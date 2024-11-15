¡Ömiwa 15th SPECIAL ARTIST BOOK¡×2025Ç¯2·î14ÆüÈ¯Çä·èÄê¡ª Í½Ìó¤â¥¹¥¿ー¥È¡ª

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CONTENTS
¡¦PHOTO SHOOTING
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¡¦LONG INTERVIEW
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¡¦ABOUT 10 SONGS
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¡¦MY GEAR
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¡¦MY VOICE
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¡¦TALK SESSION
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¡¦SPECIAL MESSAGE
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¡¦miwa TRIP
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¡¦¡ÖDelight¡×GUITAR SCORE
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E-mail: pr@rittor-music.co.jp
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