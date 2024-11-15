ZETA DIVISION VALORANT GCÉôÌç¤¬À¤³¦Âç²ñ¡ØVALORANT Game Changers Championship 2024¡Ù¤Ç6°Ì¤Ë¡ª
GANYMEDE³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è ÂåÉ½¡§À¾¸¶ ÂçÊå¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥×¥íe¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¡ØZETA DIVISION¡Ù¤Ï¡¢Æ±¥Áー¥à¤ÎVALORANT GCÉôÌç¤¬¸ø¼°À¤³¦Âç²ñ¡ØVALORANT Game Changers Championship 2024¡Ù¤ÇÆüËÜ¥Áー¥àºÇ¹â°Ì¤È¤Ê¤ëÀ¤³¦6°Ì¤ËÆþ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØVALORANT Game Changers Championship 2024¡Ù¤ÏRiot Games¤Î¼çºÅ¤¹¤ë2024Ç¯¥·ー¥º¥ó¤ÎGame ChangersÀ¤³¦°ì¤ÎºÂ¤ò¤«¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ëºÇ¹âÊö¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¤Ç¤¹¡£ËÜÂç²ñ¤ÏËÌ¥¢¥á¥ê¥«¡¢EMEA¡¢CN¡¢APAC¡¢Åì¥¢¥¸¥¢¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¤Î³ÆÃÏ°èÍ½Áª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿¹ç·×10¥Áー¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥É¥¤¥Ä ¥Ù¥ë¥ê¥ó¤ÎÃÏ¤Ç·ãÀï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ZETA DIVISION VALORANT GCÉôÌç¤ÏÆüËÜÍ½Áª¤Ë¤¢¤¿¤ë¡ØVALORANT Champions Tour 2024: Game Changers Japan Split 2¡Ù¤ò1°Ì¡¢APACÍ½Áª¤Ë¤¢¤¿¤ë¡ØVCT Game Changers Pacific 2024¡Ù¤ò2°Ì¤ÇÄÌ²á¤·¡¢¡ØVALORANT Game Changers Championship 2024¡Ù¤Ø¤È¶ð¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±ÉôÌç¤Ë¤È¤Ã¤Æº£Âç²ñ¤¬½é¤á¤Æ¤ÎChampionship½Ð¾ì¤Ë¤Ê¤ëÃæ¡¢½éÀï¤ÎÂÐÀï¥Áー¥àKRU Blaze¤Ë¤ÏÇÔËÌ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤ÎFlyQuest REDÀï¡¢Falcons VegaÀï¤Ç¤Ï¸«»ö¤Ê¾¡Íø¤ò¼ý¤á¡¢ÆüËÜ¥Áー¥à¤ÇºÇ¹â°Ì¤È¤Ê¤ëÀ¤³¦6°Ì¤ÎºÂ¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¥á¥ó¥Ðー¤Ï¡ÖÆüËÜ¤¬À¤³¦¤ÇÀï¤¨¤ë¤³¤È¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¾ÚÌÀ¤Ç¤¤¿¡×¤È¤·¡¢ÍèÇ¯¤Ï¤µ¤é¤Ë¾å°Ì¤òÌÜ»Ø¤¹°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤âZETA DIVISION¤Ï¡¢VALORANT¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê¶¥µ»¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢À¤³¦¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ë¥ì¥Ù¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥²ー¥à¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
VALORANT¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ØVALORANT¡Ê¥ô¥¡¥í¥é¥ó¥È¡Ë¡Ù¤Ï¡¢5ÂÐ5¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¶¥µ»À¤Î¹â¤¤¥¿¥¯¥Æ¥£¥«¥ë¥·¥åー¥¿ー¤Ç¤¹¡£¹â¤¤ÀºÅÙ¤¬Í×µá¤µ¤ì¤ë½Æ·âÀï¤È¡¢¡Ö¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡×¡Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ë¸ÇÍ¤ÎÆÃ¼ìÇ½ÎÏ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡¢ËÜ³ÊÇÉ¤Î½Æ·âÀï¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤ÎÀïÎ¬ÅªÁªÂò¤ä½ÀÆð¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¡¢¤½¤·¤Æ°ì½Ö¤Î¤Ò¤é¤á¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¥Áー¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥Ã¥×¤Ï¶¥µ»¥·ー¥ó¤ò¸«¿ø¤¨¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²¿Àé»þ´Ö¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤â¾ï¤Ë¿·Á¯¤ÊÀï¤¤¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¹©É×¤¬¶Å¤é¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£2020Ç¯6·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¡ØVALORANT¡Ù¤Ï´ðËÜ¥×¥ì¥¤ÌµÎÁ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦Éý¹¤¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ÎPC¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥¢¥Ã¥È¥²ー¥à¥º¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¹â¥¯¥é¥¹¤ÎÀìÍÑ¥²ー¥à¥µー¥Ðー¤È¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÀ°È÷¡¢ÆÈ¼«³«È¯¤Î¥Áー¥ÈÂÐºö¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¡¢¥¿¥¯¥Æ¥£¥«¥ë¥·¥åー¥¿ー¤Î¶¥µ»À¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢FPS¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥²ー¥àÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Web¡§https://playvalorant.com/ja-jp/
X¡§https://twitter.com/VALORANTjp
VALORANT Game Changers¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ØVALORANT Game Changers¡Ù¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇVALORANT e¥¹¥Ýー¥Ä¥·ー¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿³Æ¼ïÀÊÌ¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¤¬³èÌö¤¹¤ë¾ì¤òÄó¶¡¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëµ¡²ñ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£
Web¡§https://valorantesports.com/ja-JP/news/valorant-game-changers-championship-2024-everything-you-need-to-know
ZETA DIVISION¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2018Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿ZETA DIVISION¤Ï¡¢¥²ー¥ß¥ó¥°¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³ÎÎ©¤µ¤»¿·¤¿¤Ê¥«¥ë¥Á¥ãー¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤ë¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¥²ー¥Þー¤È¤½¤ì¤ò¼è¤ê´¬¤¯¥«¥ë¥Á¥ãー¤ò¤è¤êË¤«¤Ë¤·¡¢¿·¤·¤¤¥¯¥ê¥¨ー¥¿ー¤òÃµ¤·¡¢¼¡À¤Âå¤ÎÊ¸²½¤ò·ÁÀ®¤·¤Þ¤¹¡£´ûÂ¸¤ÎÊ¸²½¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈ¯¿®¤·¤Ä¤Å¤±¡¢¥²ー¥ß¥ó¥°¥«¥ë¥Á¥ãー¤¬¹¤¯¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë¶¦ÄÌ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤È¤·¤Æ³ÎÎ©¤·¤¿Ì¤Íè¤òÌÜ»Ø¤·¡¢³èÆ°¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Web¡§https://zetadivision.com
X¡§https://twitter.com/zetadivision
Instagram¡§https://instagram.com/zetadivision
YouTube¡§https://youtube.com/c/zetadivision