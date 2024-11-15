Google¡¢Netflix¤ò¤Ï¤¸¤áÀ¤³¦¤Î´ÉÍý¿¦¤¬³Ø¤Ö¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤òÆüËÜ´ë¶È¤Ë¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¡ª¡ÖÅÁ¤¨¤ëÎÏ¡×¤ò¿¤Ð¤¹¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¥ê¥êー¥¹
¡¡´ë¶È¤¬¿Íºà¤ÎÎÏ¤òºÇÂç¸Â³è¤«¤¹¤¿¤á¤ÎÁÈ¿¥¶¯²½¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥Þ¥¸¥Ê¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§´ØÌîµÈµ¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯11·î19Æü¤ËÆüËÜ´ë¶È¤Î´ÉÍý¿¦¸þ¤±¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ë¡ØÁ´ÂÎ´Ñ¥ïー¥¯¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥°¥é¥à³«È¯¤ÎÇØ·Ê
¡¡¥Ñー¥½¥ëÁí¹ç¸¦µæ½ê¡Ø¥°¥íー¥Ð¥ë½¢¶È¼ÂÂÖ¡¦À®Ä¹°Õ¼±Ä´ºº¡Ê2022Ç¯¡Ë¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼Ò³°¤Ç¤Î³Ø½¬¡¦¼«¸Ê·¼È¯¤ò¡Ö²¿¤â¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¿Í¤Î³ä¹ç¤¬ÆüËÜ¤Ï52.6¡ó¤ÇºÇÂ¿¡¢¥ïー¥¹¥È2°Ì¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î28.6%¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ2ÇÜ¶á¤¤¿ô»ú¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ï«Æ¯»þ´Ö¤ÎÄ¹¤µ¤Ç¸«¤ë¤ÈÆüËÜ¤Ï44¥ö¹ñÃæ30°Ì¡¢G7¤Ç¤ÏºÇ¤âÃ»¤¤Ï«Æ¯»þ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡ÊOECDÄ´¤Ù¡Ë¡¢³Ø½¬¤ä¼«¸Ê·¼È¯¤ò¹Ô¤¦»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º²¿¤â¤·¤Ê¤¤ÆüËÜ¿Í¤È¤¤¤¦¼ÂÂÖ¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÁíÌ³¾Ê¡Ö¿Íºà°éÀ®Åù¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº·ë²Ì³µÍ×¡×¤Ç¤Ï´ÉÍý¿¦°éÀ®¤Ë²ÝÂê¤òÊú¤¨¤ë´ë¶È¤¬Ìó94%¤â¤¢¤ê¡¢Æâ³Õ´±Ë¼¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢³¤³°¤Î´ÉÍý¿¦¤è¤ê¤âÃø¤·¤¯Äã¤¤ÆüËÜ¤Î´ÉÍý¿¦¤ÎÇ½ÎÏ¤¬ÇòÆü¤Î²¼¤Ë»¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¤¤Ê²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Ä¤Ä¤â¶µ°éÂÎÀ©¤òÀ°È÷¤»¤º¤ËÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¿ÆüËÜ´ë¶È¤Ç¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤¿´ÉÍý¿¦¡¢¤½¤ó¤Ê»Ñ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¼ã¼Ô¤¬´ÉÍý¿¦¤ËÆ´¤ì¡¢´ÉÍý¿¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤É¤È»×¤¦¤ï¤±¤â¤Ê¤¯¡¢Æü·Ð¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï´ÉÍý¿¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¼ã¼Ô¤¬Ìó83%¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿´ë¶È¤¬¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¸¦½¤¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´ûÂ¸¤Î¸¦½¤¤Ç¤ÏÌó74%¤Î´ÉÍý¿¦¤¬¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Ä´ºº·ë²Ì¤¬¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢³Ø¤ó¤ÀÆâÍÆ¤ò½¬´·²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤Ë¤Þ¤Ç·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ï¹¹¤Ë¥Ïー¥É¥ë¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¡¢¤É¤³¤âÍ¸ú¤ÊÂÇ¤Á¼ê¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸½¾õ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥°¥é¥à³µÍ×
¡¡º£²óÅö¼Ò¥¤¥Þ¥¸¥Ê¤¬¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢¾åµ¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤òÂÇÇË¤·¡¢ÆüËÜ¤Î´ÉÍý¿¦ÁØ¤ÎÄì¾å¤²¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë³«È¯¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Google¤äNetflix¤È¤¤¤Ã¤¿³¤³°¤ÎÀ®Ä¹´ë¶È¤Ç¼ÂÁ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÁ´ÂÎ´Ñ¡×¤ò½Å»ë¤·¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡¦¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤òÆüËÜ´ë¶È¤Ø¤È¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¤·¤¿·Á¤Ç¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·Ð±Ä¼Ô¤ÎÇ®°Õ¤ä»ëºÂ¤¬¸º¿ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯´ÉÍý¿¦¤Ø¡¢¤½¤ÎÉô²¼¤Ø¤ÈÅÁÇÅ¤·¤Æ¤¤¤¯´ðÈ×¤òºî¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤ÏÂç¤¤¯3¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤ÇÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£±. ¿®Íê´Ø·¸¹½ÃÛ¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Á´ÂÎ´Ñ¤òÅÁ¤¨¤ë¡Ö·¿¡×
Google¤Î¡ÖTGIF¡×¤ä¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¡Ö¥³¥ó¥Æ¥¥¹¥È¡×¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢
ÆüËÜÉ÷¤Ë¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¤·¤¿ÊýÄø¼°¤ÇÁ´ÂÎ´Ñ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£
£². ¼ÂÁ©¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¡Ö»ÅÁÈ¤ß¡×
À¤³¦¤Î¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¤¬¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ê¥Õ¥ì¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¸¥ãー¥Ê¥ë¤ò±þÍÑ¤·¡¢
¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¼ÂÁ©¤ò»ÅÁÈ¤ß¤«¤é¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£
£³. ½¬´·²½¤Þ¤ÇÎ¥¤ì¤Ê¤¤¡ÖÈ¼Áö¡×
ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Î½¬´·²½¤òÁË³²¤¹¤ë¾ã³²¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤¿¤á¡¢Åö¼Ò¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤¬
¥³ー¥Á¤È¤·¤ÆÅ°ÄìÈ¼Áö¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥°¥é¥à¼ÂÁ©¤Ë¤è¤ë¸ú²Ì
¡¡ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¸ú²Ì¤¬¸«¹þ¤á¤Þ¤¹¡£
£±. ²ñ¼Ò¡¢¾å»Ê¡¢Éô²¼¤Î¿¿°Õ¤ä°Õ¿Þ¤¬Ê¬¤«¤ë
£². ¸ú²ÌÅª¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ç¿®Íê´Ø·¸¤ò¶¯²½¤Ç¤¤ë
£³. ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡¦¥ß¥¹¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤êÀ¸»ºÀ¤¬¾å¤¬¤ë
£´. ¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿¤¤¡¢¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÆâÈ¯ÅªÆ°µ¡¤¬Éô²¼¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë
¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥Þ¥¸¥Ê
Ã´Åö¡§ÀÄ¹¾ ÈþÇÈ
TEL¡§03-3511-5525
FAX¡§03-3511-8228
MAIL¡§info@imajina.com
Åö¼Ò¼çºÅ¤Î·Ð±Ä¡¦¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥»¥ß¥Êー¤Ç¤â¾åµ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ìÉô¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
https://www.imajina.com/seminar(https://www.imajina.com/seminar?type%5B%5D=branding-seminar#seminar_list)