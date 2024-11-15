¡ÚÃæ¹ñÌ¾ºÚ ¶äºÂ¥¢¥¹¥¿ー¡Û¡¡½ÂÃ«¤ÎÌë·Ê¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡ª2024Ç¯OPEN¤Î½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢Å¹¤¬¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¤ÎÍ½Ìó¤ò³«»Ï
¶äºÂ¥¢¥¹¥¿ー¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÌðÃ«°ê¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¶äºÂ¥¢¥¹¥¿ー¤Ï¡¢½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢Å¹¸ÂÄê¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÆÃÊÌ¥Ç¥£¥Êー¥³ー¥¹¤ò12·î23Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é12·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
½ÂÃ«±Ø¤Î¿¿¾å¤Ë¤½¤Ó¤¨Î©¤Ä¡Ö½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢¡×¡¢¤½¤Î12³¬¤Ë¶äºÂ¥¢¥¹¥¿ー½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢Å¹¤Ï¡¢2024Ç¯7·î¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ë³¦¤ò¼×¤ë¤â¤Î¤¬¤Ê¤¯¡¢Â¸µ¤«¤éÅ·°æ¤Þ¤Ç°ìÌÌ¥¬¥é¥¹Áë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ¾å¤òÊâ¤¯¿Í¤Î»Ñ¤«¤é±ó¤¯¤Î¥Ó¥ë·²¡¢ÌÚ¡¹¤ÎÎÐ¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀÊ¤«¤é·Ê¿§¤¬¸«ÅÏ¤»¤Þ¤¹¡£Å¹Æâ¤ÎÆâÁõ¤ä¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¥·¥Ã¥¯¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·¤Ä¤Ä¡¢Åá¤Ç»Â¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÄ¾ÀþÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÊÉÌÌ¤ä¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Ê¤É¤Ë»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥â¥À¥ó¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¶õ´Ö¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹´ü´Ö¤Ë¤Ï¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤Ò¤È»þ¤òºÇ¹â¤ÎÌë·Ê¤ÈÃæ¹ñÎÁÍý¤Ç¤ªµÒÍÍ¤Ë³Ú¤·¤ó¤ÇÄº¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¤Õ¤«¤Î¤Ò¤ì¤Î»Ñ¼Ñ¹þ¤ß¤ä¶âÌÜÂä¤ÎßÖ¤áÊª¡¢ËÌµþ¥À¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Î²¦Æ»¤ÎÎÁÍý¤Ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹»ÅÍÍ¤ÎÁ°ºÚ¤ä¥Ñ¥Õ¥§¡¢³ª¤È±ÀÃ°¤Î¥¯¥êー¥à¾Æ¤¤Ê¤É¡¢µ¨Àá´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎìÔÂô¤Ê¥³ー¥¹¥á¥Ë¥åー¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¶äºÂ¥¢¥¹¥¿ー ½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢Å¹ ¸ø¼°HP¡Û
https://www.ginza-aster.co.jp/shops/shibuya/(https://www.ginza-aster.co.jp/shops/shibuya/)
¢¡¶äºÂ¥¢¥¹¥¿ー½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢¸ÂÄê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥á¥Ë¥åー
¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
¡ÚÈÎÇä´ü´Ö¡Û12·î23Æü¡Ê·î¡Ë～12·î25¡Ê¿å¡Ë
¡ÚÈÎÇä²Á³Ê¡ÛÀÇ¹þ24,200±ß
¡Ú¥á¥Ë¥åー¾ÜºÙ¡Û
¡þ´¥ÇÕ¤Î¥ï¥ó¥É¥ê¥ó¥¯
¡¦¥µー¥â¥ó¤È¥¤¥¯¥é¤Î¥Á¥å¥í¥¹
¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤òºÌ¤ëÁ°ºÚÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»
¡¦µÈÀÚ»¤ÎÈø¤Ó¤ì¤Î¼Ñ¹þ¤ß¡¢¥È¥ê¥å¥Õ¤Î¹á¤ê
¡¦½Ù²ÏÏÑ»º¶âÌÜÂä¤È²Ü°Ðòº¤ÎßÖ¤áÊª
¡¦³ª¤È±ÀÃ°¤Î¥¯¥êー¥à¾Æ¤¤ÈËÌµþ¥À¥Ã¥¯
¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥«¥éー¤Î¿åñ»Ò
¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÆÃÀ½¡¡¥Ù¥êー¤È¤ê¤ó¤´¤È¥Á¥ã¥¤¥Ê¥É¥ë¥Á¥§¤Î¥Ñ¥Õ¥§
¢¡½ÂÃ«¤Î·Ê¿§¤ò³Ú¤·¤á¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê¤ªÀÊ¤Î¤´¾Ò²ð
½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢Å¹¤Ç¤Ï¡¢Åì¡¢ËÌ¡¢À¾Â¦¤Î·Ê¿§¤¬¸«ÅÏ¤»¤ëÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¤ªÀÊ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ò¥«¥ê¥¨Â¦¤ä¿·½ÉÊýÌÌ¡¢·ÃÈæ¼÷ÊýÌÌ¤Þ¤Ç¹¤¬¤ëÌë·Ê¤Ï°µ´¬¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â°ìÈÖ¿Íµ¤¤Ï¡¢´ã²¼¤Ë½ÂÃ«±Ø¤È¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¸òº¹ÅÀ¤ò¸«ÅÏ¤»¤ë¤ªÀÊ¤Ç¤¹¡£
Ìë·Ê¤Ï¤â¤Á¤í¤óÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüÃæ¤Î¸÷¤¬º¹¤·¹þ¤àÌÀ¤ë¤¯ÁÖ¤ä¤«·Ê¿§¤âºÇ¹â¤Ç¤¹¡£
¡Ú¶äºÂ¥¢¥¹¥¿ー¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò¡Û
¾¼ÏÂ¸µÇ¯¡Ê1926Ç¯¡Ë¶äºÂ¤ËÁÏ¶È¤·¤¿¶äºÂ¥¢¥¹¥¿ー¡£°ÊÍè¡¢Ãæ¹ñÎÁÍýÀìÌçÅ¹¤È¤·¤ÆÆüËÜ¼Ò²ñ¤ËÃæ¹ñ¿©Ê¸
²½¤Î²ÁÃÍ¤òÈ¯¿®¤·¤Ä¤Å¤±¡¢¼óÅÔ·÷¤òÃæ¿´¤Ë33Å¹¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤È11Å¹¤Î¥Ç¥ê¥«¥·¥ç¥Ã¥×¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¼ÏÂ¸å´ü¤«¤é¸½ºß¤ËÅþ¤ë¤Þ¤ÇÃæ¹ñ³ÆÃÏ¤Ø¤Î¸½ÃÏ¸¦½¤¤ò½Å¤Í¡¢¸¶Åµ¤Ë³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ¤Î¿©ºà¤äµ¨Àá´¶¤òÀ¸¤«¤·¤¿ÆÈ¼«¤ÎÎÁÍý¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ÐÅ¹¥¨¥ê¥¢¤Ë¿¼¤¯º¬º¹¤·¤¿·ÑÂ³Åª¤Ê±Ä¶È¤òÊý¿Ë¤È¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤ËÄ¹¤¯¤´°¦¸Ü¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¶äºÂ¥¢¥¹¥¿ーHP¡Ûhttps://www.ginza-aster.co.jp/(https://www.ginza-aster.co.jp/)