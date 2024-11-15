CES2025 ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤«¤é7¼Ò¤¬¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥¢¥ïー¥É¼õ¾Þ¡ª ¥Ù¥¹¥È¥ª¥Ö¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò1¼Ò¤¬¼õ¾Þ¡ª

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¼õ¾ÞÉôÌç¡§Accessibility & AgeTech
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³ô¼°²ñ¼Ò FingerVision(https://www.fingervision.jp/)
¼õ¾ÞÉôÌç¡§Robotics
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³ô¼°²ñ¼ÒKailas Robotics(https://kailasrobotics.com/)
¼õ¾ÞÉôÌç¡§Robotics
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³ô¼°²ñ¼Ò¥â¥Î¥°¥µ(https://corp.monoxer.com/)
¼õ¾ÞÉôÌç¡§Mobile Devices & Accessories
¥×¥í¥À¥¯¥È³µÍ×¡§Monoxer Junior¤Ï¡¢½¢³ØÁ°¸å¤Î³Ø½¬¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿²ÈÄíÍÑ³Ø½¬¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£¤Ò¤é¤¬¤Ê¡¦¥«¥¿¥«¥Ê¡¦´Á»ú¤Ê¤É¤Î³Ø½¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤ª»ÒÍÍ¤Î¥ì¥Ù¥ë¡¦µ²±¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ½ÐÂê·Á¼°¤¬ÊÑ²½¤·¡¢ºÇÅ¬¤ÊÆñ°×ÅÙ¤ÎÌäÂê¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£³Ø½¬ÆâÍÆ¤Ï¥¢¥×¥ê¾å¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¡¢¾®³Ø¹»½¢³Ø½àÈ÷¤ò²ÈÄí¤Ç¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤ª»ÒÍÍ¤¬¤¢¤é¤æ¤ëÃÎ¼±¤ò³Î¼Â¤Ë¡¢¤«¤ÄºÇ¾®¸Â¤ÎÉé²Ù¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
Qolo³ô¼°²ñ¼Ò(https://qolo.jp/)
¼õ¾ÞÉôÌç¡§Digital Health
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¼õ¾ÞÉôÌç¡§Artificial Intelligence
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¼õ¾ÞÉôÌç¡§Industrial Equipment & Machinery
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