡×¤È¡¢¤½¤ÎÆüËÜÍ£°ì¤ÎÁí¹çÂåÍýÅ¹¤Î¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°[²èÁü8: https://prtimes.jp/i/45539/66/resize/d45539-66-a165b476a3c4cfa10c22-8.png ]¤Ú¤ó¤Æ¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÅÄÅç¹¨»á ¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥È¥ìー¥Êー∕IB¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¡ÊÅö¶¨²ñ»ñ³Ê¡Ë REXBRAND³ô¼°²ñ¼Ò¡¡Áêß·»í¹á»á ¥ß¥É¥ë¥È¥ìー¥Êー¡ÊÅö¶¨²ñ»ñ³Ê¡Ë ¥¢ー¥È¤òÆü¾ï¤Ë¤¹¤ë～⽼ÊÞ²èºà¥áー¥«ー¤ò¡¢¥¢ー¥È´ë¶È¤Ë¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°～[²èÁü9: https://prtimes.jp/i/45539/66/resize/d45539-66-ba9df9a717b6177cb37a-9.png ]³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Õ¥¡¥É¥é¥¤¥Ö¹âÃÎ¡¡¶¶µÍÍËÀ¤»á ¡ÊÅö¶¨²ñ1µé»ñ³ÊÊÝ»ý¼Ô¡Ë ¡Ø´ó¤êÅº¤¦²ð¸î¡Ù¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ ÃÏ°è¤ÎÌ¤Íè¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë²ð¸î»ö¶È¤Î¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°[²èÁü10: https://prtimes.jp/i/45539/66/resize/d45539-66-d324af5fa66124ca0f28-10.png ]¹çÆ±²ñ¼ÒBrand.Communication.Design.¡¡Ê¿ÌîÊþ»Ò»á ¥¨¥¥¹¥Ñー¥È¥È¥ìー¥Êー∕¥·¥Ë¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡ÊÅö¶¨²ñ»ñ³Ê¡Ë »°±º»ö¥à½ê¡¡»°±ºÏ©É×»á ¥ß¥É¥ë¥È¥ìー¥Êー¡ÊÅö¶¨²ñ»ñ³Ê¡Ë ¿¿¤Î¥¨¥·¥«¥ë¤ò¼ÂÁ©¤·¤¿¾®¤µ¤ÊÆù²°¤ÎÉü³è¤Ø¤ÎÄ©Àï[²èÁü11: https://prtimes.jp/i/45539/66/resize/d45539-66-953531908f4708564502-11.png ]³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥³ー¡¡Ý¯»³µ®Ê¸»á ¡ÊÅö¶¨²ñ1µé»ñ³ÊÊÝ»ý¼Ô¡Ë »°±º»ö¥à½ê¡¡»°±ºÏ©É×»á ¥ß¥É¥ë¥È¥ìー¥Êー¡ÊÅö¶¨²ñ»ñ³Ê¡Ë ¹ñ»º¤¦¤º¤é¤òµß¤¨¡ª¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¥êー¥Àー´ë¶È¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÀïÎ¬¡ÚBRANDMANAGEMENTAWARD(R)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û ¡Ê°ìºâ¡Ë¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥Þ¥Íー¥¸¥ãーÇ§Äê¶¨²ñ¡ÊËÜÉô¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½Íý»ö¡§´äËÜ½Ó¹¬¡Ë¤Ë¤è¤ê2015Ç¯¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡Ö¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°»öÎã¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Ï¡¢¡ÖBRANDMANAGEMENT AWARD¡×¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°»öÎã¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ëÊý¡¹¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î½ÅÍ×À¤ä¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤½¤Î¤â¤Î¤Î²ÁÃÍ¡¦ÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ò¹¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ËÜÇ¯ÅÙ¤è¤ê¿³ºº°÷¤È³§¤µ¤Þ¤ÎÅêÉ¼¤Î·ë²Ì¤òÁí¹çÅª¤ËÉ¾²Á¤·⼆¼¡¿³ºº¤òÄÌ²á¤·¤¿¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹ ¥È¤Ë¤è¤ê¡¢11·î24Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¸ø³«¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ë¤Æ¡¢¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°»öÎã¤¬¥×¥ì ¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¤Ï¡¢²ñ¾ì¤Ë¤´»²²Ã¤Î³§¤µ¤Þ¤ÎÅêÉ¼¤Ç¡¢Âç¾Þ¤È½àÂç¾Þ¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢²ñ¾ì¤Ë¤´Íè¾ì¤Î¤¦¤¨¡¢ÅêÉ¼¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£ ¢§ÆÃÀßWeb¥µ¥¤¥È https://www.bm-award.org/ ¢§Âè12²ó¸ø³«¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Î¾ÜºÙ ³«ºÅÆü¡§2024Ç¯11·î24Æü ³«ºÅ»þ´Ö¡§13:00-17:30 ³«ºÅ¾ì½ê¡§Í³ÚÄ®Ä«Æü¥Ûー¥ë¡ÊÍ³ÚÄ®¥Þ¥ê¥ª¥ó¡Ë ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÍ³ÚÄ®2-5-1-11F ¢§Âè12²ó¸ø³«¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¥Á¥±¥Ã¥È¾ÜºÙ ¡Ú²ñ¾ì¤´»²²Ã¡Û3,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¤³¤Á¤é¢§ https://e-ve.event-form.jp/event/78617/NZlZnf Åö¶¨²ñ¤Î»ñ³Ê¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡¢¤ª¿½¹þ¥Õ¥©ー¥àURL¤òÊÌÅÓÁ÷ÉÕ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ ¥áー¥ë¤Þ¤¿¤Ï³Æ¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¥°¥ëー¥×¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£ ¡Ú¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤´»²²Ã¡Û 1,650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¤³¤Á¤é¢§ https://e-ve.event-form.jp/event/78643/NZlZnf ¢¨Åö¶¨²ñ¤Ç¤Ï³èÆ°¤Ë¤´»¿Æ±¤¤¤¿¤À¤±¤ë»¿½õ²ñ°÷¡¦¶¨»¿²ñ°÷¤òÊç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ ¡¡»¿½õ²ñ°÷¡¦¶¨»¿²ñ°÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎURL¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£ ¢§»¿½õ²ñ°÷¡¦¶¨»¿²ñ°÷Êç½¸¥Úー¥¸ ¡¡https://www.brand-mgr.org/sponser/