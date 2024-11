株式会社東京ニュース通信社[画像1: https://prtimes.jp/i/6568/2880/resize/d6568-2880-cdb1ce03f3572d004852-0.jpg ]ミュージカル『刀剣乱舞』の大般若長光役をはじめ、数々の舞台やドラマで目覚ましい活躍ぶりを見せている若手俳優・京典和玖。現在上演中のミュージカル『刀剣乱舞』祝玖寿 乱舞音曲祭では全国各地を飛び回り、ますます注目度をあげている彼の待望の1st写真集が発売決定!ロケ地は、本人が「一度行ってみたい」と熱望していた北海道の美瑛・旭川・富良野エリア。色とりどりの花が咲く「四季彩の丘」や、ダイナミックな景色が広がる「望岳台」をはじめとした北海道らしい美しい景色で撮影したカットに加えて、湖でSUPやテントサウナを堪能したり、まっすぐに続く道でドライブをしたり、牧場で動物とふれあったり、古着屋で買い物をしたり…と、京典が実際に好きなこと・ものを体験して心から楽しんでいる“素”の表情を余すところなく収めている。[画像2: https://prtimes.jp/i/6568/2880/resize/d6568-2880-1583e3c430c137399a4e-0.jpg ]また、ロケの道中では、自身でも私物のフィルムカメラで北海道の景色や思い出を撮影。彼が見つめた風景も共に楽しみながら、まるで一緒に旅をしているような感覚を味わうことができる写真集となっている。タイトルとなる「FINDER」は、京典がのぞいた“カメラのファインダー”に加えて、ファインダー=“発見者”という意味もあり、この写真集を手に取った人に京典和玖という俳優の魅力の“発見者”になってほしいという思いも込められている。[画像3: https://prtimes.jp/i/6568/2880/resize/d6568-2880-0201e28e6835f553acd8-0.jpg ]今、まさに俳優として大きく花開こうとしている京典和玖。彼の柔らかくまっすぐな等身大の姿が満載の本書を通して、目を離すことができない魅力を発見してほしい。【京典和玖コメント】あがってきた写真を見させていただいた時、今までいろいろな雑誌や媒体で写真を撮ってもらってきた中で、自分でも見た事がない顔をしているなと思いました。全ページを通して、笑顔やさまざまな表情をすごく自然に撮っていただいています。ロケで行った場所はどこも印象的ですが、古着屋さんに行けたことがいい思い出になりました。撮影内容には僕の好きな要素をいろいろと詰め込んでいただいていて、普段実際に使っているフィルムカメラやトートバック、パーカーなどの私物もたくさん写真の中に写っています。そのくらいラフで、休日に旅行先でフラッと古着屋に寄ったような感覚がすごく楽しかった。「FINDER」というタイトルの通り、この写真集を見た方に僕の発見者になってもらえたらうれしいです。【京典和玖プロフィール】2000年7月31日生まれ、山口県出身。2015年に「Be the next FOR☆STARオーディション」にて、準グランプリを受賞し、2017年中京テレビスペシャルドラマ「マザーズ2017」で俳優デビュー。2021年にABEMAで放送された恋愛リアリティショー「恋愛ドラマな恋がしたい~KISS or kiss~」で大きな注目を集める。ミュージカル『刀剣乱舞』の大般若長光役をはじめ、舞台でも活躍中。そのほか近年の主な出演作に、ドラマ「チェイサーゲーム」「闇金ウシジマくん外伝 闇金サイハラさん」(ともに2022年)、「マッシュル-MASHLE-」THE STAGE(2023年)、明治モダン歌劇「恋花幕明録~前日譚~」(2024年)など。2025年1月24日(金)からは、朗読劇「三毛猫ホームズ」に出演。「京典和玖 2025 カレンダーブック」発売中。発売記念イベント開催予定!詳細は決定次第TOKYO NEWS magazine&mook(https://zasshi.tv/)でお知らせします。メイキングDVD付きAmazon限定表紙版、発売決定!対象店舗にて通常版とは表紙絵柄が異なり、さらに!メイキングDVDが綴込付録として付いた「京典和玖写真集メイキングDVD付きAmazon限定表紙版(仮)」の発売が決定しました!下記対象店舗でしか入手できないメイキングDVD付きの限定表紙版となります!数量限定となりますので、ご注文はお早めに!商品名:京典和玖写真集メイキングDVD付きAmazon限定表紙版(仮)価 格:5,700円 本体5,182円(税10%)※通常版と販売価格が異なります。ご注意ください。※表紙カバー絵柄と綴込付録DVD以外は通常版と同じ内容となります。【対象店舗】AmazonAmazonでのご購入については下記HPをご覧ください。https://www.amazon.co.jp/<注意事項>※11月15日現在※限定表紙版の販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。ご了承ください。※限定表紙版と京典和玖写真集(仮)がございます。お買い求めの際はご注意ください。※限定表紙版と京典和玖写真集(仮)は表紙カバー絵柄と綴込付録DVDの有無以外は同じ内容となります。※予約開始日時は店舗によって異なる場合がございます。詳しくは各社HP等にてご確認ください。購入者特典、決定!■セブンネットショッピング【特典内容】・京典和玖直筆サイン入り写真集&プリントメッセージ入りハーフサイズフォトカード<2024年11月15日(金)17:00~2025年1月10日(金)23:59>までにご購入のお客様に直筆サイン入りの写真集&ハーフサイズフォトカードをお届け! ※対象期間内でも上限に達し次第、終了となります。 ※販売期間終了後、再度販売を行う可能性がございます。 ※直筆サイン入り商品のお渡しは発売日以降となる可能性がございます。※上記販売期間以降、同絵柄のプリントメッセージ入りハーフサイズフォトカード付き販売を行う可能性がございます。セブンネットショッピングでの直筆サイン入り商品ご購入については下記HPをご覧ください。https://7net.omni7.jp/detail/1107560554■ローソンエンタテインメント(※WEBのみ)【特典内容】・京典和玖クリアカード1枚ローソンエンタテインメント(※WEBのみ)でのご購入については下記HPをご覧ください。https://www.hmv.co.jp/product/detail/15462193<注意事項>※11月15日現在※特典付きの販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。※予約開始日時は店舗によって異なる場合があります。詳しくは各社HP等にてご確認ください。※特典付き販売店は、追加になる場合があります。※在庫状況は各店舗によって異なります。詳細は各店舗にてご確認ください。【商品情報】「京典和玖 1st写真集 FINDER(仮)」●発売日:2025年1月10日(金)※一部、発売日が異なる地域がございます●定価:3,500円●発売元:東京ニュース通信社全国の書店・ネット書店にてご予約いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook<https://zasshi.tv/>をご確認ください。【関連サイト】■東京ニュース通信社が発行する雑誌・書籍・写真集・カレンダーなど各商品の総合情報サイトTOKYO NEWS magazine&mook<https://zasshi.tv/>■「月刊TVガイド」公式X@GEKKAN_TVGUIDE<https://x.com/GEKKAN_TVGUIDE>■「月刊TVガイド」公式インスタグラム@gekkan_tvguide<https://www.instagram.com/gekkan_tvguide/>