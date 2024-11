iHerb¸ø¼°YouTube¥·¥êー¥º¡ÖOPEN THE BOX ÆÃÊÌÊÔ¡×GENERATIONS¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þー¡¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦ÇÐÍ¥¤ÎÇòßÀ°¡Íò¤È¥Ö¥ì¥¤¥¯¥À¥ó¥µー¡¦BGIRL¤ÎÅòÀõ°¡¼Â¤¬½Ð±é

iHerb, LLC.

iHerb(本社:米国カリフォルニア州、CEO:イマン・ザビヒ、以下:iHerb、日本語名:アイハーブ)は、健康とウェルネスにおけるグローバルリーダーです。

11月15日(金)20時より、GENERATIONSのパフォーマーとしてデビューし、最近ではアーティストとして楽曲制作や俳優としてドラマや映画に出演するなど、幅広く活動している白濱亜嵐とブレイキンで世界大会を制した、ブレイクダンサー・BGIRLの湯浅亜実が登場し、iHerbで購入できる愛用品や気になるアイテムを紹介する人気シリーズ「OPEN THE BOX 特別編」をiHerb日本公式YouTube(https://www.youtube.com/@iherbjapanofficial)にて前後編の全2回に渡って配信します。

今回の特別編は、撮影の裏側の様子に追ったメイキングも配信予定です。

前編公開:2024年11月15日(金)20時

後編公開:2024年11月29日(金)21時

OPEN THE BOX:https://youtu.be/F68p_0P-CoI

《白濱亜嵐・湯浅亜実登場「OPEN THE BOX 特別編」公開記念キャンペーン》

開催期間:11月15日(金)20:00~11月18日(月)19:59

対象商品:サイト全体23%OFF

割引コードなどの詳細は、日本公式YouTubeチャンネル「iHerb Japan」内、

「OPEN THE BOX」動画コンテンツ概要欄をご覧ください

※本セールは日本時間2024年11月18日19:59(太平洋時間11月18日02:59)に終了いたします。

「ダンス」という共通言語を持ちながらも、それぞれが違ったフィールドで活躍している白濱亜嵐と湯浅亜実が初共演し、ダンスやトレーニングを共通項にウェルネスについて初対談します。海外に行くことも多い二人が、異文化に触れることで感じる国内外のウェルネスの違いや、多忙の中で健康を維持するためのセルフケア、そしてiHerbはなくてはならない存在だという二人のカラダづくりに欠かせないサプリメントやプロテイン、食品など、iHerbが取り扱う51,000点以上の自然派商品の中から、日々愛用しているアイテムを紹介します。

◆白濱亜嵐のおすすめ商品

MegaFood(メガフード)

男性向けマルチ、60粒 4,924円

https://jp.iherb.com/pr/megafood-men-s-advanced-multivitamin-60-tablets/68430

男性特有の栄養ニーズをとらえ、ビタミンAやCなどの必須ビタミンとミネラルに、玄米、にんじん、ブロッコリー、オレンジなどの本物の食品も独自に組み合わせて作ったプレミアムマルチビタミン。大豆不使用、乳製品無添加、グルテンフリーのタブレットタイプのサプリメントで男性に必要な基本的な栄養素を手軽に摂取できます。

California Gold Nutrition(カリフォルニア ゴールド ニュートリション)

オメガ 3 プレミアムフィッシュオイル、魚ゼラチンソフトジェル、100粒 1,900 円

https://jp.iherb.com/pr/california-gold-nutrition-omega-3-premium-fish-oil-100-fish-gelatin-softgels/62118

世界各地から調達された高精製フィッシュオイルを使用し、米国カリフォルニア州で製造されたグルテン、遺伝子組み換え原料、大豆不使用の魚ゼラチンソフトジェル。毎日の食生活に十分なレベルの「良質な脂肪」を取り入れることで、身内を適切に維持するなどさまざまな健康メリットを得られます。生活習慣が気になる方、クリアな毎日をお求めの方、健やかな体づくりを目指す方におすすめです。

California Gold Nutrition(カリフォルニア ゴールド ニュートリション)

LactoBif プロバイオティクス、300億CFU、ベジカプセル60粒 3,483円

https://jp.iherb.com/pr/california-gold-nutrition-lactobif-30-probiotics-30-billion-cfu-60-veggie-capsules/64009

8種類の生きたプロバイオティクス菌株(5種類の乳酸菌と3種類のビフィズス菌)で、1粒あたり300億CFUが含まれています。人の体内には有益な細菌が多く存在しており、健康のために働いてくれています。California Gold Nutrition LactoBif(R) 30プロバイオティクスは適切な量の善玉菌を補給し、健やかな体づくりをサポートします。

◆湯浅亜実のおすすめ商品

California Gold Nutrition(カリフォルニア ゴールド ニュートリション)

Gold C、USP(米国薬局方)グレードビタミンC、1,000mg、ベジカプセル60粒 793円

https://jp.iherb.com/pr/california-gold-nutrition-gold-c-usp-grade-vitamin-c-1-000-mg-60-veggie-capsules/61864

California Gold Nutrition(カリフォルニア ゴールド ニュートリション)はiHerbのプライベートブランドで、このビタミンCサプリメントは、常に売れ筋として上位に入るサプリメントです。ビタミンCは体内で生成できないため、毎日の食事から摂取しなければならない必須ビタミンとして知られています。Gold Cは、ハイグレードなビタミンCを使用しており、グルテン、遺伝子組み換え原料、大豆不使用なので、ベジタリアンの方にもお勧めです。

Now Foods(ナウフーズ)

鉄、成分量2倍、36mg、ベジカプセル90粒 1,511円

https://jp.iherb.com/pr/now-foods-iron-double-strength-36-mg-90-veg-capsules/54089

鉄は、私たちの体に必要不可欠なミネラルで、日々の滋養源としてハリのある毎日をサポートします。このサプリメントには、ビスグリシン酸鉄(キレート鉄)が使用されており、通常の鉄サプリメントに比べて体に吸収されやすく、胃腸への刺激が少なく、他の形態の鉄サプリメントで感じることのある胃の不快感が低減されています。1粒あたり36mgの鉄が含まれており、高い配合量を実現しています。

◆白濱亜嵐・湯浅亜実コメント

白濱亜嵐

僕自身が普段取り入れているサプリメントについてや、ダンスやライフスタイルについて話すことができ、なによりも亜実さんと色々なお話ができたのでとても楽しかったです。亜実さんはとても素敵な方でした。色々なところで結果を残してきたダンサーなので、普段から様々なことにこだわりを持って、自分自身を追い込んで突き詰めているとわかり、僕自身同じダンスをやっている人間として刺激をもらいました。

僕にとってのウェルネスは「今の自分の状況・バロメーター」です。僕は母がフィリピン出身なのですが、日本とフィリピンを比べると、日本は身体的ウェルネスは整っている一方で、閉鎖的なのではないかと感じています。反対に、フィリピンは国民性がとても陽気で、どんな状況でもいつも笑っている方が多いので、心のウェルネス度は日本人よりも高いと思います。僕は、身体的なウェルススも高めつつ、笑顔を増やして心のウェルネスを意識して生きていきたいです。

今回はおすすめのサプリメントや商品を色々と紹介していますが、僕自身のライフスタイルの中で体のウェルネスや心のウェルネスを整えることが一番パフォーマンスにつながるものだと思っています。少しでもこの動画をみた人のためになればいいなと思います。ぜひおすすめ商品を試してみてください!

湯浅亜実

今日の撮影はとても楽しかったです!白濱さんは私と同じダンサーではありますが、自分とは違った世界で活躍されているため、会うまではソワソワしていました。実際にお話ししてみると、とても優しい方で、私はあまり今回のような撮影には慣れていないのですが、白濱さんにたくさんリードしてもらったおかげで、気楽に楽しく撮影に挑むことができました。

私にとってのウェルネスは、「幸せに生活をおくること」です。ブレイキンを通して海外に行き、日本とは違う生き方や価値観に出会う中で、自分はどんな風に生きていきたいかを考えるようになりました。私は、ウェルネスを保つために、自分自身を人と比べず、軸を自分で持って自分の心に耳を傾けることや、頑張る中でも無理はしないことを意識しています。

また、家族の笑顔をみるとウェルネスを感じます。私にとっては家族が心を健康にしてくれる存在です。パリの大会前の不安な時も家族から「楽しんでおいで!」と言ってもらったことで、自分らしいパフォーマンスをすることができました。特に姉と一緒にいる時間が長いのですが、家族のサポートがあってこそ今があるなと日々感じています。

今日は自分のおすすめの商品を紹介できて嬉しかったですし、白濱さんおすすめの商品の中にも試してみたいものがたくさんありました。皆さんも私のおすすめの商品をぜひ使ってみてください!

【白濱亜嵐プロフィール】

白濱亜嵐(しらはま・あらん)

2012年11月、GENERATIONSのパフォーマーとしてメジャーデビュー。

2014年4月にEXILE新パフォーマーに決定し、EXILEに加入。

GENERATIONSのリーダーも務め、EXILE/PKCZ(R)と兼任しながら活動している。また俳優としての主な出演作には、ドラマ「小説王」(‘19)、「M愛すべき人がいて」(‘20)、「泣くな研修医」(‘21)、「真夏のシンデレラ」(’23)、映画「コンフィデンスマンJPプリンセス編」(‘20)、「10万分の1」(‘20)など。2023年2月に、自身のルーツであるフィリピンと日本の「架け橋」となるべくフィリピン観光大使に就任。4月には、オランダの音楽レーベル・STMPD RCRDSからデジタルシングル「Facts」をリリースし、海外ソロデビューを実現。さらに同年12月8日にはALAN SHIRAHAMA名義でEP「null」を配信リリースし、日本でのソロデビューを果たした。2024年1月~ソロ楽曲の12ヶ月連続リリースが決定し、さらには「ASIA Tour “null” 2024」と称してアジアを中心としたDJツアーを開催。

近年では楽曲制作も手掛けており、楽曲提供するなどマルチに活動の場を拡げている。

【湯浅亜実プロフィール】

湯浅亜実(ゆあさ・あみ)

Good Foot Crewに所属するB-Girl。 10歳の時に本格的にブレイキンを始め、日本を代表するブレイクダンサーのB-Boy Katsu Oneから学んだあと、B-Boy TaisukeとB-Boy Wataからも影響を受け、今でもこの3人をリスペクトし、インスピレーションの源としている。 意識している彼女のスタイルは、ファウンデーション、フットワーク、バーン、パワームーブを組み合わせたスムーズなフローからも見て取れる。 これまでに『Silverback Open 2017 B-Girl』や『Undisputed World B-Boy Series 2017 B-Girl』、『Battle of the Year 2016 2v2 B-Girl』などで優勝し、『Battle of the Year 2016 2v2 B-Girl』では、姉のB-girl Ayuと優勝の快挙を成し遂げた。 さらに2018年には『Red Bull BC One World Final』優勝、2019年、2022年の『WDSF World breaking championship』優勝。2023年には『Red Bull BC One World Final』で2度目の優勝を勝ち取った。 そして2024年の『Paris 2024 Olympic Games』で、ブレイキンが新競技として注目を集める中、初代女王に輝いた。

■iHerbについて

iHerbは、180以上の国で年間1000万人のお客様に信頼され、健康と幸福、ウェルビーイングの向上をサポートしています。数十億ドル規模のeコマースプラットフォームとして、私たちの使命は、お客様に地球上で最も優れた健康とウェルネス製品の選択肢を最高の価値で提供し、最も便利な体験とともにお届けすることです。私たちは、健康とウェルネスが特権ではな

く、思いやりと私たちの集団行動によって可能になる普遍的な権利であるべきだと信じています。そして誰であろうと、どこにいようとも、最も健康的で最高の人生を送るのに役立つ製品を簡単に手に入れることができるはずです。 https://www.iherb.com/

※商品価格は 2024年11月13日時点での税込価格です。価格はプロモーションやUSドルレートに沿って変動します。

※掲載時に商品が在庫切れとなっている場合がありますが、あらかじめご了承ください。

なお、在庫切れの場合は、在庫の連絡通知設定が可能です。

