Skyland VenturesÅê»ñÀè¤ÎOla¡¢Gate.io¤Ë¥Èー¥¯¥ó¾å¾ì·èÄê

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¡¦Website: https://olavm.org/(https://olavm.org/)
¡¦Github: http://github.com/Sin7Y(http://github.com/Sin7Y)
¡¦Twitter: https://twitter.com/ola_zkzkvm(https://twitter.com/ola_zkzkvm)
¡¦Discord: https://discord.gg/FxvXPKEJ37(https://discord.gg/FxvXPKEJ37)
¡¦Telegram: https://t.me/sin7y_labs(https://t.me/sin7y_labs)
¡¦YouTube: https://www.youtube.com/@Ola_Sin7y(https://www.youtube.com/@Ola_Sin7y)
¡¦HackMD: https://hackmd.io/@sin7y(https://hackmd.io/@sin7y)
¡¦Medium: https://medium.com/@ola_zkzkvm(https://medium.com/@ola_zkzkvm)
¡¦LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/olavm-technology-ltd(https://www.linkedin.com/company/olavm-technology-ltd)
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Yonkuro, Head of Crypto Investments, Skyland Ventures
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