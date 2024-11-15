ÎáÏÂ¼·Ç¯¡¡½Õ½ä¶È¡¡ÂçÁêËÐ¡¡ÀéÍÕ¾ì½ê
¡ÖÂçÁêËÐ ÀéÍÕ¾ì½ê¡×¤ò¡¢2025Ç¯4·î13Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÀéÍÕ¥Ýー¥È¥¢¥êー¥Ê¤Ë¤Æ³«ºÅÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
ÎÏ»Î¤È´Ö¶á¤Ç¿¨¤ì¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë½ä¶È¤Ç¤Ï¡¢ÁêËÐ¥Ó¥®¥Êー¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÍÍ¡¹¤ÊºÅ¤·¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿Íµ¤ÎÏ»Î¤Î¡ÈÂç¶ä°É¡É¤¬·ë¤ï¤ì¤ëÍÍ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡ÖÈ±·ë¤¤¼Â±é¡×¤Ê¤É¡¢ËÜ¾ì½ê¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤±éÌÜ¤âÉ¬¸«¤Ç¤¹¡£¶Ø¤¸¼ê¤äÄÁ¤·¤¤·è¤Þ¤ê¼ê¤ò¥³¥ß¥«¥ë¤Ë¼Â±é¤¹¤ë¡Ö½éÀÚ¡×¤Ê¤É¡¢¾Ð¤¤¤ò¤µ¤½¤¦¥·ー¥ó¤âÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£¿Íµ¤ÎÏ»Î¤Î°®¼ê²ñ¤ä¡¢°ì½ï¤Ë»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ê¤É¡¢½ä¶È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸òÎ®¤âÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
½Õ¤ÎÅþÍè¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºé¤¸Ø¤ëÎÏ»Î¤Î¾Ð´é¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡ª
¡Ú¶½¹Ô³µÍ×¡Û
Æü»þ¡§ÎáÏÂ7Ç¯4·î13Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¡¡¡¡¡³«¾ì9:00¡¡¡¡¡¡ÂÇ¤Á½Ð¤·¡Ê½ªÎ»¡Ë15:00 Í½Äê
¾ì½ê¡§ÀéÍÕ¥Ýー¥È¥¢¥êー¥Ê¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡ ¡Ê¢©260-0025 ÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»ÔÃæ±û¶èÌä²°Ä®£±－£²£°¡Ë
¼çºÅ¡§ÂçÁêËÐÀéÍÕ¾ì½ê¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¸å±ç¡§ÀéÍÕ»Ô¡¢ÀéÍÕ»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¡¢¡Ê¸øºâ¡ËÀéÍÕ»Ô¥¹¥Ýー¥Ä¶¨²ñ¡¢¡Ê¸ø¼Ò¡ËÀéÍÕ»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ¡¢
¡¡¡¡¡¡ÀéÍÕ¾¦¹©²ñµÄ½ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡ÊÀÇ¹þ¶â³Û¡Ë¡Û
¢£ºÂÀÊ·ô
¥¿¥Þ¥êSÀÊ⁻18,000±ß¡¡¡Ê£±Ì¾Ê¬¡¿ÀéÍÕ¾ì½êµÇ°ºÂÉÛÃÄÉÕ¤¡Ë
¥¿¥Þ¥êAÀÊ⁻16,500±ß¡Ê£±Ì¾Ê¬¡¿ÀéÍÕ¾ì½êµÇ°ºÂÉÛÃÄÉÕ¤¡Ë
¥Ú¥¢¥Þ¥¹ÀÊ-28,000±ß¡Ê£²Ì¾Ê¬¡¿½ä¶ÈºÂÉÛÃÄÉÕ¤¡Ë
¥¢¥êー¥Ê¥¤¥¹SÀÊ-12,000±ß¡Ê£±Ì¾Ê¬¡Ë
¼Ö¥¤¥¹ÀÊ-28,000±ß¡Ê£²Ì¾Ê¬¡¿ÉßÃÏÆâÃó¼Ö¾ìÉÕ¤¢¨ÂçÁêËÐ½ä¶È¥Á¥±¥Ã¥È»öÌ³¶É¤Ç¤Î¤ßÈÎÇä¡Ë
2³¬¥¤¥¹AÀÊ-6,500±ß¡Ê£±Ì¾Ê¬¡Ë
2³¬¥¤¥¹BÀÊ-4,500±ß¡Ê£±Ì¾Ê¬¡Ë
2³¬¥¤¥¹CÀÊ-2,500±ß¡Ê£±Ì¾Ê¬¡Ë
¢¨¥Ú¥¢¥Þ¥¹ÀÊ·ô¡¢¼Ö¥¤¥¹ÀÊ·ô¤Ï2ËçÃ±°Ì¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ç¤¹¡£
¢¨1³¬ÀÊ¤ÏÅÚÂ¸·¶Ø¤Ç¤¹¡£¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¤ò¤´»ý»²¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥¿¥Þ¥êSÀÊ¤ÎÌ¤½¢³Ø»ùÆ¸Æþ¾ì¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨1³¬ÀÊ¡Ê¥¿¥Þ¥êSÀÊ°Ê³°¡Ë¤ÏÍÄ»ù¤â´Þ¤á¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÆþ¾ì¼Ô¤ËºÂÀÊ¤¬É¬Í×¡ÊÉ¨¾å´ÑÀïÉÔ²Ä¡Ë¡£2³¬ÀÊ¤Ï4ºÐÌ¤Ëþ¤ÏÌµÎÁ¡ÊÉ¨¾å´ÑÀï²Ä¡Ë¡£¤¿¤À¤·¤ªÀÊ¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤ÏÍÎÁ¤Ç¤¹¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¢¨2³¬ÀÊ¤Î·ô¤Ç¤Ï1³¬ÀÊ¤Ë¤Ï¤´Æþ¾ì¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¤ªÅÚ»º¥»¥Ã¥È·ô
²£¹Ë¥»¥Ã¥È-6,000±ß¡ÊÆÃÀ½ÊÛÅö¡¢¤ªÃã¡¢¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¡¢ÁêËÐÅÚ»º¡Ê4¼ï¡Ë¡Ë
Âç´Ø¥»¥Ã¥È-4,000±ß¡ÊÆÃÀ½ÊÛÅö¡¢¤ªÃã¡¢¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¡¢ÁêËÐÅÚ»º¡Ê3¼ï¡Ë¡Ë
¥¹ー½÷¥»¥Ã¥È-4,000±ß¡ÊÆÃÀ½ÊÛÅö¡¢¤ªÃã¡¢¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¡¢¥Ð¥¹¥½¥ë¥È¡¦¥Ï¥ó¥É¡õ¥Í¥¤¥ë¥¯¥êー¥à³Æ1¸Ä¡Ê¿§¤ÏÁª¤Ù¤Þ¤»¤ó¡Ë¡Ë
¤ªÊÛÅö¥»¥Ã¥È-2,500±ß¡ÊÆÃÀ½ÊÛÅö¡¢¤ªÃã¡¢¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¡Ë
¢¨¾åµ¥»¥Ã¥È¤ÏÍ½ÌóÈÎÇä¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÅöÆü²ñ¾ì¤Ç¤Î¥»¥Ã¥ÈÈÎÇä¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¤ªÊÛÅö¡¦¤ªÅÚ»º¥»¥Ã¥È·ô¡¢¤ªÊÛÅö¥»¥Ã¥È·ô¤Î¤ß¤Ç¤ÎÆþ¾ì¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¡ÊÊÌÅÓºÂÀÊ·ô¤ò¤ªÇã¤¤µá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ë
¢¨ÅöÆü10:30～15:00¤Þ¤Ç²ñ¾ìÆâ°ú´¹½ê¤Ë¤Æ¤ª°ú´¹¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡»²ñ¾ì¤Ç¤Ï¾åµ¤Î¤Û¤«¤Ë¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡ª¡Ê¢¨²ñ¾ì¤Ç¤Ï¸½¶â¤Î¤ß¤Î¤ª¼è°·¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ë
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
¢£½ä¶È¡¦¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÂçÁêËÐ½ä¶È¥Á¥±¥Ã¥È»öÌ³¶É¡¡[TEL] 0570-05-3366¡¡(10:00～17:00)
¢£²ñ¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÀéÍÕ¥Ýー¥È¥¢¥êー¥Ê [TEL] 043-241-0006¡¡(9:00～19:00)
µÙ´ÛÆü¡§12/9(·î¡Ë¡¦12/29(Æü)～1/3(¶â)¡¦1/20(·î¡Ë¡¦2/10(·î¡Ë3/10(·î)
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¡Û
¢£Àè¹ÔÈÎÇä
¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥ÉÀè¹Ô¡Ê¤Ô¤¢¡Ë
¡¡2024Ç¯11·î16Æü(ÅÚ)10:00～11·î22Æü(¶â)18:00¡¡
¢£°ìÈÌÈÎÇä
¡¡2024Ç¯11·î23Æü(ÅÚ¡¦½Ë) ¡¡¡¡³Æ¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É¤Ë¤Æ
¡Ú¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É¡Û
¢£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¡ÊP¥³ー¥É¡§861-225¡Ë
¡¡¡ÒWEB¡Óhttps://w.pia.jp/t/sumo-chiba/(https://w.pia.jp/t/sumo-chiba/)
¡¡¡ÒÅ¹ÊÞ¡Ó ¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥óÅ¹Æâ¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥³¥Ôーµ¡¡×
¢£¥íー¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¡ÊL¥³ー¥É¡§34360¡Ë
¡¡¡ÒWEB¡Ó https://l-tike.com/sports/(https://l-tike.com/sports/)
¡¡¡ÒÅ¹ÊÞ¡Ó ¥íー¥½¥ó¡¢¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×Å¹Æâ¡ÖLoppi¡×
¢£e¡Ü¡Ê¥¤ー¥×¥é¥¹¡Ë
¡¡¡ÒWEB¡Ó https://eplus.jp/sumo-chiba/
¡¡¡ÒÅ¹ÊÞ¡Ó ¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥ÈÅ¹Æâ¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥³¥Ôーµ¡¡×
¢£ÂçÁêËÐ½ä¶È¥Á¥±¥Ã¥È»öÌ³¶É
¡¡¡ÒÅÅÏÃ¼õÉÕ¡Ó 0570-05-3366¡¡(¥ª¥Ú¥ìー¥¿ーÂÐ±þ10:00～17:00)
¢¨¼Ö¥¤¥¹ÀÊ¤ò¤´ÍøÍÑ¤ÎÊý¤Ï¡¢11/25(·î)°Ê¹ß¡¢ÂçÁêËÐ½ä¶È¥Á¥±¥Ã¥È»öÌ³¶É¤Ø¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÎáÏÂ¼·Ç¯ ½Õ½ä¶È¡¡ÂçÁêËÐ¡¡ÀéÍÕ¾ì½ê¡¡¸ø¼°WEB¥µ¥¤¥È¡Û
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤Ç¤â¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¿·Ãå¾ðÊó¤Ê¤É¤âÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.chiba.lme-sumo-jungyo.jp/(https://www.chiba.lme-sumo-jungyo.jp/)
¡Ú¶¨»¿Êç½¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
ÂçÁêËÐÀéÍÕ¾ì½ê¤Ç¤Ï¶¨»¿´ë¶ÈÍÍ¤òÊç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂçÁêËÐÃÏÊý½ä¶È¡×¤Ï¡¢³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÅÚÃÏÅÚÃÏ¤Î³§ÍÍ¤È¶¦¤ËÁÏ¤ê¤¢¤²¤ë¡Ö¤ªº×¤ê¡×¤È¤·¤ÆÁêËÐÊ¸²½¤ÎÉáµÚ¤È¶¦¤ËÃÏ°è¤´¤È¤Ç³Ú¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾¤Î¹¹ð¡¦¶¨»¿¤Ë¤ÏÌµ¤¤¡ÈÆÃ¿§¤¢¤ëÏª½ÐÊýË¡¡É¤ÇÃÏ°è¤Î³§ÍÍ¤Ø¤Î¥¢¥Ôー¥ë¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
ÃÏ°è¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤òÃ´¤¦°ìÍã¤È¤·¤Æ¡¢¶¨»¿¤Ë¤è¤ë¡È½ä¶È¡É¤Î¤´³èÍÑ¤ò¤´¸¡Æ¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾Ü¤·¤¤ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¡Ú¶¨»¿¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
¤Ô¤¢³ô¼°²ñ¼Ò¡¡TEL¡§052-939-5511¡¡¡ÊÃ´Åö¡§ÌîËÜ¡¦¾¾¸¶¡Ë