¡Ú¥¦¥§¥Ã¥¸¥¦¥Ã¥É¡Ûµ¨Àá¤òºÌ¤ë³Ú¤·¤¤¿©´ï¤ä¥ªー¥Ê¥á¥ó¥È¤ò¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÉ÷Êª»í¡Ø¤¯¤ë¤ß³ä¤ê¿Í·Á¡Ê¥Ê¥Ã¥Ä¥¯¥é¥Ã¥«ー¡Ë¡Ù¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤òÅ¸³«¡£ÈóÇäÉÊ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¼Â»ÜÃæ¡£

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Christmas gifts for you|WEDGWOOD¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢(https://www.wedgwood.jp/contents/christmas-gifts-for-you)
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A CHRISTMAS TRADITION SINCE 1759
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