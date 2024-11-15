¡Ö³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡×¡¢±Ç²è¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àSEED FREEDOM¡ÙBlu-rayÆÃÁõ¸ÂÄêÈÇ¤ËÉÕÂ°¤¹¤ë¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤ª¤è¤Ó¸ÂÄêÀèÃåÆÃÅµ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¸ø³«

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6. ¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àSEED FREEDOM¡ÙBlu-ray
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7. ¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àSEED FREEDOM¡ÙDVD
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9. ¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àSEED FREEDOM¡Ù4K ULTRA HD
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10. ¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àSEED FREEDOM¡ÙBlu-ray
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11. ¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àSEED FREEDOM¡ÙDVD
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