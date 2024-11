―¤¹¤ß¤Ã¥³¤¿¤Á¤¬Àã¸«¤À¤¤¤Õ¤¯¤Ë¤Ê¤ê¤­¤ë»Ñ¤¬²Ä°¦¤¤¡ª ―¡¡¡ÖÀã¸«¤À¤¤¤Õ¤¯¡ß¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥ºÈ¯Çä¡ª

サンエックス株式会社

サンエックス株式会社(本社:東京都千代田区)は、株式会社ロッテ(本社:東京都新宿区)の「雪見だいふく」と人気キャラクター「すみっコぐらし」のスペシャルコラボグッズが11月23日(土)より、ロフトとサンエックスネットショップ限定で発売することをお知らせします。

すみっコたちがこたつでまったり雪見だいふくをたべたり、もちもちの雪見だいふくになりきってみたり、かわいくておいしそうなアイテムがたくさん登場します。

また、11月11日(月)より全国の一部スーパーマーケットの店頭にて雪見だいふくを購入すると、オリジナルA5ノートが手に入るプレゼントキャンペーンも順次スタートしています。A5ノートを手に入れた人だけが遊べるコラボ限定ARフォトフレームも用意していますので、ぜひ手に入れてみてください。

■発売概要

●ロフト

発売日:2024年11月23日(土)

ロフト展開店舗はこちら▽

https://www.loft.co.jp/pages/241123yukimidaihukusumikkogurashishop/

※一部お取り扱いのない店舗がございます。

※品切れの場合もございます。予めご了承ください。

※一部店舗では発売日がずれる場合がございますのでご了承ください。

※ロフトへのお問い合わせ先は各店の代表番号よりお問い合わせください。

各店舗の詳細はこちら▽

http://www.loft.co.jp/shop_list/

●サンエックスネットショップ

発売日時:2024年11月25日(月)10時

サンエックスネットショップはこちら▽

https://shop.san-x.co.jp/

<商品ラインナップ> ※税込み価格表示です。

<コラボ限定オリジナルA5ノートプレゼントキャンペーン>

11月11日(月)より雪見だいふく小物2個またはマルチ1個を購入した方を対象に「雪見だいふく×すみっコぐらし」コラボ限定オリジナルA5ノートがその場でもらえるキャンペーンを実施しています。

ノートのデザインは全2種類で、裏表紙には「めいろ」や「ちがいさがし」で遊べたり、ノート中面には「ぬりえ」や、「雪見だいふくの楽しみ方」が見られたりするなどお楽しみコンテンツが盛りだくさんなノートです。

今回使用しているすみっコぐらしのイラストは、「ロッテ雪見だいふく×すみっコぐらしコラボ」の描きおろしデザイン!すみっコたちが雪見だいふくを食べている特別なデザインをお見逃しなく☆

また、A5ノートをゲットした人だけが遊べるコラボ限定ARフォトフレームも実施中です。ノート中面の「雪見だいふくの楽しみ方」内の二次元コードから遊べます。

※景品はなくなり次第終了となります。

※店舗により対象商品、景品の取り扱いがない場合もございます。

■キャンペーン概要

景品展開日:2024年11月11日(月)~ ※なくなり次第終了となります。

景品展開場所:全国の一部スーパーマーケット

※店舗により対象商品、景品の取り扱いがない場合もございます。

対象商品:ロッテ雪見だいふく小物2個またはマルチ1個

種類:雪見だいふく×すみっコぐらし オリジナルA5ノート(全2種)

ARフォトフレームご利用可能期間:

2024年11月11日(月)0:00~2024年12月13日(金)23:59まで

[本景品に関するお問い合わせ先]

雪見だいふく×すみっコぐらし オリジナルA5ノートプレゼント企画 事務局

0120-431-080

お問い合わせ期間:2024年12月27日(金)まで

お問い合わせ時間:10時~17時 ※土・日・祝日を除く

■すみっコぐらしとは

2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリーが幅広い層の人気を集めています。

電車に乗ればすみっコの席から埋まり、カフェに行ってもできるだけすみっコの席を確保したい…。日本人の多くが持っているそんな思いを「すみっコ」たちが体現しています。

▷もっと詳しく見るhttps://www.san-x.co.jp/sumikko/profile/

●すみっコぐらしの最新情報はSNSをチェック!

グッズやイベント情報を随時更新中!

▼すみっコぐらし通信(San-X ネット)

https://www.san-x.co.jp/sumikko/

▼すみっコぐらし公式X

https://twitter.com/sumikko_335

■サンエックスについて(https://www.san-x.co.jp/company/)

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100%オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。

見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。

(C)LOTTE (C)2024 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.