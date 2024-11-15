¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤ë¤Ç¡Örom&nd(¥í¥à¥¢¥ó¥É)¡×¤È¡Önuse(¥Ìー¥º)¡×¤¬Âç¹¥¤¤Ê½÷»Ò¤ÎÉô²°
³ô¼°²ñ¼Ò´Ú¹ñ¹âÎï¿Íèõ¼Ò[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/76505/121/resize/d76505-121-ce82e56414e8816fcb9a-15.png ]2024Ç¯11·î15Æü(¶â)～2025Ç¯1·î13Æü(·î) PLAZA ¥¨¥¹¥Ñ¥ëÀçÂæÅ¹¤Ë¤Æ¡¢´Ú¹ñ¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡Örom&nd(¥í¥à¥¢¥ó¥É)¡×¤È¡Önuse(¥Ìー¥º)¡×¤¬¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ïrom&nd¤Ènuse¤Î¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡£º£²ó¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ç½é¤á¤Æ¼ê¤ËÆþ¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ¤Î¤´ÍèÅ¹¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Örom&nd(¥í¥à¥¢¥ó¥É)¡×¤È¡Önuse(¥Ìー¥º)¡×¤ÎÆüËÜÀµµ¬ÈÎÇäÂåÍýÅ¹¤Ï¡¢´Ú¹ñ¥³¥¹¥á¤Î²·¤Ê¤é¤Ó¤ËÀìÌçÅ¹¡ÖCOSME Re:MAKE¡×¤Î±¿±Ä¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò´Ú¹ñ¹âÎï¿Íèõ¼Ò( ½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¶âÙ¼ÐÕ¡Ë¤Ç¤¹¡£¡Örom&nd¡×ÈÎÇä¥¢¥¤¥Æ¥à[²èÁü2: https://prtimes.jp/i/76505/121/resize/d76505-121-8acb8570c9c425314815-1.png ]¥í¥à¥¢¥ó¥É¤«¤éÂÔË¾¤ÎÃ±¿§¥·¥ã¥É¥¦¡Ö¥¹¥é¥¤¥É¥¤¥ó¥·¥ó¥°¥ë¡×¤¬º£²ó¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ÇÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤âÄêÈÖ¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡Ö¥¸¥åー¥·ー¥é¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥Æ¥£¥ó¥È¡×¤ä¡Ö¥Ï¥ó¥ªー¥ë¥Ö¥í¥¦¥«¥é¡×¤Ê¤É¤âÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¢¦ÈÎÇä¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¤³¤Á¤é[²èÁü3: https://prtimes.jp/i/76505/121/resize/d76505-121-183c8224ffe9ad52ff0c-3.png ]¢£À½ÉÊÌ¾¡§¡Ö¥¸¥åー¥·ー¥é¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥Æ¥£¥ó¥È¡×¢£¿§¿ô¡§3¿§¡Ê37 ¥á¥í¥¦¥Ú¥¢ー¡¿38 ¥Ö¥êー¥º¥Õ¥£¥°¡¿39 ¥ª¥Ã¥É¥°¥ìー¥×¡Ë¢£ÍÆÎÌ¡¦²Á³Ê¡§³Æ5.5g 1,320±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¦¥Ç¥¤¥êー¥á¥¤¥¯¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥ß¥åー¥È¤Ê¥Ùー¥¸¥å¥«¥éー¡¦¥Æ¥£¥ó¥È¤Î¿§¤â¤Á¡¢¥°¥í¥¹¤Î¥Ü¥ê¥åー¥à´¶¡¢¥ëー¥¸¥å¤ÎÁ¯ÌÀ¤Ê¡¡È¯¿§¡¢£³¤Ä¤ÎÄ¹½ê¤¬°ì¤Ä¤Ë¡ª[²èÁü4: https://prtimes.jp/i/76505/121/resize/d76505-121-bf41ca6e7218d60aa6c0-3.png ]¢£À½ÉÊÌ¾¡§¡Ö¥°¥é¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥«¥éー¥°¥í¥¹¡×¢£¿§¿ô¡§Á´6¿§¢£ÍÆÎÌ¡¦²Á³Ê¡§³Æ4.0g 1,320±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¦¤É¤Î³ÑÅÙ¤«¤é¸«¤Æ¤â¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿¡¡¥Ü¥ê¥åー¥à´¶¤Î¤¢¤ë¥¬¥é¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ä¥ä´¶¡¦¹âÊÝ¼¾¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹ÇÛ¹ç¤Ç¤Ù¤¿¤Ä¤«¤º¤ä¤ï¤é¤«¤¤¿°¤Ø¡ª[²èÁü5: https://prtimes.jp/i/76505/121/resize/d76505-121-44cb9beba6fab60e91db-3.png ]¢£À½ÉÊÌ¾¡§¡Ö¥·¥¢ー¥Æ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥É¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¢£¿§¿ô¡§Á´6¿§¢£ÍÆÎÌ¡¦²Á³Ê¡§³Æ2.0g 1,540±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¦¥·¥¢ー¤Ê¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤é¡¡¥Æ¥£¥ó¥È¤Î¤è¤¦¤ËÈ¯¿§¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¥«¥éー¥ー¥×ÎÏ¡¦ÆüËÜ¿Í¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿È©ÆëÀ÷¤ß¤ÎÎÉ¤¤¥Ìー¥Ç¥£ー¤Ê¥«¥éーÅ¸³«[²èÁü6: https://prtimes.jp/i/76505/121/resize/d76505-121-72a09ad91783c33cecbb-3.png ]¢£À½ÉÊÌ¾¡§¡Ö¥Ï¥ó¥ªー¥ë¥Ö¥í¥¦¥«¥é¡×¢£¿§¿ô¡§Á´7¿§¡Ê01 ¥°¥ì¥¤¥¹¥Èー¥×¡¿02 ¥Þ¥¤¥ë¥É¥¦¥Ã¥Ç¥£ー¡¿03 ¥â¥À¥ó¥Ùー¥¸¥å¡¿05 ¥À¥¹¥ー¥íー¥º¡¿06 ¥Ù¥êー¥ªー¥¥Ã¥É¡¿07 ¥¢¥×¥ê¥³¥Ã¥È¥¿¥ó¡¿08 ¥àー¥ó¥°¥ìー¡Ë¢£ÍÆÎÌ¡¦²Á³Ê¡§³Æ9.0g 1,210±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¦Äø¤è¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤Î¥Ö¥é¥·¤À¤«¤éÃÏÈ©¤Ë¤Ä¤¤Ë¤¯¤¯¡¢¡¡ÈýÌÓ1ËÜ£±ËÜ¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÌ©Ãå¡¦ÈýËÜÍè¤Î¼Á´¶¤òÀ¸¤«¤·¡¢Î®¤ì¤òÀ°¤¨¼«Á³¤ÊÎ©ÂÎ´¶¤ò±é½Ð[²èÁü7: https://prtimes.jp/i/76505/121/resize/d76505-121-c8844542ffdc570aca18-3.png ]¢£À½ÉÊÌ¾¡§¡Ö¥Ï¥ó¥ªー¥ë¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¥Þ¥¹¥«¥é¡×¢£¿§¿ô¡§2¿§¡ÊL04 ¥í¥ó¥°¥×¥é¥à¡¿L05 ¥í¥ó¥°¥Ð¥¤¥ó¡Ë¢£ÍÆÎÌ¡¦²Á³Ê¡§³Æ7.0g 1,430±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¦¤Þ¤ÄÌÓ1ËÜ1ËÜ¤¬¤¤ì¤¤¤ËÅÉ¤ì¤ë¥¹¥ê¥à¥Ö¥é¥·¡¦´À¤äÈé»é¤Ë¶¯¤¯¡¢»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤â¤¤ì¤¤¤Ê¥«ー¥ë¤ò¥ー¥×[²èÁü8: https://prtimes.jp/i/76505/121/resize/d76505-121-156e920e85e61c15f262-3.png ]¢£À½ÉÊÌ¾¡§¡Ö¥È¥¥¥¤¥ó¥¯¥ë¥Ú¥ó¥é¥¤¥Êー¡×¢£¿§¿ô¡§Á´5¿§¢£ÍÆÎÌ¡¦²Á³Ê¡§³Æ0.5g 1,430±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¦»×¤¤¤Î¤Þ¤Þ¤ËÉÁ¤±¤ë¹âÌ©Ãå¥ê¥¥Ã¥É¥Ñー¥ë¥é¥¤¥Êー¡¦ÇÉ¼ê¤¹¤®¤Ê¤¤¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥°¥ê¥Ã¥¿ー¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤ÇÎÞÌÜ¤Î¤è¤¦¤Ê¡¡¤¦¤ë¤¦¤ë¡¦¥¥é¥¥é´¶¤ò±é½Ð²ÄÇ½[²èÁü9: https://prtimes.jp/i/76505/121/resize/d76505-121-1568a8b8275a4f653d12-3.png ]¡ù¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈ¯Çä¡ù¢£À½ÉÊÌ¾¡§¡Ö¥¹¥é¥¤¥É¥¤¥ó¥·¥ó¥°¥ë¡×¢£¿§¿ô¡§Á´50¿§¢£ÍÆÎÌ¡¦²Á³Ê¡§³Æ1.9g 770±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¦¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤ä¥Áー¥¯¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤È¤·¤Æ¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡¡ËÉÙ¤Ê¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¡¦»ý¤Á±¿¤Ó¤ËÊØÍø¤Ê¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¡Önuse¡×ÈÎÇä¥¢¥¤¥Æ¥à[²èÁü10: https://prtimes.jp/i/76505/121/resize/d76505-121-5aa2e8e01db37bce5c16-2.png ]º£²ó¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ç¤Ï10·î12Æü¤ËÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¡Ö¥àー¥¹¥±¥¢¥Áー¥¯¥Ï¥ó¥Ç¥£¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë´ûÂ¸¤Î¡Ö¥àー¥¹¥±¥¢¥Áー¥¯¡×¤âÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Òµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¥Áー¥¯¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤Æ¼«Ê¬¤À¤±¤Î¿§¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¦ÈÎÇä¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¤³¤Á¤é[²èÁü11: https://prtimes.jp/i/76505/121/resize/d76505-121-8bc2d96a85b1b9964d99-3.png ]¢£À½ÉÊÌ¾¡§¡Ö¥±¥¢¥ê¥Ã¥×¥Á¥å¥¢¥ë¡×¢£¿§¿ô¡§Á´7¿§¢£ÍÆÎÌ¡¦²Á³Ê¡§³Æ4.5g 1,650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¦½À¤é¤«¤ÊÈ¯¿§¤Ç¿°¤ËÆëÀ÷¤ß¡¢¿°¤ò¤¤ì¤¤¤ËÌ¥¤»¤ë¡¦¿°¤ËÉéÃ´¤ÎÌµ¤¤À®Ê¬¤ÇÊÝ¼¾¤·¥±¥¢¤·¤Ê¤¬¤é¼«Á³¤Ê¥Ä¥ä¤ò½Ð¤·¤Þ¤¹[²èÁü12: https://prtimes.jp/i/76505/121/resize/d76505-121-edaebad20ad4fd16f4c8-3.png ]¢£À½ÉÊÌ¾¡§¡Ö¥±¥¢¥Èー¥ó¥¢¥Ã¥×¡×¢£¿§¿ô¡§Á´4¿§¢£ÍÆÎÌ¡¦²Á³Ê¡§³Æ30ml 2,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¦¼«Á³¤Ê¥Èー¥ó¥¢¥Ã¥×¤È¿åÊ¬¥Á¥ãー¥¸¤Ç¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ò¡¡¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê²½¾Ñ²¼ÃÏ¡¦¤ª¹¥¤ß¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤Èº®¤¼¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Èー¥ó¥¢¥Ã¥×¤È¡¡¥«¥Ðー¤¬Æ±»þ¤Ë³ð¤¦[²èÁü13: https://prtimes.jp/i/76505/121/resize/d76505-121-5a5442eea16a7e3ea59a-3.png ]¢£À½ÉÊÌ¾¡§¡Ö¥ê¥¥Ã¥É¥±¥¢¥Áー¥¯¡×¢£¿§¿ô¡§Á´2¿§¢£ÍÆÎÌ¡¦²Á³Ê¡§³Æ16ml 1,870±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¦·ò¹¯Åª¤Ê·ì¿§´¶¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥«¥éーÅ¸³«¡¦¥À¥Þ¤Ë¤Ê¤é¤º¤Ë¹¤¬¤ë¥ê¥¥Ã¥É¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¤Ç¡¢¡¡¥Ùー¥¹¤òÊø¤µ¤º¤Ë½Å¤Ê¤ë[²èÁü14: https://prtimes.jp/i/76505/121/resize/d76505-121-e5a77df126b8b7456cd2-3.png ]¢£À½ÉÊÌ¾¡§¡Ö¥àー¥¹¥±¥¢¥Áー¥¯¡×¢£¿§¿ô¡§Á´2¿§¢£ÍÆÎÌ¡¦²Á³Ê¡§³Æ16ml 1,870±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¦·Ú¤¤¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¤ÇÈ©¤Î¥Èー¥ó¤«¤éÆÌ±ú¤Þ¤Ç¥«¥Ðー¡¦¼ê¤Ç´ÊÃ±¤Ë¤¤ì¤¤¤Ë¿§¤Å¤¯¥¯¥êー¥à¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¤Ç¡¢¡¡¤µ¤Ã¤ÈÅÉ¤Ã¤Æ¤â³ê¤é¤«¤Ë½Å¤Ê¤ë[²èÁü15: https://prtimes.jp/i/76505/121/resize/d76505-121-500b8d010f5548856621-3.png ]¢£À½ÉÊÌ¾¡§¡Ö¥àー¥¹¥±¥¢¥Áー¥¯¥Ï¥ó¥Ç¥£¡×¢£¿§¿ô¡§Á´6¿§¢£ÍÆÎÌ¡¦²Á³Ê¡§³Æ10g 1,430±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¦¥Á¥åー¥Ö¥¿¥¤¥×¤ÇÎÌ¤ÎÄ´Àá¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤ËÊØÍø¤Ê¡¡¥Ï¥ó¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¡¦¥«¥éー¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤Æ¼«Ê¬¹¥¤ß¤Î¿§Ì£¤Ërom&nd¡Ê¥í¥à¥¢¥ó¥É¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´Ú¹ñ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¢¥ß¥ó¡¦¥»¥í¥à»á¤òÃæ¿´¤Ë¡¢2016Ç¯¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥«¥éー¤ò½Å»ë¤¹¤ë¥ß¥ó¡¦¥»¥í¥à»á¤é¤·¤¤¿§Áª¤Ó¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥³¥¹¥á¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï2019Ç¯¤Ë¥Æ¥£¥ó¥È¥ê¥Ã¥×¡Ö¥í¥à¥¢¥ó¥É ¥¸¥åー¥·ー¥é¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥Æ¥£¥ó¥È¡×¤òÈÎÇä³«»Ï¤·¡¢¥Æ¥£¥ó¥È¥ê¥Ã¥×¥Öー¥à¤ÎÀè¶î¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°Ê¸å¡¢¥«¥éー¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¤«¤é¥Ùー¥¹¥á¥¤¥¯¤Þ¤Ç¡¢¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ø¼°Instagram ¡¡ https://www.instagram.com/romand_jp/¸ø¼°X ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ https://x.com/romandyou¸ø¼°HP (KR) http://romand.co.kr/nuse¡Ê¥Ìー¥º¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ2023 Ç¯6·î19Æü¤Ë´Ú¹ñ¤Ë¤Æ¥íー¥ó¥Á¡£¡Önuse¡×¤ÏÂç¿Íµ¤´Ú¹ñ¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡Örom&nd¡×¤Î»ÐËå¥Ö¥é¥ó¥É¡£¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Î¡Ö¥¤¥ó¥Êー¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¡×¤È¥«¥éーÉ½¸½¤ò¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¡Ö¥¢¥¦¥¿ー¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¡×¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥Ø¥ë¥·ー¤Ê¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡£¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤À¤±¤É¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î¤¢¤ëÈ¯¿§¤Ç¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯²Ú¤ä¤«¤µ¤ò¥×¥é¥¹¡£ËèÆü¤Î²½¾Ñ¤ÇÈ©¹Ó¤ì¤¬¿´ÇÛ¤ÎÊý¤Î¤¿¤á¤Ë¥¹¥¥ó¥±¥¢À®Ê¬¤òÇÛ¹ç¤·¡¢³«È¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÅÉ¤ì¤ÐÅÉ¤ë¤Û¤ÉÊÝ¼¾´¶¤Î¤¢¤ë¼«Á³¤Ê¥Ä¥ä¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¼«Á³¤ÊÈ¯¿§¤À¤¬¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¸ÄÀÅª¤ÊÈ¯¿§¤ÇËèÆü¤Î¤ª²½¾Ñ¤òº£¤è¤ê¤â¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤¹¤ë¥á¥¤¥¯¥Ö¥é¥ó¥É¡£¸ø¼°Instagram https://www.instagram.com/nuse_jp/¸ø¼°X ¡¡¡¡¡¡ https://x.com/Nuse_jp´Ú¹ñ¹âÎï¿Íèõ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ2008Ç¯ÀßÎ©¡£2011Ç¯¤è¤ê´Ú¹ñ¥³¥¹¥á¤ÎÍ¢ÆþÂåÍý»ö¶È¤ò³«»Ï¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë20¥Ö¥é¥ó¥É°Ê¾å¤ÎÆüËÜÀµµ¬ÂåÍýÅ¹¤È¤·¤Æ¿ôÂ¿¤¯¤Î´Ú¹ñ¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¤òÆüËÜ¤ËÅ¸³«¤·¡¢º£Æü¤Î°ìÂç¥Öー¥à¤ò¸£°ú¡£ ¤Þ¤¿¡¢2012Ç¯¡¢´ÚÎ®¥«¥ë¥Á¥ãー¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤Ç¤¢¤ë¿·Âçµ×ÊÝ¤ËÄ¾±Ä¤Î´Ú¹ñ¥³¥¹¥áÀìÌçÅ¹¤ò¥ªー¥×¥ó¡£ ¸½ºß¡ÖCOSME Re:MAKE¡×¤È¤·¤Æ¼óÅÔ·÷¡¦´ØÀ¾¤òÃæ¿´¤ËÁ´¹ñ11Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä ²ñ¼ÒÌ¾¡¡ㅣ ³ô¼°²ñ¼Ò ´Ú¹ñ¹âÎï¿Íèõ¼Ò ÂåÉ½¼Ô¡¡ㅣ ¶âÙ¼ÐÕ¡Ê¥¥à¡¡¥Ê¥æ¥ó¡Ë ÀßÎ©Æü¡¡ㅣ 2008Ç¯2·î ½êºßÃÏ¡¡ㅣ ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾Áá°ðÅÄ1-23-5 Re:MAKE WasedaII »ö¶ÈÆâÍÆㅣ 1.´Ú¹ñ²½¾ÑÉÊÊÂ¤Ó¤ËÈþÍÆ»¨²ß¡¦·ò¹¯¿©ÉÊ¤ÎÀ½Â¤ ¡¡¡¡¡¡¡¡ 2.´Ú¹ñ²½¾ÑÉÊÊÂ¤Ó¤ËÈþÍÆ»¨²ß¡¦·ò¹¯¿©ÉÊ¤ÎÍ¢Æþ¤ª¤è¤Ó²·ÇäÈÎÇä¶È¡¢¾®Çä¶ÈOfficial Site¡¡http://www.koraininginsha.jp/jp/Instagram¡¡ https://www.instagram.com/remake_official/EC https://remake-official.jp/[²èÁü16: https://prtimes.jp/i/76505/121/resize/d76505-121-0c2ecae9393788be6863-16.png ]