£³ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¤ï¤Ã¤Á¤å¤¢¤Í¡©¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¡ÖÍèÀ´¤ê¤ó¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿V¥Ý¥¤¥ó¥È¥«ー¥É¤¬ÅÐ¾ì¡ª11·î26Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êÈ¯¹Ô³«»Ï¡ª
¡ÖÍèÀ´¤ê¤ó V¥Ý¥¤¥ó¥È¥«ー¥É¡×¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://fantasulife.com/blogs/news/kurusurin2411
£³ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¤ï¤Ã¤Á¤å¤¢¤Í¡©¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¡ÖÍèÀ´¤ê¤ó¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿V¥Ý¥¤¥ó¥È¥«ー¥É¤¬ÅÐ¾ì¡ª11·î26Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êÈ¯¹Ô³«»Ï¡ª
¡¡¥«¥ë¥Á¥å¥¢¡¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢Life style¤Ë¡È³Ú¤·¤µ¡É¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖFAN+Life¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥é¥¤¥Õ¡Ë¡×¤Ë¤Æ¡¢£³ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¤ï¤Ã¤Á¤å¤¢¤Í¡©¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¡ÖÍèÀ´¤ê¤ó¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿V¥Ý¥¤¥ó¥È¥«ー¥É¤ÎÈ¯¹Ô¤¬·èÄê¡ª3rd¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿·ôÌÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£FAN+Life¤Ç¤ÏËÜÆü11·î15Æü¡Ê¶â¡Ë12:00¤è¤ê¡¢V¥Ý¥¤¥ó¥È¥«ー¥É¤ÎÈ¯¹Ô¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Á´¹ñ¤ÎTSUTAYA¤È°°²°½ñÅ¹¤Ç¤â¡¢11·î26Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êV¥Ý¥¤¥ó¥È¥«ー¥É¤ÎÈ¯¹Ô¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÍèÀ´¤ê¤ó V¥Ý¥¤¥ó¥È¥«ー¥É¡¡¾ÜºÙ
V¥Ý¥¤¥ó¥È¥«ー¥É¤Î·ôÌÌ¤Ï¥â¥Ð¥¤¥ëV¥«ー¥É¡Ê¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¡Ë¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥óÉ½¼¨¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¢ö
¢£¿½¹þÊýË¡
¥Í¥Ã¥ÈÍ½Ìó¼õÉÕ³«»ÏÆü¡§2024Ç¯11·î15Æü¡Ê¶â¡Ë12:00～
È¯¹Ô³«»ÏÆü¡§2024Ç¯11·î26Æü¡Ê²Ð¡Ë～
¿½¹þ¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é¡¡https://fantasulife.com/blogs/news/kurusurin2411
¡¦¥«ー¥ÉÈ¯¹Ô¼ê¿ôÎÁ¡§600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢È¯¹Ô½ªÎ»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨TSUTAYA¥ì¥ó¥¿¥ëÍøÍÑÅÐÏ¿¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢ÊÌÅÓ¡¢ÅÐÏ¿ÎÁ¤¬¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Í¥Ã¥ÈÃíÊ¸¼õÉÕ¤ÏÊÌÅÓÇÛÁ÷¼ê¿ôÎÁ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥â¥Ð¥¤¥ëV¥«ー¥É¡Ê¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¡Ë¥Ç¥¶¥¤¥óÉ½¼¨ÂÐ±þ
É½¼¨ÊýË¡¤Ï¤³¤Á¤é¤Î¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£ https://fantasulife.com/mobat/
¢¨¡ÖV¥Ý¥¤¥ó¥È¥«ー¥É ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤ÎÉ½¼¨¤Ï¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¡¦½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
(C) Bandai Namco Music Live Inc.
¢¨¾¦ÉÊÅù²èÁü»ÈÍÑ¤ÎºÝ¤Ï¥³¥Ôー¥é¥¤¥È¤òÌÀµ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Î°Ù»ÅÍÍ¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍèÀ´¤ê¤ó¡¡´ØÏ¢¾ðÊó
¡ÚÄÌ¾ïÈ×A¡Û
TV¥¢¥Ë¥á¡ØÎò»Ë¤Ë»Ä¤ë°½÷¤Ë¤Ê¤ë¤¾¡Ù¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ
ÍèÀ´¤ê¤ó 3rd¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤ï¤Ã¤Á¤å¤¢¤Í¡©¡×
2024Ç¯11·î27Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
¥«¥ë¥Á¥å¥¢¡¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡¡IP¥×¥í¥À¥¯¥È»ö¶ÈËÜÉô¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¥«¥ë¥Á¥å¥¢¡¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼ÒIP¥×¥í¥À¥¯¥È»ö¶ÈËÜÉô¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¤ä¥Õ¥¡¥ó¥·ー¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¥°¥Ã¥º¤Î´ë²è¡¦À©ºî¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥Ã¥º¤Ï¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯OEMÅù¤ÎÀ½Â¤¼õÂ÷¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿CCCMKHD¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ëV¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Ãù¤Þ¤ëV¥Ý¥¤¥ó¥È¥«ー¥É¤Î·ôÌÌ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò»Ü¤·¤¿V¥Ý¥¤¥ó¥È¥«ー¥É ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÈ¯¹Ô¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Life style¤Ë¡È³Ú¤·¤µ¡É¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖFAN+Life¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥é¥¤¥Õ¡Ë¡×¤â±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÇÛ¤·¤¿V¥Ý¥¤¥ó¥È¥«ー¥É¤Î´ë²è¡¦È¯¹Ô¤ä¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹¥¤¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÀ¤³¦´¶¤¬¹¤¬¤ë¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö³Ú¤·¤µ¡×¤¬¹¤¬¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://ceg.co.jp/business/merchandise/