¥Ð¥Ã¥¯¥«¥ó¥È¥êー¤Î³×Ì¿¡§Volcom¡¢¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¤¥°¥Á¤¬Â£¤ëµæ¶Ë¤Î¥¹¥Îー¥®¥¢¡ÖBryan Iguchi Collection¡×¤òÈ¯Çä

スノーボード界の伝説的な存在として知られるブライアン・イグチ。彼の人生は、1990年代初頭の南カリフォルニアでのサーフィンとスケートボードから始まり、スノーボードの世界へと進化していきました。ブライアンは、90年代にスノーボードパークのセクションを作る先駆者となり、スノーボード文化の発展に大きく貢献しました。その後、彼はワイオミング州ジャクソンに移住し、そこで家族と共に暮らしながら、広大な自然の中でバックカントリーのパイオニアとしての活動を続けています。

VOLCOMがスタートした初期からのライダーで彼はVOLCOMの歴史の重要な一部となっています。この長年の関係を基に、VOLCOMはブライアン・イグチとのコラボレーションによる新しいスノーウェアラインを発表しました。

Guch Stretch Gore Jacket & Guch Stretch Gore Pants

VOLCOMは、GORE-TEXとのパートナーシップにより、ブライアン・イグチの経験と専門知識を活かした最新のスノーウェアコレクションを発表。このコレクションには、Guch Stretch Gore JacketとGuch Stretch Gore Pantsが含まれており、ブライアンの豊富な経験とVOLCOMの革新的なデザイン、GORE-TEXの先端技術が融合しています。

ジャケットとパンツは、GORE-TEX 3レイヤーのストレッチ素材を使用し、軽量で動きやすく、優れた防水性と透湿性を実現しています。バックカントリーでの長時間の使用にも適した機能性と快適さを備えており、あらゆる天候条件下でも快適なライディングを可能にします。

南カリフォルニアでのイグチの若き日々から、現在のワイオミングでの生活まで、彼の多様な経験を取り入れた革新的な製品として、スノーボーダーたちに新たな冒険の機会を提供し、強い味方になってくれるでしょう。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=qdhvfKRIhq0 ]

Volcom Stone Presents - A Step in the Right Direction - Starring Bryan Iguchi

