¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È 2024Ç¯¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー¡× ¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¡ª
¥Ñ¥½¥³¥ó¡¦¥¹¥Þ¥Û¼þÊÕµ¡´ï¥áー¥«ー ¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§²¬»³»ÔËÌ¶èÅÄÄ®1-10-1¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ »³ÅÄÏÂÈÏ)¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ø¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡Ù ¤Ç¤Ï 11/15¡Ê¶â¡Ë¤Î10»þ¤è¤ê¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー¡×¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯¤Î¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー¡×¤Ï¡¢¤ªÆÀ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥ÇーSALE¡¢ÀèÃå400¸Ä¸ÂÄê¤Î¤ª³Ú¤·¤ßÊ¡ÂÞ¡¢¤ªÆÀ¤Ê¥¯ー¥Ý¥ó¤¬¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¥ëー¥ì¥Ã¥È¡¢´ü´ÖÃæ¥Ý¥¤¥ó¥ÈUP¡¢¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥ÈSALE¡¢SNS¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤ë´Ý±ÊÀ½²ÛÍÍ¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ê¤É¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀ¹¤êÂô»³¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Ä¤â¡Ø¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡Ù ¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¥æー¥¶ーÍÍ¤Ë¤ÏÅö¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÉáÃÊ¤è¤ê¹¹¤Ë¤ªÆÀ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ø¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡Ù ¤ò½é¤á¤Æ¤´ÍøÍÑ¤µ¤ì¤ëÊý¤â¡¢¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¤ªÆÀ¤ÊÂÎ¸³¤ò¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡ã2024Ç¯¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー¡×¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ï¤³¤Á¤é¡ä
¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¡§https://direct.sanwa.co.jp/contents/campaign/blackfriday/
³«ºÅ´ü´Ö¡§2024Ç¯11·î15Æü¡Ê¶â¡Ë10:00 ¤«¤é 2024Ç¯11·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë 01:59 ¤Þ¤Ç
¡ÚÌÜ¶Ì¥¤¥Ù¥ó¥È¡ª¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥ÇーSALE¡Û
¥Þ¥¦¥¹¤ä¥Ç¥¹¥¯¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¢¤Î¾¦ÉÊ¤â¡ª¡©ÅöÅ¹¤Î¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤«¤é¸·Áª¤·¤¿Ìó600¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤ªÇã¤¤ÆÀ¤Ê²Á³Ê¤Ç¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÎÃæ¤«¤éµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾¦ÉÊ¤ò¸«¤Ä¤±¤ì¤Ð¡¢¤ªÇã¤¤Êª¤¬°ìÁØ³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡¢¤ªÆÀ¤Ê¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ú¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ª³Ú¤·¤ßÊ¡ÂÞ¡Û
400¸Ä¸ÂÄê¡ª¤È¤Ã¤Æ¤â¤ªÆÀ¤Ê¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥ÇーÊ¡ÂÞ¡×¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¡¢ÅÅ¸»¥¿¥Ã¥×¡¢¥¹¥Ôー¥«ー¥Õ¥©¥ó¡¢LED¥»¥ó¥µー¥é¥¤¥È¤Ê¤É¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤¿¤¯¤µ¤óµÍ¤Þ¤Ã¤¿Ê¡ÂÞ¤ò¡¢¤Ê¤ó¤È¶Ã¤¤Î5,000±ß¤Ç¤´Äó¶¡¡ª¤ªÍ§Ã£¤ä¤´²ÈÂ²¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡ª
¡Ú±¿»î¤·¡ª¥ëー¥ì¥Ã¥È¥¯ー¥Ý¥ó¡Û
²¿¡óOFF¥¯ー¥Ý¥ó¤¬½Ð¤ë¤«¤Ï±¿»î¤·¡ª¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¤Ë»È¤¨¤ë¡¢¤ª¥È¥¯¤Ê¥¯ー¥Ý¥ó¤¬¥é¥ó¥À¥à¤ÇÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡ªËèÆü¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ªÆÀ¤Ë¤ªÇã¤¤Êª¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡Ú¤É¤É¤ó¤È¤ªÃÍ²¼¤²¡¢¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥ÈSALE¡Û
·¡¤ê½Ð¤·¤â¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥»ー¥ë¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ª
¤ªÇã¤¤ÆÀ¤Ê¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥ÈÉÊ¤ò¤µ¤é¤Ë¤ªµá¤á¤ä¤¹¤¯¡¢ºÇÂç50¡óOFF¤ÎÄ¶¤ªÆÀ¤Ê¥»ー¥ë¤Ç¤¹¡ª¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª¡ª
¡Ú¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡ß´Ý±ÊÀ½²ÛÍÍ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Û
11·î15Æü¡Ê¶â¡Ë12¡§00¤è¤ê¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥ÇーÆÃÊÌ´ë²è¡ª¡ÖÇò¤¯¤Þ¡×¤ä¡Ö¤¢¤¤¤¹¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¡×¤Ê¤É¤Ç¿Íµ¤¤Î¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¥áー¥«ー¡¢´Ý±ÊÀ½²Û³ô¼°²ñ¼ÒÍÍ¤È¤ÎX(µìTwitter)¥³¥é¥Ü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬³«ºÅ·èÄê¡ª
¡ã»²²ÃÊýË¡¡ä
1.Î¾¼Ò¤ÎX¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥íー
¡¡¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È ¡§https://x.com/sanwadirect¡¡ ´Ý±ÊÀ½²Û ¡§https://x.com/marunagaseika
2.³ºÅö¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥óÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¡ÊRT¡Ë
3.Íß¤·¤¤¥¿¥Ã¥×¤Î¥«¥éー¤ò¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤È¡¢ÅöÁª³ÎÎ¨¥¢¥Ã¥×¡ª
¡ã¾ÞÉÊ¡ä
´Ý±ÊÀ½²Û¤Î½©Åß¸ÂÄê¤Î¤Ï¤Ê¤Ã¤Ôー¥«¥é¥á¥ë¥×¥ê¥ó¤ò´Þ¤à¡Ö¿Íµ¤¥¢¥¤¥¹µÍ¤á¹ç¤ï¤»¡×¤È¡¢
¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Î¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¡ÖUSB¥Ýー¥ÈÉÕ¤ÅÅ¸»¥¿¥Ã¥×¡×¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ£µÌ¾ÍÍ¤ËÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡ª
¢§¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È USB¥Ýー¥ÈÉÕ¤ÅÅ¸»¥¿¥Ã¥×
http://direct.sanwa.co.jp/ItemAttr/700-TAP043
¢§´Ý±ÊÀ½²Û ¤Ï¤Ê¤Ã¤Ôー
https://www.marunaga.com/product/sozai/
¢§´Ý±ÊÀ½²Û Çò¤¯¤Þ
https://www.marunaga.com/product/shirokuma/
¢§´Ý±ÊÀ½²Û ¤¢¤¤¤¹¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦ËÌ³¤Æ»¤¢¤º¤
https://www.marunaga.com/product/iceman/
¢¨¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È(@sanwadirect)¤ÎX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª
¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È X¡ÊµìTwitter¡Ëhttps://twitter.com/sanwadirect
¡ÚInstagram¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Û
Íß¤·¤¤¥«¥éー¤ò¥³¥á¥ó¥È¤·¤ÆÅöÁª³ÎÎ¨¥¢¥Ã¥×¡ª¡ª
¥Õ¥©¥íー¤È¤¤¤¤¤Í¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤ëInstagram¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ã»²²ÃÊýË¡¡ä
1.¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Î¸ø¼°Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥íー(https://www.instagram.com/sanwadirect/)
2.³ºÅö¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥óÅê¹Æ¤Ë¤¤¤¤¤Í
3.Íß¤·¤¤¼ýÇ¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¥«¥éー¤ò¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤È¡¢ÅöÁª³ÎÎ¨¥¢¥Ã¥×¡ª
¡ã¾ÞÉÊ¡ä
¿·¾¦ÉÊ¤Î¥±ー¥Ö¥ë¼ýÇ¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬¥Û¥ï¥¤¥È¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢³Æ1Ì¾ÍÍ(¹ç·×£²Ì¾ÍÍ)¤ËÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡ª
¢§¥±ー¥Ö¥ë¼ýÇ¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹
https://direct.sanwa.co.jp/ItemAttr/200-CB070-071
¡ã2024Ç¯¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー¡× ¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ï¤³¤Á¤é¡ä
¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¡§https://direct.sanwa.co.jp/contents/campaign/blackfriday/
³«ºÅ´ü´Ö¡§2024Ç¯11·î15Æü¡Ê¶â¡Ë10:00 ¤«¤é 2024Ç¯11·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë 01:59 ¤Þ¤Ç
-------------------------------------------------------------------------
¡úÄ¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ø¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡Ù ¡ÊËÜÅ¹¡Ë
https://direct.sanwa.co.jp
¡ú¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È X¡ÊµìTwitter¡Ë
https://twitter.com/sanwadirect
¡ú¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È Instagram
https://www.instagram.com/sanwadirect/
¡ú¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È LINE@¥¢¥«¥¦¥ó¥È
¡¡https://lin.ee/o2nNfXV
¡ú¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È YouTube¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
https://www.youtube.com/user/sanwadirect
-------------------------------------------------------------------------
¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò
¥µ¥¤¥ÈÌ¾¡§¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§¾¼ÏÂ26Ç¯(1951Ç¯)
ËÜ¼Ò¡¡¡¡¡§¢©700-0825 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶èÅÄÄ®£±-£±£°-£±
ËÜÅ¹¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÆîÂç°æ£¶-£µ-£¸
Å¸¼¨¾ì¡¡¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼ÇÂçÌç£²-£²-£²¡¡¼ÇÂçÌç¥µ¥ó¥ï¥Ó¥ë £¹³¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ÂçºåÉÜÍäÀî¶èµÜ¸¶£´-£µ-£³£¶¡¡ONEST¿·Âçºå¥¹¥¯¥¨¥¢ £±£°³¬
¶ÈÌ³ÆâÍÆ¡§³Æ¼ï¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¥µ¥×¥é¥¤¾¦ÉÊ¤Î´ë²è¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä/¥Ñ¥½¥³¥ó¡¦¼þÊÕµ¡´ï¤Î¼è¤ê°·¤¤
¢£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È
TEL¡¡¡¡ ¡§086-223-5680
FAX¡¡¡¡ ¡§086-223-5123
E-Mail¡¡ ¡§direct@sanwa.co.jp
¢¨¤³¤Î¥ê¥êー¥¹¤ËµºÜ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢È¯É½Åö»þ¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£
»ÅÍÍ¡¦²Á³Ê¡¦³°¸«¤Ê¤É¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£