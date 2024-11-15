ÀçÂæ±ØÀ¾¸ý1³¬tekute diningÁ°¤Ç¡¢·§Ã«½Ù¥¸¥ã¥º¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ª
·§Ã«½Ù ²èÁü
¡¡ËÜÇ¯8·î¤ËÁÏÎ©35¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿JRÅìÆüËÜÅìËÌÁí¹ç¥µー¥Ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾¾ÌÚÌÐ¡¢°Ê²¼¡ÖLiViT¡×¡Ë¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤¿µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢LiViT¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÀçÂæ±ØÀ¾¸ý1³¬tekute¤»¤ó¤À¤¤¤Î°û¿©¥¨¥ê¥¢¤È¤·¤ÆÆ±Ç¯3·î¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿tekute diningÁ°¤Ç¥¸¥ã¥º¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¡£ÀçÂæ»Ô½Ð¿È¤Î¥µ¥Ã¥¯¥¹¥×¥ì¥¤¥äー·§Ã«½Ù¤µ¤ó¤é¥×¥í±éÁÕ²È¤Ë¤è¤ë±éÁÕ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅìËÌ¤Ëº¬º¹¤·¤¿´ë¶È¤È¤·¤ÆÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤òÌÜ»Ø¤¹LiViT¤È¡¢¥¸¥ã¥º¤òÄÌ¤¸¤ÆÀçÂæ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¤ÈÀçÂæ¥¸¥ã¥º¤Î³¹ºÆ¶½¤òÌÜ»Ø¤¹·§Ã«¤µ¤ó¤ÎÁÛ¤¤¤¬¶¦ÌÄ¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¢¨LiViT(¥ê¥Ó¥Ã¥È)¤Ï¡¢Live¡ÊÊë¤é¤·¡Ë¡ÜVisit¡ÊË¬¤ì¤ë¡Ë¡ÜTOHOKU¡ÊÅìËÌ¡Ë¤«¤é¤Ê¤ëÅö¼Ò¤Î°¦¾Î¤Ç¤¹¡£
¢£¥é¥¤¥Ö³µÍ×
·§Ã«½Ù¥¸¥ã¥º¥é¥¤¥Ö¡¡¥Ý¥¹¥¿ー
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/146951/table/35_1_de1d3ed250860e52a144fc1c25118713.jpg ]
¢ãÀ°Íý·ôÇÛÉÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¢ä
¡¡²ñ¾ìÄê°÷¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¡¢À°Íý·ô¤òÀèÃå½ç¤ÇÇÛÉÛ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Âè°ìÉô¡Ê13¡§30³«±é¡Ë¤ÎÀ°Íý·ô¢ªÅöÆü12:00¤è¤ê¡¢²ñ¾ì¤¹¤°ÏÆ¤Ë¤ÆÇÛÉÛ¡¡¢¨ÇÛÉÛ¿ô110Ëç
¡¡ÂèÆóÉô¡Ê15¡§30³«±é¡Ë¤ÎÀ°Íý·ô¢ªÅöÆü14:00¤è¤ê¡¢²ñ¾ì¤¹¤°ÏÆ¤Ë¤ÆÇÛÉÛ¡¡¢¨ÇÛÉÛ¿ô110Ëç
¢¨À°Íý·ô¤Ï¡¢»ØÄê¤µ¤ì¤¿´ÑÍ÷¥¨¥ê¥¢Æâ¤ËÆþ¾ì¤¹¤ë¤¿¤á¤Î·ô¤Ç¤¹¡£
¢¨¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ1Ëç¸Â¤ê¤ÎÇÛÉÛ¤Ç¡¢1Ëç¤Ë¤Ä¤1Ì¾ÍÍ¤ÎÆþ¾ì¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¡Ê¤ªÊÂ¤Ó¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤ÎÊ¬¤ÎÈ¯¹Ô¤ÏÃ×¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¡Ë
¢¨´ÑÍ÷¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ë¤Ï24ÀÊ¤ÎºÂÀÊ¤òÀß¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÏÎ©¤Á¸«¤Ç¤Î¤´´ÑÍ÷¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ºÂÀÊ¤ò¤´´õË¾¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ø¤ÏºÂÀÊÀìÍÑ¤ÎÀ°Íý·ô¤òÀèÃå½ç¤ÇÇÛÉÛ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨À°Íý·ô¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ï¡¢Æþ¾ìÀ°Îó¤Î¤¿¤á¡¢³«±é20Ê¬Á°¡ÊÂè°ìÉô13¡§10¡¢ÂèÆóÉô15¡§10¡Ë¤Þ¤Ç¤Ë²ñ¾ì¤Ø¤ª½¸¤Þ¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Æþ¾ìÀ°Îó³«»Ï»þ¤Ë¤ª½¸¤Þ¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ºÇ¸åÈø¤«¤é¤ÎÆþ¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Æþ¾ìÀ°Íý·ô¤Ï¡¢³«±é»þ¹ï¤ò¤â¤Ã¤ÆÌµ¸ú¤È¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÆþ¾ì¤Ï½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤ªµ¤¤òÉÕ¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤¤¤«¤Ê¤ë¾ì¹ç¤âÀ°Íý·ô¤ÎºÆÈ¯¹Ô¤ÏÃ×¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¡£
¢¨»ØÄê¤µ¤ì¤¿´ÑÍ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÏÄÌÏ©¤Î¤¿¤á¡¢Î©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ´ÑÍ÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÊÊÌÅÓ¡¢´ÑÍ÷¥¨¥ê¥¢³°¤Î°ìÉô¤ËÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ´ÑÍ÷²ÄÇ½¤Ê¶è²è¤òÀß¤±¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¿Í¿ô¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¢ã³«ºÅ¾ì½ê¢ä
³«ºÅ¾ì½ê
¢ã¤½¤ÎÂ¾¢ä
¡¡²°³°¥³¥ó¥µー¥È¤Î¤¿¤á¡¢Å·¸õÅù¤Î¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢Ãæ»ß¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ»ß¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤ÏÊÀ¼Ò¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¼èºà¤´´õË¾¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¡¢¤ª¿½¹þ¤ß¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¼èºà¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_KBTFwYwkkaGpvV62F3jllNWqeR8h8xKvasWN5hBxLlUN0VUN1k2UkJWWFZKSUNPQzJDMUpEN0pNNi4u
¼èºà¿½ÀÁ¥Õ¥©ー¥à¤Ø
¢£½Ð±é¼Ô¾Ò²ð
·§Ã«½Ù¡Ê¥µ¥Ã¥¯¥¹¡Ë
·§Ã«½Ù(¥µ¥Ã¥¯¥¹)
µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»Ô½Ð¿È¡£2016Ç¯¡Ö¥Ðー¥¯¥êー²»³ÚÂç³Ø¡×¤òÂ´¶È¡£ 2017Ç¯¤è¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâºÇ¸Å¤Î²»³ÚÂç³Ø¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ë¥åー¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É²»³Ú±¡¡×¤ËÆþ³Ø¡£ºß³ØÃæ¤è¤ê¥¥ã¥í¥é¥¤¥ó¡¦¥±¥Í¥Ç¥£ー¸µ¥¢¥á¥ê¥«ÃóÆüÂç»È½ÐÀÊ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¡¢¥Ü¥¹¥È¥ó¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¥ªー¥Êー ¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ø¥ó¥êー»á¤Î»äÅ¡¤Ç¤Î¥²¥¹¥È±éÁÕ¤Ê¤É¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ±éÁÕ³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¡£
2019Ç¯¤Ë¹ñÆâ¤ËµòÅÀ¤ò°Ü¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¥¸¥ã¥º¤ÎÉáµÚ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿´ë¶È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ ÄêÁµ»û¥¹¥È¥êー¥È¥¸¥ã¥º¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ø¤ÎÆÃÊÌ½Ð±é¤Ê¤ÉÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¼ã¤ÃíÌÜ¤Î¥µ¥Ã¥¯¥¹¥×¥ì¥¤¥äー¡£
Ê¿¼êÍµµª¡Ê¥Ô¥¢¥Î¡Ë
¡¡¡¡¡¡ºÙÃ«µª¾´¡Ê¥Ùー¥¹¡Ë
°æ¸ý¤Ê¤Ä¤ß¡Ê¥É¥é¥à¡Ë
¡¡
2025Ç¯7·î¤Þ¤Ç¤Î1Ç¯´Ö¤ò35¼þÇ¯¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢º£¸å¤âÍÍ¡¹¤ÊµÇ°»ö¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç»²¤ê¤Þ¤¹¡£
LiViT¡¡ÁÏÎ©35¼þÇ¯µÇ°¥í¥´¥Þー¥¯
LiViT¤Ï¡¢·Ç¤²¤ë¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ØÅìËÌ¤ËÊë¤é¤¹¤·¤¢¤ï¤»¤ÈÅìËÌ¤òË¬¤ì¤ë¤è¤í¤³¤Ó¤ò¡Ù¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤ÎË¤«¤ÊÊë¤é¤·¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢"ÅìËÌ¤ËÍè¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿"¤È¤¤¤¦´î¤Ó¤Ë´ó¤êÅº¤¨¤ë´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
JRÅìÆüËÜÅìËÌÁí¹ç¥µー¥Ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»ÔÀÄÍÕ¶èÃæ±û4ÃúÌÜ10-3 JMF¥Ó¥ëÀçÂæ01
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾¾ÌÚ¡¡ÌÐ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¡Ê£±¡ËÊªÈÎ¡¦°û¿©Å¹¡¢¥µー¥Ó¥¹Å¹ÊÞÅù¤Î³«È¯µÚ¤Ó´ÉÍý±¿±Ä
¡Ê£²¡Ë±Ø¥Ó¥ë¤Î³«È¯µÚ¤Ó´ÉÍý±¿±Ä
¡Ê£³¡ËÅ´Æ»»ö¶È¤Î±Ø¶ÈÌ³µÚ¤Ó¥Û¥Æ¥ëÅù¤Î±¿±Ä¼õÂ÷
¡Ê£´¡ËÅìÆüËÜÎ¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÅÚÃÏ¡¢·úÊª¡¢¹â²Í²¼Åù¤Î³«È¯µÚ¤Ó´ÉÍý±¿±Ä
¡Ê£µ¡Ë¹¹ð¶È¡¢¹¹ðÂåÍýÅ¹¶ÈµÚ¤Ó°õºþ¶È
¡Ê£¶¡Ë¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¡¢¥³¥¤¥ó¥í¥Ã¥«ー¤Î´ÉÍý±¿±Ä
¡Ê£·¡ËÃó¼Ö¾ì¤Î·Ð±Ä
¡Ê£¸¡ËÉÔÆ°»º¤ÎÇäÇã¡¢ÄÂÂß¼Ú¡¢Ãç²ðµÚ¤Ó´ÉÍý
HP¡§https://www.livit.jregroup.ne.jp/
ÅìËÌMONO WEB SHOP (JRE MALL)¡§
https://shopping.jreast.co.jp/shop/detail/s013?utm_source=202409pressrelease&utm_medium=shoptop_link(https://shopping.jreast.co.jp/shop/detail/s013?utm_source=202409pressrelease&utm_medium=shoptop_link)
¢¨¼Ì¿¿¡¦¥¤¥é¥¹¥È¤ÏÁ´¤Æ¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹