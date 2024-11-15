¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤Î¥·ー¥É¡Ö¾©³Ø¶âÊÖ´Ô»Ù±çÀ©ÅÙ¡×¤òÆ³Æþ ～2025Ç¯ÅÙ¤è¤ê±¿ÍÑ³«»Ï～
¡¡¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼Ò¥·ー¥É¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§±ºÊÉ ¾»¹¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¡§7743¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯ÅÙ¤è¤ê¡¢Ìò¿¦¤òÌä¤ï¤º30ºÐ¤Þ¤Ç¤ÎÆÃÄê¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤¹Àµ¼Ò°÷¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¾©³Ø¶âÊÖ´Ô»Ù±çÀ©ÅÙ¡×¡Ê°Ê²¼¡¢ËÜÀ©ÅÙ¡Ë¤òÆ³Æþ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í ÆüËÜ³ØÀ¸»Ù±çµ¡¹½ ÎáÏÂ4Ç¯ÅÙ³ØÀ¸À¸³èÄ´ºº·ë²Ì¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²¿¤é¤«¤Î¾©³Ø¶â¤ò¼õµë¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤Î³ä¹ç¤Ï55.0¡ó¡ÊÂç³Ø³ØÉô¡Ë¤Ç¡¢Êª²Á¤ä³ØÈñ¤Î¹âÆ¤â¤¢¤ê¡¢¾©³Ø¶âÊÖºÑÉéÃ´¤Ë¤è¤ë¾Íè¤ÎÉÔ°Â¤¬Âç¤¤¤¤È¼Ò²ñÅª¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÇÅö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¼Ò°÷¤Î·ÐºÑÅª¡¦¿´ÍýÅªÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢Ìò¿¦¤òÌä¤ï¤º30ºÐ¤Þ¤Ç¤ÎÆÃÄê¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤¹Àµ¼Ò°÷¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤ÆËÜÀ©ÅÙ¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÀ©ÅÙ¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢¾©³Ø¶âÊÖ´Ô¤Î°ìÉô¤òÅö¼Ò¤¬Ä¾ÀÜ¡¢ÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í ÆüËÜ³ØÀ¸»Ù±çµ¡¹½¤ËÂåÍý¤ÇÊÖ´Ô¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢»Ù±çÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¼Ò°÷¤ÏÊÖ´Ô»Ä¹â¤Ë±þ¤¸¤ÆºÇÂç¤Ç12.5Ç¯¡¦Áí³Û2,250,000±ß¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»Ù±çÂÐ¾Ý¼Ò°÷¤Ï¾©³Ø¶âÊÖ´Ô¤ÎÉéÃ´¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢·ÐºÑÅª¡¦¿´ÍýÅªÉéÃ´·Ú¸º¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÊÖºÑÍ½Äê¤Î»ñ¶â¤ò¼«¸ÊÅê»ñ¤È¤·¤Æ·ÑÂ³Åª¤ÊÄÌ¿®¶µ°é¤ä¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤òÄÉµá¤¹¤ëÅù¡¢Â¾¤Î¶µ°é¤Ë½¼¤Æ¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¤ÏÅö¼Ò¤Î´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜÀ©ÅÙ¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÎÍÑ³èÆ°¤Ë¤ª¤±¤ëÍ¥½¨¤Ê¿Íºà¤Î³ÎÊÝ¤È¼Ò°÷¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¸þ¾å¤Ø¤È·Ò¤¬¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£º£¸å¤âÅö¼Ò¤¬µá¤á¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¯´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ë¿×Â®¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¡¢ÌÜÉ¸Ã£À®¤Ë¸þ¤±¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¿Íºà¤Î³ÎÊÝ¡¢°éÀ®¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥·ー¥É¤ÎÊ¡Íø¸üÀ¸¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¼Ò°÷¤¬Æ¯¤¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òÀ°¤¨¡¢¶ÐÏ«°ÕÍß¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢»ñ³Ê¼èÆÀ»þ¤Ë¼õ¸³ÎÁ¤È¾©Îå¶â¤ò»Ùµë¤¹¤ë»ñ³Ê¼èÆÀ¾©ÎåÀ©ÅÙ¡¢¸ì³Ø¤ä¶ÈÌ³¾åÉ¬Í×¤ÊÃÎ¼±¤òÆÀ¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¼õ¹ÖÎÁ¤ò²ñ¼ÒÉéÃ´¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë¼«¸Ê·¼È¯»Ù±çÀ©ÅÙ¡¢Æþ¼Ò¸å¤ËMBAÅù¤Î½¤»Î¤Þ¤¿¤ÏÇî»Î²ÝÄø¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢Æþ³Ø¶â¡¦³ØÈñÅù¤ò²ñ¼ÒÉéÃ´¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë³Ø°Ì¼èÆÀ¾©ÎåÀ©ÅÙÅù¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÊ¡Íø¸üÀ¸À©ÅÙ¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â2024Ç¯6·î¤Ë½×¹©¤·¤¿¿·ËÜ¼Ò¥Ó¥ë¤Ç¤Ï¡¢µ¤Ê¬Å¾´¹¤ò¿Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤¨¤ë¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥é¥¦¥ó¥¸¤ä¡¢¿©»ö¤äµÙ·Æ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥«¥Õ¥§¥Æ¥ê¥¢¤òÀßÃÖ¤·¡¢¼Ò°÷¤¬Æ¯¤¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
5³¬¡¡¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥é¥¦¥ó¥¸
8³¬¡¡¥«¥Õ¥§¥Æ¥ê¥¢
³ô¼°²ñ¼Ò¥·ー¥É¡¡²ñ¼Ò³µÍ×
ÂåÉ½¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡±ºÊÉ¡¡¾»¹
ËÜ¼Ò¡§¢©113-8402¡¡ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶èËÜ¶¿ÆóÃúÌÜ40ÈÖ2¹æ
ÅÅÏÃ¡§03-3813-1111¡ÊÂçÂåÉ½¡Ë
ÀßÎ©¡§1957Ç¯10·î9Æü
»ñËÜ¶â¡§35 ²¯ 3,231 Ëü±ß¡ÊÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¡§¾Ú·ô¥³ー¥É7743¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¡Ê1¡Ë¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º»ö¶È ¡Ê2¡Ë¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¥±¥¢»ö¶È¡Ê3¡Ë¤½¤ÎÂ¾»ö¶È¡Ê°åÌôÉÊ¡¦´ã²Ê°åÎÅµ¡´ïÅù¡Ë
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.seed.co.jp
¥·ー¥É´ë¶È X (¸ø¼°) ¡§https://x.com/SEED_koho
¥·ー¥É¹Êó TikTok(¸ø¼°)¡§https://www.tiktok.com/@seed_koho
¥·ー¥É YouTube(¸ø¼°): https://www.youtube.com/channel/UCOCIN1Lb3yq6T_LiHDB4YVA