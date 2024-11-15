ACMEPOINT¿ÀÂ®18Days SCADA¡ÈEnerVision¡É¤Î¥Ç¥â¥µ¥¤¥ÈÍøÍÑ¤Î¼õÉÕ³«»Ï
¡¡K-Best Technology³ô¼°²ñ¼Ò(ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:·ÄÌîÊ¸ÉÒ¡¢°Ê²¼K-Best)¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é»ö¶È¼Ô¸þ¤±¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®ー´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ëACMEPONT INTERNATIONAL CO.,LTD.(ÂæÏÑÂæËÌ»ÔÆâ¸Ð¶è CEO¡§黃Úª¿½(¥Õ¥¡¥ó¥¸¥å¥·¥§¥ó)¡¢°Ê²¼ACMEPOINT)¤Î¿ÀÂ®18Days SCADA¡ÈEnerVision¡É¡Ê¢¨1,¢¨2¡Ë¤Î¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥¿¤Ø¤ÎÄó¶¡¤ËÀèÎ©¤Á¡¢»öÁ°¤Ë²èÌÌ¹½À®¤ò¤´³ÎÇ§Äº¤¯¤¿¤á¤Î¥Ç¥â¥µ¥¤¥È¤ò³«Àß¤·¡¢ÍøÍÑ¤Î¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥¿¤Ø¤ÎÄó¶¡³«»Ï¤Ï2025Ç¯£±·î¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£EnerVision¥Ç¥â¥µ¥¤¥ÈÍøÍÑ¤Î¿½¹þ¤ßÊýË¡
- ÍøÍÑ¼õÉÕ
¡¡¥·¥¹¥Æ¥à¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥¿ÍÍ¤Ë¸ÂÄê
¡¡ÍøÍÑ´ü´Ö¤ÏºÇÂç1¥ö·î(±äÄ¹ÁêÃÌ²Ä)
¡¡K-Best¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡¡https://kbestjp.com(https://kbestjp.com)¤è¤ê¤´ÅÐÏ¿
¡¡¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤è¤ê[EnerVision¥Ç¥â]¤Î¥¿¥Ö¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¡¢ÆþÎÏ¹àÌÜ¤Ë½¾¤Ã¤Æ¡¢É¬Í×¤Ê¾ðÊó¤ò¤´ÅÐ Ï¿¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¤ª¿½¤·¹þ¤ß¸å¡¢ÍøÍÑ¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤ò¥áー¥ë¤Ë¤Æ¤´Ï¢Íí¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤´´õË¾¤ËÅº¤¨¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹»ö¤ò¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- Ìä¹ç¤»Àè
¡¡¿ÀÂ®18Days SCADA¡ÉEnerVision"¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¤´¼ÁÌä¤Ï¡¢²¼µ¤Ë¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡Email:shinsoku@kbestjp.com
¡¡¡¡¡¡¿ÀÂ®18Days SCADA EnerVision·¸
- ¤´ÍøÍÑ¥Ö¥é¥¦¥¶ー
¡¡ Chrome¡Ê¢¨3¡Ë¤Ç¡¢EnerVision¤Î³Æ¼ï²èÌÌ¤ò¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡ÍøÍÑ¤ËºÝ¤·¤Æ¡¢¥Ö¥é¥¦¥¶ー¤Ç¤ÎÃæ¹ñ¸ì(ÈËÂÎ»ú)¤«¤éÆüËÜ¸ì¤Ø¤ÎËÝÌõ¤ÎÀßÄê¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¥Ç¥â¥µ¥¤¥È¤ÏChrome°Ê³°¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨£±¡§EnerVision¤ÏACMEPOINT¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨£²¡§SCADA:Supervisory Control and Data Acquisition
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¤¥ó¥Õ¥éÀßÈ÷¤ä¹©¾ìÀßÈ÷¤ò°ì¸µÅª¤Ë´Æ»ëÀ©¸æ¤ò¹Ô¤¦¥·¥¹¥Æ¥à
¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨£³¡§Chrome¤ÏGoogle Inc. ¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢£EnerVision¥Ç¥â¥µ¥¤¥È¤Î³µÍ×¡¡
¡¡¼ÂºÝ¤Î²¼¿å½èÍý»ÜÀß¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¥Ý¥ó¥×Åù¤Î±¿Å¾¾õ¶·¡¢³Æ¼ï¥»¥ó¥µー¾ðÊó¡Ê²¹ÅÙ¡¦°µÎÏ¡¦ÅÅÎÏ¥¹¥Þー¥È¥áー¥¿¡¦Î®ÎÌ·×¡¦¥ì¥Ù¥ë·×¡¦ pH·×Åù¡Ë¤ò¼ý½¸Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¾õ¶·¤ò¸æÍ÷Äº¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼çÍ×²èÌÌ¤Î¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¡¦·×Â¬²èÌÌ¡¦ÀßÈ÷´ÉÍýÅù¤Î³Æ²èÌÌ¤Ë¤è¤ê¡¢ÆÃÄ¹¤Ç¤¢¤ë´ÊÃ±¤ÊÁàºîÀ¤ò¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È·ÐÍ³¤ÇÄ¾¤°¤Ë¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
- ¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¡¡¡§¥¨¥Í¥ë¥®ー¾ÃÈñÎÌ¤äÀáÌóÎÌ¤òÊ¬ÀÏ¡¢ÊÑ²½·¹¸þ¤ä¾Ê¥¨¥Í»Ø¿ô¤òÉ½¼¨
- ·×Â¬²èÌÌ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§³Æ¼ï¥»¥ó¥µー·×Â¬ÃÍ¤òÉ½¼¨
- ÀßÈ÷´ÉÍý¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ÀßÈ÷²ÔÆ¯¾õ¶·¤òÉ½¼¨
- ¥¢¥éー¥à´ÉÍý¡¡¡¡¡§¥¢¥éー¥à¾õ¶·¤òÉ½¼¨
- ¾Ê¥¨¥Í´ÉÍý¡¡¡¡¡¡¡§ÅÅÎÏ»ÈÍÑ¾õÂÖ¡¢¾Ê¥¨¥ÍÅý·×¤ÎÉ½¼¨
- ÊÝ¼é±¿ÍÑ´ÉÍý¡¡¡¡¡§ºî¶È»Ø¼¨¡¢ºî¶ÈÃæ¤äÄä»ßÃæ¤Î´ÉÍý
- ¼ý±×´ÉÍý¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¼ý±×¤Î³µÍ×¡¢ÊÑ²½·¹¸þ¤ÎÉ½¼¨
¢£²èÌÌÉ½¼¨Îã¡¡
¡¡ ¢¨¥Ç¥â¥µ¥¤¥È¤ÎÆüËÜ¸ìÊÑ´¹¤Ï¥Ö¥é¥¦¥¶ー(Chrome)¤Îµ¡Ç½¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¤¿¤á¡¢½½Ê¬¤Ç¤Ê¤¤²Õ½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡
¡Ú¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¡Û
¢£ACMEPOINT INTERNATIONAL CO., LTD.¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ACMEPOINT¼Ò¤Ï1994Ç¯¤ËÂæÏÑ¤ÇÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë´ÉÍý¥»¥ó¥¿ー¤ÏACMEPOINT¼Ò¤Î»ö¶ÈÉô¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー´ÉÍýµ»½Ñ¤ÈIoT ¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¥µー¥Ó¥¹¤ËÃíÎÏ¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¸úÎ¨Åª¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー´ÉÍý¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾±Õ¾½¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÂåÍýÈÎÇä»ö¶ÈÉô¤äESG»ö¶ÈÉô¤¬¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¤ªµÒÍÍ¤È¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê¼è°ú¼ÂÀÓ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤´Äó¶¡¤¹¤ëSCADA¡¢ACMEPOINT EnerVision¤Ï¼«¼Ò¥°¥ëー¥×¸þ¤±¤Ë³«È¯¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¡¢¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¥Ëー¥º¤ò¸µ¤Ë²þÎÉ¤·À½ÉÊ²½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£»Ô¾ì¤«¤é¤Î¥Ëー¥º¤ò¤è¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥á¥ó¥Ðー¤¬¶¥ÁèÎÏ¡¢»ÈÍÑ´¶¡¢µ¡Ç½¤Î»°Í×ÁÇ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ë¤³¤È¤ò½Å»ë¤·¤ÆÀ½ÉÊ³«È¯¤ËÈ¿±Ç¤·¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤¤ÎÉ¤¤À½ÉÊ¤ò³«È¯¤·¤¿¤È¼«Éé¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¤¿¤Á¤¬³«È¯¤·¤¿À½ÉÊ¤¬ÆüËÜ¤Î³§ÍÍ¤Î¤ªÌò¤ËÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤¯´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡½»¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡½ê¡§ÂæÏÑÂæËÌ»ÔÆâ¸Ð¶è¿·¸ÐÆóÏ©257¹æ5³¬
¡¡¡¡¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡¡¡§https://www.acmepoint-dmc.com/ja
¡¡¡¡EnerVision¾Ò²ð¡§https://www.acmepoint.com/?lang=ja
¡¡¡¡ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¡¡¡¡ÆüËÜ»Ô¾ì³«ÂóÃ´Åö¡¡Email¡§tozawa@acmepoint.com
¢£K-Best Technology³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡K-Best Technology³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÂæÏÑK-Best Technology Inc.¤¬³«È¯À½Â¤¤·¤¿Super TaiRaÌµÀþÀ½ÉÊ¤ò¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Î»Ô¾ì³«Âó¤ª¤è¤Ó¤ªµÒÍÍ¥µ¥Ýー¥È¤Î½¼¼Â²½¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á2023Ç¯12·î¤ËÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¤ªµÒÍÍ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹âÀÇ½¤ÊSuper TaiRaÌµÀþÀ½ÉÊ¤Î¥æー¥¹¥±ー¥¹¤òÁÏ½Ð¤·¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤äËÉºÒ¡¦¸ººÒ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÌµÀþ¥·¥¹¥Æ¥à¤òÄÌ¤·¤Æ°Â¿´°ÂÁ´¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡½»¡¡¡¡¡¡¡¡½ê¡§ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÃæ±û¶è¾åÍî¹ç2-3-2 ¿·ÅÔ¿´Mio
¡¡¡¡¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://kbestjp.com/
¡¡¡¡Ï¢¡¡Íí¡¡Àè¡¡¡§contact@kbestjp.com
¡¡¡¡ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤» ¡¡Email¡§contact@kbestjp.com