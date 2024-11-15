Soup Stock Tokyo¿·É´¹çµÖ¥ªー¥ÑÅ¹¤¬2024Ç¯12·î16Æü¤Ë¥ªー¥×¥ó
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹ー¥×¥¹¥È¥Ã¥¯¥Èー¥¥çー¡ÊËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡¢¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹©Æ£Ë¨¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯12·î16Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¡ÖSoup Stock Tokyo¿·É´¹çµÖ¥ªー¥ÑÅ¹¡×¤ò¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
¼ê·Ú¤Ê¥é¥ó¥Á¤Ë¡¢¤ªÇã¤¤Êª¤Î¹ç´Ö¤Ë¡¢µ¢ÂðÁ°¤Î¤ª¿©»ö¤Ë¡£¤ªµÒ¤µ¤Þ¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ¸³è¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¿´¤Þ¤Ç²¹¤«¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢¡ÖÉ´¡¢¹ç¤¦¡¡³¹¤Î¤È¤â¤·¤Ó¡×
É´¹ç¥öµÖ¡Ê¿·É´¹ç¥öµÖ¡Ë¤È¤¤¤¦ÃÏÌ¾¤ÎÍ³Íè¡¢¤½¤ì¤ÏÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡ÖÉ´¹ç¤¬¤¿¤¯¤µ¤óºé¤¯µÖ¡×¤À¤Ã¤¿¤³¤È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢³«È¯¤ÎºÝ¤ËÉ´¿Í¶á¤¤ÃÏ¼ç¤¬½¸¤Þ¤ê¶¨ÎÏ¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡ÖÉ´¹ç¤¦¡×µÖ¤Î°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤¯¤µ¤ó¡¢¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤â»ý¤Ä¡ÖÉ´¡×¤È¤¤¤¦»ú¤ËÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢É´¤ÎÌ£¤ä¿Í¡¢ÁÛ¤¤¡¢¾Ð´é¤Ë½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¾ì½ê¡¢¿Í¡¹¤Î¿´¤ò²¹¤á¤ë¡Ö³¹¤Î¤È¤â¤·¤Ó¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ð¥¹¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¤òÌÀ¤ë¤¯¾È¤é¤¹¡ÖÉ´¤ÎÉÛ¤Î¤È¤â¤·¤Ó¾ÈÌÀ¡×¡¢¡ÖËãÀ¸¡×¡Ö³ÁÀ¸¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÀÁÇºà¤Î¥»¥ì¥¯¥È¡¢¡ÖËüÊ¡»û¡×¤«¤éÃåÁÛ¤·¤¿¤Õ¤Ã¤¯¤é½À¤é¤«¤¤¡Ö¤Þ¤ó¤×¤¯¥½¥Õ¥¡¡×¤Ê¤É¡¢¿·É´¹çµÖ¤Î³¹¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤éºî¤ê¾å¤²¤¿Å¹ÊÞ¤Ç¤¹¡£
¡ÊÀß·×¡¡knof / µÆÅè¤«¤ª¤ê¡Ü±Êß·°ìµ±¡Ë
¿·É´¹çµÖ¥ªー¥ÑÅ¹¥ªー¥×¥ó¤ËÈ¼¤¤Å¹Ä¹¤«¤é¤Î¤´°§»¢
¿·É´¹ç¥öµÖ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£Soup Stock Tokyo¤Ç¤¹¡£¡¡
³¹¤Î·öÁû¤ò¾¯¤·Î¥¤ì¤Æ¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È¼«Ê¬¤é¤·¤¯¡£ ¤½¤ó¤Ê¡Ö¤·¤ó¤æ¤ê¡×¤Ë¥ªー¥×¥ó¤Ç¤¤Þ¤¹¤³¤È¡¢¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¥¹ー¥×²°¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¡ÖÀ¤¤ÎÃæ²¹¤á²°¤µ¤ó¡×¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Æü¡¹¤ÎÈè¤ì¤ò¤Û¤Ã¤ÈÌþ¤¹¾ì½ê¡£ Âà¶þ¤ÊÆü¾ï¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¾ì½ê¡£ ¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Î°Â¿´¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ ¤½¤ó¤Ê¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î²¹¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¾ì½ê¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬»ä¤¿¤Á¤Î»Å»ö¤Ç¤¹¡£
²¿»ö¤â¸úÎ¨ÎÉ¤¯¡¢¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ëÄÌ¤ê¡¢¤¬Àµ¤·¤¯¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤ÊÀ¤¤ÎÃæ¡£
¤Ç¤â»ä¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿À¤¤ÎÃæ¤Î²¹¤á¤«¤¿¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ ²ó¤êÆ»¤Ç¤â¤¤¤¤¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤Ç¤â¤¤¤¤¡£
¤³¤³¤Ë¤Ï¡¢½¸¤Ã¤¿Ãç´Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¹Í¤¨¤ë¡¢É´¿ÍÉ´ÍÍ¤Î²¹¤á¤«¤¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤·¤ó¤æ¤ê¡×¤Î³¹¤Ë¤â¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¿´¡×¤Ë¤â²¹¤«¤ÊÅô¤ê¤ò¡£
»ä¤¿¤Á¤¬³¹¤ò¡¢Ã¯¤«¤ò²¹¤á¤ëÅô¤ê¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢³§¤µ¤Þ¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¿·É´¹çµÖ¥ªー¥ÑÅ¹ Å¹Ä¹
Å¹ÊÞ³µÍ×
Soup Stock Tokyo ¿·É´¹çµÖ¥ªー¥ÑÅ¹
½»½ê¡§¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»ÔËãÀ¸¶è¾åËãÀ¸1-1-1¡¡¿·É´¹çµÖ¥ªー¥Ñ¡¡B1F
¥ªー¥×¥óÆü¡§2024Ç¯12·î16Æü¡Ê·î¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§10¡§00～21¡§00
µÙ¶ÈÆü¡§¿·É´¹çµÖ¥ªー¥ÑµÙ´ÛÆü¤Ë½à¤º¤ë
ÀÊ¿ô¡§28ÀÊ
¥µー¥Ó¥¹¡§Å¹Æâ°û¿©¡¢¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¡¢¥Ç¥ê¥Ð¥êー¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥ªー¥Àー
ÀßÈ÷¡§´°Á´¶Ø±ì¡¢ÅÅ¸»ÀÊ¤¢¤ê
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹ー¥×¥¹¥È¥Ã¥¯¥Èー¥¥çー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¼óÅÔ·÷¤òÃæ¿´¤ËÁ´¹ñÌó60Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¿©¤Ù¤ë¥¹ー¥×¤ÎÀìÌçÅ¹¡ÖSoup Stock Tokyo¡×¡¢ÎäÅà¥¹ー¥×¤ÎÀìÌçÅ¹¡Ö²È¤Ç¿©¤Ù¤ë¥¹ー¥×¥¹¥È¥Ã¥¯¥Èー¥¥çー¡×¤äÂç¿Í¤â»Ò¤É¤â¤â¤ï¤¯¤ï¤¯¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ß¥êー¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö100 ËÜ¤Î¥¹¥×ー¥ó¡×¤Ê¤É¡¢¸ÄÀ¤ÈÀ¿¼Â¤µ¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¿©¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤òÊ£¿ô·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ë¶ÈÍýÇ°¤Ç¤¢¤ë¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤ÎÂÎ²¹¤ò¤¢¤²¤ë¡×¤ò¼´¤Ë»ö¶È±¿±Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¡ÖSoup for all!¡×¤Î¹Í¤¨¤Î¤â¤È¡¢¿©¤Î¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥êー¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦²ñ¼ÒÌ¾ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¹ー¥×¥¹¥È¥Ã¥¯¥Èー¥¥çー
¡¦ÂåÉ½¼Ô ¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¹©Æ£Ë¨
¡¦½êºßÃÏ ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶èÃæÌÜ¹õ1-10-23 ¥·¥Æ¥£¥Ûー¥à¥ºÃæÌÜ¹õ203
¡¦¸ø¼°HP¡§ https://www.soup-stock-tokyo.co.jp/